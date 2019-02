Kaynak: DHA

ÜÇÜNCÜ İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Muğla 'nın Milas ilçesinde maden sahasında kaya düşmesi sonucu göçük altında kalan Servet Çapacıoğlu'nun da yaşamını yitirdiği belirtildi. Çapacıoğlu'nun da kaya ve toprak yığınları altında kalan diğer işçi Engin Tutuk gibi cansız bedenine ulaşıldığı ve her iki işçinin cansız bedenlerinin çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı. Konuyla ilgili Muğla Valiliği 'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Milas ilçesi Sarıkaya mevkiinde açık arazide faaliyet gösteren maden sahasında kaya düşmesi sonucunda kaya altında kalan üçüncü işçinin de arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı. Her iki işçinin de kaya altından çıkarılması için bölgedeki çalışmalar devam etmektedir."GÖÇÜKTE 1 İŞÇİ YARALI KURTARILIRKEN, 3 İŞÇİ DE ÖLDÜMuğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan 4 işçiden yaralı kurtarılan Tayfun Akıncı Milas Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Şükrü Otlak'ın ise cansız bedeni çıkartıldı. Çalışmalar sırasında önce Engin Tutuk'un ardından da Servet Çapacıoğlu'nun cansız bedenlerine ulaşıldığı, ancak her iki içşinin kaya ve toprak yığını altındaki canezelerinin çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.Haber: MİLAS(Muğla),