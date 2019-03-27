Dha Yurt - Hortumda Şemsiye ile Havalanan Vatandaş Konuştu

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Hortumda şemsiye ile birlikte havalandı (2)** 'KENDİMİ AŞAĞI ATTIM'Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oluşan hortum sırasında, şemsiye ile birlikte havalananan Sadık Kocadallı olay sırasında yaşadıklarını anlattı. Fırtına sebebiyle şemsiyenin uçmaması için üzerine çıktığını söyleyen Kocadallı, "Biz burada çalışılıyorduk, o sırada fırtına çıktı, şemsiyenin üzerine bastım. Baktım giderek yükseliyorum, kendimi aşağı attım. Şemsiyede bir süre sonra elektirik direğine çarparak yere düştü. Sağlık durumum şu anda gayet iyi" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Esnafların şemsiyenin yanında görüntüsüBir esnafın konuşmasıŞemsiyeyle birlikte havalanan Sadık Kocadallı'nın konuşmasıSÜRE: 35" BOYUT: 65 mbHaber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),