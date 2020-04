DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR

'Mermer sektöründe işlerimiz bıçakla kesilir gibi kesildi'

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, koronavirüs salgınının mermer sektörünü çok olumsuz etkilediğini söyledi. Ekinci, "Koronavirüsün dünyaya yayılmasıyla bizim işlerimiz de bıçakla kesilir gibi kesildi ve bitmek üzere. Birçok fabrika kapanıyor veya vardiya sayılarını düşürüyor" dedi.

BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, Demirören Haber Ajansı'na mermer ve doğaltaş ihracatının son durumu, koronavirüs salgınından nasıl etkilendiğiyle ilgili değerlendirmede bulundu. 2020 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat rakamlarında yüzde 1,56'lık artış olmasına rağmen şubat ve mart aylarında geçen yıla göre yüzde 24'e varan düşüş olduğunu belirten Ekinci, 2020 yılının ilk üç ayında 27 milyon 861 bin 810 dolar ihracat gerçekleştiğini, bu rakamın geçen yıl aynı dönemde 27 milyon 425 bin 40 dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

'İŞLERİMİZ BIÇAKLA KESİLİR GİBİ KESİLDİ'

Koronavirüs salgınının dünyayı çok olumsuz etkilediğini, dünyadaki bütün sistemleri alt üst ettiğini ve her şeyin yeniden dizayn edileceğini gösterdiğini kaydeden Nasuh Ekinci, "Koronavirüs dünyayı allak bullak etti. Virüs bize her şeyin başının sağlık olduğunu hatırlattı. Dünyada artık 'ben büyüğüm, benim gücüm sana yeter' gibi söylemlerin bittiğini, çok güçlü olanın bile küçücük bir virüs karşısında aciz olduğunu bize gösterdi. Bu virüs bizim doğaltaş ve mermer sektörünü çok olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Biz ihracatımızın yüzde 55'lik bir kısmını Çin'e yapmaktaydık. Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünyaya yayılmasıyla bizim işlerimiz de bıçakla kesilir gibi kesildi ve bitmek üzere. Birçok fabrika kapanıyor veya vardiya sayılarını düşürüyor" dedi.

İHRACAT RAKAMLARI

2020 yılının ilk üç aylık ihracat rakamlarını değerlendiren BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, "Bizim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,59'luk artışımız var. Ocak ayında hiç ummadığımız şekilde geçen yıla göre yüzde 33'lük artışla 14 milyon 727 bin 710 dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Bu rakam geçen yıl ocak ayında 11 milyon 560 bin 610 dolardı. Şubat ve mart ayında virüsün etkisiyle ihracatımız büyük oranda düşerek, şubat ayında yüzde 14,56 mart ayında ise yüzde 24,16'lık bir azalış gösterdi. 2019 yılı şubat ayında 8 milyon 314 bin 140 dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamı bu yıl şubat ayında 6 milyon 731 bin 370 dolar, 2019 yılı mart ayında 8 milyon 329 bin 390 dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamı 2020 yılı mart ayında 6 milyon 317 bin 150 dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu.

Koronavirüsün etkisinin ortadan kalkmasıyla sektörün yeniden canlanacağını vurgulayan Nasuh Ekinci, şöyle konuştu:

"Koronavirüsün etkisinin ortadan kalkması ile sektörün çok büyük bir tırmanışa geçeceğini düşünüyoruz. Ama şunu da belirteyim ki sadece bir ülkeye yapacağımız ihracatla sektörün önünün ne kadar kapandığını ve sektörün çaresiz kaldığını iyice anladık. Tamamen hammadde satma ve ihracat yapma yönünden artık biraz da üretime dönük, nihai ürün üreten sanayiler kurmamızın ne kadar elzem olduğunu ve müşterilerimizi de çeşitlendirme açısından önemli olduğunu anlamaktayız."

Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, 26 yıl önce seyyar satıcı olarak başladığı kozmetik sektöründe fabrika kurarak bugün 100 kişiye istihdam sağlayan ve 120 ülkeye ihracat yapan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kırmızıgül, koronavirüs salgını ile mücadelede kolonya üretimlerini artırdıklarını söyledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 26 yıl önce seyyar olarak kozmetik ürünleri ve kolonya satarak sektöre giren Ayhan Kırmızıgül, bir süre sonra atölye kurarak, üretime başladı. Daha sonra işi geliştiren Kırmızıgül, bugün kurduğu kozmetik fabrikasında 100 kişiye istihdam sağlarken, 120 ülkeye de ihracat yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde kozmetik üretimine ara veren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kırmızıgül, Türk kozmetik sektörünün özellikle son 10- 15 yılda dünyada önemli bir konuma geldiğini söyledi. Koronavirüsle mücadelede özellikle kolonya üretimlerine ağırlık verdiklerini ifade eden Kırmızıgül, tek sıkıntılarının hammadde olan alkol temini olduğunu dile getirdi. Kırmızıgül, alkol sorunun çözülmesi halinde üretimlerinin daha da artacağını ifade etti.

Toplam 120 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Kırmızıgül, "Sektörde 26 yıllık bir firmayız. Avrupa'nın tamamı, Amerika ve Ortadoğu'ya koronavirüs öncesi yüzde 80 ihracatımız devam ediyordu. Ama şu an bir düşüş var, malum salgın nedeniyle. Üretim olarak şu an yüzde 10 kapasitesi ile çalışıyoruz. Şu an ağırlıkla olarak kolonya üretimi yapıyoruz. Son 1,5 ayda kolonya üretimimiz arttı. Ancak alkol sorunumuzu çözebilirsek üretimimiz daha da artacaktır" dedi.

