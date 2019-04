Dha Yurt  Seçim  Bülteni - 1

Kaynak: DHA

1)GAZİANTEP'TE 'MUHTARLIK' KAVGASI: 3 ÖLÜ, 1 YARALIGAZİANTEP'te, 2 muhtar adayı ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.Olay, akşam saatlerinde, merkez Şahitkamil ilçesine bağlı Köksalan kırsal mahallesinde meydana geldi. Mahallenin mevcut muhtarı ve adayı Süleyman Oğuz ve bu göreve aday olan Süleyman Kaplan ile yakınları arasında, Köksalan İlkokulu'nun bahçesinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerden çıkan kurşunlara hedef olan Süleyman Kaplan, Eyüp Kaplan, Adem Kaplan ve Cuma Oğuz yaralandı. Okulda görevli jandarmaların çağrısıyla mahalleye takviye jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan birbirine akraba olan Süleyman, Adem ve Eyüp Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakım ünitesine alınan Cuma Oğuz'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından takviye ekiplerin sevk edildiği mahallede, yine kavga çıkmaması için yoğun güvenlik önlemi alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Jandarma ekipleriOlay yeriOlay yeri incelemenin çalışmalarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,==================================================2)YOZGAT'TA MUHTARLIK SEÇİMİ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALIYOZGAT'ın Şefaatli ilçesine bağlı Küçükincirli köyünde iki muhtar adayının tarafları arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Küçükincirli köyünde iki muhtar adayının tarafları arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ş. (28) tabancasını çıkararak ateşledi. Yeniden aday olan mevcut muhtar Şahin Yalçın, kolundan hafif, Erdem Türk (18) ise ağır yaralandı. Kavga sırasında B.Ş. de kendisini bacağından yaraladı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Erdem Türk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber: YOZGAT,======================================================3)MUHTARLIK SEÇİMİNDE SİLAHLI KAVGA: 8 YARALIZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Çırgan köyünde muhtarlık seçim sonuçları sayıldığı sırada çıkan kavgada, Hasan K.'nın av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu 8 kişi yaralandı.Olay, Kozlu'ya bağlı Çırgan köyünde meydana geldi. Seçim sonuçları sayıldığı sırada iki rakip muhtar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya muhtar adaylarının yakınları da katıldı. Bu sırada yakındaki evine giden bir muhtar adayının arkadaşı Hasan K., av tüfeğini alarak seçimin yapıldığı yere gitti. Hasan K., av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş etmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Vücutlarına saçmalar isabet eden 8 kişi, vatandaşlar tarafından araçlarla Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Jandarma ekipleri, olayın ardından ormanlık alana kaçan Hasan K.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Hasan K.'nın jandarmadaki işemleri devam ediyor.GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEKHaber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,=========================================================4)KARAMAN'DA MUHTAR ADAYLARININ YAKINLARI KAVGA ETTİ: 3 YARALIKARAMAN'ın Çatak köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.Olay, saat 16.30 sıralarında Çatak köyünde meydana geldi. Çatak köyü muhtar adaylarının yakınları arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Sopa da kullanılan kavgada Ekrem Altun, Mehmet Altun ve Fatih Altun aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Yaralıların ambulanstan indirilip acil servise alınmasıHaber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,=================================================5)TONYA'DA SEÇİM KAVGASI: 2 YARALITRABZON'un Tonya ilçesinde Muhammet Y. seçim sonuçları nedeniyle tartıştığı kırsal Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek aday olan Yusuf Kurt (66) ile yeğeni Muhammet Kurt'u (31) tabancayla yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralılar hastanede tedaviye alındı.Olay, saat 17.30 sıralarında Tonya ilçesi Kalıncam Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından Muhammet Y. ile Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek aday Yusuf Kurt arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Y. belinden çıkardığı tabanca ile Yusuf Kurt ile yanındaki yeğeni Muhammet Kurt'a ateş edip, kaçtı. Yusuf Kurt koluna ile yeğeni Muhammet Kurt da bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polisin, kaçan Muhammet Y.'yi aradığı belirtildi. İlçede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Hastane önünden görüntülerHaber-Kamera: TRABZON,=================================================6)AKSARAY'DA MUHTAR YAKINLARI ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALIAKSARAY'ın Karacaören köyünde iki muhtar adayının yakınları arasında çıkan kavgada M.Ş., Sercan Şahin'i (28) sol bacağından bıçakla yaraladı. Olay, saat 18.30 sıralarında Karacaören İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Karacaören köyünün iki muhtar adayının, yakınları arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş., Sercan Şahin'i, sol bacağından bıçakladı. Yaralı Şahin, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.Ş. de gözaltına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Yaralının acil servise alınmasıGenel ve detayHaber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,===========================7)BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANI, SANDIKLARI GEZERKEN TARTIŞMA ÇIKTITOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde, AK Parti belediye başkanı adayı ve mevcut başkan Murat Tuncel, sandıkları gezerken, bir grup tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Bunun üzerine Tuncel'in yanındakiler ile grup arasında tartışma çıktı. Okulda görevli polis ekipleri, tartışmayı büyümeden sonlandırdı.Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Başçiftlik'te AK Parti'den tekrar aday gösterilen, mevcut başkan Murat Tuncel, ilçede sabah saatlerinde oy kullanılan okullarda sandıkları dolaştı. Başkan Tuncel, Karacaören İlkokulu'ndaki sandıkları gezerken, bir grup tarafından okuldan çıkarılmak istendi. Bu sırada Tuncel'in yanındakiler ile bu kişiler arasında tartışma çıktı. Okulda görevli polis ekipleri ise araya girdi. Okul bahçesinde devam eden tartışma, polisin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.Olayla ilgili açıklama yapan Murat Tuncel, "Arkadaşlarımız ile beraber okula girdik. Sınıflarda sandıkları gezerken, bir grup 'Buraya giremezsiniz' diyerek bağırdı. O esnada ise yanımdaki arkadaşlarım tepki gösterdi. Tepkiler üzerine gelen polis ekipleri, araya girerek ayırdı; fakat yanımda bulunan 2 arkadaşım darbedildi" dedi.TOKAT'TA MUHTAR ADAYI KAVGA SIRASINDA BIÇAKLANDITokat'ın Madas köyünde oy kullanımı sırasında çıkan kavgada muhtar adaylardan Necmettin Damar bıçakla yaralandı.Merkeze bağlı Madas köyünde oy sandıklarının kapatılmasına 20 dakika kala muhtar adayı Necmettin Damar ve diğer aday Mustafa Ceylan'ın yakınları arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada muhtar adayı Necmettin Damar, iddiaya göre M.C. tarafından bıçaklandı. Olaya karışan Mesut B., Mehmet B. ile kimliği öğrenilemeyen 2 kişi de kavga esnasında hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı muhtar adayı Necmettin Damar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda hafif yaralanan Mesut B. ve Mehmet B., Tokat Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye gitmeyi reddeden diğer iki yaralı ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yaralı muhtar adayının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olayla ilgili cep görüntüsü+++-Hastanelerden genel görüntüHaber: TOKAT,=================8)YUSUF'UN KÖYÜNDE, AK PARTİ BİRİNCİ OLDUİSTANBUL Pendik'te yerel seçimlere ilişkin AK Parti'nin belediye başkan adaylarına ait broşürleri dağıtırken kendisine "Andımız'ı biliyor musun?" sorusunu yöneltip, tepki gösteren Mine K. ile yaşadığı diyalogla sosyal medyada gündeme gelen Yusuf Özoğul'un memleketi Bayburt'un Mutlu köyünde, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti birinci çıktı.İstanbul Pendik'te, Bayburtlu Yusuf Özoğul, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti'nin belediye başkan adaylarına ait broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken, Mine K. isimli kadın kendisine tepki gösterdi. Mine K., Yusuf Özoğul'a "Andımız'ı biliyor musun, ne mezunusun?" şeklinde sorular sorarak, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan kadının gençle arasında yaşananlar AK Parti'li takipçilerin tepkisine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da, #İyikiVarsınYusuf' hashtag'i oluşturuken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun da, hesabından, 'Sen çok yaşa Yusuf' tweet'i atarak Yusuf Özoğul'a destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir araya geldiği Yusuf'u davranışı dolayısıyla tebrik etti.Yusuf Özoğul memleketi Bayburt'un Mutlu köyünde seçimlerde AK Parti birinci parti çıktı. 317 seçmenin olduğu köyde AK Parti 157, MHP 115, Saadet Partisi 35, İyi Parti'de 3 oy aldı. 7 oy ise geçersiz sayıldı.Mutlu köyü sakinlerinden Hakan Yeğen, Yusuf Özoğul'a yapılanın doğru olmadığını belirterek, "Yusuf'a yapılan yanlış, hepimize yapılmıştır. Biz de oyumuzu verdik, hayırlısı olsunö dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Yusuf Özoğul'un köylülerdinden destekKonuşmalarHaber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT,==============================================9)GİRESUN'DA BELİRSİZLİK SÜRÜYORGİRESUN'da Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçları belirsizliğini korurken, Cumhur İtitifakı ile Millet İttifakı seçmenleri aynı cadde üzerinde 30 metre arayla kutlama yapıyor.Giresun'da Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Aytekin Şenlikoğlu ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı mevcut belediye başkanı Kerim Aksu arasında kıran kırana seçim yarışı yaşanıyor. Kentte, seçim sonuçları belirsizliğini korurken, seçimi kazandığını öne süren, her iki ittifakın seçmenleri aynı cadde üzerinde 30 metre arayla kutlama yapıyor. Polis ekipleri iki parti seçmenleri arasında geniş güvenlik önlemi aldı. İl Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Her iki cepheden kutlama görüntüleriAlınan önlemlerÇevreden detaylarHaber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN,==================================10)ANKARA'DA, 'MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI MANSUR YAVAŞ BAŞKAN OLDUANKARA'da, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Mansur Yavaş, büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.Başkentte, 2014 yılında az farkla yerel seçimi kaybeden Mansur Yavaş, bir kez daha CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. 'Millet ittifakı'nca desteklenen Yavaş, AK Parti'den aday gösterilen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile yarıştı. Başkentte kıyasıya yarışın kesin olmayan sonuçlarına göre, Mansur Yavaş, belediye başkanı oldu.MANSUR YAVAŞ KİMDİR?Ankara Beypazarı'nda, 23 Mayıs 1955'te dünyaya gelen Mansur Yavaş, ilk, orta ve lise eğitimini Beypazarı'nda tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olan Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerliğinin ardından Beypazarı'nda 13 yıl serbest avukatlık yaptı. Siyasete genç yaşlarda başlayan Yavaş, 1989- 1994 yıllarında belediye meclis üyesi, 1994'te MHP'den Beypazarı belediye başkanı adayı oldu; fakat seçilemedi. MHP'den 18 Nisan 1999 seçimlerinde aday olup, yüzde 51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanlığı'na seçilen Yavaş, Tarihi Beypazarı Konakları'nın restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla '2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi', Türk Dil Kurumu'nca Türkçe'nin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının 'Çevre Ödülü' gibi ödülleri aldı. 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' seçilen Yavaş, 2004 yerel seçimlerinde yüzde 55 oy oranı ile yeniden belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş, 2009- 2014 yıllarında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için girdiği seçimi kaybetti.YSK BAŞKANI GÜVEN: VERİ KAYBI YAŞANMADIYüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, servis yazılımındaki teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucu siyasi partilerin veri çekme sürecinde bir kesinti olduğunu söyledi. Güven, "Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam etmektedir" dedi.YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Sadi Güven, Malatya ve Gaziantep'te meydana gelen olaylarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, ölenlere rahmet diledi. Seçimde emeği geçen siyasi partilere ve tüm kurumlara teşekkür eden Güven, şunları söyledi:"Çoğunluğu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemleri tutulan, sayım döküm cetveli, sandık sonuçları ilçe seçim kurullarına teslim edilerek, ilçe birleştirme tutanakları tanzim edilmektedir. İlçe seçim kurulları bu tutanakları tarayarak sisteme eklemektedir. Sonuçlar ve kazananlar ilçe ve il seçim kurullarınca belirlenip ilan edileceğinden bu aşamada YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Sisteme girilen sonuçlar ve resmi formatlı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. 2014 yılından bugüne kadar seçim sonuçları internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine sunulacaktır. YSK siyasi parti üyelerinden oluşan sandık kurullarıyla ilçe seçim kurullarından gelen seçimleri alt alta koyup toplamak suretiyle itiraz sürelerinin bitimine müteakip seçim sonuçlarını ilan etmekte ve Resmi Gazete'de yayınlanmaktadır."Güven, kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacaklarını belirtirken, yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan televizyon kanalları ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmasına ve RTÜK'e ihbarda bulunmasına karar verildiğini kaydetti.'VERİ KAYBI YAŞANMADI'Sadi Güven, partilere veri girişinde kesinti yaşandığı iddiasıyla ilgili ise "Bugün servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucu siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup, giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam etmektedir. Seçimin ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.KILIÇDAROĞLU: GÖRECEKSİNİZ, İSTANBUL'A DA BAHAR GELECEKCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin, "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. İstanbul'daki bütün arkadaşlarıma, örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum; 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terk edilmeyecek. Birleştirme tutanakları mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz, İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi" dedi.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Ankara'da partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "İlk defa bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. Bütün adaletsizlikleri yaşadık. Ama halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu bizim için çok büyük bir ışık. Bu sadece insanımız için ülkemiz için değil, dünyanın bütün demokratları da bu tavırdan dolayı rahatlamışlardır" ifadelerini kullandı.İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. Bize üzün şu; Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış birisinin daha elinde veri olmadan kazandık diye açıklama yapması, böyle yangından mal kaçırır gibi açıklama yapması, Binali Bey'e yakıştıramadım. Islak imzalı tutanaklara bakıyoruz, elimizdeki verilere de bakıyoruz, kavgasız bir ortamda bütün bunların gerçekleşmesini bekliyoruz. İstanbul'daki bütün arkadaşlarıma, örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum; 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terk edilmeyecek. Birleştirme tutanakları mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz, İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi. Bütün baskılara, iftiralara rağmen bir başarı elde ediyoruz. 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz. Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i, Kırşehir'i, Artvin'i bir ilçe hariç, Ardahan'ı, Bolu'yu, Bilecik'i kazandık. Kazanan aslında Türkiye."AKŞENER: DÜŞMANLIK DEĞİL SEVGİ KAZANDIİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Düşmanlık değil sevgi kazandı. Milleti germeyin, yormayın, bıktırmayın. Yarından itibaren düşmanlık diline son verin. Kırdığınız gönülleri tamir edin. Böyle yapmanız hem milletin hayrına hem de sizin yararınıza olacak" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin genel merkezinde, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Akşener, oy kullanan herkese demokratik hakkını kullandığı için teşekkür etti. Sandığın, milli iradenin tecellisindeki en önemli adres olduğunu vurgulayan Akşener, "Bu adres, bugün itibarıyla bir kez daha mesajını vermiş ve iktidar partilerini uyarmıştır. İlk günden bu yana altını önemle çizdim. İktidar milletin dertlerini unuttu. 'Bu seçimde iktidar partilerini uyarın, kulağını çekin ki milletimizi hatırlasın, dertleriyle ilgilensin' dedim. 