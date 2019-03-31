Dha Yurt - Hopa'da Tünel Çöktü (1)

ARTVİN'in Hopa
ilçesi Karadeniz Sahil Yolu
üzerindeki Esenkıyı Tüneli çöktü. Olay yerine çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edilirken, tünel içerisinde araç kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor.
Olay, saat 21.30 sıralarında Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu
üzerindeki Esenkıyı Tüneli'nde meydana geldi. Kopmuş mevkiindeki Esenkıyı Tüneli iç kısmında göçük meydana geldi. Tünele giren araçların geri çıktığı olayda, göçük altında araç kalıp kalmadığı bilinmiyor.
Bölgeye çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Olay yeri cep telefonu görüntüleri
Haber-Kamera: ARTVİN- DHA
- Artvin
DHA, Artvin, Karadeniz Sahil Yolu, Hopa, Güncel
Kaynak: DHA