'DIŞ ÜLKELER BİZE ALKOL SATMAK İSTEMİYOR'

Devletin ithalatta vergide düşüş yaparak gerekeni yaptığını söyleyen Kırmızıgül, "Vergi oranını düşürdüler ama dış ülkelerden kimse bize alkol satmak istemiyor. Malum o ülkelerde de virüs çıktığı için kimse alkolü Türkiye'ye satmak istemiyor. Bu da tüm kozmetik camiasını etkiliyor. Dezenfektan ürün üretilmiyor. Kolonyada kullanılan alkol özel bir alkol. Türkiye'de alkol üretimi var ama tıbbi de kullanılıyor. Dezenfekte kullanılıyor. Kozmetik üründe kullanılmıyor. Kozmetik üründe kullanılan alkolde had safhada sıkıntı var. Tüm kozmetik firmaları alkol arıyorlar ama bulamıyorlar. Ülkede üretim olmadığı için herkes de sıkıntı içerisinde" diye konuştu.

"İMKAN VERİLİRSE YÜKLÜ MİKTARDA ÜRETİM YAPABİLİRİZ"

Gerekli imkanların sağlanması halinde hem Türkiye'ye hem de yurt dışına büyük miktarda kolonya üretimi yapabileceklerini belirten Kırmızıgül, "Biz kozmetik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz için fabrikamız çok büyük. Bize imkan verilirse, Türkiye'deki tedarikçi zinciri yanımızda olursa biz de her zaman devletimizin yanında oluruz" diye konuştu.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME TEPKİ

Kırmızıgül, koronavirüs salgını nedeniyle özellikle kolonyada merdiven altı üretimlerin arttığına dikkat çekerek, "Merdiven altı üretici çoğalmış durumda. Yaklaşık 120 ülkeye ihracat yapıyoruz. Otuz günlük üretimimizin iki günü yurt içine veriyoruz, 28 gününü ise ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Kemalpaşa'da kiraz hasadında geri sayım

TÜRKİYE'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, hasada sayılı günler kaldı. Bu ayın son haftasında hasadın yapılmasının planlandığını belirten Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, geçen yıla göre rekoltenin artarak 70 bin tonun üzerine çıkmasını beklediklerini vurgulayıp, kaliteli ve güzel bir ürünü halkla buluşturacaklarını kaydetti.

Kiraz üretiminin yapıldığı Kemalpaşa'da, üreticileri tatlı bir telaş sardı. Nisan ayının son haftası yapılması planlanan hasat için hummalı çalışmalar sürüyor. İlçedeki 86 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılırken, geçen yıl 60 bin tonun üzerinde olan rekoltenin bu yıl 70 bin tonun üzerinde olması bekleniyor. Bu yıl ürünün kalitesinin da oldukça iyi olduğu vurgulandı.

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, "Kuzey yarımkürenin ilk kirazının hasat edildiği kent Kemalpaşa'dır. Türkiye'nin kiraz başkentidir ilçemiz. Ciddi bir üretim alanımız var. 86 bin dekar alanda üretim yapıyoruz. 4 binin üzerinde çiftçi ailesi, kirazla geçimini sağlıyor. Çok güzel bir sezon hazırlığımız oldu. Geçen yılın üzerinde rekolte beklentimiz var. Rekolte geçen yıl, 60 bin ton civarındaydı. Bu yıl 70 bin ton üzerinde beklentimiz var. Bölgemizde çiftçimiz hem iyi tarım uygulamaları hem de organik tarım uygulamalarını yapıyor. Bu bölgede yetiştirdiğimiz ürünleri, tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla tüketebilir" dedi.

Kemalpaşa kirazının öne çıkan özelliklerinden bahseden Oray, "Kemalpaşa kirazıyla aroma, tat, renk ve çıkış dönemi olarak rekabet edecek başka bir bölge yok. Türkiye'de kiraz üretiminin yüzde 12'sini karşılıyoruz. İzmir'in aynı zamanda yüzde 85'ini karşılıyoruz. Bu ay sonu itibariyle hasada başlayacağız. Ürünlerimiz tüketiciye ulaşabilecek seviyeye geldi. Bütün hazırlıklarımız tamam. Bu yıl doya doya yiyebiliriz. Kirazın sağlığa faydalarını hocalarımız açıklıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tüketebilirler" diye konuştu.

HERKES DOYA DOYA YİYECEK

Kırkağaç Mahallesi'nde üretim yapan 2 çocuk babası Mehmet Ali Akdemir (56), 60 dönümlük bir arazide üretim yaptığını belirterek, "Rekolte fena değil. Bu yıl herkes doya doya kirazını yer. Kirazımız ünlü. Kuzey yarımkürede ilk burada çıkıyor. İtalya ve İspanya gibi ülkelere göre bizim ürünün tadı daha lezzetli. Bu ayın sonu gibi hasada başlarız" dedi. Üretici Mehmet Demir (28) ise, çiftçinin avantajının ilçede kirazın erken olgunlaşması olduğunu belirterek, "50 dönüm bahçede üretim yapmaktayım. İtalya ve İspanya'ya göre bizim ürünümüz aromatik olarak daha lezzetli. Bu yıl geçen seneye göre daha iyi olacak gibi görünüyor. Vatandaşlarımız bu yıl doya doya kiraz yiyecek gibi gözüküyor" diye konuştu.

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzlerindeki yorgunluk her şeyi anlatıyor

İZMİR'in Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde otel işleten Savaş Gürleyen ve Barış Karakoç, koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük özveri gösteren sağlık çalışanlarına, otel odalarını ücretsiz tahsis etti. İşletmecilerden Savaş Gürleyen, "24 saat çalışıyorlar, gelip biraz dinlenip tekrar işe gidiyorlar. Çoğu zaman gece geç vakitlerde geliyorlar. Yüzlerindeki yorgunluktan her şeyi anlayabiliyorsunuz" dedi.