31 Mart seçiminin sonuçları, siyasette rekabetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecektir. Bu seçim bir ittifaklar seçimiydi ve millet ittifakı milletin duygularına tercüman olarak başarılı bir sonuç aldı. Siyasette rekabet aziz milletimizin işine yarar. İktidar kendine çeki düzen vermek zorunda kalır. Vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalır. Aziz milletimiz bu seçimde verdiği mesajla bu sürecin önünü açmıştır. Bugünden itibaren iktidar partileri unuttukları milletimizi hatırlamak, sesine kulak vermek zorundadır. Millet, kötü gidişe 'dur' demek için iktidar partilerinin kulağını çekmiş, millet ittifakına güç katmıştır. Seçimin galibi millet ittifakıdır. Millet ittifakına kattığı güç ortadadır" diye konuştu.'BU BİR SONUÇ DEĞİL BAŞLANGIÇTIR'Yalnız iktidarın değil muhalefet partilerinin de attıkları her adımı dikkatli hesaplamak durumunda olduğunu belirten Akşener, "Düşmanlık değil sevgi kazandı. Bu seçimin en kıymetli sonucu budur. Tenceresi kaynamayan kadınlar, iş bulamayan gençler kazandı. Ürünü para etmeyen çiftçiler kazandı. Bu seçimin sonucuna 'yendik' demeyeceğiz. Bu bir başarıdır. Yalnızca milletimizin sorunlarına çözüm yolunda alınmış bir başarıdır. Milletimizin omuzlarımıza yüklediği bu görevin farkındayız ve hiç tereddüt olmasın ki dünden daha büyük bir azim ve kararlılıkla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Buradan millet ittifakı seçmenlerine sesleniyorum. Abartılı sevinç gösterilerinden kaçının. Eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, komşunuzu incitmeyin. Sonuç, milletin çocuklarının birbirlerine karşı kazandığı bir zafer değildir. Bunu asla unutmayalım. Bu bir sonuç değil bir başlangıçtır. Aksine iyi kentler ve mutlu insanlar için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.'KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidara seslenen Akşener, "Milleti germeyin, yormayın, bıktırmayın. Yarından itibaren düşmanlık diline bir son verin. Kırdığınız gönülleri tamir edin. Böyle yapmanız hem milletin hayrına hem de sizin yararınıza olacaktır. Daha görev süreniz var. Bu süreyi seçimden çıkan dersle iyi değerlendirin. Atacağınız her doğru adımda destekleyeceğimizi, atacağınız yanlış adımda karşınızda dimdik duracağımızı bilin. Bilin ki milletimize kibir ve üstten bakmaya devam ederseniz Türk milleti alternatifsiz değildir, sahipsiz değildir. Bu süreçte fedakarca ve omuz omuza çalışan millet ittifakının değerli mensupları başta olmak üzere bütün vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Millet ittifakının hayata geçmesinde büyük özen ve anlayış gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir kez daha teşekkür ediyorum. Demokratik tercihini yapan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.'BALIKESİR VE UŞAK'TA ALGI OPERASYONU YAPILMAK İSTENİYOR'Meral Akşener, Uşak'ta İYİ Parti, Balıkesir'de ise 'millet ittifakı'nca desteklenen yine İYİ Parti adaylarının olduğunu, yaşanan karışıklık nedeniyle bazı milletvekillerini bu illere gönderdiklerini dile getirerek, "Balıkesir'de ve Uşak'ta adaylarımız öndedir. Bir algı operasyonu yapılmak istenmektedir. İlgili olan herkesi uyarmak isterim. Milletin tercihlerine saygı duymak demokrasinin emridir" dedi.KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN BASKILARA RAĞMEN BİR BAŞARI ELDE EDİYORUZCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi. Bütün baskılara rağmen bir başarı elde ediyoruz. Bütün iftira kampanyalarına rağmen bir başarı elde ediyoruz. ve bizim başarımızı biz Türkiye'deki 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Kılıçdaroğlu, bütün baskı ve iftiralara rağmen halkın demokrasiden yana tavır koyduğunu söyledi. Sadece Türk insanı için değil, dünyanın bütün demokratlarının da Türkiye'deki bu tavırdan ötürü rahatladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çünkü, Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve kökleşmesi sadece kendi ülkesi için değil bölge için de son derece önemlidir. Çünkü Türkiye özellikle mazlum ülkeler tarafından örnek alınan bir ülkedir" dedi.'GÖRECEKSİNİZ İSTANBUL'A DA BAHAR GELECEK'Ellerindeki verilere göre Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimi kazandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"Bizi üzen şu; başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış birisinin daha elinde veri olmadan 'biz kazandık' diye ortaya çıkması ve açıklama yapması, böyle yangından mal kaçırır gibi açıklama yapmasını doğrusunu isterseniz Binali Beye yakıştıramadım. Biz bütün tutanaklara bakıyoruz, alıyoruz. Elimizde veriler var, onlara da bakıyoruz. Gayet soğukkanlılıkla bakıyoruz. Kavgasız, dövüşsüz, gerilimsiz bir ortamda bütün bunların gerçekleşmesini istiyoruz. Dolayısıyla buradan İstanbul'daki bütün arkadaşlarıma örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum; 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terkedilmeyecek, birleştirme tutanakları mutlaka ama mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi. Bütün baskılara rağmen bir başarı elde ediyoruz. Bütün iftira kampanyalarına rağmen bir başarı elde ediyoruz. ve bizim başarımızı biz Türkiye'deki 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz. 81 milyon insanın demokrasiye olan özlemi olarak görüyoruz. Bunu asla bir zafer olarak telaffuz etmiyoruz. Zafer düşmana karşı yapılır, bir başarı bu. Dolayısıyla demokratik açıdan da insani açıdan da yapılan bir seçim ve bu seçimden de elde edilen bir başarı sadece bizim açımızdan değil dünya açısından da memnuniyetle karşılanacaktır, Türkiye'de demokrasi gelişiyor diye."'ANKARA'YI KAZANDIK'Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'yı kazandıklarını kaydederek, şunları söyledi:"Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i, Kırşehir'i, Artvin'i, Ardahan'ı, Bolu'yu, Bilecik'i kazandık. Kazanan aslında Türkiye'dir. 'Bu illerde bütün vatandaşlarımız kazandı' diye bakıyoruz biz. Seçimin sıcaklığı geçtikten sonra Türkiye tekrar yanıcı gündemine, ekonomiye dönecektir, mutfaktaki yangına dönecektir. Biz 11 Ağustos 2018'de, 'Türkiye bu ekonomik krizden nasıl çıkar?' diye 13 maddede açıkladık. 'Eksiktir' diye eleştirebilirlerdi. 13 maddenin hiçbirisi uygulanmadı. Seçimden sonra iktidarın alacağı daha sert önlemlerle mutfaktaki yangının dozu artacaktır, hepimiz biliyoruz. İktidar sahipleri bunu biliyor. En büyük endişemiz de gidip yine IMF'nin kapısını çalmalarıdır. Bunun da bütün göstergeleri var. Biz yine sorumluluğu bilen, sorumluluğunun bilincinde olan bir parti olarak ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. 'İyi ki ekonomik kriz oldu' diye özel bir fırsatçılığa takılmak istemiyoruz. Tam tersine bir ekonomik kriz var, mutfakta yangın var, bunun aşılması için ne gerekiyorsa, siyaseten ne gerekiyorsa biz her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız."İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın gösterdiği çaba her şeyin üzerindedir. Demokrasi kazanımında Millet İttifakı'nın gösterdiği çaba bizim Türkiye demokrasisi tarihinde yerini alacaktır. Balıkesir'de, Uşak'ta CHP'li arkadaşlarıma sesleniyorum; mutlaka sandıklara sahip çıkın. Orada da, İYİ Parti'nin adaylarının kazanması için 'elinizden gelen her türlü çabayı gösterin' diyorum" diye konuştu.BAHÇELİ: ÜLKE GÜNDEMİNDEN SEÇİM KONUSU KALKMIŞTIRMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ?"Türk milleti gelecekteki 5 yıl boyunca büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemiş, bu çerçevede konu kapanmıştır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri de 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye'nin önü açılmıştır" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarının ortaya çıktığına vurgu yaparak, "Ülkemiz, tarihi bir süreçten geçmiş, iç ve dış mihrakların her türlü tuzak ve tezgahına rağmen demokratik seviyesinin yüksekliğini tekraren göstermiştir. Oyunlar boşa çıkarılmıştır. Seçime katılımın yüksek çıkması milletimizin gelecek haklarına güçlü şekilde sahip çıktığının en bariz kanıtlarından birisi olmuştur. Milli irade hamd olsun tecelli etmiş, hükmünü vermiştir. Vatandaşlarımız herhangi bir baskı ve engellemeye maruz kalmadan hür iradeleriyle oylarını kullanmışlardır. Bilhassa ifade etmek isterim ki, sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir. Demokrasiye bağlılığımız, milletimizin tercihine hürmetimiz açıktır. Türkiye nasıl bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ispat, bir kere daha işaret, yeniden ilan etmiştir" dedi.31 Mart seçimlerinin bazı müessif olayların haricinde genel olarak sakin ve huzurlu geçtiğini, seçimlerin meşruiyetine gölge düşürecek vahim olaylar yaşanmadığına vurgu yapan Bahçeli, Malatya'nın Pütürge ilçesinde muhtar seçimi kapsamında meydana gelen sandık başındaki kavgadan derin üzüntü duyduğunu kaydetti. Bahçeli, Pütürge'de yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, Saadet Partisi camiasına başsağlığı diledi.'CUMHUR İTTİFAKI HEDEFİNE ULAŞMIŞTIR'Bahçeli, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi:"31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı'nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur. Cumhurun karşısında tesis edilen çok aktörlü kirli cephe yerli ve yabancı işbirlikçileri kanalıyla sonuç almaya çalışsa da başarısızlığa mahküm edilmiştir. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaaf ve zayıflığa düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir. Cumhur İttifakı'nın milli beka çağrısı doğudan batıya, kuzeyden güneye aziz milletimiz tarafından hem duyulmuş, hem benimsenmiş, hem de takdir ve tasdik edilmiştir. Türk milleti engin sağduyusunu göstermiş, bekasına ve birliğine muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır. Karşımızdaki tablo ülkemiz açısından ümit ve heyecan verici bir gelişmedir. 31 Mart seçimlerinin kazananı Türk milletidir. 31 Mart seçimlerinin kazananı bütün Türkiye'dir. Cumhurun mesajı çok şükür kabul görmüştür. Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar bu seçimlerde kaybetmiştir. Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, bozguncu çevreler, terör örgütleri, terörist emeller milletimizin muazzam iradesi karşısında çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır. Bu seçimleri intikam vasıtası görenler, haktan yana görünüp de batıla hizmet edenler mağlup ve mahcup olmuşlardır. Türkiye'ye tehdit sökmeyeceği aleni şekilde anlaşılmış, bununla birlikte teyit edilmiştir. Bekamız üzerinde kumar oynayan, bekamıza hançer sallayan, bekamızı hafife alanlar kuşkusuz yanıldıkları gibi yanlışa düştüklerini de anlamak zorunda kalacaklardır."'TÜRKİYE'NİN KUTUPLAŞARAK MESAFE ALMASI DÜŞÜNÜLEMEZ'Bahçeli, seçimlerin geride kaldığını, Türkiye'nin umutlarını tazelediğini ifade ederek "Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte çetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir. Türkiye'nin kaybedecek vakti yoktur. Türkiye'nin kutuplaşarak mesafe alması da düşünülemeyecektir. Siyaset kurumu ve siyasi aktörler açısından sağduyunun, ortak aklın, milli birliği güçlendirecek söylem ve siyaset üslubunun öne çıkması başlıca gündem olmalıdır. Bunun yanında Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümüne müreffeh, muasır, gelişmiş ve güçlenmiş bir ülke olarak girmek milli bir hedeftir. Bu hedefin gerçekleşmesi konusunda tarihe ve gelecek nesillere karşı hem vefa hem de gönül borcumuz vardır. 2023'ün lider ülke Türkiye'sinin inşa ve ihyasında herkese düşen ertelenemez ve mühim düzeyde sorumluluklar bulunmaktadır. Bilinmelidir ki, aziz milletimiz bekası üzerinde ne kadar hassas olduğunu göstermiştir" diye konuştu.'BELİRSİZLİKLERİN KOYU SİSİNİ DAĞITMIŞTIR'Sandıktan çıkan sonucun önemli olduğunu söyleyen Bahçeli, "Sandıktan çıkan sonuç, Cmhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve kurumlarıyla tesciline, parlak geleceğimizin planlanıp kavranmasına ileri düzeyde katkı sağlamıştır. Büyük ölçüde, yeni hükümet sistemine müzahir yerel yönetimlerin tezahürü ise büyük bir kazanımdır. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında herhangi bir çatışma ve çelişme yaşanmayacak olması ülkemizin ufkunu aydınlatmış, belirsizliklerin koyu sisini dağıtmıştır. CHP ve ittifak ortaklarından seçilen belediye başkanlarının sorumlu, şuurlu ve dengeli hareket ederek yeni sistemin doğasına uygun çalışmaları başlıca temennimdir" dedi.'SEÇİM KONUSU TAMAMEN KALKMIŞTIR'Bahçeli, siyasi gerilim ve çatışmadan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağına işaret ederek şöyle konuştu:"Küresel ve bölgesel sorunların çok ciddi boyutlara tırmandığı bugünkü zaman diliminde birlik ve kardeşlik hukukunun kökleşmesi, aynı zamanda yaygınlaşması ülkemizin geleceğine muhterem bir hizmet olacaktır. Ayrılıkta hayır yoktur, cepheleşmede huzur yoktur. Türk milleti gelecekteki 5 yıl boyunca büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemiş, bu çerçevede konu kapanmıştır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri de 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye'nin önü açılmıştır. Parti olarak milletimizin vermiş olduğu mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikardır. Bilinmelidir ki, Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir. Türk milleti kaos diline müsaade etmemiştir. İnanıyorum ki, 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım gelen ders ve sonuçları mutlaka çıkaracaktır" dedi.'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'Cumhur İttifakı'nın ve partilerinin adaylarına oy verenlere şükranlarını sunan Bahçeli, şöyle konuştu:"Terör örgütlerinin tasallut ve tahriklerini reddeden, istismar ve yalanlara sırtlarını dönen Kürt kökenli kardeşlerimize onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir kampanya dönemine imza atan, adeta gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Adanmış ve inanmış bir vicdanla, dürüst ve samimi bir mizaçla üstlendikleri kutlu görevleri insanüstü bir gayretle yerine getiren, Cumhur İttifakı'nın ve üç hilalin onurunu bayraklaştıran aziz dava arkadaşlarımla iftihar ediyor, hepsini yürekten tebrik ediyorum. Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı'nı tercih eden milletimin her güzel insanına gönül dolusu selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur İttifakı'nın kararlı, yürekli ve inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir. Unutulmasın ki, her şey Türkiye içindir. 31 Mart seçimleri demokrasimizin zaferidir. 31 Mart seçimleri bizatihi cumhurun zafer tacıdır. Tehditler ne kadar fazla olursa olsun, büyük Türkiye ülküsünün önünde hiçbir güç duramayacaktır. Türkiye düşmanlarına ve terör örgütlerine karşı milli bir kenetlenme ruhuyla karşı durulacak, gelecek Türk milletinin olacaktır."SORULARI CEVAPLADIGazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, "Türkiye'nin daha evvelden HDP'nin aday çıkarmadığı illerde bugün CHP ve İYİ Parti'nin seçim sonuçlarını birlikte değerlendirerek zafere ulaştıklarını ilan etmişlerdir. Bu olayları da yakınen takip ediyoruz. Gelecekte çok daha farklı sonuçlar neler olabilir hep beraber göreceğiz. Bu seçim sonuçlarını 2014 yılıyla karşılaştırdığınızda önemli bir bereketimiz olduğunu ifade etmek isterim. Kesin sonuçlar netleştiği zaman hangi ilde ne kadar, hangi ilçede hangi beldede ne kadar aldığımızı, bunların dışında 30 büyükşehir ve ona paralel olarak eklemlenen Cumhur İttifakı sonuçlarını da değerlendirdiğimizde çok daha farklı bir tablo ortaya çıkacaktır. Şimdi herkes kazandığını söylemektedir. Herkesin kazandığını söylemesi Türkiye için bir kazançtır. Demek ki siyaseten mağlup olan yok bu ülkede" dedi.FAHRETTİN ALTUN'DAN 'İSTANBUL' AÇIKLAMASICumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen bir ifadesi olmadığını belirtti.Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerine yer verdi.VERİLERİN ELLERİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüzü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, demokrasinin 4 tane kuvveti olduğunu söyleyerek, "Bunlardan bir tanesi de medya. Ama bu medyanın bir kısmı devlet kuruluşu ve bu devlet kuruluşu eğer milli iradeyi karartma konusunda iktidara yandaşlık yapma konusuna girmişse bu kabul edilemez. Buradan açıkça söylüyorum bir an önce açıklamadıkları illerin sonuçlarını açıklasınlar. Bu verilerin ellerinde olduğunu biliyoruz; ama bunu yapmamakta ısrar ediyorlarsa, emirle talimatla bir haber ajansını hareket eder hale getiriyorlarsa başında bulunanlar derhal görevlerinden istifa etmelidirler" diye konuştu.ÖZTRAK: EKREM İMAMOĞLU'NA BAŞARILAR DİLİYORUZCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak toplantıda şunları kaydetti:"Şimdi İstanbul'da 10 sandık eksiğiyle girilmiş sonuçlara baktığımızda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim oyumuz 4 milyon 167 bin 381. AK Parti'nin oyu ise Cumhur İttifakı olarak 4 milyon 139 bin 432. Yani Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark, Ekrem İmamoğlu lehine. CHP'nin ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 27 bin 949 oy önde olarak seçimi kazanmış gözüküyor. Çünkü kalan 10 sandıkta ortalama 350 oy gelse 3 bin 500 oy var ve bu sonucu etkileyecek gibi gözükmüyor. İstanbul seçimlerinin biz de hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Zaten biraz önce öğrendik, Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, AK Parti İstanbul sonuçlarına itiraz ediyormuş, itiraz ediyorlarsa da demek ki kazanamamışlar ki, o nedenle itiraz ediyorlar. Tekrar İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor ve bu dönemde Sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyoruz."ŞAHİN: KANUNİ HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZAK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların çoğunda geçersiz oy tespit ettiklerini belirterek, "Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, seçimlerle ilgili sosyal medya hesabı twitterdan paylaşımda bulundu. Şahin, şunları kaydetti:"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------LAR+++CHP'den açıklamaCHP Genel merkezi genel ve detaylar+++Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın konuşması+++İyi parti'den açıklamaAkşener ve Yavaş'ın konuşması+++AK Parti Genel merkezi genel ve detaylar+++Erdoğan'ın balkon konuşması+++-CHP'li Öztrak açıklamaHaber-Kamera: Kaan ULU/ ANKARA,=====================11)İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER OLDUİZMİR'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tunç Soyer kazandı. