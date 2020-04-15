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Yörüklerin göçüne koronavirüs engeliMERSİN'in farklı bölgelerinde çadırlarda yaşayan yaklaşık 200 Sarıkeçili ailenin göçü, koronavirüs engeline takıldı.

15.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:24
DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

Yörüklerin göçüne koronavirüs engeli

MERSİN'in farklı bölgelerinde çadırlarda yaşayan yaklaşık 200 Sarıkeçili ailenin göçü, koronavirüs engeline takıldı.

Yazın Konya civarında, kışın ise Mersin'in farklı bölgelerinde çadırlarda yaşayarak göç mevsimini bekleyen 200 Sarıkeçili Yörük ailesinin 20 Nisan itibariyle başlayacak 'yaz yurdu' göçü, koronavirüs nedeniyle 1 Mayıs sonrasına kaldı. İller arası geçişin mayıs ayında da sürmesi halinde Sarıkeçili ailelere ait yaklaşık 70 bin küçükbaşın aşırı sıcaklar nedeniyle telef olmayla karşı karşıya kalabileceği bildirdi.

Göç Eden Sarıkeçililer, Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal, geçen yıl 20 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan göçün bu yıl virüs nedeni ile ertelendiğini belirterek, "Normalde ayın 20'si gibi göçlerimiz başlardı. Mayıs ayının ilk haftasına kadar da devam ederdi. Mayısın son haftasına kadar kış yurdu dediğimiz Akdeniz sahillerinde hiçbir Yörük kalmazdı. Bu sene koronavirüs dolayısıyla birçok yer karantinada, iller arasına giriş çıkışlar kontrollü olduğu için bize de 1 Mayıs'a kadar bekleme süresi verdiler. Bunu da biz dernek başkanlarına Mersin Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Birliği olmak üzere gerekli yerlerle de görüşüyoruz. Nisan sonuna kadar mecburiyetten bir şekilde idare edeceğiz ama eğer bu süre uzayacak olursa ondan sonraki sıcaklarda bizim hayvanlarımız yaşayamaz. Onun için biz en geç mayıs başında yüksek rakımlara doğru hareket etmemize lazım" dedi.

'HAYVANLAR TELEF OLUR'

Sarıkeçililer Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Bayram Gök ise, "Bu yıl koronavirüs nedeni ile göç edemedik. Bizim hayvanlar 1 Mayıs'tan sonra burada kalırsa hepsi telef olur. Bu hayvanlar nedeni ile 1 Mayıs'ta Konya, Karaman bölgelerine gideceklere izin vermeleri lazım. Yoksa hayvanlar burada telef olur. İnşallah o zamana kadar hastalığın da şiddeti düşer, geçer Tarım ve Orman Bakanımız da izin verir, Yörükler de yaylasına gider" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: 1 Mayıs, Güncel
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