Çiğli ilçesinde otel sahibi olan Savaş Gürleyen ile Karşıyaka Çarşısı ile Manisa'da otel işleten Barış Karakoç, koronavirüsle mücadelede büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına, otellerini ücretsiz tahsis etti. Gürleyen'in otelinde 16 oda, Karakoç'un otellerinde ise 8 oda, sağlık çalışanlarına hizmet veriyor. Her iki işletmeci de kapılarının daha fazla sağlık personeline açık olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçildiğini belirten Savaş Gürleyen, "Bizler sağlık çalışanlarımızın çektikleri sıkıntıları ve korkuları görünce kayıtsız kalamadık. Ülkemiz şu an çok zor bir süreçten geçiyor. Bu sürecin büyük bir yükü de sağlık personelinin üstünde. Onların kendi otellerimizde daha rahat, daha sağlıklı koşullarda konaklaması ve olası hastalıkları ailelerine bulaştırmaması için böyle bir fikir ortaya attık. Bizi zaten genelde ailesiyle birlikte yaşayan doktorlar geliyor, çünkü bekarlar genelde tek kaldıkları için aileye bulaştırma korkusu onlarda olmuyor. 16 odamızı tamamen onlara ayırdık ve biz personel olarak onlarla kontak kurmuyoruz. Haftada 2-3 kere bu odaları dezenfekte ediyoruz" dedi.

Gürleyen, sağlık çalışanlarını otele giriş çıkış yaparken gördüklerini ve yüzlerindeki yorgunluktan her şeyin anlaşıldığını belirterek, "24 saat çalışıyorlar, gelip biraz dinlenip tekrar işe gidiyorlar. Çoğu zaman gece geç vakitlerde geliyorlar. Onlar için ne yapsak az" diye konuştu.

'ALKIŞLAMANIN YETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK'

Barış Karakoç ise sağlık çalışanlarına karşı daha da hassas olunması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Onlar bizim için çok çaba harcıyorlar. Her akşam saat 21.00'de alkışlanıyorlar ve evet motive de oluyorlar. Ancak bunun onlara yetmeyeceğini, onları maddi anlamda, hijyenik bir kalacak yer sağlamak anlamında da katkıda bulunmak gerektiğini düşündük. Evlerinde yaşadıklarını aile bireylerine, özellikle de 60-65 yaş üstü anne ve babalarına olası bir virüsü bulaştırmamak istiyorlar ve bu konuda endişeliler. O yüzden biz de kapılarımızı açtık."

Karakoç, koronavirüsten dolayı otellerinde birtakım kısıtlamalara gittiklerinin ve mutfağı tamamen kapattıklarının altını çizerek, "Bazı odalarımızda mutfak var. Biz sağlık çalışanlarımıza bu mutfaklı odaları tahsis ettik. Onlar da tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlar ve kendi düzenlerini kurdular. Bizler sonuna kadar umutluyuz, onlar da umutlu. Ama hepsi çok yorgunlar, çok fazla çalışıyorlar. Koronavirüsü çok daha ciddiye almamız gerektiğini söylüyorlar ve dışarıya çıktıklarında bu kadar insanı dışarıda gördüklerinde şaşırdıklarını söylüyorlar" dedi.

'VİRÜSÜ EVE TAŞIMAKTAN KORKUYORDUK'

İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özgül Öz, salgın Türkiye'de bulunduğu andan itibaren virüsü evlerine taşıma korkusunu yaşamaya başladıklarını belirterek, "Gün geçtikçe de bu korkumuz artıyor. Bu nedenle de bazı otel sahipleri bize kucak açtılar. Odamızda yatağımız, klimamız, buzdolabımız her şeyimiz var, kendimize ait bir yaşam alanımız var. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Biz daha huzurlu bir şekilde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bir diğer hemşire Gülcan Oklu ise, pandemi günlerinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlıkçıların ön planda 7 gün 24 saat savaş verdiğini vurgulayıp şunları söyledi:

"Fakat bu hizmeti sunarken, ailelerimize zarar vermekten ve onları koruyamamaktan çok korkuyoruz. Bu nedenle kendilerimizi onlardan izole etmeye çalıştık. Bu izolasyonda bazı vatansever insanlar bizlere yardımcı oluyor. Umarım tüm ülkede böyle duyarlılıklar sergilenir."

ODA BAŞKANINDAN MADALYA

İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen de yaptıkları hizmetler için otel işletmecilerine teşekkür ederek, her 2 otelci ile, kapılarını sağlık çalışanlarına açan diğer işletmecilere madalya dağıttı.

Yasaklanan maske satışları, hijyenik paket fırsatçılığına dönüştü

TÜRKİYE'de maske satışının yasaklanmasının ardından merdiven altı ürünleri elinde kalan bazı firmalar, hijyenik paket adı altındaki kampanyalar ile satışa devam ediyor. Kolonya, eldiven, antibakteriyel jel ve maskelerin yer aldığı paketler internet üzerinden satılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, e-devlet üzerinden yapılan başvuruyla maskelerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından merdiven altı üretilen ürünleri elinde kalan bazı firmalar ise, maske satışında hijyenik paket fırsatçılığına başladı. Bazı internet siteleri yaptıkları kampanyalarla kolonya, eldiven, antibakteriyel jel, siperlik, gözlük ve maskeleri paket adı altında fahiş fiyatlara satıyor. Set içinde maske ismi geçmiyor.

'BU VATANDAŞI KANDIRMAKTIR'

Adı kullanılmadan maske satışının yapıldığını söyleyen Tüketiciyi Koruma Derneği TÜKODER İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, "Bir paket hazırlanıyor ve bu paketin içerisinde çeşitli izolasyon malzemeleri var. Yalnız maskeyi temin edemedikleri için vatandaşlar da grup ürünleri almak zorunda kalıyor. Yasak olduğu halde bu maskenin paket içine dahil edilmesi çok yanlış. Bu bir nevi vatandaşı kandırmaktır. 'Ben size maskeyi veriyorum, yok demiyorum ama karşılığında yanında yüksek fiyatlarla birtakım ürünler takdim ediyorum' demektir. İnsanların sağlıklarını korumaları konusunda birçok temel şeye ihtiyacı olduğu dönemde bunu fırsata çevirenlerin cezalandırılması gerekiyor" dedi.