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.TUNÇ SOYER KİMDİRAnkara'da 1959 yılında doğan Tunç Soyer, orta öğrenimimi Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Soyer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981'de mezun oldu. Öğrenciliği döneminde tiyatro oyunculuğu ve yönetmen asistanlığı yapan Soyer ayrıca Türk Haberler Ajansı'nda muhabir olarak çalıştı. İsviçre Webster Koleji'nde 'Uluslararası İlişkiler' ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 'Avrupa Birliği' alanlarında yüksek lisans yaptı. Seferihisar'da bir tatil köyü kuran Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ahmet Piriştina'nın danışmanlığını, İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi. 2009- 2019 yıllarında iki dönem Seferihisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Soyer, evli ve iki çocuk babası.CHP'Lİ TUNÇ SOYER: YARIN İLK İŞİM EN AZ OY ALDIĞIM MAHALLELERE GİTMEKMillet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, partisinin İl Başkanlığı'nda kesin olmayan seçim sonuçlarına dair basın açıklaması yaptı. Yarın yapacağı ilk işin en az oy aldıkları mahallelere gitmek olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "Bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı; biz tohumduk. Bir gidip bin gelirdik, öyle de oldu. İzmirlilere teşekkür ediyorum, İzmirlileri kalbimle kucaklıyorum" dedi.Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybeci ile yarışan ve kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. İzmir'in iradesini çok renkten, çok sesten ve çok nefesten yana kullandığını söyleyen Tunç Soyer, şöyle dedi:"İzmir birlik beraberlikten yana oyunu kullanmıştır. İzmir her türlü haksızlığa hayır demiştir. Bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı, biz tohumduk. Bir gidip bin gelirdik, öyle de oldu. İzmirlilere teşekkür ediyorum, İzmirlileri kalbimle kucaklıyorum. Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi bir ana olacak. Bütün evlatlarını aynı şefkatle kucaklayacak. Hiç kimseyi ayırmayacak ve üvey evlat muamelesi yapamayacak. İzmir Türkiye de siyasetin dilinin değişmesi gerektiğini gösterdi. Sevginin bir aradalığın dilinin mümkün olduğunu gösterdi. Bu nedenle de İzmir'e teşekkür ediyorum. Yarından itibaren yoksullukla işsizlikle mücadeleye başlayacağız. Refahı daha adil paylaştırmak için canla, başla, çalışacağız."'EN AZ OY ALDIĞIM MAHALLELERE GİDECEĞİM'Tunç Soyer, gazetecilerin "Aldığınız oy oranını başarılı buluyor musunuz" sorusuna, şu yanıtı verdi:"Büyükşehir belediyeleri arasında alınan en yüksek oy. Millet İttifakı'yla birlikte aldık. Bu gurur duyulacak bir başarı. Bu İzmirlilerin başarısı, herkesin payı var. Bana oy vermeyenlerin de belediye başkanı olacağım. Yarın yapacağım ilk iş en az oy aldığım mahalleye gidip, içlerinin rahat olmasını söyleyeceğim. Onların da belediye başkanı olacağımı söyleyeceğim."'HALKA HİZMETTEN YANA OY KULLANDI'CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer İzmir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:"Sayın Soyer yaklaşık yüzde 60'lık oy oranıyla başkan seçilmiştir. Ben kendisini bir İzmirli olarak bir CHP'li olarak kutluyorum, tebrik ediyorum. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha demokrasinin, cumhuriyetin barışın, umudun başkenti olduğunu bir kez daha göstermiştir. İzmirliler tercihlerini ranttan yana değil halka hizmetten yana bir kez daha kullanmıştır. İzmir duruşunu göstermiştir."Bayındır, Kınık, Kiraz ve Aliağa ilçeleri dışında 26 ilçede Millet İttifakı olarak seçimi kazandıklarını savunan Yücel, "Bizim 30 artı 1 hedefimiz vardı. Bu hedefimize büyük oranda yaklaştığımızı görüyoruz. Siyaset bir iddia işidir. Bizim iddiamız yaşadığımız şehrimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu iddiamızı aldığımız seçimlerle devam ettiriyoruz" dedi.TUNÇ SOYER'DEN 'ÇAV BELLA' İLE ZAFER DANSIİZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, seçim sonuçlarını alır almaz, annesine sarılarak 'Çav bella' adlı şarkı eşliğinde dans etmeye başladı.İzmir'de Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime giren ve kazanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, partililerle seçim sonuçlarını izlediği ofisinde seçim mitinglerinde de sık sık kullandığı 'Çav bella' şarkısı eşliğinde zıplayarak dans etti. Bazı partililer de şarkıyı söyleyerek ve dans ederek Soyer'e eşlik etti. Soyer annesi Güneş Soyer'e sarıldı ve onunla kol kola girerek dans etti. Tunç soyer'in iki kızı da babalarına eşlik etti. Soyer'in zafer dansı partililer tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.MHP İZMİR İL BAŞKANI ŞAHİN: DEMEK Kİ BİR EKSİĞİMİZ VAR Kİ BU KADAR OY VERDİLERMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'de Millet İttifakı adaylarının Büyükşehir ve birçok ilçe belediye başkanlığında ipi göğüslediği yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Şahin, "Milletin hesabı hep doğrudur, millete diyecek bir şeyimiz yok. Demek ki bir eksiğimiz var ki bu kadar oy verdiler" dedi.AK Parti ile ittifak yaparak yerel seçimlere katılan MHP, İzmir'de Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere İzmir'deki 5 ilçede kendi adaylarını çıkardı. Diğer ilçelerde yarışa AK Parti'li adaylar katıldı. MHP, Aliağa Belediye Başkanlığı'nı mevcut başkan Serkan Acar ile yeniden kazanırken, diğer ilçelerde seçimi kaybetti. Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Çok uzun bir kampanya dönemi geçirdik. Aşağı yukarı 120 gündür takım arkadaşlarımız ve adaylarımızla sahadayız. Başta AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi olmak üzere, teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Millete küsülmez, milletin hesabı da hep doğrudur. Millete diyebilecek bir şeyimiz yok. Demek ki bir eksiğimiz var ki bu kadar oy verdiler. Buna rağmen sevineceğimiz üç beş nokta da mevcut. Sayın Devlet Bahçeli x+y=z yüzde 52 oy oranınının baraj sınırı olduğunu söylemişti. Türkiye çapında yüzde 52'nin üzerinde oy alındı. İzmir'de de yüzde 33 olan oyumuz yüzde 38'e çıktı. Biz bir belediyemizi muhafaza ettik. Cumhur İttifakı ortağımız ile birlikte de belediyeler kazandık. Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Sahada gördüklerimize göre belirlediğimiz hedef 20 ilçe idi. Demek ki eksiklikler yapmışız. 500 oy ile bir yerde kaybetmişiz, 150 oyla bir yerde kaybetmişiz. Karaburun'da 200, Beydağ'da 150 oy ile kaybetmişiz. Söylediğimiz ilçelerin tamamında 1000- 1500 oyla kaybettik. 24 Haziran'da yüzde 4.8 oy aldığımız yerde bugün yüzde 45 oy aldık. Bizim açımızdan çok da kötü olmayan bir performans sergilendi" diye konuştu.MHP İl Başkanlığı'nda bekleyişi sürdüren partililer ise, seçim sonuçlarını "Hayırlısı olsun" diyerek karşıladı.KEMALPAŞA'DA KIYASIYA REKABETİ CHP'Lİ KARAKAYALI KAZANDIİzmir'de kıyasıya rekabetin yaşandığı Kemalpaşa ilçesinde CHP'li Rıdvan Karakayalı kazandı. Karakayalı bir dönem ara verdiği Kemalpaşa Belediye Başkanlığı görevine yeniden döndü.31 Mart Yerel Seçimleri'nin Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adayları arasında büyük çekişmeye sahne olduğu İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gergin anlar yaşandı. Sandıkların sayılmaya başlamasından sonra seçimlerin Millet İttifakı Adayı CHP'li Rıdvan Karakayalı ve Cumhur İttifakı Adayı mevcut Belediye Başkanı AK Partili Arif Uğurli arasında başa baş gitmesiyle iki adayın taraftarları İlçe Seçim Kurulu'nun önünde toplandı. Emniyet güçleri, İlçe Seçim Kurulu'nun önünde güvenlik çemberi oluşturup TOMA'lar ve çevik kuvvet polisleriyle iki tarafın karşılaşmasının önüne geçti. Karakayalı ve Uğurlu taraftarları karşılıklı slogan attı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi CHP'li Rıdvan Karakayalı kazandı. Karakayalı'nın taraftarları içeriden sonuçların gelmesiyle İlçe Seçim Kurulu dışında büyük sevinç yaşadı.CHP'li Rıdvan Karakayalı, DHA'ya yaptığı açıklamada "Belediye başkanlığını bir dönem aradan sonra kazandık. Bundan sonra herkesin belediye başkanı olacağım, rozetimi çıkaracağım. Allah utandırmasın. Bütün partileri kutluyorum. Bana her partiden oy geldi. Ben de onlara teşekkür ediyorum" dedi. CHP'liler ilçenin meydanında toplanarak kutlama yaptı.ZEYBEKCİ: ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLERİ MUTLAKA ÇIKARACAĞIZCumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Zeybekci, yarından itibaren seçim sonuçlarını sandık sandık değerlendireceklerini belirterek, "Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız ve atılması gereken adımları atacağız" dedi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Secimlerinin son ermesinin ardından sonuçlarda belli olmaya başladı. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte il binasında sonuçları takip etti. Kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adayı CHP'li Tunç Soyer'in kazanmasının ardından, AK Parti İl Binası'nda sessizlik hakim oldu. Nasır ve Dağ ile il binasına gelen az sayıda partili, sonuçların belli olmaya başlamasıyla buradan ayrıldı.Seçimde yaklaşık yüzde 38.5 oy alan Nihat Zeybekci ise, sonuçları değerlendirdi. Zeybekci, sonuçlardan çıkarılacak dersler olduğunu belirterek, "Seçim sonuçlarının İzmir'imize, milletimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir karar vermiştir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi milletimizin iradesinin üstünde bir güç tanımadık. Milletimizin verdiği kararın ne önüne en de sonuna bir nokta eklemek gibi bir niyetimiz olmuştur. Milletimizin İzmir'imizin verdiği karara saygı göstermek bir vazifedir. Öncelikle İzmir'imize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4,5 aylık bir seçim kampanyası yürüttük. Son derece medeni, son derece hoş görülü, son derece kucaklayıcı, sessiz, sakın bir seçim kampanyası yürütme imkanı verdi bize. Onun için bütün vatandaşlarımıza bu anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Verdiğimiz bir rahatsızlık olduysa da onlardan özür diliyorum. Siz değerli basın mensupları da yağmurda çamurda bize eşlik ettiniz. Bütün İzmir'in sokaklarını birlikte dolaştık. Yani bir İzmir'imizi bir ilçeymiş gibi tüm sokaklarını dolaşarak, tüm esnafımızla, gencimizle, yaşlımızla, insanlarımızla birebir temas ettik. Milyonlarca vatandaşlarımızla beraber olduk. Hiçbir yerde bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Ben partimizdeki başta İl Başkanım olmak üzeri tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim. Cumhur İttifakının diğer kanadı MHP teşkilatına da teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzel bir çalışma fırsatı bulduk. Yarından itibaren İzmir'imizin verdiği oyları tek tek sandık sandık detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Bunlardan çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız ve atılması gereken adımları atacağız. Hemen arkasından seçilen belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. İzmir'e verdiğimiz sözleri yerel yönetimler kapsamında vereceğimiz hizmetleri tekrar gözden geçireceğiz. O şekilde bir değerlendireceğiz. Ekibi takımı toplayıp çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin huzurunda tüm İzmirlilere şunu ulaştırmak istiyorum. Bu can bu bedende olduğu sürece İzmir'e hizmet etmek benim için şereftir. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir süreç başlıyor. Ben ülkemizin zor dönemi atlattığını düşünüyorum. Bundan sonra önümüzdeki süreçte ekonomik anlamda ülkemizin kalkınması için güzel bir sürece başlayacağımıza inanıyorum. Allah her şeyin güzelini İzmir'imize nasip etmesini diliyorum. Seçim sonuçları İzmir'e hayırlı olsun" dedi.Açıklamanın ardından Zeybekci ve beraberindekiler il binasından ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in CHP'ye gelmesi-Partililerle bir araya gelmesi-Tunç Soyer'in açıklaması-Genel ve detay görüntü+++Tunç Soyer'in Çav bella ile dansıAnnesine sarılması ve birlikte dansıİki kızının kendisine destek vermesiPartililerin onunla dans etmesi+++-Veysel Şahin açıklamasıKEMALPAŞACHP'li Rıdvan Karakayalı'nın açıklamalarıKutlamalardan görüntü(ZEYBEKCİ AÇIKLAMA)İl binasından görüntüAçıklamadan görüntüGenel ve detay görüntüHaber: İZMİR,================12)ADANA'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NI CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR KAZANDIADANA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu CHP'nin adayı Zeydan Karalar (61), Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.Merkez Seyhan Belediye Başkanı olan Zeydan Karalar, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile yarıştı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Karalar, rakibi Sözlü'ye kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 10 fark attı.KARALAR: BİZE OY VERMEYENLERE DE SAHİP ÇIKACAĞIZÇok sayıda CHP'li ve Millet İttifakı destekçisi, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde toplanarak gösteri yaptı. Türk bayrakları taşıyan kalabalık grup, dans edip, Zeydan Karalar lehine sloganlar attı. Gruptaki bazı partililer meşale ve havai fişek yaktı. Burada kalabalığa hitap eden Akif Kemal Akay ve Soner Çetin, Millet İttifakı'na destek verenlere teşekkür etti. Zeydan Karalar ise aday olduğu sırada 10 puandan fazla farkla Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğini söylediğini hatırlatarak, Seyhan Belediyesi'nin de artık CHP'nin kalesi haline geldiğini söyledi. Karalar, İyi Parti ile de yüzde 100 uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, İyi Parti kadrolarına teşekkür etti. Adana'da yeni bir dönem başladığını dile getiren Zeydan Karalar şunları söyledi:"Her ilçede çok çalışan ve aklı, fikri ruhu sadece halkına hizmet edecek olan bir anlayış geldi. İşçiyi ezmeyen, maaşını zamanında veren, yolunu yapan bir belediye geliyor artık. İşimiz o kadar kolay değil. Büyükşehir belediye bütçesini düşününce işimizin o kadar kolay olmadığını görüyorum. Zaten bizi biliyorsunuz, 5 yılda yaptıklarımızı biliyorsunuz. 25 yılda yapacaklarımızın birkaç katını 5 yılda yaptığımızı biliyorsunuz. Yönetim biçimimizin, yönetme biçimimizin çok farklı olduğun, onların bizle bu konuda yarışamayacağını biliyorsunuz. Biz bir zaferle kazanmadık. Zafer düşmanla yapılan savaşla kazanılır. Biz 2 memleket insanı yarıştı biri kazandı. Bu kadar. Bize oy vermeyenlere de sahip çıkacağız biz. Biz bu saatten sonra herkesin belediye başkanıyız değil mi? Peki bizi Büyükşehir Belediye Başkanı yapan model ne? Herkesin belediye başkanı oldum, herkesten oy aldık. Niçin ben parti bayraklarını getirmeyin, Türk bayrağı getirin dedim? Çünkü bizler artık Adana Partisi'nin adayıyız ve elbette ben 44 yıllık CHP'liyim. CHP'li olmaktan ötürü de onur duyuyorum. Herkes kendi siyasal görüşüyle onur duyar ama sonuç itibariyle bize her partiden oy veren insanlar olduğu için bizim onları da gözetip bağrımıza basmamız gerekiyor ve herkesin belediye başkanı olmamız gerekiyor."KİMDİR?1958'de Adana'da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okudu. 1980'de Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldu.1977'de Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 1981'de, 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye'nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.7 Temmuz 2010'da CHP Adana İl Başkanlğı'na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011'de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. Arapça ve Almanca bilen Karalar, evli ve 3 çocuk babası.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Vatandaşların sevinç gösterilerinden detaylarZeydan Karalar'ın konuşmasıHaber-Kamera: ADANA,========================13)BURSA'DA KAZANAN AK PARTİ'Lİ ALİNUR AKTAŞCUMHUR İttifakı'nın AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. AK Parti İl Başkanlığında açıklama yapan Aktaş, "Bundan sonra konuşma değil çalışma vakti" dedi.Bursa'da sandıkların tamamına yakını açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Başkan ve AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, seçimi ilk sırada tamamladı. Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında seçim sonuçlarına yönelik açıklama yaptı. Bursa'ya dair hep bir hayali olduğunu belirten Aktaş, şunları söyledi:"Bursa'nın tarihine ve talihine imza atacağız. Dersimize çok çalıştık diyordum, Allah'a hamdolsun bu noktada bu akşam çıkan sonuçlar neticesinde de bir araya gelmiş olduk. Dünyanın neresinde olursa olsun yağmur toprağa düştüğünde aynı dili konuşuyor. 31 Mart 2019'da Bursa topraklarına düşen bu seçim sonucunu, önümüzdeki dönem Bursa'yı bambaşka bir künyeye taşımasına inşallah hep birlikte tanıklık edeceğiz. Ulaşımı rahatlayan, turizmi gelişen, yeşili katlanarak artan, sanayide, tarımda katma değerli bir şekilde büyüyen ve eğitimi, kültürü, sosyal hayatı her açıdan gelişen bir Bursa için canla başla çalışacağımıza hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımızla yaklaşık 20 dakika önce bir telefon görüşmem de oldu, gelişmelerle alakalı kendisine detaylı bilgi verdim. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum, o bizim liderimiz, büyüğümüz, biz onunla yol yürümekten son derece mutluyuz. Çünkü o iyi bir yerel yönetici, çünkü o iyi bir devlet yöneticisi, devlet başkanı. Allah'a hamdolsun bu süreçte Bursa'ya olan ilgisini, alakasını her aşamada hissettirdiğini ve bu noktada kendisinden büyük güç aldığımızı ben bir kez daha burada ifade etmek istiyorum."'EĞLENCEYLE KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'Bursa'nın ihtiyaç ve sorunlarını bildiğini belirten Aktaş, "Eğlenceyle, kutlamayla geçirecek çok fazla vaktimiz yok. Büyük bir samimiyet ve aşkla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Aşıklar ve evliyalar şehri olan Bursa'mıza hayırlı olsun diyorum. