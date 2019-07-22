DHA YURT - Motosiklet bariyerlere çarptı: Sürücü öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet demir bariyerlere çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sabuncubeli Tüneli çıkışında meydana geldi. Manisa yönünden İzmir istikametine 45 KE 418 plakalı motosikletle giden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet Sabuncubeli Tüneli çıkışında demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü metrelerce sürüklendi. Bu sırada kazayı gören başka bir sürücü, yolu kapatarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tüneli bir süre trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ulaşıma kapatılan tünel, yaklaşık yarım saat tekrar açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis ekiplerinden görüntü

-Motosikletten görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,