'YAPTIĞINIZ ALIŞVERİŞTEN SORUMLU DEĞİLLER'

Bu satışların genellikle internet siteleri üzerinden yapıldığını söyleyen Uçan, şöyle konuştu:

"Özellikle internet sitelerinin bu tarz paketler oluşturup, sattığını görüyoruz. Tüketici mesafeli yapılan satışlarda 14 gün içerisinde almış olduğu üründe herhangi bir ayıp gördüğü takdirde iade etme hakkına sahiptir. Eğer maske amacına uygun değilse, koruyuculuğu düşükse iade etme hakkına sahipsiniz. Alışveriş yapılan internet sitesinin bu konuda ticari bir unvanı yoksa bu kişilerin mutlaka cezalandırılması gerekiyor. Bu kişiler sizin yaptığınız alışverişten sorumlu da olmuyor."

'Sabunu el için kullanın, meyve ve sebzeye değil'

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, koronavirüs nedeniyle gıda hijyeni sağlama konusunda endişelerin arttığına dikkati çekerek, "Sabun el için, meyve sebze için değil. Meyve ve sebzeleri sabun gibi kimyasal içerikli temizleyicilerle yıkamak zehirlenmelere yol açabilir" dedi.

Alınan tüm tedbirlere rağmen koronavirüs dünyada yayılmasını sürdürürken, insanlar yedikleri ve içtikleri konusunda da endişe duymaya başladı. Alınan tedbirlerle enfekte olma riskini düşürmek mümkün, ancak uzmanlar önlem almak isteyen vatandaşlara, 'Kimyasal kurbanı olmayın' uyarısında bulundu. Bazı vatandaşların sebze ve meyveleri virüs riskine karşı sabun gibi çeşitli kimyasallarla temizlediğini ve bunun kesinlikle doğru olmadığını vurgulayan İzmir Ekonomi Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, "Biz ancak gıda kaynaklı oluşan bazı virüsleri biliyoruz. Bu yeni bir virüs. Bu virüslerin davranışlarının nasıl olduğunu biliyoruz. Ancak koronavirüs hakkında bilgimiz çok fazla değil. Birkaç gündür alınan meyve ve sebzelerin dezenfeksiyonu konusundaki haberleri takip ediyorum. Bizim tek temizlik aracımız su olmalı. Farklı kimyasalların kullandığını duyuyoruz. Bu kesinlikle doğru değil. Hatta en son meyve ve sebzelerini sabunla yıkayan vatandaşlar olduğunu duydum. Sabun el için, meyve sebze için değil. Sebze ve meyveleri başka kimyasal maddelerin içinde bekletenler de var. Bu durum zehirlenme vakalarına neden olabilir. Sebze ve meyveler su ile yıkanmalı. Yeşillikler ise su dolu kaplarda bekletilmeli" diye uyardı.

'ÜZERİNDE ÜREMEZ AMA BULAŞTIRIR'

Koronavirüsün meyve ve sebzeler üzerinde üremediğini, ancak enfekte olmuş bir hastanın ürüne dokunması sonucu bulaşabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Turhan, "En büyük bulaşma elden kaynaklanıyor. O nedenle vatandaşlarımızı ürünleri alırken elle değil gözle seçmeleri konusunda uyarıyorum. Bu aslında alışkanlık haline getirilmeli, olması gereken de bu" diye konuştu.

Bazı uzmanların yaptığı açıklamalara göre, pazardan alınan meyve ve sebzelerin birkaç saat dışarıda bekletilmesiyle virüsün etkisini kaybedeceğine yönelik görüşlerin henüz bir kanıta dayanmadığını ifade eden Prof. Dr. Turhan, "Bu konuda çalışmalar yeni yapılmaya başlandı ve bilimsel bir araştırma yapılmış değil. Vatandaşlarımız her söylenene inanmasın. Ellerinizi sık sık yıkayın, mutfak tezgahını temizleyin" dedi. Sebzelerin nasıl pişirilmesi ve hangi şartlarda saklanması gerektiği konusunda bilgi de veren Prof. Dr. Turhan, "Sebzelerin iyi pişirilmesi gerekiyor ama bu kaynatıp aşırı kızartıp, kızgın yağa atıp, besin değerini sıfırlamamak çok önemli. Bütün besin değeri öleceği için yeseniz de bir faydası olmaz. Mutfakta ve buzdolabında hijyene dikkat etmek gerekiyor. Pişirdikten sonra dolapta çiğ ürünlerle temas etmemeli. Ayrıca dolabı çok fazla doldurarak israfa ve atığa neden olmamamız gerekir" diye konuştu.

'SİRKELİ SUDA BEKLETİYORUM'

Bazı uzmanların sebze ve meyveleri önce sabunla yıkanması gerektiği konusunda görüş bildirdiklerini ancak daha sonra bu açıklamadan vazgeçtiklerini dile getiren ev kadını Zehra Durdu, "Sirkeli suda bekletiyorum ve bol suyla yıkıyorum. Sabunla yıkanması gerektiğini duydum ama uygulamadım" dedi. Pazardan alışveriş yapan vatandaşlardan Filiz Özdur da kimyasal madde kullanmadığını, mikropları öldürücü özelliği bulunduğu için sebze ve meyveleri sirkeli su ile yıkadığını belirtip, "Pazardan aldığım ürünleri birkaç saat dışarıda bırakıyorum. İçindekileri alarak poşetlerini atıyorum. Sonra da sirkeli suyla yıkıyorum. Kurulayıp dolaba yerleştiriyorum" dedi.

Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler bilinçsizce atılıyor

KORONAVİRÜS salgınından korunmak için vatandaşlar eldiven ve maske takarken, aynı hassasiyeti çevreyi temiz tutma konusunda göstermiyor. Sıkı tedbirlere rağmen bazı vatandaşların kullandıkları eldiven, maske, ıslak mendilleri yerlere atması, hastalık bulaştırma riski nedeniyle tehlike yaratıyor. Kimyasal atık olarak görüldüğü için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınan eldivenlerin sokaklara atılması vatandaşların da tepkisine neden oluyor.