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra konuşma değil, çalışma zamanı" dedi.AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI SALMAN'DAN AÇIKLAMAAK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, "Şu an Büyükşehirde yaklaşık yüzde 55 civarında sandıklar netleştirildi. Cumhur İttifakı olarak yaklaşık 3- 3,5 puan öndeyiz" dedi.AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman devam eden yerel seçimleri değerlendirdi. Salman, "Şu an Büyükşehirde yaklaşık yüzde 55 civarında sandıklar netleştirildi. Sandık sonuçları belirlendi, Büyükşehir olarak şu anki yüzde 55 civarındaki açılmış oylara baktığımızda Cumhur İttifakı olarak yaklaşık 3- 3,5 puan öndeyiz. Biliyorsunuz önce sayımlar Büyükşehir ile ilgili yapılıyor, sonra ilçe belediyeleri yapılıyor. Burada da yüzde 45 civarında belirlenmiş durumda. Burada da aşağı yukarı önceki dönemlerdeki belediye başkanlıklarına sahip olduğumuz yerlerde öndeyiz. Genel durum aşağı yukarı böyle. Zannediyorum 1-2 saat içerisinde sandıklar yüzde 100 civarında olduğunda daha kesin, net sonuçlar ortaya çıkmış olacak. Aşağı yukarı da bu netice ile sonuçlanacağını öngörüyoruz" dedi.Bir gazetecinin Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey'in 5 puan önde olduğunu söylemesi hakkındaki soruyu yanıtlayan Salman, "Benim elimdeki kesin sonuçlar. Bir iki saat bekleyelim o zaman kim doğru söylüyor görecekseniz" diye cevap verdi.BURSA KELES'TE AK PARTİ'Lİ KESKİN KAZANDIBursa'nın Keles ilçesinde, belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Keskin kazandı.10 bin 512 seçmenin bulunduğu Bursa'nın Keles ilçesinde belediye başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mehmet Keskin kazandı. Mehmet Keskin 4 bin 506, İYİ Parti adayı Ali Işık 2 bin 695, Saadet Partisi adayı Fehmi Narin 230 oy aldı.KİMDİR?Mehmet Keskin, 1955 yılında Keles'in Dedeler köyünde doğdu. İlkokulu Dedeler, orta ve lise öğrenimini Bursa İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Keskin, 1983 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi ve Gaziantep'in İslahiye ilçesine öğretmen olarak atandı. Keles ve İznik İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulunan Keskin, 2007-2014 yılları arasında İl Genel Meclis Üyeliği yaptı, 2014-2018 yılları arasında da AK Parti Keles İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yapan Keskin, 30 Kasım 2018'de ilçe başkanlığı görevinden ayrılarak Keles Belediye Başkan adayı oldu. Keskin, evli ve 4 çocuk babası.ÖNCE BARIŞ SONRA 'ZAFER' KAZANDIBursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'nde muhtarlık yarışında birbirlerine rakip ve uzun zamandır küslükleri bulunan Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç oy kullanma işlemi devam ederken barıştılar. Babasının elini öpen Zafer Sevinç sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunurken, baba Ali Sevinç ise "inşallah oğlum kazansın" dedi. Akşam 17.00 itibari ile sandıkların kapanmasıyla sayım başladı. 7 adayın bulunduğu mahallede 210 seçmenden 81'inin oyunu alan Zafer Sevinç, Heceler Mahallesi'nin yeni muhtarı olurken babası Ali Sevinç ise 20 oy alabildi. Baba Ali ile oğlu Zafer Sevinç arasındaki küslükte sona ererken Ali Sevinç, kendisine fark atarak muhtar olmayı hakeden oğlunu tebrik etti.BURSA İNEGÖL'DE SEÇİMİ AK PARTİ'Lİ ALPER TABAN KAZANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde AK Parti adayı Alper Taban resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanarak ilçenin yeni belediye başkanı oldu.31 Mart yerel seçimlerinde, 186 bin 25 seçmenin bulunduğu İnegöl ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Alper Taban 75 bin 850, İYİ Parti adayı Hakan Özdemir 26 bin 545, Saadet Partisi adayı Hasan Eroğlu 8 bin 734 oy aldı. Bu sonuçlara göre, İnegöl'ün yeni belediye başkanı Alper Taban oldu.ALPER TABAN KİMDİR?Alper Taban, 1976 yılında İnegöl'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İnegöl'de tamamlayan Taban, ön lisans öğrenimini Selçuk Üniversitesi'nde, lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Taban, 2000- 2013 yılları arasında kurucusu olduğu telekomünikasyon firmasında yönetici olarak görev yaptı. 2005 yılında İnegöl AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan, 2005- 2013 yıllarında AK Parti ilçe teşkilatında Siyasi İşler Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev alan Taban, 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği sonrasında, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2017 yılı Kasım ayına kadar İnegöl Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Taban, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından 8 Kasım 2017'de İnegöl Belediye Meclisi'nde yapılan oylamayla İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi.BURSA KESTEL'DE AK PARTİ'Lİ TANIR KAZANDIBursa'nın Kestel İlçesi'nde, resmi olmayan sonuçlara göre Kestel Belediye Başkanlığı'na AK Parti adayı Önder Tanır seçildi.Bursa'nın Kestel ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Önder Tanır 19 bin 567, CHP adayı Yıldıray Atlı 14 bin 283, Saadet Partisi adayı Mehmet Akbaba bin 942 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti adayı Önder Tanır, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.ÖNDER TANIR KİMDİR?Önder Tanır, 1974 yılında Bursa'nın Kestel İlçesi'nde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Kestel'de, liseyi Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde tamamladı. Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun olan Tanır, 1999 yılında bir mimarlık şirketi kurdu. Tanır, 2009 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçildi. Önder Tanır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Komisyonu ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve 4 çocuğu bulunan Tanır, iyi derecede İngilizce biliyor.BURSA'DA AK PARTİ'LİLER SEÇİM SONUÇLARINI COŞKUYLA KUTLUYORBursa'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Partili seçmenler, seçim kutlamalarına başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan partililere seslendi.Bursa'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçları netlik kazandı. Sandıkların tamamına yakınının açıklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş'ın zaferini ilan etti. Bu sonucun ardından AK Partili vatandaşlar kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na inen vatandaşlar AK Parti İl Başkanlığı önünde davul zurna eşliğinde halay çekti. Meşaleler ve bayraklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, zaferi coşkuyla kutladı. Sahnede seçim şarkısını söyleyen Alinur Aktaş, meydanda toplanan partililere seslendi. Seçim sürecinde kendisine yardım eden herkese teşekkür eden Aktaş, "Çok değerli kardeşlerim, düğümüze neşemize hoş geldiniz. Tüm teşkilatımızla beraber bu süreçte yollara düştük. Sıkılmadık el, çalınmadık kapıbırakmadık. Allah'a hamd olsun bugün bu mutluluğu her birlikte yaşıyoruz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu göreve layık görülmek benim için büyük bir onur ve şereftir. Sahada bunu hep söyledim. Bu şehrin sorunlarını iyi bildiğimi, bundan sonra teşkilatımızla, sizlerle ve liderimiz Recep Tayip Erdoğan ile birlikte çok daha ilerilere götürmenin hesabı içerisinde olduğumuzu sizlere anlatmıştım" dedi. Konuşmasında hayalindeki Bursa'yı anlatan Aktaş, "Ben biliyorum bu süreçte bana dualarıyla ve bu şehirdeki o sakallı amcalarımızın, o gözü yaşlı teyzelerimizin duaları vardır. Allah her birinizden razı olsun. Hayalimiz ulaşılabilir bir Bursa'yı oluşturmak, turizm pastasını büyüten bir Bursa'yı oluşturmak, daha yeşil bir Bursa'da yaşamak ve kentsel dönüşümle, şehirleşmeyle alakalı sorunlarını gideren bir Bursa'yı geliştirmek ve kurmaktır. Bunlar bizim en büyük hayalimizdir" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------AK Parti il başkanı Ayhan Salman açıklaması+++ORHANGAZİZafer Sevinç'in babasını elini öpmesi-Konuşmaları ve sarılmaları+++-Alinur Aktaş tebrik kabulünden görüntü-Detaylar-Alinur Aktaş konuşması+++-Havai Fişek gösterisinden görüntüler-Alinur Aktaş şarkı söylemesi-Konuşması-DetaylarHaber-Kamera: BURSA,=====================================================14)DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR'DE HDP MİLLETVEKİLİ MIZRAKLI KAZANDIDİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, resmi olmayan sonuçlara göre aynı zamanda milletvekili olan HDP'nin adayı doktor Adnan Selçuk Mızraklı kazandı.24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Milletvekili seçilen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi doğumlu Adnan Selçuk Mızraklı (56), evli ve 3 çocuk babası. Mızraklı resmi olmayan sonuçlara göre, kentteki 1 milyon 48 bin 250 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Mızraklı'dan sonra en fazla oyu alan ikinci isim ise AK Parti'li Cumali Atilla oldu. Cumali Atilla, 30 Mart 2014 seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Gültan Kışanak'ın görevden alınıp, tutuklanmasının ardından Ankara'nın Etimesgut Kaymakamlığı'ndan 1 Kasım 2016'da Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı.ADNAN SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR?1963 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Tıp eğitimini 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde bitirdi. Yozgat ve Ankara'da bir süre çalıştıktan sonra 1991- 1996 yılları arasında Dicle Üniversitesi'nde Genel Cerrahi uzmanlığı eğitimini tamamladı. 1996- 2005 yılları arasında Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde, 2005- 2018 yılları arasında Diyarbakır'daki iki ayrı özel hastanede çalıştı. 1990'lı yıllardan itibaren Diyarbakır Tabip Odası'nda farklı düzeylerde görev yaptı. 2008- 2010 yılları arasında Oda Başkanlığı görevini yürüttü ve halen Diyarbakır Tabip Odası Onur Kurulu üyesi. 24 Haziran 2018 genel seçimlerde HDP Diyarbakır Milletvekili seçilen Mızraklı, ileri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Kürtçe biliyor.Haber: Mücahit YOLCU/ DİYARBAKIR,==================================================15)ANTALYA'DA CHP'Lİ MUHİTTİN BÖCEK KAZANDIANTALYA'da resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir belediye başkanlığını CHP'li Muhittin Böcek kazandı.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Muhittin Böcek seçildi.MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya Konyaaltı'nda doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Önce Halkla İlişkiler, ardından İktisat Bölümü Lisans eğitimi aldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi'nin Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi'nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerine bu kez CHP'den aday oldu ve aynı göreve tekrar seçildi. Mart 2009 yerel seçimlerine yine CHP adayı olarak giren Böcek, seçimi açık farkla kazandı. 30 Mart 2014 seçimlerinde Muhittin Böcek, merkezde dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu. Dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Böcek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı KentKonseyi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Böcek, evli ve bir çocuk babası.SONUCA AĞLAYAN SEÇMENİ, AK PARTİ'Lİ BAŞKAN ADAYI TESELLİ ETTİAntalya'yı resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Muhittin Böcek'in seçimi kazanmasının ardından, Muratpaşa Belediye Başkan adayı AK Parti'li Gökçen Özdoğan Enç, il binası önünde ağlayan seçmeni teselli etti.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde sandıkların saat 17.00'de kapanmasıyla birlikte oyların sayımına geçildi. Antalya'da resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Muhittin Böcek seçimi kazandı.Sandıkların açılmaya başladığı ilk dakikalarda AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığın seçimin Millet İttifakı lehine ilerlemesinin ardından dağılmaya başladığı görüldü. Parti il binası önünde bekleyen az sayıda partili ise seçimin sonucunu kurulan dev ekrandan takip etti. Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı AK Parti'li Gökçen Özdoğan Enç de il binasına gelerek seçmenlerle görüştü.AĞLAYAN SEÇMENİ TESELLİ ETTİSeçim sonucuna üzülerek ağlayan bir partiliye sarılan Enç, üzülmemesi yönünde teselli etmeye çalıştı. Seçimin değerlendirmesini de yapan Enç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın kazandığı yönündeki sözlerini hatırlattı. Antalya'da açıklanmayan rakamlara göre Büyükşehir belediyesinde bir el değiştirmenin yaşandığını ifade eden Enç, "Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir geçiş oldu. El değişimi oldu. Ama biz elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Kesin olarak açılanacak sonuçlara saygı duyuyoruz. Şuna inandık; 'Sefer bizden, zafer Allah'tan dedik" diye konuştu.Aday olduğu Muratpaşa ilçesindeki durumu da değerlendiren Enç, "Demek ki kendimizi doğru anlatamadık. Asla seçmene eleştirim olmaz. Nerde eksik yaptığımıza bakmamız gerekiyor. Aklımın yettiği, gücümün yettiği her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Demek ki kendimizi tam anlamıyla ifade edemiyoruz. Bize oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (2)-------------------------------Kutlamalardan görüntüMuhittin Böcek konuşmasıHaber: ANTALYA,===================16)KOCAELİ'DE, AK PARTİ'Lİ TAHİR BÜYÜKAKIN KAZANDIKOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Tahir Büyükakın seçildi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 3 dönemdir AK Parti'li İbrahim Karaosmanoğlu yürütürken, Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik görevinde bulunan ve daha sonra Bilecik Valisi olan Tahir Büyükakın, yerel seçim için 'cumhur ittifakı'nın adayı oldu. AK Parti'li Büyükakın, resmi olmayan sonuçlara göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 1969 yılında dünyaya gelen Tahir Büyükakın, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde 1993'te araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Büyükakın, doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Büyükakın, 2002'de Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Ana Bilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atandı. Bölüm başkan yardımcılığı görevine 2007 yılında getirilen Büyükakın, 2013'te doçent unvanını aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne 2005- 2007 yıllarında danışmanlık yapan Büyükakın, 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak göreve başladı, 2014'e kadar bu görevi yürüttükten sonra genel sekreter olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası Tahir Büyükakın, 2017 yılında Bilecik Valisi olarak atandı.CHP'LİLER İZMİT BELEDİYESİ'Nİ KAZANMALARINI KUTLADIİZMİT Belediye Başkanı seçilen CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, partililer ile birlikte CHP İzmit İlçe Başkanlığı önünde oluşturulan alanda kutlama yaptı.Kesin olmayan sonuçlara göre İzmit Belediye Başkanı seçilen CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, partililer ile kutlama yaptı. CHP İzmit İlçe Başkanlığı önündeki Hürriyet Caddesi üzerinde oluşturulan alanda toplanan partililer meşaleler yaktı. Saat 00.00 sıralarında alana gelen Hürriyet, sahneye çıkarak partilileri selamladı. Boynuna Kocaelispor atkısı takarak partililere hitap eden Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu hepimizin başarısı, bu tek başına olan bir şey değil. Bu hepimizin gönül gönüle, yürek yüreğe beraberliğimizin, dayanışmamızın başarısı. Bu İzmit sevdamızın başarısı, bu birliğimizin başarısı bu hepimizin başarısı. Biz İzmit'i seviyoruz, İzmit de bizi seviyor. İzmit bizi sevdiğini sandıklarda gösterdi işte. Demiştik ki rahmetli Leyla Atakan'dan sonra bu kente her halükarda bir kadın eli değecek ve o kadın ben olacağım demiştim ve onu başardık. Biz bu kentte herkesin başkanı olacağız, herkesi kucaklayacağız, herkesi seveceğiz, ayırmayacağız, kayırmayacağız. Biz bu kenti örnek bir anlayışla yöneteceğiz. Adil olacağız, eşit olacağız, insanı insan olarak seveceğiz ve bu kenti marka kent yapacağız, birlikte yöneteceğiz." dedi.Hürriyet, konuşmasının ardından alandan ayrılırken partililerin kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------(İZMİT-CHP KUTLAMA)-Toplanan kalabalığın görüntüsü-Fatma Kaplan Hürriyet'in alana gelişi-Hürriyet'in konuşması-DetayHaber-Kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),========================17)MERSİN'DE BAŞKAN CHP'Lİ SEÇERMERSİN'de, resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu alan CHP'li Vahap Seçer galip geldi.Mersin'de CHP'li Vahap Seçer, resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Böylece Mersin Büyükşehir Belediyesi bir dönemin ardından tekrar CHP'ye geçti.Adliye önünde bir açıklama yapan Seçer, "CHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.KİMDİR?Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin Tarsus'ta doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanıdır. 23. dönemde Mersin Milletvekili seçildi. İngilizce bilen Seçer, evli ve 2 çocuk babası.Kent genelinde kurulan 4 bin 146 sandıkta 1 milyon 281 bin 570 seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Mersin Adliyesi'ne gelen ve burada basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Seçer, "Ayrı kurduğumuz sistemde sandıklardan çıkan sonuçları sistemimize giriyoruz ve şuanda da henüz yüzde 100'ünü tamamlamadık ama yüzde 80'inin üzerinde veri girişi neticesinde yaklaşık aramızda yüzde 8'lik bir fark görülüyor. 1 ya da 1.5 saat sonra bütün veri girişleri gerçekleşecek. Bu fark 8 olur, 7 olur 10 olur ama CHP, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.