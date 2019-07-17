İZMİR'in Konak ilçesinde, eski dokuma fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki tarihi fabrikada çıktı. Bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, tarihi fabrikada çıkan yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,