Dünyada on binlerce kişinin ölümüne neden koronavirüs salgını nedeniyle bütün ülkeler aldıkları önlemlerle hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyor. Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan sonra tedbirler sıklaştırıldı, maske ve eldiven kullanımı neredeyse her yerde zorunlu hale getirildi. 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları da yasaklandı. Alanya'da tüm kamu kurumları, ilçede salgının en alt seviyede atlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her gün ilçenin dört bir yanını dezenfekte ederek salgının yayılmasını önlemeye çalışıyor. Banka ATM'leri, parklar, kamu kurumları, özel halk otobüsleri ve eczaneler dezenfekte ediliyor.

SOKAKLARDA KULLANILMIŞ ELDİVENLER

Sıkı tedbirlere rağmen bazı vatandaşların kullandıkları eldiven, maske, ıslak mendilleri yerlere atması, hastalık bulaştırma riski nedeniyle tehlike yaratıyor. Kimyasal atık olarak görüldüğü için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınan eldivenlerin sokaklara atılması vatandaşların da tepkisine neden oldu. Sokaklara eldiven ve maske atılmasının büyük risk oluşturduğunu ve kendilerini çok rahatsız ettiğini söyleyen Ahmet Sağlam, "Yerlere eldiven atılması çok kötü. Bu şekilde kendimizi koruyamayız. Sorumsuz vatandaşlarımız var, lütfen bunlara biraz dikkat edelim. Bu salgın sürecinde herkes üzerine düşeni yapmalı. Lütfen mümkün olduğunca hijyenimize, temizliğimize dikkat edelim. Eldivenleri de yere atmayalım" dedi.

GELİŞİGÜZEL ATILMAMALI

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, "Alanya Belediyesi olarak koronavirüs eylem planı dahilinde şehirde, hizmet alanlarımızın hepsinde, kamu kurumlarında, belediye otobüslerinde, duraklarda, ATM'lerde, eczanelerde ve pek çok alanda dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Aynı zamanda pazar yerleri ve market girişlerinde maske dağıtımı yapıyoruz. Özellikle çevrenin korunması ve halk sağlığının korunması adına kullanılan maske ve eldivenlerin sokaklara gelişi güzel atılmamasını halkımızdan rica ediyoruz" diye konuştu

Balık adamlardan 'Covid-19' mesajı

ANTALYA'da, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında bir ay önce ziyarete kapatılan Antalya Akvaryum'daki canlıların beslenmesinden sorumlu balık adamlar, ellerinde tuttukları 'No Covid-19 Evinde Kal' dövizleriyle, önlemlere karşı duyarlı olma mesajı verdi.

Antalya'da, 8 yıl önce açılışı gerçekleştirilen, her yıl binlerce yerli yabancı tatilcinin ziyaret ederek sualtı dünyasını yakından görme imkanı yakaladığı Antalya Akvaryum'da, 5 bin farklı türde sualtı canlısı yaşıyor. 5 milyon litre tank kapasitesine sahip akvaryumdaki canlılar, 24 saat gözlem altında tutuluyor. Canlıların beslenmesinden sorumlu balık adamlar da günün belirli saatlerinde ana tanka dalış yaparak, balıklarla ilgileniyor.

Antalya Akvaryum'da çalışan balık adamlar, 'Covid-19' mesajı verdi. Toplumsal duyarlılık oluşturmak için Türkçe ve İngilizce 'No Covid-19 Stay Home', 'No Covid-19 Evde Kal' yazılı dövizleri sualtında gezdiren balık adamlar, akvaryum içindeki canlılar da yakın markaja aldı. Vatozlar başta olmak üzere farklı tür sualtı canlıları, balık adamların çevresinde tur attı.

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, bu tür organizasyonlarla farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi. İsmail Arık, "Dünyada Covid-19 salgını var. Devletimiz bu kapsamda çeşitli tedbirler aldı. Biz de Antalya Valiliği, İl Hıfzıssıhha Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler kapsamında faaliyetlerimize ara verdik. Bir farkındalık yaratmak amacıyla, vatandaşlarımızın dikkatini çekmek için bir faaliyet organize edelim istedik. Bir an önce bu musibetten kurtulmak için 'Evde Kal Türkiye' diyoruz" dedi.

Hemşire anneleri için şarkı yaptılar

MALATYA'da yaşayan 10 yaşındaki Tuna ve 9 yaşındaki Mert Erdal, hemşire annelerine koronavirüs ile yürütülen mücadele kapsamında şarkı hazırladı. Annelerini mutlu eden Tuna ve Mert kardeşlerin vatandaşlara da 'evde kal' mesajı verdiği şarkıyı seslendirdikleri video sosyal medyada ilgi gördü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun çalışan sağlık çalışanlarına moral vermek için vatandaşların destekleri sürerken, Kemal Özalper İlkokulu'nda eğitim gören 10 yaşındaki Tuna ve 9 yaşındaki Mert Erdal, 22 yıldır hemşire olarak görev yapan sağlık çalışanı anneleri Seher Kiraz Erdal için hazırladıkları şarkıyı seslendirdi. Tuna ve Mert, gitar çalarak, seslendirdikleri şarkıyla anneleri ve sağlık çalışanlarına mücadelelerinde destek verirken, vatandaşları da evde kalmaya davet etti.

Mert ve Tuna Erdal kardeşler; 'Benim annem sağlıkçı, sizin için dışarda. Sizde yaşamak için evde kalın Türkiye. Hayat eve sığar, evde hayat var. Bizim için evde kal evde kal Türkiye' sözlerinin yer aldığı şarkıyı hastanede çalışan annelerini görüntülü arayarak seslendirdi. Görüntüle sohbette iki kardeş, annelerini çok özlediklerini, herkes evde kalarak kendisinin anne özlemini giderebileceğini de söyledi. Hemşire anne Seher Kiraz Erdal da, çocuklarıyla gurur duyduğunu kaydederek, "Onları çok seviyorum. Onların verdiği mesajı bende söylüyorum; biz sizin için buradayız sizde bizim için evde kalın" dedi.