İlçe halkı tarafından güven tazeleyip üst üste 2'nci kez seçilme başarısı gösteren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Bugün Türkiye'de, Mersin'de, Mezitli'de bir demokrasi bayramı yaşandı. Halkın en doğru verdiğine inanıyorum. Halkın iradesine güvenmek gerekir. Mersin ve Mezitli halkına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.CHP Yenişehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir de "Yenişehir'de bizi, büyükşehirde de Sayın Vahap Seçer'i seçmeleri konusunda halkımızdan talepte bulunmuştuk. Şimdi onlar bu görevi bize verdi. Bundan sonra görev ve sorumluluk bizim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Vahap Seçer'in adliyeden çıkışıSeçer'in açıklamasıYenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in açıklamasıMezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın açıklamasıHeyetin adliyeden ayrılmasıAdliye önündeki güvenlik önlemleriHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ - Mustafa ERCAN/ MERSİN,==========================18)GAZİANTEP'TE, FATMA ŞAHİN YİNE BAŞKANGAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, kesin olmayan sonuçlara göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Fatma Şahin yeniden seçildi.AK Parti'nin mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve yerel seçime seçime 'cumhur ittifakı'nın ortak adayı olarak giren Fatma Şahin, bugün sandığa gidenlerin oylarının büyük bölümünü almayı başardı. Şahin, kesin olmayan sonuçlara göre, yeniden belediye başkanlığına seçildi. Seçime DSP'nin adayı olarak giren, kentte 3 dönem belediye başkanlığı yapan ardından da HDP milletvekili olan Celal Doğan ikinci, 'millet ittifakı'nın adayı İYİ Parti'li Ejder Demir ise üçüncü sırada yer aldı.Gaziantep'te, 1966 yılında dünyaya gelen Fatma Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden kimya mühendisi olarak mezun oldu. Bir şirkette mühendislik ve işletme müdürlüğü yapan Şahin, 2001'de AK Parti Gaziantep il kurucu üyesi oldu. Gaziantep'ten 2002'de milletvekili seçilen Şahin, 3 dönem milletvekilliği yaptı. 2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı yapıp, Meclis'te çeşitli komisyonlarda görev alan Şahin, 2011'de kurulan 61'inci hükümette aile ve sosyal politikalar bakanı oldu. 3 yıl bakanlık yapan, evli ve 2 çocuk annesi Fatma Şahin, 2014'te yapılan yerel seçimde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.AK PARTİLİLER DAVULLU ZURNALI KUTLAMA YAPTIGAZİANTEP'te kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Fatma Şahin'in Büyükşehir ile merkez ilçeler Şahinbey'e Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil'e ise Rıdvan Fadıloğlu'nun yeniden seçilmesinin ardından partililer kutlama yaptı.Gaziantep'te seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte partililer, AK Parti il binasına akın etti. Seçim sonuçlarını takip eden partililer mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı olan Şahin'in seçim zaferini coşkuyla kutladı. AK Parti il binası önünde davul zurna eşliğinde halay çeken partililer, meşaleler yakıp Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahürat yaptı.'OY VEREN YA DA VERMEYEN HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIM'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve resmi olmayan sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Fatma Şahin, seçimlerde kendisine oy veren ya da vermeyen herkesin belediye başkanı olacağını ifade etti. Şahin, rakiplerinin toplamından daha fazla oy aldığını belirterek, "Bize güvenen halkımıza teşekkür ediyorum. Bir dönem yaptığımız çalışmaların milletimizin gönlünde yer tuttuğunu ve Gaziantep için yaptığımız projelerin desteğini aldığımızı bize gösterdiler. Rakiplerimizin toplamından daha yüksek oy aldık ve hemen hemen daha önce aldığımız oya yaklaştık" dedi.'YARIN GAZİANTEP'TE USTALIK DÖNEMİ BAŞLIYOR'Şahin, Gaziantep'te ustalık döneminin başlayacağına dikkat çekerek, "Halkımız ile olan gönül birlikteliğimiz bize bu sandıkta büyük bir zaferle sonuçlandırdı. Samimiyet, tevazu ve gayret ile yarın Gaziantep'te ustalık dönemi başlıyor. Yükselen Gaziantep'i 2 milyon hemşehrimiz ile birlikte kuracağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------KutlamalarHalay ve meşaleFatma Şahin röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: GAZİANTEP,===========================19)KONYA'DA, AK PARTİ ADAYI ALTAY YENİDEN BAŞKANKONYA'da, resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, mevcut Başkan AK Parti'li Uğur İbrahim Altay seçildi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti'nin adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?İnşaat mühendisi Uğur İbrahim Altay (44), 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde, Konya'nın metropol ilçelerden Selçuklu'da AK Parti'den Belediye Başkanı seçildi. Yaklaşık 640 bin nüfuslu ilçede iki dönem görev yapan Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimler için milletvekili adayı olmasıyla birlikte 3 Mayıs 2018 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından Belediye Başkanlığına seçildi. Altay, evli ve üç çocuk babası.USTA: "CUMHUR İTTİFAKININ OY ORANI KORUNMUŞ DURUMDADIR"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Türkiye genelinde Cumhur İttifakının oy oranı korunmuş durumdadır. Burada kazanan Türkiye'dir, kazanan vatanımızdır, milletimizdir, bayrağımızdır."dedi.Seçim sonuçlarını Ak Parti Konya İl Seçim Kordinasyon Merkezi'nde takip eden Leyla Şahin Usta, gazetecilere yaptığ açıklamada, Cumhur İttifakının oy oranını koruduğunu söyledi. Usta, şöyle konuştu: "Büyükşehir belediyeleri içerisinde Konya birinci durumda. Türkiye genelinde ise daha henüz açılmayan sandıklarımızdan dolayı bunu tam net bir şey söyleyemiyorum ama yine herzamanki gibi Türkiye genelinde de oldukça yüksek bir oy oranına sahibiz. Açılan sandıklarla birlikte tam netleştikçe inşallah Türkiye birincisi olma şansımız halen devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet İttifakı olarak hepimiz hep beraberiz. Bu itifakın gücüyle birlikte öncelikle şunu söylemeliyiz; Türkiye genelinde Cumhur İttifakının oy oranı korunmuş durumdadır. Burada kazanan Türkiye'dir, kazanan vatanımızdır, milletimizdir, bayrağımızdır. Bu beka meselesinin aslında ne kadar önemli olduğunun Türkiye için, vatandaşlarımız için, hemşehrilerimiz için kabul gördüğününün göstergesidir. Elhamdülillah diyoruz. Cumhur İttifakı durmak yok yola devam dedi. Türkiye durmak yok yola devam dedi. Türkiye dışarıdan Cumhur İtitfakının oy oranlarını beklmeyenlere gereken cevabı verdi." dedi.Öte yandan Seçim Kordinasyon Merkezinin önünde toplanan partililer ise sevinç yaşadı.KONYA'DA 2 İLÇEDE BAĞIMSIZ ADAY KAZANDIKonya'da iki ilçede bağımsız adaylar belediye başkanlığını kazandı.2009-2014 yılında MHP'den Ereğli Belediye Başkanlığını kazanan Oprukçu, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için yeniden MHP'den aday adayı oldu. Ardından ilçede seçim çalışmalarını başlayıp sürdürdüğü sırada Cumhur İttifakından dolayı MHP aday çıkarmadı. Bunun üzerine bağımsız adaylığını koyan Oprukçu, Ereğli Belediye Başkanlığını kazandı.BEYŞEHİR'DE DE BAĞIMSIZ ADAY KAZANDI1989-2002 yılında Beyşehir Belediye Başkanlığına seçilen Adil Bayındır, 31 Mart seçimleri için MHP'den aday adayı oldu. Cumhur İttifakından dolayı MHP aday çıkarmayınca bağımsız aday olan Bayındır, belediye başkanlığına seçildi.GERGİNLİK YAŞANDIOyların sayımının sonuna yaklaşıldığı sırada Cumhur İttifakı adayı olan Ak Partili Üzeyir Yaşar'ı destekleyen partililer, iddiaya göre itiraz için ilçe seçim kurulu önüne geldi. Bağımsız aday Adil Bayındır'ın destekleyenlerde seçim kurulu önüne geldi. Bunun üzerine iki grup arasında zaman zaman gerginlik çıktı. Bağımsız aday Adil Bayındır, seçmenlerine sakinleştirip, dağılmalarını sağladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Fotoğraf+++Leyla Şahin usta açıklamaPartililerden detay(BEYŞEHİR)Gerginlikten detayAdil Bayındır'ın sakinleştirmesi-Genel ve detayHaber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA,=======================20)VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ HDP'Lİ EŞ BAŞKANLAR KAZANDIVAN'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ertan ve Avcı oyların çoğunluğunu alarak Van'ın yeni büyükşehir belediye başkanları seçildi.İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile DBP'li Van Büyükşehir Eş Başkanları Bekir Kaya ve Hatice Çoban görevden alınırken, dönemin Van Valisi Murat Zorluoğlu ise Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Yoğun bir seçim gündeminin yaşandığı Van'da HDP'nin eş başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı büyükşehir belediyesini kazanırken, daha önce kazandıkları bazı ilçeleri ise kaybettiler.GÜRPINAR, ÇATAK VE BAHÇESARAY'DA BU KEZ AK PARTİ KAZANDIAK Parti'de olan Merkez Tuşba ilçesini HDP'nin eş başkan adayları Yılmaz Berfi ve Ayşe Mamur kazanırken, Daha önce HDP'de olan ve yerine kayyum atanan Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray ilçelerini ise bu kez Cumhur İtifakı'nı desteklediği AK Parti adaylarına kaptırdı. Ak Parti adayları Meki Arvas Bahçesaray'da, Hayrullah Tanış Gürpınar'da, Abdurrahman Şeylan ise Çatak'ta resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanları seçildi. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Gevaş ilçesinde ise bir değişiklik olmadı ve AK Partili aday Murat Sezer oyların çoğunluğunu alarak belediye başkanı seçildi. Van'ın büyük ilçelerinden olan Erciş'teki oy sayım işlemleri ise halen sürüyor.Van'ın merkez İpekyolu ilçesini HDP'nin eş başkan adayları Azim Yacan ve Şehzade Kurt, merkez Edremit ilçesini Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Medeni Özer, Muradiye'yi Yılmaz Saran ve Leyla Balkan, Özalp'ı Yakup Almaç ve Dilan Öğrenci, Saray'ı Caziye Duman ve Şabettin Bilmez, Başkale'yi Erkan Acar ve Şengül Polat, Çaldıran'ı ise Leyla Aksak ve Faruk Demir, oyların çoğunluğunu alarak kazandı.BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN1975 yılında Van'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Bedia Özgökçe Ertan avukatlık mesleğine başladı. HDP'den 26'ncı dönem Van Milletvekili seçilen Ertan, Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.MUSTAFA AVCIEş Başkan Mustafa Avcı,1956 yılında Van'nın Erciş ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erciş'te tamamladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversite'de sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi ve uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Demokratik Toplum Partisi kapanmadan önce İstanbul İl Eş Başkanlığı görevini üstlendi. Mustafa Avcı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP Van Merkez Belediye Eş Başkan adayı oldu.Haber: VAN,==============21)HATAY'DA BAŞKANLIĞA YENİDEN CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ KAZANDIHATAY'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu alan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Lütfü Savaş, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.2014 yerel seçimlerinde; AK Parti'nin Antakya Belediye Başkanı iken yeniden aday gösterilmeyen Lütfü Savaş, partisinden istifa edip, CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak kazandı. Bu kez Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere giren CHP'li Lütfü Savaş, en çok oyu alarak ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili İbrahim Güler ise ikinci oldu.LÜTFİ SAVAŞ KİMDİR?Doç. Dr. Lütfü Savaş çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Dağdüzü köyünde dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Savaş, 1990-1996 yılları arasında Kayseri'nin Develi ve Balıkesir'in Burhaniye ilçelerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda Pratisyen Hekim olarak görev yaptı. İstanbul Okmeydanı Sosyal Sigortalar Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nde uzmanlık eğitimi aldı. Çeşitli hastanelerde Uzman Hekim olarak çalışan Savaş, 29 Mart 2009 yerel seçiminde AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı oldu. CHP'den 30 Mart 2014'te yeni kurulacak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olup, kazandı. Savaş, evli ve 2 çocuk babası.SAVAŞ: DİNLENMEMEK ÜZERE YOLA ÇOKTANLAR ASLA YORULMAZLARHatay'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden zaferle çıkan Millet İttifakı'nın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Antakya Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran on binlerce vatandaşla birlikte kutlama yaptı. Savaş, "Biliyoruz ki dinlenmemek üzere yol çıkanlar asla yorulmazlar, bugünden sonra sorumluluğumuz daha da fazla olacakö dedi.Seçim sonuçlarının netleşmesiyle Millet İttifakı'nın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın kazandığını duyan on binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Partililer davul zurna eşliğinde halaylar ve oyunlarla zaferi kutladı. Burada vatandaşlara yönelik konuşan Savaş, şunları söyledi:"Bugün Hatay'da önce Hatay kazandı sonra demokrasi kazandı, sonra hepimiz kazandık. Ama Hatay'da bir şey var ki kazanan, o çok önemliydi sevgi kazandı, huzur kazandı, birliktelik kazandı. Bugün Hatay ülkesine sarıldı, bayrağına sarıldı, şehrine sarıldı, birbirine sarıldı, sevdasına sarıldı ve adamına sarıldı. Bir damla olarak yola çıktık, sonra gölet olduk, göl olduk, daha sonra deniz olduk, okyanus olduk, hiçbir yere sığmaz olduk. On yıldır nasıl Hatay'ı kucaklayıp hizmet ettiysek, bugünden itibaren aynı şekilde Samandağ ile Erzin'i, Yayladağ ile Hassa'yı, Antakya ile İskenderun'u kardeş etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra sorumluluğumuz çok daha fazla. Bundan sonra durmadan, yorulmadan hızlı bir şekilde Hatay'ı kalkındırmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Sonuç itibari ile seni seviyorum Hatay.öGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Cumhuriyetmeydanı'ndan genel görüntüVatandaşların kutlamalarından genel ve detay görüntülerBaşkan Savaş'ın konuşmasıHaber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,==========================22)MUĞLA BÜYÜKŞEHİR'DE GÜRÜN İLE YOLA DEVAMMUĞLA'da yerel seçimlerden resmi olmayan sonuçlarına göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Millet İttifakı'nın CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Gürün zaferle ayrılan isim oldu.Muğla'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu Millet İttifakı'nın CHP'nin Belediye Başkan adayı Osman Gürün aldı. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 37'lik bir oy oranıyla CHP'den Muğla Belediye Başkanı seçilen Gürün, o günden bu yana da koltuğunu kaptırmayarak istikrarını korudu. Gürün'ün Muğla'da beşinci dönemde başkanlığa seçilmesi üzerine partililer büyük coşku yaşadı.ZAFERİNİ KUTLADIGürün zaferini, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve partililer ile Cumhuriyet Meydanı'nda kutladı. Yüzlerce kişinin katıldığı programda sık sık 'Kıskananlar çatlasın' sloganları atıldı. Partililer tarafından yakılan meşaleler ile ortalık aydınlanırken, Başkan Gürün'ü eşi Gülsüm Gürün yalnız bırakmadı. Yağmurlu havaya aldırış etmeyen partililer, seçim aracından çalınan şarkılarla gönüllerince eğlendi.Seçimi kazanan Osman Gürün, demokrasiye yakışır bir seçim süreci yaşandığını belirtip, "Kimse birbirini kırmadı. İnsanlarımız düşüncelerini sandığa yansıttı. Oy veren ya da vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerimizden aldığımız görevle, yaşamaktan gurur duyduğumuz Muğla'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Sevgi, saygı, hoşgörü ve güler yüzle hizmet anlayışı ile tüm Muğla'yı hizmetlerimizle kucaklamaya ve değer katmaya devam edeceğiz" dedi.İLÇELERDE KAZANAN BAŞKANLARMuğla'nın ilçelerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazananlar şöyle: Datça'da CHP'li Abdullah Gürsel Uçar, Milas'ta CHP'li Muhammet Tokat, Bodrum'da CHP'li Ahmet Aras, Yatağan'da AK Partili Mustafa Toksöz, Kavaklıdere'de AK Partili Mehmet Demir, Menteşe'de CHP'li Bahattin Gümüş, Ula'da AK Partili İsmail Akkaya, Marmaris'te CHP'li Mehmet Oktay, Ortaca'da MHP'li Alim Uzundemir, Fethiye'de CHP'li Alim Karaca, Seydikemer'de AK Partili Yakup Otgöz, Dalaman'da AK Partili Muhammet Karakuş, Köyceğiz'de AK Partili Kamil Ceylan.MARMARİS'TE CHP'LİLER KUTLAMALARA BAŞLADIMuğla'nın Marmaris ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li Mehmet Oktay belediye başkanı oldu. Partililer kutlama yapmak için 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nı doldururken, Mehmet Oktay, Marmaris'te kimseyi ötekileştirmeden çalışacağını söyledi.Marmaris'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Mehmet Oktay, kazandı. Şehir meydanına inen partililer adaylarının başkanlığını kutlamak için halaylar çekip Muğla zeybeği oynadı. Atatürk Caddesi'ni trafiğe kapatan CHP'liler, ellerinde Türk bayrağı ve parti filamaları ile 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na yürüdü. Partililer sık sık "Cumhuriyetin kalesiyiz" sloganları attı. Dev ekranda CHP adayı Oktay'ın seçim çalışmaları gösterildi. Ellerinde meşale ve konfetilerle meydanı dolduran yaklaşık 3 bin kişi davul zurna eşliğinde şarkılar söyledi. Yaklaşık 100 aracın bulunduğu konvoy şehir turu attı.DHA muhabirine telefonla açıklama yapan CHP'li Marmaris Belediye Başkan adayı Mehmet Oktay, "Marmaris'te 15 yıldır devam eden ötekileştirme, ayrıştırma ve kin bitmiştir. Bundan sonra önümüze bakıp halkımızla beraber belediyemizi yöneteceğiz. Marmaris'in gücü kavga ile değil birleşerek ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet kalesini doğru ellerde daha da ileriye taşıyacağız" dedi.BODRUM'DA CHP'Lİ ADAYDAN ZAFER KUTLAMASIMuğla'nın Bodrum ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, meydanda partililer ile bir araya gelerek zafer kutlamalarına başladı.Bodrum'da kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan CHP'li Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, zaferini partililer ve vatandaşlarla birlikte kutladı. Sandıkların yüzde 62'sinin açılması ile birlikte zaferlerini ilan eden CHP'liler Bodrum Belediye Meydanı'na akın etti. Oyların sayımını ilçe binasında partilileriyle birlikte takip eden Ahmet Aras, sonuçlar netleşmeye başlayınca meydana gelerek vatandaşlarla kucaklaştı. Ahmet Aras burada halka hitaben yaptığı konuşmada "Yarından itibaren çalışmaya başlıyoruz" dedi.Ahmet Aras belediye meydanında yaptığı konuşmasının ardından meydanı dolduran vatandaşlarla birlikte Bodrum Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde Bodrum Limanı'nda zafer yürüyüşü gerçekleştirdi. Bir yandan tebrikleri kabul eden Ahmet Aras, "Bodrum'un başkanı Ahmet Aras" ve "En büyük başkan bizim başkan" sloganları eşliğinde yürüyüşünü sürdürdü. Ahmet Aras, daha sonra kesin sonuçları almak üzere Konacık Mahallesi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geldi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kutlamalardan görüntü-Osman Gürün'ün eşiyle partililer arasında yürürken görüntüMARMARİS-19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kutlamalardan genel-ayrıntılı görüntüBODRUM-Ahmet Aras'ın kalabalık ile yürümesinden görüntü,-Ahmet Aras'ın konuşmasından görüntü,-Ahmet Aras'ın partililerle marinada yürümesinden görüntü,-CHP'lilerin zafer kutlamasından genel detay görüntü.Haber-Kamera: MUĞLA,=======================23)ERZURUM'DA CUMHUR İTTİFAKI'NIN AK PARTİ'Lİ ADAYI SEKMEN KAZANDIERZURUM'da kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Sekmen, ikinci kez büyükşehir belediye başkanlığı görevine seçildi.Erzurum'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu 'Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Sekmen aldı. Sandık başına giden seçmenlerin büyük çoğunluğunun oyunu alan Sekmen, üst üste ikinci kez Erzurum'un Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.MEHMET SEKMEN KİMDİR?1958'de Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Kılıççı köyünde dünyaya gelen Mehmet Sekmen, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra Ankara'da bankacılık ihtisasını tamamladı. