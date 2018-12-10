Dha Yurt - Park Halindeki Otomobile Binip Kaçtı, Kovalamaca Sonucu Yakalandı

ADANA'da çalıntı ihbarı yapılan otomobil ile polisten kaçan ve 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan Hasan B., "Otomobili ben çalmadım, sahibine götürüyordum" dedi.
Saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan
ilçesi Bahçelievler Mahallesi
'nde 01 VV 444 plakalı otomobilini yolun kenarına park eden Mehmet B., anahtarı da aracın üzerinde bırakıp, tekel bayiine girdi. Bu sırada otomobile binen bir kişi, hızla uzaklaştı. Mehmet B.'nin ihbarı üzerine polis, çalınan otomobilin geçebileceği güzargahlarda güvenlik önlemi aldı. Şakirpaşa Caddesi'nde önlem alan polisin, çalıntı otomobilin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladığını anons etmesi üzerine, kovalamaca başladı. Şakirpaşa ve Uçak caddelerini geçen otomobil, sulama kanalının kıyı yoluna çıktı. Buradan da Ahmat Cevdet Caddesi'ne orandan ara sokakları kullanarak Obalar Caddesi'ne geçen otomobil, Güney Kuşak Bulvarı kavşağında yolu kesen polislerce yakalandı. Şüphelinin kimlik kontrolünde isminin Hasan B. olduğu tespit edildi.
ÇALMADIĞINI SÖYLEDİ Denizli
Şehit Özer Özkaya Polis
Merkezi Amirliği'ne getirilen Hasan B., otomobili kendisinin çalmadığını iddia edip, "Ber arabayı çalandan teslim aldım. Ben çalmadım. Araba
park halindeydi, bırakılmıştı. Ben arabayı sahibine götürmek için getirdim" dedi. Şüphelinin alkol muayenesinde ise 1,32 promil alkollü olduğu saptandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Caddedeki polislerden görüntü
Çalıntı otomobilin götürülmesi
Zırhlı polis aracından görüntü
Kelepçeli şüphelinin polis aracına getirilmesi
Şüphelinin polis aracında konuşması
Park halindeki otomobilden görüntü
Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'30" BOYUT: 169 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,
Seyhan,Bahçelievler Mahallesi,Polis
10 Aralık 2018 Pazartesi 07:30