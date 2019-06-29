29.06.2019 23:23
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DHA YURT - Hakkari'de PKK'lılarla çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

DHA YURT - Hakkari

HAKKARİ'nin merkeze bağlı Doğanlı köyünde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

HAKKARİ'nin merkeze bağlı Doğanlı köyünde, Pkk 'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 28 Haziran günü merkeze bağlı Doğanlı Mezrası'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Jandarma personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
Şehit olan asker için yarın Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenleneceği öğrenildi.
Haber:  Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,


Kaynak: DHA
PKK , Hakkari , Güncel

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