Anne ve çocuklarının bu videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

19 tavuğu telef eden vaşak 10 saat sonra uyutularak yakalandı

ERZURUM'un Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde ahıra akşam saatlerinde giren vaşak, 19 tavuğu telef etti. Ahırda tahtaların arkasına saklanan vaşak, 10 saat sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından silahla atılan uyuşturucu iğne ile uyutularak yakalandı.

Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, nesli tükenmekte olan vaşak, akşam saatlerinde Mümine Vural'a ait ahırın havalandırmasından içeri girdi. Sabah tavuklarına yem vermek için ahıra giden Mümine Vural, telef olmuş tavukları ve vaşağı görünce korkarak yakınlarından yardım istedi. Ahıra gelen vatandaşlardan korkan vaşak, tahtaların arasına gizlendi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan vaşakı dışarı çıkarmada başarılı olamayan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

Şehitler Mahallesi'ne gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri, ahırda gizlenen vaşaka silahla üç uyuşturucu iğnesi attı. Uzun süre direnen vaşak, sonunda iğnelerin etkisiyle uyudu. Görevliler, vaşağı bulunduğu yerden çıkararak şubeye götürdü. Burada bir süre kontrol altında tutulacak olan vaşak, daha sonra doğal hayatına bırakılacak.

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Mümine Vural, "Sabah ahırın kapısnı açtığımda tavuklarımın bir kaçını yerde yatarken gördüm. Sonra arkaya doğru baktığımda önce aslan sandım sonra vaşak olduğunu öğrendiğim hayvanı gördüm, korkup dışarı kaçtım. Yeğenlerimden yardım istedim. Ben tek başına yaşayan bir kadınım. Benim zararımı kim karşılayacak" dedi.

Vaşağın ahırın havalandırmasından içeri girdiğini söyleyen Emrah Vural, "Ahıra girdiğimizde 19 tavuk telef olmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bilgi verdik " diye konuştu.

87 yaşındaki Covid-19 hastası bir haftada taburcu edildi

ERZURUM'un Tortum ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan İbrahim Özmen (87), bir haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Taburcu olduktan sonra yatağını ve çarşafları temizlemeye çalışan Özmen, kendisine müdahale eden personele, "Ben size ve devlete yeterince yük oldum. İstemeden de olsan devletin malını kirlettim" cevabını verdi.

Tortum ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi'nde kimsesi olmadığı için yalnız yaşayan İbrahim Özmen, 1 Nisan günü yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni kaldırıldı. Prostat rahatsızlığı da bulunan Özmen'in burada yapılan tetkiklerinde Covid-19 hastası olduğu belirlendi. Özmen, bir haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

YATAĞINI TEMİZLEMEYE ÇALIŞTI

Taburcu olduğunu öğrenince yatağını ve çarşafları temizlemeye çalışan Özmen'e hemşire ve sağlık personeli müdahale etti. Özmen, "Amca, biz temizleriz. Sen niye böyle bir şey yaptın?" diyen personele, "Ben size ve devlete yeterince yük oldum. İstemeden de olsan devletin malını kirlettim" cevabını verdi.

Durumdan haberdar olan Başhekim Dr. Mahmut Avcı, taburcu olmaya hazırlanan İbrahim Özmen'e takım elbise, pijama ve ev ihtiyaçlarını aldı. İbrahim Özmen, daha sonra doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında tekerlekli sandalye ile taburcu edildi. Görevlilere teşekkür eden Özmen, 112 ekipleri tarafından Söğütlü Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Dedesi ve ninesine moral konseri verdi

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Metehan Aydın (30), koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan dedesi ile ninesine moral vermek için evlerinin önünde gitarı ile konser verdi.

Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi Bayram Sokak'taki evlerinden çıkamayan Muharrem Taşçı (74) ile Zöhre Taşçı'ya (72) torunları Metehan Aydın sürpriz yaptı. Uşak Üniversitesi Türk Lehçeleri Edebiyat Bölümü mezunu olan ve atama bekleyen Aydın, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan dede ve ninesini ziyarete gitti. Dede ve ninesinin tek katlı evlerinin bahçesini giren Aydın, gitarıyla onlara mini bir konser verdi.

Evlerinin kapı ve penceresinden torunlarının konserini izleyen Muharrem ve Zöhre Taşçı, zaman zaman şarkılara eşlik etti. Evden çıkamayan dede ve ninesi için moral konseri verdiğini söyleyen Metehan Aydın, "Salgın sebebiyle dedem ve ninem evden çıkamıyordu. Onlara böyle bir sürpriz yapmak istedim, çok da güzel oldu" dedi.

Şehirlerden göç, köylerde yaşlı nüfusu risk altında bırakıyor

KARADENİZ'de, Mayıs ayında başlayan yayla ve köylere göç geleneği, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl erken başladı. Kalabalık şehirlerden uzaklaşarak daha sakin olan köy ve yaylalara çıkanlar, sosyal izolasyon kuralına uymadıklarında burada yaşayan özellikle yaşlı nüfusu risk altında bırakıyor. Uzmanlar, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla köylerde de tedbirler alınmasını istiyor.

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar tedbir almayı sürdürüyor. Karadeniz'de gelenek haline gelen ve Mayıs ayında başlayan yayla ve köylere göç geleneği bu yıl koronavirüs salgını endişesi nedeniyle erken başladı. Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler, şehirlerden uzaklaşarak daha sakin ve ıssız olan yayla ve köylere çıkıyor. Karadeniz'de köy ve mezralardaki evlerine çıkanlar, sosyal izolasyon kuralına uymadıklarında burada yaşayan özellikle yaşlı nüfusu risk altında bırakıyor.

'KÖYLERDEKİLERİ RİSKE ATMIŞ OLACAĞIZ'

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun, tedbirler kapsamında şehirlerarası ulaşımda kısıtlama getirildiğini ancak şehir içindeki aktivitelerin kısıtlanmadığını söyledi. Köylerde yaşayanların temas halinde olduğuna ve bunun köylerdeki yaşlıları risk altında bıraktığına dikkat çeken Prof. Dr. Beyhun, "Köylerde yaşlılarımız daha fazla yaşıyor. Risk grubu diye tanımladığımız hastalığın daha ağır seyrettiği kişiler bunlar. Bizler, şehirdeki evlerimizden köye çıktığımızda en çok korumak istediğimiz insanlarımızı risk altına atmış oluyoruz. Bir sağlık sorunu yaşanması, vefat durumlarında ya da çeşitli insani durumlarda köy içerisinde insanlar birbirleriyle görüşebiliyor. Bu sefer hastalık, o köy içerisinde çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Birtakım örnekleri var. Karantinaya alınan köyler oldu" dedi.

