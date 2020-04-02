DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

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Türkiye'nin tek Avrupa Leylek Köyü, 'Kuş Cenneti'ne dönüşecekBURSA'da, leyleklerin konakladığı 'Avrupa Leylek Köyü' ağına üye olan Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki kuş popülasyonu arttı.

02.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:49
Türkiye 'nin tek Avrupa Leylek Köyü, 'Kuş Cenneti'ne dönüşecek
BURSA'da, leyleklerin konakladığı 'Avrupa Leylek Köyü' ağına üye olan Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki kuş popülasyonu arttı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, leyleklerin yanı sıra pelikanlar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünün bölgeye geldiğini belirterek, "Islah çalışmalarını devam ettirdiğimizde önümüzdeki yıllarda buranın bir doğal olarak kuş cennetini olacağını düşünüyoruz" dedi.
Bursa'da, her yıl göç mevsiminde Afrika kıtasından gelen leyleklerin konakladığı, Türkiye'de, Avrupa Leylek Köyü ağına üye tek bölge olan Eskikaraağaç Mahallesi, bu yıl da yüzlerce leyleğin konaklama merkezi oldu. Mahallenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı, 9 yıldır göç dönemlerinde gelip ilkbahar ve yaz mevsimlerini burada geçiren 'Yaren' adlı leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğunu konu alan haber, belgesel ve diğer yapımlar sayesinde arttı. Baharın gelişinin ardından leyleklerle birlikte Eskikaraağaç Mahallesi'ndeki yerini alan farklı kuş türleri, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.
LEYLEK MASTER PLANI
Leylek Master Planı'nı hayata geçirdiklerini söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün de desteğiyle, Leylek Köy olarak bilinen Eskikaraağaç Mahallesi'nin 'Kuş Cenneti'ne dönüşeceğini belirtti. Bölgedeki kuş türlerinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Özkan, şunları söyledi:
"Eskikaraağaç Leylek Köy diye tabir edilen bir yer. Biz de Karacabey Belediyesi olarak Leylek Master Planı gerçekleştirdik. Sadece leyleklerin değil başta pelikanlar başta olmak üzere, birçok kuş türünün de bu bölgeye geldiğini gördük. Bu ıslah çalışmalarını önümüzdeki yıllarda devam ettirdiğimizde buranın bir doğal olarak kuş cennetini olacağını düşünüyoruz. Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzde, Uluabat Gölü'ne ördek saldı. Bu da farklı bir güzellik kattı. Dolayısıyla Eskikaraağaç Leylek Köyü olarak tabir edilen yöremiz hayvanseverlerimizin, vatandaşların, çocuklarımızın da katkısıyla bir kuş cenneti hüviyetine bürünecek" dedi. DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Özkan, Karacabey, Türkiye, Avrupa, Güncel

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