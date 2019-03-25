Dha Yurt - Kemer'de Orman İçindeki Çöplükte Yangın Çıktı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI<br><br> <a class='keyword' href='/antalya/' title='Antalya'>Antalya</a>'nın <a class='keyword' href='/kemer/' title='Kemer'>Kemer</a> ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte çıkan yangın, Kemer <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/orman-isletme-mudurlugu/' title='Orman İşletme Müdürlüğü'>Orman İşletme Müdürlüğü</a> ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/antalya-buyuksehir-belediyesi/' title='Antalya Büyükşehir Belediyesi'>Antalya Büyükşehir Belediyesi</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/itfaiye/' title='İtfaiye'>İtfaiye</a> Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle uzun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının ormana sıçramaması için ekiplerin çalışmaları sürerken, söndürülen bölümlerde ise soğutma çalışması yapıldı. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/jandarma/' title='Jandarma'>Jandarma</a> ekipleri ise çevredeki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.<br><br>Haber: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),