'KÖYLERE GİDİŞ GELİŞLER AZALMALI'

Yazlık tatil bölgeleriyle köylerin sağlık sistemi organizasyonlarının bölgenin nüfusuna göre yapıldığını aktaran Prof. Dr. Beyhun, şehirlerden köy ve kasabalara olan göçün sağlık sisteminin yükünü artırarak ihtiyaç duyulduğu anda sağlık hizmeti verilmesinde sıkıntı yaşatabileceğini söyledi. Köy içindeki temasların azalmasıyla koronavirüsün yayılmasının da azalacağını kaydeden Prof. Dr. Beyhun, "İnsanların davranışlarıyla ortaya çıkacak, zamanla göreceğiz. Köy evlerinde gidiş gelişler ne kadar azalır, biz kendi hareketlerimizi ne kadar azaltır, evimizde kalmaya gayret edip başarılı olabilirsek o kadar az olacak. Bunu başaramazsak özellikle köylerimizde yaşayan yaşlılarımızı çok riske atmış olacağız" diye konuştu.

'KÖYLERİMİZ İÇİN DAHA FAZLA ÖNLEM ALINMALI'

Trabzon Tabipler Odası Başkanı Ebru Sivri ise, köyleri bekleyen tehlikeler konusunda uzun zamandır çağrı yaptıklarını söyleyerek, bazı köylerin şu an karantinada olduğunu hatırlattı. Şehir dışında yaşayanlar ile şehirde sıkılanların köylere gittiğine dikkat çeken Sivri, "3 farklı grup Trabzon'da köylerde buluştular ve bunlar geleneklerine aynen devam ediyor, birbirlerine gidiyorlar. Kendi hastalarımdan da çevremden de duyuyorum. Şu an köylerimizde bir tehlike var. Orada yaş grubu fazla insan yaşıyor. 'Bize bir şey olmaz, acı patlıcanı kırağı çalmaz' diyen insanlarımız köylerde. Köylerimiz için daha fazla önlemler alınmalı. Bu konuda muhtarlarımıza büyük işler düşüyor. Cami anonsları daha sık yapılabilir ya da başka yöntemler bulunabilir. Muhtarlarımız da sosyal izolasyonu koruyarak oradaki halkı evde tutmak için uğraşmalı" dedi.

Hasadı kendileri yapacak çay üreticileri gün sayıyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilde, mayıs ayında başlayacak çay hasat sezonu için hazırlıklar sürüyor. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması nedeniyle tarlaya girmeye hazırlanan üreticiler, hasat için gün saymaya başladı.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yabancı işçiler, çalışamayacak. Bölgede her yıl 4 ilde çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu işçi, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ülkeye giremeyecek. Üreticilerin kendi hasadını yapacağı çay tarımında her yıl yurt dışına giden yaklaşık 100 milyon dolar da bölgeye kalacak. Bu yıl çay hasadının tamamını kendileri yapacak üreticiler, bahçelerde hazırlıklarını sürdürüyor. Gübreleme ve budama yapan üreticiler, çay tarlalarını yabancı otlardan arındırıyor.

'SEZON ERKEN AÇILMALI'

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, çay hasadında bu yıl üreticilere daha fazla iş düştüğünü belirterek herkesin kendi çayının hasadını yapmasını gerektiğini söyledi. Mavi, "Bu sene yabancı işçiler çay hasadı için gelemeyecek. Herkesin kendi çayını çevresindeki insanlarla beraber toplaması gerekiyor. Bunu için Çaykur'un erken kampanyayı açıp her gün çay alması ve süreyi uzun tutması gerekiyor. Bunun olmaması halinde üretici çayını toplayamayacak ve büyük bir kaos oluşturacaktır. Sezonun erken açılması ve süresi uzun tutulması halinde bir sorun yaşanmaz" dedi.

'HERKES KENDİ ÇAYINI TOPLAMALI'

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Mavi, "Çay tarlalarına aile dışı birinin girmesi bile salgının yayılmasına yol açabilir. Ailecek bahçeye gireceğiz. Bu sürece öğrenci kardeşlerimizi de katmış oluruz. Eğer dışarıdan bir vatandaş buraya girecek olursa salgının yayılmasına sebep olacak ve tüm bölgeyi tehdit edecektir. Herkes tarlaya girerek çayını toplamalı" diye konuştu.

'SOSYETE OLDUK, BAHÇEYE GİRMİYORUZ'

Bu yıl yabancı işçilerin gelemeyecek olmasından dolayı üreticilerin daha çok tarlaya gireceğini söyleyen Mehmet Uzun, "Önceden çay elle toplanırdı. 10 ton çayı elle toplardık. Şimdi olduk sosyete, çay tarlasına girmiyoruz. Bu süreçte herkes bahçeye girecek. Çaykur kampanyayı erken açarsa çayımızı rahatlıkla toplayacağız" dedi.

Hacer Erduran ise "Okullar kapandı. Çayı çok olan işçi alıyordu. Ama az olan buna ihtiyaç duymuyordu. Şimdi kendimiz çayımızı toplayacağız" diye konuştu.

Zeynep Karali de "İşçi alanlar için zor bir süreç olacak. Allah yardımcıları olsun. Şimdi gübre işi var ben daha vermedim ama yakında vereceğim sezona hazırlanıyorum" dedi.

Önceki senelerde işçilerin çayı topladığını söyleyen Şevket Berat Kopuz, şunları söyledi:

"Ama bu sene işçi gelemiyor. İş başa düştü kendi çayımızı kendimiz toplayacağız. Geçmiş senelerde tarlaya çok girmezdim ama şimdi daha fazla tarlaya gireceğiz."

ÇAY ÜRETİMİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ila 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 151'i özel sektör, 46'sı ÇAYKUR'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ila 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Dünya çay üretiminde ise 2 milyon 270 bin ton ile Çin birinci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 250 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer alıyor.

Tedbir cezası iptal edilen hurdacıdan valiye teşekkür

ELAZIĞ'da hurdacı Aytekin Köse'ye (35), yetersiz ehliyetle amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle de 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 5 bin 606 lira para cezası kesildi. Aytekin'in ceza aldığını öğrenen Vali Çetin Oktay Kaldırım, koranavirüs cezasını sildi. Vali Kaldırım'a teşekkür eden Köse, yetersiz ehliyetle amacı dışında araç kullanmaktan aldığı 2 bin 456 para cezasının da ödenmesi için destek istedi.

Elazığ Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında geri dönüşüm fabrikası olan işletmelerin görevlileri ve çalışanları haricinde geri dönüşüm malzemelerinin toplanmasını yasaklandı. Bu kapsamda uygulama yapan polis ekipleri, kentin Güney Çevre Yolu'nda sepetli araçla hurda ve geri dönüşüm malzemelerini toplayan Aytekin Köse'yi fark etti. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından Köse'ye yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 lira, koronavirüs tedbirlerine aykırı davranıştan ise 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 5 bin 606 lira para cezası kesildi.

'TEK İSTEĞİM VALİMİZİN BU CEZAMI DA AFFETMESİDİR'

Köse'nin ceza aldığını öğrenen Vali Çetin Oktay Kaldırım, koranavirüs cezasını sildi. Köse, Vali Kaldırım'ın tedbir cezasını silmesinden mutluluk duyarken, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan aldığı cezanın ödenmesi için de destek istedi. 3 çocuk babası olduğuna anlatan Köse, ailesinin geçimi hurda toplayarak sağladığını söyledi. Hurda topladığı araca el konulması nedeniyle çalışamadığını anlatan Köse, "Hurdacıyım. Sepetli aracımla her gün hurda topluyorum. Önceki gün, hurda topladığım sırada polis ekipleri beni durdurdu. Hurda toplamanın yasaklandığı bildirip, ehliyetimi istedi. Ehliyetimin yetersiz olduğu için ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle hurda toplamanın yasak olmasına rağmen hurda topladığım için bana para cezası verdi. Olayı öğrenen valilimiz, koronavirüsten aldığım para cezasını sildi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Fakat yetersiz ehliyetle araç kullandığım için kesilen para cezası duruyor. Ödeme imkanım yok. Tek isteğim valimizin bu cezamı da affetmesidir" dedi.

Aytekin Köse'nin eşi Emine Köse (29) de, Vali Çetin Oktay Kaldırım'a teşekkürlerini ileterek, eşinin ekmek teknesi olan aracının verilmesini talep etti.

300 bin tohum toprakla buluşturuldu

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesi Fakılar Orman Kooperatifi üyeleri, 15 günde çeşitli türlerden 300 bin ağaç tohumunu tüplere yerleştirerek can suyu vermeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Mersin Orman İşletme Müdürlüğü denetiminde olan Çamlıyayla Fakılar Orman Kooperatifi üyeleri Türkiye'nin dört bir tarafına fidan yetiştiriyor. Aralarında üniversite öğrencileri ile ev hanımlarının da olduğu 45 kooperatif üyesi, Fakılar fidanlık sahasında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda kooperatif üyeleri, 15 günde 300 bin adet fidan tohumu ekimini tüplere yerleştirerek yapmaya başladı. Ladin, çam, badem, katran ağacı gibi talep doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kooperatif üyeleri hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de daha yeşil bir ülke için çaba sarf ediyor.

Fakılar Mahallesi Orman Kooperatifi Başkanı Necip Özdemir, kırsal kalkınma için çalışma yaptıklarını belirterek, "80 dönüm arazi üzerinde tohum ekip, fidan büyütüyorlar. Mersin Fidanlık Müdürlüğü Tarsus Fidanlık Şefliği'ne ait kırsal kalkınma için bu tohumları ekiyoruz. İnsanlarımız fayda görüyor. İşçilerimiz 15 günde 300 bin tohum torbalayıp ektiler. Çam tohumu, badem tohumu. Yani köylülere büyük bir gelir sağlıyor. Çamlıyayla Fakılar Orman Kalkınma Kooperatifi'ne üye olan arkadaşlar burada çalışıyor. Bu tohumlar şimdi ekiliyor, kasım- aralık ayına yani bir yaşına yaklaştığı an belli bölgelere Orman İşletme nezdinde gönderiyoruz. Buranın hava iklimi güzel olduğu için bir yaşından önce de yetişiyor. Bütün bölgelere gönderdiğimiz gibi isteğe göre de gönderiyoruz" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE VAR'

Kooperatifte üniversite öğrencilerinin de olduğunu söyleyen Başkan Necip Özdemir, şöyle devam etti:

"Burada şu an üniversite öğrencilerimiz var. Virüs nedeniyle boş durdukları için gece ders, gündüz burada çalışarak kazanç elde ediyorlar. Bu çalışmalar sosyal mesafe içerisinde aynı zamanda. Yağmur olmadığı sürece haftanın her günü devam ederken, kooperatif üyesi çalışanlar yevmiye ile mutfaklarına katkı sağlıyorlar."

Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencisi Hilal Sarıateş ise okulların koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil edildiği için burada hem çalıştığını hem de kooperatifin yaptığı çalışmadan faydalanarak para kazandıklarını belirtti. Okullar açıldığı zaman derslere devam edeceklerini söyleyen Sarıateş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kooperatifi üyesi ev hanımı Gülendam Şimşek de, "Toprak doldurup tohum ekimi yapıyoruz. Kooperatifimiz böyle bir şeye öncelik tanıdığı için teşekkür ediyorum. Geçim kaynağımızı sağlıyoruz" dedi.