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı'na seçilen Sekmen, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999'da yapılan seçimde Kartal'da ikinci kez başkan seçilen Sekmen, 22'nci ve 23'üncü Dönem İstanbul Milletvekilli olarak TBMM'de görev aldı. Sekmen, evli ve 4 dört çocuk babasıdır.ERZURUM,==============24)TRABZON'DA CUMHUR İTTİFAKI'NIN AK PARTİ'Lİ ADAYI ZORLUOĞLU KAZANDITRABZON'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İtifakı'nın AK Parti'li adayı emekli vali Murat Zorluoğlu, kazandı.Van Valiliği ve kayyum olarak atandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek Cumhur İttifakı'nın adayı gösterilen Murat Zorluoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı iki dönemdir AK Parti'den Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu yürütüyordu.MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tamamladı. Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon'da kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997-1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999-2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde sırasıyla Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu görevlerinin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptı. 2017 Valiler Kararnamesiyle Van Valiliği görevine getirilip, aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi'nde de kayyum olarak görev yaptı.Haber: Bilge AVCI/ TRABZON,=============================25)ŞANLIURFA'YI 'CUMHUR İTTİFAKI' ADAYI ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KAZANDIŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' adayı olan AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül seçildi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül kazandı. Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti'nin mevcut Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin yerine aday gösterilmişti.1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin Beyazgül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1985-1996 yılları arasında avukatlık yapan Beyazgül, 2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Şanlıurfa 5'inci Noterliğini yapan evli ve 3 çocuk babası Beyazgül, 2015-2018 yılları arasında AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü.Haber: ŞANLIURFA,====================26)SAMSUN'DA, 'CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI MUSTAFA DEMİR BAŞKAN OLDUSAMSUN'da, yerel seçimin kesin olmayan sonucuna göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Mustafa Demir, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.'Cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Mustafa Demir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonucuna göre, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Büyükşehir Belediyesi'nde 3 dönemdir AK Parti'li Yusuf Ziya Yılmaz, başkanlık yapıyordu. Yılmaz'ın milletvekilliği adaylığı için geçen yıl görevinden istifa etmesi nedeniyle yerine bu görevi yerel seçime kadar Zihni Şahin yürüttü.MUSTAFA DEMİR KİMDİR?Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de, Trabzon Şalpazarı'nda dünyaya geldi. Demir, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu ve 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaretle uğraşan Demir, Atakum Belediyesi'nde meclis üyeliği de yaptı. 22'nci ve 23'üncü dönemde Samsun milletvekili seçilen Demir, aynı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Mustafa Demir, 60'ıncı hükümette Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlendi.Haber: Hüseyin KALAY/ SAMSUN,===================27)SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'Lİ EKREM YÜCE OLDUSAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Ekrem Yüce kazandıKesin olmayan sonuçlara göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Ekrem Yüce kazandı.1954 yılında doğan Ekrem Yüce, öğrenimi Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü'nde tamamladı. Ekrem Yüce, Adapazarı Belediyesi'nde başkan yardımcılığı ile Erenler Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.Haber: SAKARYA,===================28)KAYSERİ'DE, AK PARTİ'Lİ MEMDUH BÜYÜKKILIÇ BAŞKAN OLDUKAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Memduh Büyükkılıç seçildi.Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 dönem Fazilet Partisi'nden, 3 dönem de AK Parti'den belediye başkanlığı yapan Memduh Büyükkılıç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yine AK Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterildi. Büyükkılıç, kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi kazandı.MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?Memduh Büyükkılıç, 25 Ekim 1953'te, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı Mahallesi'nde dünyaya geldi. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nde eğitim gören Büyükkılıç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Nöroloji dalında uzmanlığını alan Büyükkılıç, Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde tabip teğmen olarak tamamlayan Büyükkılıç, farklı sivil toplum örgütlerinde yöneticilik ve başkanlık yaptı. Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak giren Büyükkılıç, 1995'teki genel seçimde 20'nci dönem Kayseri milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babası Memduh Büyükkılıç, Melikgazi'de 1999'da Fazilet Partisi'nden, 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde ise AK Parti'den belediye başkanı seçildi.Haber: KAYSERİ,===================29)MARDİN'DE HDP'Lİ AHMET TÜRK BAŞKAN SEÇİLDİMARDİN Büyükşehir Belediye Başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin adayı Ahmet Türk kazandı.30 Mart 2014 seçimlerinde Mardin'den bağımsız aday olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanıp, DBP'ye geçen 77 yaşındaki Ahmet Türk, 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınıp, 24 Kasım'da tutuklandı. Sağlık sorunları nedeniyle 3 Şubat 2017'de adli kontrol kararıyla tahliye edilen Ahmet Türk, HDP'den aday olduğu bu seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, kentteki 484 bin 284 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Ahmet Türk'ten sonra en fazla oyu alan ikinci isim ise AK Parti'nin adayı Mehmet Vejdi Kahraman oldu.AHMET TÜRK KİMDİR?2 Temmuz 1942'de Mardin'de doğdu. Lise mezunu olan Türk, 1973 yılında Demokratik Parti'den Mardin Milletvekilli seçildi. 1974'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Sonrasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de yer aldı. 1989 yılında partiden ihraç edildi. 1990'da HEP'in kurulmasında öncü oldu. Ayrıca HADEP ve DEHAP yönetiminde yer aldı. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde Mardin'den Bağımsız Milletvekili seçildi. Aynı zamanda Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanlığı yaptı. DTP, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılınca, milletvekilliği düşürüldü. Bağımsız girdiği 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Sonrasında DBP'ye geçen Ahmet Türk hakkında Ocak 2016 tarihinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet' gerekçesiyle 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ahmet Türk, 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınıp, 21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındı ve 24 Kasım 2016 tarihinde savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 3 Şubat 2017'de sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ahmet Türk, bu seçimde Mardin Büyükşehir için HDP'den aday oldu.Haber: MARDİN,==================30)ORDU'DA, CUMHUR İTTİFAKI ADAYI MEHMET HİLMİ GÜLER KAZANDIORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İtifakı adayı AK Parti'li Dr. Mehmet Hilmi Güler kazandı. Cumhur İttifakı'nın adayı gösterilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, resmi olmayan sonuçlara göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 18 Eylül 2018'de AK Parti'li Enver Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığına yine AK Parti'den Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş getirilmişti. Yerel seçimlerde Mehmet Hilmi Güler aday gösterilmişti. Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin de seçimlerde ikinci oldu.MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?1949 yılında Ordu'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversiteden master ve doktora derecelerini aldı. Türk Uçak Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) girdi. TUSAŞ Grup Başkanı olarak, çeşitli uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgah ve teknoloji seçiminde görev aldı. 1979 yılında TÜBİTAK'a geçti. Araştırmacı olarak sırasıyla; Uzman Yardımcısı, Uzman, Bölüm Başkanı, Müdür ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunarak, yönetim kuruluna seçildi. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye (CEO) olarak görev aldı. AK Parti'nin kuruluş çalışmalarına katılarak, AK Parti Kurucu Üyesi oldu ve partinin programını hazırlayanlar arasında yer aldı. MKYK Üyeliği ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Oluşturduğu özel çalışma gruplarıyla AK Parti'nin 'Türkiye Perspektifi ve Proje Alanları' adlı çalışmayı hazırladı. 3 Kasım 2002'de Ordu'dan AK Parti milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60'ncı Hükümetlerde 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Dr. Mehmet Hilmi Güler, evli ve iki çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.Haber: Nedim KOVAN/ ORDU,=============================31)BALIKESİR'DE BÜYÜKŞEHİR'İ AK PARTİ'Lİ YILMAZ KAZANDIBALIKESİR'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz kazandı.Balıkesir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz seçimi kazandı. Resmi olmayan sonuçların ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından Balıkesir Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi. Kutlama törenlerine Yücel Yılmaz da katıldı. Yılmaz, yaptığı açıklamada sandıkların yüzde 98'inin açıldığını belidrterek, "Kazandığımızı ilan edebiliriz. Hepimize, memleketimize hayırlı olsun. Güzel, demokratik bir süreç oldu. Kazanan Balıkesir oldu, kazanan Türkiye oldu. Cumhur İttifakı'nda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanıyken, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Zekai Kafaoğlu'nun yerine aday gösterilmişti.YÜCEL YILMAZ KİMDİRYücel Yılmaz, 1975 yılında Almanya'da doğdu. İlkokulu Balıkesir Mehmet Şeref Eğinlioğlu İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi ise Balıkesir Özel Altuğ Yurdakuloğlu Koleji'nde tamamlamasının ardından Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimi aldı.Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığını yapmasının yanı sıra, Düşünce Peteği topluluğunu kurarak lisans eğitimi sonuna kadar başkanlığını yürüttü. Bir dönem İstanbul merkezli özel tekstil firmasının ithalat-ihracat sorumlusu olarak da görev yapan Yücel Yılmaz, 9 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği yaptı. Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren yabancı dil eğitiminde; kurs, yayıncılık ve yurtdışı eğitim alanlarında faaliyet veren Yabancı Dil Okulları'nın kurucusu olan Yücel Yılmaz, ayrıca Kanada'da Dil Okulları Yönetimi Eğitimi ve İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde Öğretmen Gelişim Eğitimi aldı.Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Genç İşadamları Derneği (BAGİAD) yönetim kurulu üyesi, Balıkesir Sanayici İş Adamları Derneği (BASİAD) yönetim kurulu üyesi, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti üyesi, Balıkesir Sanayi Odası Meclis üyesi Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı (BALGÜÇ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı gibi çeşitli görevlerde almıştır. Ayrıca Özel Öğretim Kurslar, Hizmetiçi Eğitim Merkezleri, Dershaneler ve Etüt Eğitim Merkezleri Birliği Derneği (ÖZ-KUR-DER) üyesi olarak eğitim sektöründeki gelişmeleri de takip etmektedir.Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bıraktı. Yücel Yılmaz, evli ve 1'i kız 2 çocuk babası.LARHaber: Devrim DERİN/ BALIKESİR,=================================32)MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÜÇÜNCÜ KEZ CENGİZ ERGÜNMANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün, resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanarak üçüncü kez başkan oldu.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Millet İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün, seçildi.CENGİZ ERGÜN KİMDİR?Cengiz Ergün, 1960 yılında Manisa'da doğdu. Üniversite lisans öğrenimini, Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı. Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu ve iş hayatına atıldı. Müteahhit olarak Uncubozköy Mahallesi başta olmak üzere Manisa'da birçok projeyi hayata geçirdi. Cengiz Ergün, Hande ve Merve isimli iki kız evlat babasıdır. 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde, Manisa Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde MHP'den tekrar aday oldu ve kazandı. Ergün, böylelikle 'Büyükşehir' statüsü kazandıktan sonra kentin ilk başkanı da oldu.ŞEHİR MERKEZİ'NDE KUTLAMA YAPILDIManisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün'ün seçimi kazanması nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde araçlarıyla ve ellerinde Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu. AK Parti ve MHP seçmenleri Manolya Meydanı'nda kutlama yaptı. Meydandaki seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cengiz Ergün, Manisa'da bu gece Cumhur İttifakı'nın zaferini yaşadıklarını söyledi. Ergün, "Beni 2009'da, 2014'te ve arkasından bir kere daha seçtiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. En güzel hizmetleri yapma ve gayreti içerisinde olduk. Bana oy verip vermeyen herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. 2023 Türkiye'sine Cumhur İttifakı ile hep beraber ulaşacağız. Aynı şekilde 17 ilçemize, bin 88 mahallemize hizmet götüreceğimizden kimse şüphe duymasın."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Vatandaşların seçim kutlama coşkusu-Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik konuşması-Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi konuşması-Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cemil SEVAL - Erhan KASIRGA/ MANİSA,GÖRÜNTÜ BEKLENİYOR========================33)ESKİŞEHİR'DE 5'NCİ BÜYÜKERŞEN DÖNEMİESKİŞEHİR'de 1999 yılında siyasete atılarak belediye başkanlığına seçilen CHP'li Yılmaz Büyükerşen, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 50 oy olarak üst üste 5'nci kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazandı. Büyükerşen, büyükşehir konukevinin ikinci katından balkondan konuşma yaparak seçmenlerine teşekkür ederken, Eskişehir'de partililer müzik eşliğince seçimi zaferini davullu zurnalı kutladı.Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den aday olarak oyların yüzde 44'ünü aldı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde, oylarını yüzde 45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi. 2009 yerel seçimlerinde yüzde 50 üzeri oy olan Büyükerşen, yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi. 27 Ocak 2011'de, partisinden istifa ederek CHP'ye geçen Büyükerşen, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde yüzde 45 oy alarak 4'ncü kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.BEŞİNCİ DÖNEMİNE BALKON KONUŞMASIBugünkü seçimlere CHP'den Millet İttifakı adayı olarak katılan Yılmaz Büyükerşen, oyunu Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'ne, eşi Seyhan Büyükerşen ile birlikte kullandı. Seçmenleriyle sohbet ederek okulları gezen Büyükerşen, ardından evine geçti. Seçim sonuçlarının bir kısmını seçim koordinasyon merkezinde takip eden Büyükerşen resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 50 oy alarak üst üste 5'nci kez büyükşehir belediye başkanlığın kazandı. Büyükşehir Belediyesi'nin konukevi binasının ikinci katındaki balkona dev Türk bayrağı ve Atatürk portresi asıldı. Meydanda toplananlara buradaki balkondan seslenen Büyükerşen, "Sizlere olan en derin sevgimizi bu balkondan sizlere sunuyoruz. Yakın zamana kadar Ankara'nın balkonu vardı. Şimdi Eskişehir'in balkonu var. Atatürkçü, laik, hukuk devleti, parlamenter sistemi savunan Eskişehirliler, bu seçimlerde gösterdiğiniz demokratik anlayıştan sizlere binlerce defa teşekkür ediyorum. Diğer parti adaylarına da uygarca bir seçim geçirdiğimiz için teşekkür ediyorum. Köylü, kentli, ilçeli bütün Eskişehirlilere hizmet yarışına kollarımızı sıvayıp başlayacağız. Sizler Türkiye'nin örnek bir şehri olarak hayatınıza devam edeceksiniz. Bize güç ve kuvvet verdiniz, sağ olunö şeklinde konuştu. Büyükerşen'e balkon konuşması sırasında yeniden başkanlığa seçilen Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye başkanları Ahmet Ataç ile Kazım Kurt da eşlik etti.Ellerinde Türk bayraklarıyla Yılmaz Büyükerşen'i dinleyen partililer daha sonra araç konvoyları ve davul zurna eşliğinde eğlenerek seçim zaferini kutladı.OYUNU ARTTIRDIBüyükerşen'in rakibi Cumhur İttifakı adayı Burhan Sakallı ise yerel seçimlerde yüzde 45 oy alarak ikinci sırada yer aldı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 45.3 (237 bin 375) oy alan Yılmaz Büyükerşen, bu seçimlerde oyunu yükselterek, yüzde 50'nin üzerinde çıktı. Ak Parti ise Eskişehir'de bir önceki seçimde yüzde 39.1 (204 bin 873) oy almıştı. Bu seçimlerde ise yüzde 45 seviyesinde kaldı. 31 Mart Mahalli İdareler yerel seçimlerine katılım oranı ise Eskişehir için yüzde 83 olarak belirlendi.MERKEZ İLÇELERDE CHP'Lİ ADAYLAR KAZANDIResmi olmayan sonuçlara göre Eskişehir'in merkez ilçeleri olan Tepebaşı ve Odunpazarı'nda da Millet İttifakı'nın adayı olarak katılan CHP'li adaylar seçimi kazandı. Tepebaşı ilçesinde Ahmet Ataç aralıklarla 4'ncü kez başkanlık koltuğuna oturdu. Odunpazarı ilçesinde ise Kazım Kurt ikinci kez başkanlığa seçildi.BÜYÜKERŞEN KİMDİR?8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Atatürk Lisesi'ni tamamladıktan sonra 1962'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ilk mezunlarından biri oldu. 1966 yılında doktorasını tamamlayan Büyükerşen, 1968 yılında doçent 1973 yılında profesör oldu. 1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirilen Yılmaz Büyükerşen 1987'de aynı göreve tekrar atandı. Eskişehir'de ikinci üniversitesinin kurulmasına ve dünyada tek olan Açık Öğretim Fakültesi'nin kurulmasına da öncülük eden Büyükerşen, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığı görevinde de bulundu. Kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 19 Mayıs 2013 tarihinde açıldı. 1999 yılında siyasete atılan Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında yapılan seçimleri kazandı. Yılmaz Büyükerşen evli, iki çocuk ve iki torun sahibi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Konuk evi balkona asılan Türk bayrağı ve Atatürk posteri-Toplanan kalabalık-Büyükerşen'in balkondan selamlaması-Balkondan yaptığı konuşma-Eğlenen partililer-Yakılan meşaleler-Araç konvoyu-Genel görüntülerHaber-Kamera: ESKİŞEHİR,==========================34)AYDIN'DA TOPUKLU EFE KOLTUĞU BIRAKMADIAYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut Başkanı ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Özlem Çerçioğlu, tekrar başkan seçildi. İlin 17 ilçesinin 8'nde CHP, 5'nde AK Parti, 2'sinde MHP ve 2'sinde İYİ Parti kazandı.Aydın'da bugün yapılan yerel seçimlerde 2 bin 754 sandıkta 821 bin 282 seçmen sandık başına gitti. Millet İttifakı Belediye Başkan adayı, 'Topuklu Efe' olarak anılan Özlem Çerçioğlu ile Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, diğer adayların önünde başkanlık için yarıştı. Yarışı, Özlem Çerçioğlu önde tamamlayarak kazandı. 1 dönem Aydın Belediye Başkanlığı yapan Çerçioğlu, 2'nci kez de Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?11 Ağustos 1968'de Aydın Nazilli'de doğdu. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 22'nci Dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı. 22 Temmuz 2007'de 23'üncü Dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi. TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı seçildi. Halkın güvenini ve takdirini alarak 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Kentin ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını kazandı. Halen CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir, İngilizce bilmektedir.İLÇELERDE KAZANLAR BELLİ OLDUAydın'ın Çine ilçesinde CHP'li Enver Salih Dinçer, Didim'de CHP'li Ahmet Deniz Atabay, Efeler'de CHP'li Mehmet Fatih Atay, Germencik'te CHP'li Fuat Öndeş, Kuşadası'nda CHP'li Ömer Günel, Söke'de CHP'li Levent Tuncel, Sultanhisar'da CHP'li Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar'da CHP'li Mehmet Yüsran Erden kazandı. Bozdoğan'da AK Partili Ufuk Altıntaş, Buharkent'te AK Partili Mehmet Erol, Koçarlı'da AK Partili Nedim Kaplan, Köşk'te AK Partili Nuri Güler ve Kuyucak'ta AK Partili Metin Ertürk yarışı önde tamamlayıp başkanlığı aldı. Karacasu'da MHP'li Zeki İnat ve Karpuzlu'da MHP'li Hilmi Dönmez seçimi kazandı. İYİ Parti'den Nazilli'de Kürşat Engin Özcan ve İncirliova'da Aytekin Kaya seçimi kazandı. Böylelikle Aydın'ın 17 ilçesinden 8'ini CHP, 5'ini AK Parti, 2'sini MHP ve 2'sini İYİ Partili başkanlar kazandı.RAKİPLERE 'BİRLİKTE ÇALIŞALIM' ÇAĞRISIAydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı'nda partililerle seçim zaferini kutladı. Başkan Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve Efeler Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Mehmet Fatih Atay ile birlikte alana geldi. Halkı selamlayan Çerçioğlu, beraberindekilerle birlikte müzik eşliğinde oynadı. Yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Çerçioğlu, "Sevgili Aydınlılar hepinizi çok seviyorum. Verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm teşkilata teşekkürler. En büyük teşekkür ise Aydın halkınadır. Yarından itibaren saat 08.30'dan itibaren mesaim başlıyor. Bugün itibariyle seçim bitmiştir. Kazanan 17 ilçe başkanımızı tebrik ediyorum. Sayın Mustafa Savaş'a da diyorum ki, gel beraber Aydın için çalışalım. Artık seçim bitti. Bundan sonra hepimiz Aydın için çalışacağız. Tüm siyasi partilere sesleniyorum. Ayrı gayrı yok, hepimiz Aydın'da yaşıyoruz. Yiğit insanlar, mert insanlar hepsi burada yaşıyor. Seçim atmosferinde hata olmuştur, ben hakkımı herkese helal ediyorum. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği yoldan hiç ayrılmayan kadın bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Sizlere söz veriyorum. Önümüzdeki 5 yıl içinde çok çalışacağım, çok çalışacağım. Bu zamana kadar eşit, adil davrandım. Hiç kimseyi ayrıştırmadım, ötekileştirmedim. Aydın'da yaşayan herkesi kucaklayacağım" dedi.Konuşmaların ardından Özlem Çerçioğlu ve beraberindekiler, beyaz güvercin uçurdu ve beyaz karanfil attı. Büyükşehir Belediyesi üzerinden atılan havai fişekler ise renkli görüntüler oluşturdu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Atatürk Kent Meydanı'ndan görüntüÖzlem Çerçioğlu'nun konuşmasıBeyaz güvercin ve beyaz karanfil atmaHavi fişekHaber-Kamera: AYDIN,=======================35)DENİZLİ'DE AK PARTİLİ ZOLAN, BİR DÖNEM DAHA SEÇİLDİDENİZLİ'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, bir dönem daha başkanlığa seçildi.Denizli'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde en çok oyu Cumhur İttifakı'nın adayı Osman Zolan aldı. Sandık başına giden seçmenlerin oyu ile 2014 seçimlerinde de AK Parti'yle seçimini kazanan Osman Zolan, bu seçimde de koltuğunu kaptırmadı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ve AK Partililer büyük coşku yaşadı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılan kutlamada, ellerindeki Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla alanı dolduranlan sevinç gösterileri yaparken, bazı partililer de korna çalarak konvoy düzenledi.Kutlamaya, Zolan'ın yanı sıra, TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ile Pamukkale Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Avni Örki de katıldı."GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"İkinci kez belediye başkanlığı görevine seçilen Osman Zolan, kutlamalara katılarak alanda toplanan partilileri selamladı. Zolan, geçen seçimlerde aldıkları emaneti, gece gündüz çalışarak milletin güvenine layık olmaya çalıştıklarını söyledi. Denizli'nin parmakla gösterilen bir kent haline geldiğini ifade eden Zolan, "5 yıl içerisinde hizmet destanları yazdık. Artık Denizli parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. Bundan sonra da hedeflerimiz ve kentimizle ilgili hayallerimiz var. Bugün milletimiz bize güvendi. Yetki verdi. Biz o yetkiyi alarak o güvene layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Durmak yok, yola devam. Denizlili kardeşlerim, 'yola devam' dedi. Çok sağ solsunlar" diye konuştu.İLÇELERDE KAZANAN İSİMLER ŞÖYLEDenizli'nin ilçelerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan isimler ise şöyle: Babadağ'da CHP'li Ali Atlı, Çameli'de AK Partili Cengiz Arslan, Buldan'da MHP'li Mustafa Şevik, Serinhisar'da CHP'li Hüseyin Gemi, Güney'de AK Partili Halil Ayhan, Beyağaç'ta AK Partili Mustafa Akçay, Kale'de AK Partili Mehmet Salih Sağınç, Tavas'ta AK Partili Hüseyin İnamlık, Sarayköy'de AK Partili Ahmet Necati Özbaş, Pamukkale'de AK Partili Avni Örki, Acıpayam'da AK Partili Hulusi Şevkan, Çal'da MHP'li Fethi Akcan, Merkezefendi'de CHP'li Şeniz Doğan, Bozkurt'ta CHP'li Birsen Çelik, Çardak'ta AK Partili Hüsnü Yılmaz.Bekilli, Çivril, Baklan ve Honaz ilçelerinde ise kimin kazandığı henüz netleşmedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaku kutlamalardan görüntü-Osman Zolan'ın partilileri selamlaması-Osman Zolan'ın konuşmasıHaberKamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,==========================36)ŞIRNAK'TA AK PARTİ'LİLERDEN KUTLAMAŞIRNAK Belediye Başkan adayı AK Parti'li Mehmet Yarka'nın, sandıkların yaklaşık yüzde 70'inin açılmasıyla resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi HDP adayını geçmesi nedeniyle kent merkezinde kutlamalar yapıldı.Şırnak'ta resmi olmayan sonuçlara göre olayların büyük bölümünü AK Parti adayı Mehmet Yarka'nın almasıyla kentte sevinç gösterileri düzenlendi. Kent merkezinde bir araya gelen çok sayıda partili meşaleler yakarak, davul- zurna eşliğinde kutlama yaptı. Şırnak genelinde sandıkların yüzde 70'inin açılmasıyla ortaya çıkan sonuçta AK Parti'li Mehmet Yarka, HDP adayı Hişar Osal'a büyük fark attığı ileri sürüldü.ŞIRNAK'TA, 'CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI AK PARTİ'Lİ YARKA KAZANDIŞIRNAK'ta, Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre 'Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Yarka (56) kazandı.Evli ve 3 çocuk babası iş adamı Mehmet Yarka, resmi olmayan sonuçlara göre, merkez ilçenin 54 bin 272 seçmeninden büyük çoğunluğunun oyunu aldı. Kullanılan oyların yüzde 61'inden fazlasını alan Yarka, en yakın rakibi HDP'nin adayı Hişar Osal'dan iki kat daha fazla oy aldı. Mehmet Yarka, Şırnakspor ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2004 seçimlerinde de AK Parti'nin adayı olarak yerel seçimlere yer katılmıştı. Şırnak'ta 30 Mart 2014 seçimlerini kazanan DBP'li Serhat Kadırhan, bölgedeki terör operasyonlarının ardından görevden alınarak yerine Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu kayyum olarak atanmıştı.'BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOK, KAZANANI ŞIRNAK'Cumhur İttifakı'nın Şırnak Belediye Başkan adayı AK Parti'li Mehmet Yarka, kesin olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi HDP'li Hişar Osal'dan iki kat daha fazla oy almasıyla, kent merkezindeki kutlamalara katılarak, seçmenlere teşekkür etti. Yarka, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Bugün öyle bir şey yaptınız ki, ben hep seçim konuşmalarımda diyordum, 'Beni uçurun, ben de Şırnak'ı uçuruyorum.' Evet, Şırnak'ın uçmasına az kaldı. Çünkü siz karar verdiniz. Karar sizin dediniz, oylar da sizin içindir. Bu seçimim kaybedeni yok. Kazanını Şırnak'tır. Çünkü ben dedim hepimiz kardeşiz. Ben tüm Şırnaklıları kucaklamaya geldim. Kimseye bir şahsi kinim yok. HDP'ye gönül veren kardeşlerim de benim kardeşlerimdir. Hiçbir zaman için kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Çünkü ilk gün ne dediysem aynısını diyorum. O kardeşlerimize de hizmet edeceğiz. Onlarla da oturup kalkacağız. Çünkü hepimiz akrabayız. Hepimiz Şırnaklıyız. Ben belediye başkanınız olduğum zaman beni dinlemeniz gerekiyor dedim. Silahlar patlamasın, çünkü ben silahların patlamasına karşıyım. Dedim ki, havai fişeklerde atılmasın, dedim ki araçlar konvoylarla gitmeyelim. Sadece burada bir meşale yakalım, halay çekelim. Sizlerden rica ediyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kutlamalardan görüntüHalay çekilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,==========================37)TUNCELİ'DE, TKP'Lİ FATİH MEHMET MAÇOĞLU KAZANDITUNCELİ Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu (51) seçildi.TKP'den 30 Mart 2014 yerel seçiminde, aday gösterildiği Ovacık'ta oyların yüzde 36,1'ini alarak, belediye başkanlığına seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bu seçimde de aday gösterildiği Tunceli'de oyların çoğunu alıp, belediye başkanı oldu. Tunceli merkezde en fazla oy alan ikinci isim ise HDP'nin adayı Nurşat Yeşil oldu.Tunceli'de, 30 Mart 2014 seçiminde BDP'den belediye başkanı seçilip, DBP'ye geçen Mehmet Ali Bul'un görevden alınmasıyla kentin valisi Tuncay Sonel, belediye başkan vekili olarak göreve atanmıştı.MAÇOĞLU'NDAN BAŞKANLIK KUTLAMASITunceli'de resmi olmayan sonuçlara göre, Belediye Başkanlığını kazanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ve destekçileri, kutlama yaptı.Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2014 yerel seçimlerde TKP'den seçilerek, Türkiye'nin ilk komünist partili ilçe belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkan adayı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, TKP'in adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oyların çoğunu alarak, HDP adayı Nurşat Yeşil'in önünde yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu memleketi Tunceli'de partisi üçüncü sırada kaldı.TKP'Lİ İLK İL BELEDİYE BAŞKANIResmi olmayan sonuçlara göre Maçoğlu'nun Tunceli Belediye Başkanlığı'na seçilmesiyle kentte sevinç gösterileri düzenlendi. Türkiye'nin ilk TKP'li il belediye başkan seçilen Maçoğlu, seçim bürosuna gelerek, burada toplanan kalabalığa seslendi. Tunceli halkının verdiği karara herkesin saygı duyması gerektiğini anlatan Maçoğlu, "Yaklaşık 3 aydır Tunceli'de kapı kapı gezdik, yağmur çamur, kış fırtına demeden halkımıza kendimizi anlattık. Büyük bir mücadele verdik. Tunceli halkı bize kapılarını açtı, bizlere sahip çıktı. Sofrasını bizimle paylaştı. Çok çalıştık ve sonuçta başardık. Bugün Tunceli halkının iradesi gerçek olarak ortaya çıktı. Tunceli halkı kendisine oy verdi. Köylü kazandı, işçi kazandı, emekçi halk kazandı, bizler kazandık. Biz bu sokaklarda birlikte karar alacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi hor görmeden herkesi eşit görerek yöneteceğiz. Halk, düşüncelerimizi onayladı. Bundan sonra halkının yetkilendirdiği insanlar Tunceli'yi yönetecek" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Maçoğlu'nun seçim bürosu gelişiMaçoğlu'nun tebrikleri kabulüMaçoğlu'nun konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,======================38)SİİRT'TE HDP'Lİ IŞIK KAZANDISİİRT'te, HDP'li Berivan Helen Işık resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.Eşi vefat eden tek çocuk annesi Berivan Helen Işık, resmi olmayan sonuçlara göre 93 bin 973 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu Işık'ın en yakın rakibi ise AK Parti'nin adayı iş adamı Ali İlbaş oldu. Siirt'te 30 Mart 2014 seçimlerinde DBP'den seçilip Belediye Başkanlığı görevinden alınan Tuncer Bakırhan'ın yerine Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşat Taşkın kayyum olarak atanmıştı.Haber: SİİRT,================39)BATMAN'DA HDP'Lİ DOKTOR MEHMET DEMİR KAZANDIBATMAN'da resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini, HDP'nin adayı Mehmet Demir (51) kazandı.Batman'da Belediye Başkanı iken İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak yerine kayyum atanan Sabri Özdemir, bu seçimde HDP'den aday gösterildi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Özdemir'in adaylığını hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle reddetti. HDP'nin, Özdemir'in yerine aday gösterdiği göz doktoru Mehmet Demir ise şu anda resmi olmayan sonuçlara göre merkez ilçedeki 262 bin 680 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Demir'den sonra ikinci en fazla oyu alan isim ise AK Parti'nin adayı Murat Güneştekin oldu.Haber: BATMAN,=================================================40)ERZİNCAN'DA 15 YIL SONRA MHP KAZANDI; YENİ BAŞKAN BEKİR AKSUNERZİNCAN'da resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını 15 yıl sonra MHP'li Bekir Aksun kazandı.Erzincan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu MHP adayı Bekir Aksun alarak kentin yeni belediye başkanı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Aksun'un kazanmasıyla MHP, Erzincan'da 15 yıl sonra yerel seçimleri kazanmış oldu. 1999-2004 yılları arasında Erzincan'ı yöneten Erkan Karaman'dan sonra belediyeyi 3 dönem boyunca AK Parti'li başkanlar Mehmet Buyruk, Yüksel Çakır ve Cemalettin Başsoy yönetti.BEKİR AKSUN KİMDİR?Bekir Aksun, 1967 yılında Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çiftçi bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Üzümlü'de, lisans öğrenimini ise Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. 