10 Kasım 2018, 22:00

Koyun Sürüsüne Yaklaşan Kurtları Korkutmak İsteyen Genç, Yanlışlıkla Kendini Vurdu

Karaman'da koyun sürüsüne yaklaşan kurtları korkutmak isteyen genç adam, silahının tutukluk yapması sonucu yanlışlıkla kendini vurdu.

Karaman'da, koyun sürüsüne kurtların yaklaştığını fark eden Hacı Ali Göktekin (26), dede yadigarı tabanca ile kurtları korkutmak isterken, silahın tutukluk yapması sonucu kendini vurdu.

KURTLARI KORKUTMAK İSTERKEN YANLIŞLIKLA KENDİNİ VURDU

Olay, Karaman merkeze bağlı Karacaören Köyünde meydana geldi. İddiaya göre Hacı Ali Göktekin evinin önünde oturduğu sırada, koyun sürüsüne kurtların yaklaştığını fark etti. Hacı Ali Göktekin evde bulunan dededen kalma tabancayı alarak kurtlara ateş etmek istedi. Tutukluk yapan tabancayı incelerken bir anda ateş aldı. Göktekin sağ bacağından yaralandı.

JANDARMA, TABANCAYA EL KOYDU

Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göktekin, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Göktekin'in bacağına giren kurşunun kemik içerisine saplandığı öğrenildi. Jandarma Hacı Ali Göktekin'in dedesinden kalma ruhsatsız tabancaya el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karacaören,Karaman
10 Kasım 2018 Cumartesi 22:00



YORUMLAR (5)
KOYUNLARI KORUYAN KANGALDIR : ÖLMÜŞ EŞEK KURTTAN KORKMAZMIŞ :-)) GEÇMİŞ OLSUN ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN
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CAHİLLL: suçu örtbas edip kendi üzerinede atmış olabilr..detaylı araştırmak lazım..Gerçi ben cahilim pek anlamam...
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SEDO: Karamanın Koyunu Sonra Çıkar Oyunu. .
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EVO20: Çobanlıkta zor iş geçmiş olsun demekten başka elden ne gelir.
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HATAY LI : Buyur burdan yak
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