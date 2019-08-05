Haberler» Güncel» Haber

DHA YURT - İzmir'de orman yangını

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir ormanlık alanda yangın çıktı.

05.08.2019 19:56 DHA YURT - İzmir'de orman yangını

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Bugün saat 19.00 sıralarında, Çamkule Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bugün, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu orman ekiplerine bildid. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda söndürme işçisi sevk edildi. Yangının aynı bölgenin birden fazla yerinde, aynı anda başladığı öğrenildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yangından görüntü

Haber: Davut CAN - Kadir ÖZEN/ İZMİR,



Bornova, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:29   Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koydu
20:29   Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
20:29   Antalya'da iki gencin öldüğü trafik kazası davası
20:29   Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
20:25   Çanakkale'deki madencilik faaliyeti
20:24   Öykü Arin'e bağışladığı ilik, başka çocuğa umut oldu
20:23   Şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı