15.07.2019 05:05
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DHA YURT - Oltu'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

DHA YURT - Oltu

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİErzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi.

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, depremin etkisi bugün yapılacak incelemeler sonucu tespit edilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Sokaklardan ve vatandaşlardan görüntüler
-Röp.
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU(Erzurum),

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)


Kaynak: DHA
Erzurum, Oltu, Güncel

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