17 yıl Erzincan'daki çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Aksun, 2006 yılında ticaret hayatına atıldı. 2007 yılından itibaren aktif siyasi hayatına başlayan Aksun, partide çeşitli görevlerde bulunduktan sonra MHP Erzincan İl Genel Meclis Üyeliği, İl Başkanlığı ve 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Aksun evli ve 3 çocuk babası.Haber: ERZİNCAN,=============================================41)AĞRI'NIN YENİ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'Lİ SAYANAĞRI'da, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı AK Parti'li Savcı Sayan oldu.Ağrı'da, resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu alan AK Parti'li Savcı Sayan yeni Belediye Başkanı oldu. 2014'te yapılan Mahalli İdareler Genel seçimi sonrası Belediye Başkanı olan HDP'li Sırrı Sakık'ın 1 Mart 2017'de görevden alınmasıyla kayyum tarafından yönetilen Ağrı Belediyesi'ni bir dönem sonra AK Parti'li Savcı Sayan kazandı.KİMDİR?Savcı Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı. Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babası.Haber: AĞRI,===============42)BİTLİS'TE YENİ BAŞKAN AK PARTİ'Lİ NESRULLAH TANĞLAYBİTLİS'teki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu, Cumhur İtifakı adayı AK Parti'li Nesrullah Tanğlay (44) aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tanğlay, oyların çoğunluğunu alarak Bitlis'in yeni belediye başkanı seçildi.Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DBP'li Bitlis Belediye Eş Başkanları Hüseyin Olan ve Nevin Daşdemir Dağkıran gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından da dönemin Valisi Ahmet Çınar Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Bitlis'te bu kez Cumhur itifakı adayı AK Parti'li Nesrullah Tanğlay seçimi kazanarak, yeni başkan oldu.Nesrullah Tanğlay, ilk ve orta öğrenimini Bitlis'te tamamladı. Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden mezun olan Tanğlay, 23 yıldır ticaretle uğraşıyor. AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, Yerel Yönimler Başkanlığı, Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 Şubat 2015 yılından itibaren AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdüren Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır.BİTLİS'TE AK PARTİ 4, SP 1, HDP İSE 1 BELEDİYE KAZANDIBitlis'teki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre 6 ilçenin 4'ünde Cumhur İttifakı adayları, 1'inde Saadet Partisi (SP), 1 ilçede ise HDP kazandı.Yoğun bir seçim kampanyasının yürütüldüğü Bitlis'in ilçelerinde de ilginç sürprizler yaşandı. 2014 yerel seçimlerinde Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerinde seçim kazanan HDP, şu andaki sonuçlara göre sadece Güroymak ilçesinde kazandı. Yine resmi olmayan sonuçlara göre Hizan İlçesi'nde SP, Mutki de ise AK Parti adayı kazandı. Güroymak'ın yeni Belediye Eş Başkanları ise Hikmet Taşdemir ve Dilek Ozan oldu.Resmi olmayan sonuçlara göre, SP adayı Cezail Aktaş Hizan'da oyların çoğunluğunu alırken, Cumhur İtifakı'nın AK Partili adayları Necati Gürsoy Adilcevaz'da, Mehmet Emin Geylani Tatvan'da, Vahdettin Barlak Mutki'de, A. Mümtaz Çoban ise Ahlat'da oyların çoğunluğunu alarak Belediye Başkanı seçildiler. Ahlat'da yeniden Belediye Başkanı Seçilen Çoban'a İyi Parti de destek vermişti.AK PARTİ'LİLER KUTLAMA YAPTIBitlis'te henüz resmi olmayan sonuçlara göre Bitlis Belediye Başkanı AK Partili Nesrullah Tanğlay oldu. Çok sayıda AK Parti'li kent merkezinde toplanarak kutlama yaptı. Tanğlay da seçmenlere teşekkür etti.Kentte araçlarıyla şehir turu atan AK Partililer daha sonra Ulu Cami önünde biraraya geldi. AK Parti Milletvekili Vahit Kiler, Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay ve İl Başkanı Engin Günceoğlu, seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara teşekkür konuşması yaptı.Havai fişekli kutlamaların ardından vatandaşlara hitap eden AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis halkının tüm dünyaya mesaj verdiğini belirtti ve "Türkiye'nin haritasını değiştirdiniz. Bu sizin zaferiniz. Hizmet siyasetini seçtiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Sizler sırtını Kandil'e dayayanlara değil, sırtını millete dayayanlara destek verdiniz. Cumhurbaşkanımıza güç verdiniz. Amerika ve İsrail'e karşı mahcup etmediniz" dedi.Bitlis halkının sandıkları patlatarak tarih yazdığını söyleyen Tanğlay, "Yükümüz fazla, işimiz çok. Bitlis'in hizmete ihtiyacı çok. Memleketimize çalışacağız, hizmet edeceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Fotoğraflar+++-Toplanan kalabalıktan detay-Ak Parti Seçim otobüsünün yanaşması-Sevgi gösterilerinden detay-Meşale ve Havai Fişeklerden detaylar-Nesrullah Tanglay'ın teşekkür konuşması-AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in KonuşmasıHaber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ - Ceren KURTYE/ BİTLİS,========================43)ARDAHAN'DA SEÇİMLERİ CHP'Lİ DEMİR KAZANDIARDAHAN'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Belediye Başkan adayı Faruk Demir, başkan seçildi.Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu CHP'nin Belediye Başkan adayı Faruk Demir aldı. Sandık başına giden seçmenlerin oyu ile 2014 seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Ardahan'ın yeni belediye başkanı DSP'nin eski Ardahan Milletvekili Faruk Demir oldu. En son 1984 yılında CHP'nin başkan çıkardığı Ardahan'da partililer büyük coşku yaşadı.FARUK DEMİR KİMDİR?1963 yılında Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğan Faruk Demir, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Demir, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümünden mezun oldu. Demir, 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Ses sanatçısı olan Demir, evli bir çocuk babası.Haber: ARDAHAN,===================44)KARS'TA HDP'Lİ AYHAN BİLGEN BAŞKAN SEÇİLDİKARS'ta resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde en fazla oyu alarak Kars Belediye Başkanı seçilen isim HDP'li Ayhan Bilgen oldu.AYHAN BİLGENAyhan Bilgen, 28 Ocak 1971 yılında Kars'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitiren Bilgen, MAZLUMDER Genel Başkanlığı yaptı. Türkiye Barış Meclisi, Demokratik Anayasa Hareketi, Demokratik İslam Kongresi ve Denge Denetleme Ağı çalışmalarında kurucu olarak yer alan Bilgen, Gündem ve Evrensel gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. Bilgen, 25 ve 26. Dönem Kars Milletvekili seçildi. HDP MYK Üyesi ve Grup Başkanvekilidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgen, evli ve 2 çocuk babasıdır.Haber: KARS,================45)BİNGÖL'DE AK PARTİ'Lİ ARIKAN KAZANDIBİNGÖL'de Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı beden eğitim öğretmeni Erdal Arıkan (49) kazandı.Bingöl'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü iken AK Parti'den aday olan evli ve 2 çocuk babası Arıkan, resmi olmayan sonuçlara göre merkez ilçedeki 103 bin 190 oydan yüzde 38'inden fazlasını aldı. Arıkan'ın en yakın rakibi olan HDP'nin aynı zamanda Diyarbakır Milletvekili olan adayı Hişyar Özsoy ise yüzde 30 oranında oy aldı. MHP'li Mehmet Ziya Buyankara da en fazla oy alan 3'üncü aday oldu.Bingöl'de 30 Mart 2014 seçimlerini kazanan AK Parti'li Yücel Barakazi, bu seçimde aday gösterilmemişti.Haber: BİNGÖL,=================46)BURDUR'DA CHP'Lİ ERCENGİZ KAZANDIBURDUR'da resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz seçildi.Burdur'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı olan mevcut Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yeniden seçildi. Başkan Ercengiz, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "İl Seçim Kurulu'ndan aldığımız resmi olmayan kesin bilgiye göre kazandığımız yönünde bilgimiz var. 2019 yerel seçimleri öncelikle kentimize, ilimize ve Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Yerel seçim sürecinde zor bir dönem geçirdik. Adeta genel seçim havasında geçti. Sokağın dili aslında çok da istediğimiz gibi değildi, siyasetin dili ama biz elimizden geldiğince bu tarz şeyleri düşük tutmaya çalıştık. Bugün seçmenlerimizin takdiri, teveccühüyle Burdur Belediye Başkanlığı'na ikinci bir 5 yıl için seçilmiş bulunuyorum. İnşallah Burdur'umuza hayırlı olsun. Biz kazanan olarak değil tüm Burdur'un belediye başkanı olarak, bizlere oy verenlerin belediye başkanı değil tüm Burdur'a hizmet etmek üzere yeniden bu göreve talip olmuştuk. İkinci 5 yılda Burdur'umuza hak ettiği güzellikleri getirmeye devam edeceğiz. Burdur'umuza hayırlı olsun. Umuyorum Türkiye'de de iyilikleri, güzellikleri büyüteceğimiz bir seçim sürecini yaşamış oluruz. Yaptırdığımız anketlerde yaklaşık 10 puanlık bir farkı öngörülüyordu. Anketler yanılmadı, resmi olmayan kesin sonuçlarda 10 puanlık fark var. Önemli olan bize oy veren de vermeyen de bizim vatandaşımız. İlk 5 yılda bunu yapmak için gayret gösterdik" dedi.ALİ ORKUN ERCENGİZ KİMDİR?Ali Orkun Ercengiz 1973 yılında Burdur'da, doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Burdur'da tamamladı. 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 1999 yılında Burdur'da serbest eczacılığa başladı. 2003- 2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta Burdur Eczacı Odası'nda yönetim kurulunda görev yaparken, aynı zamanda Burdur il temsilciliği görevini yürüttü. Türk Eczacıları Birliği kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev aldı. 2011 yılında yürüttüğü çalışmalar neticesinde T.E.B. Merkez Heyeti'nin katkı ve oluruyla 54. Bölge Burdur Eczacı Odası'nın kurucu başkanı olarak atandı. İngilizce ve Almanca bilen, evli ve bir çocuk babası Ali Orkun Ercengiz, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Burdur Belediye Başkanı seçildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Cumhuriyet Meydanı kutlamalarBelediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz röportajKutlamalardan detayBaşkan Ercengiz, eşi ve oğluylaHaber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,=========================47)HAKKARİ'DE SEÇİMİ HDP'NİN ADAYI CİHAN KAHRAMAN KAZANDIHAKKARİ'de resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığına HDP'nin adayı Cihan Kahraman seçildi.Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hakkari'de en fazla oyu alan HDP'nin adayı Cihan Kahraman, belediye başkanı oldu.CİHAN KAHRAMAN KİMDİR?1977 yılında Hakkari'de dünyaya gelen Cihan Kahraman, ilk, orta ve lise öğrenimini Hakkari'de tamamladı. Hakkari Belediyesi'nde 15 yıl işçi, 3 yıl da DİSK Genel İş Hakkari Şube Başkanlığı yapan Kahraman, evli ve 4 çocuk babası.ŞEMDİNLİ VE ÇUKURCA'DA AK PARTİ ADAYLARI KAZANDIHakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin iki belediye başkan adayı seçimi kazanırken, yeni ilçe Derecik'te AK Parti adayı, bağımsız adaya fark attı. Hakkari Merkez ve Yüksekova ilçelerinde ise seçimi yine HDP'nin belediye eş başkanları kazandı.Yerine kayyum atanan Hakkari Merkez ve Yüksekova'da HDP'nin eş başkan adayları seçimi kazanırken, daha önce HDP'de olan ve yerlerine yine kayyum atanan Şemdini ve Çukurca ilçelerinde ise AK Parti adayları seçimi önde bitirdi. Hakkari'de HDP'den Belediye Eş Başkanları Cihan Kahraman, Seher Kadiroğlu Ataş, Yüksekova'da ise Remziye Yaşar ve İrfan Sarı kazandı.CİHAN KAHRAMAN1977 yılında Hakkari'de dünyaya gelen HDP Hakkari Belediye Eş Başkan Adayı Cihan Kahraman, ilk, orta ve lise öğrenimini Hakkari'de tamamladı. Hakkari Belediyesi'nde 15 yıl işçi, 3 yıl da DİSK Genel İş Hakkari Şube Başkanlığı yapan Kahraman, evli ve dört çocuk babası.SEHER KADİROĞLU ATAŞHakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1986 yılında dünyaya gelen Seher Kadiroğlu Ataş, ilk, orta ve lise öğrenimi Yüksekova'da tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Maliye Bölümü'nü bitirdi. 2012 de ayrı bir uzmanlık alanı olan iş ve meslek danışmanı olarak Van İşkur İl Müdürlüğü'nde işe başladı. Kısa bir memuriyetten sonra 2017 yılında 679 nolu KHK ile ihraç edildi. Memuriyet döneminde KESK e bağlı BES şubesinde yöneticilik ve eşbaşkanlık yaptı. Mezopotamya ekoloji hareketinde 3 dönem eş sözcülükle birlikte ekoloji aktivistliği yaptı. Kadın çalışmaları sendikal ve ekoloji çalışmalarıyla devam eden Ataş evli.YÜKSEKOVA EŞ BAŞKANI REMZİYE YAŞARRemziye Yaşar, 1984 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde dünyaya geldi. Lise mezun olan Yaşar, 9 nüfuslu Yaşar ailesinin en büyüğü olan Yaşar, bekar.İRFAN SARIHDP'nin Yüksekova Belediye Eş Başkanı olan İrfan Sarı, 4 Nisan 1967 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçeside dünyaya geldi. Memur bir babanın 10 çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya gelen Sarı, lise mezunu. Ortaöğretim döneminde başladığı erkek terziliğinde usta oldu. Bu arada meslek örgütünün yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Birçok çevre ve edebiyat sitesine makaleler yazıp üye oldu. Okurlarının isteğiyle şiir ve öykülerinin bir bölümünü 2007 yılında 'Kar Suyun Sırtında' adlı ilk kitabında topladı. 2018 yılında ise Alüsa adlı öykü kitabı yayınlandı.ŞEMDİNLİ VE ÇUKURCA'DA AK PARTİ SÜPRİZ YAPTIHDP'nin 2014 Mahalli İdareler Yerel seçimlerinde kazandığı Çukurca ve Şemdinli ilçelerini bu kez AK Parti kazandı. Çukurda'dan Ensar Dündar, Şemdinli'de ise Tahir Saklı resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanları oldu.Daha önceki yerel seçimlerde belde olan ve ilçeye dönüştürülen Derecik'te mevcut Belediye Başkanı Ak Partili Ekrem Çetinkaya, rakibi olan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kasım Demir'e fark atarak, yine belediye başkanı seçildi.ENSAR DÜNDAREnsar Dündar, 1978 yılında Çukurca'da dünyaya geldi. İlk, orta öğrenimini Çukurca ilçesinde tamamladıktan sonra lisans eğitimini işletme üzerine yaptı. Yüksek lisans eğitimini, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine tamamladı. Çukurca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak 1997 senesinde göreve başladı. 6 yıl Kızılay Şube Başkanlığı, 3 yıl Çukurca Spor Kulübü Başkanlığı, Hakkari İş-Kur İl Müdür Yardımcılığı, Hakkari Valiliği Zarar Tespit Komisyonu Sekretarya Sorumluluğu görevlerini yapan Dündar, evli ve üç çocuk babasıdır.TAHİR SAKLI1969 yılında Şemdinli'de dünyaya geldi. 2001 yılında AK Parti'de kurucu ilçe başkanı seçilen ve 8 yıl bu görevi yapan Saklı, 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti'den Hakkari'de milletvekili aday adayı oldu. Saklı, evli ve 3 çocuk babasıDERECİK ADAYI ÇETİNKAYAEkrem Çetinkaya, 1971 yılında Derecik ilçesinde dünyaya geldi, ilk ve orta öğretinimini Derecik'te tamamladı. Açıköğretimde liseyi bitirdi. 2014 yerel seçimlerinde Derecik'te AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde de oyların büyün çoğunluğunu alarak ikinci kez AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Çetinkaya, evli ve 5 çocuk babasıdır.Haber: HAKKARİ,==================48)KAHRAMANMARAŞ'IN YENİ BAŞKANI, AK PARTİ'Lİ HAYRETTİN GÜNGÖR OLDUKAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hayrettin Güngör oldu.Kahramanmaraş'ta, AK Parti yerel seçimlere mevcut başkan Fatih Mehmet Erkoç yerine Hayrettin Güngör ile girdi. Cumhur İttifakı ortak adayı olan Güngör, seçimde kullanılan geçerli oyların büyük çoğunluğunu alarak resmi olmayan sonuçlara göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 'Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere katılan CHP'li Ali Öztunç ise ikinci oldu.HAYRETTİN GÜNGÖR KİMDİR?1965 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğan Hayrettin Güngör, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Güngör, mali müşavirlik yaptı ve VakıfBank'ta Mali Analist olarak çalıştı. İçişleri Bakanlığı'nda Kontrolör, Baş Kontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak görev yapan Güngör, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008-2018 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüten Güngör, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı. Kamu mali yönetim projesi ve yerel yönetimlerin yapılanması ile yeni büyükşehir belediyelerinin kurulmasını düzenleyen kanunun hazırlık çalışmalarına da katılan Hayrettin Güngör, Türkiye Belediyeler Birliği adına öneriler hazırladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Hayrettin Güngör, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Uyum Komisyonu çalışmalarında da görev aldı.Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,=================49)MALATYA'DA, 'CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI SELAHATTİN GÜRKAN BAŞKAN OLDUMALATYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Selahattin Gürkan seçildi.Malatya'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yerine aday gösterilmişti.Malatya'da, 1958 yılında dünyaya gelen Selahattin Gürkan, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü Bölümü'nden mezun oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunan ve müfettişlik yapan Selahattin Gürken, daha önce Malatya'da İŞKUR İl Müdürlüğü de yaptı. Bağımsız aday olarak 2004 yılında Battalgazi Belediye Başkanlığı'na seçilen, evli ve 2 çocuk babası Selahattin Gürkan, 2009 ve 2013 seçimlerinde ise AK Parti'nin adayı olarak aynı görevi sürdürdü.Haber: MALATYA,===================50)KİLİS'TE, YENİ BAŞKAN AK PARTİ'Lİ MEHMET ABDİ BULUTKİLİS'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu AK Parti'li aday Mehmet Abdi Bulut aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Bulut, Kilis'in yeni belediye başkanı oldu.Kilis'te mevcut belediye başkanı Hasan Kara'nın yerine AK Parti'den aday gösterilen Mehmet Abdi Bulut, oyların sayılmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı seçildi.Kilis'te, 1967 yılında doğan Mehmet Ali Bulut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık yaptı. AK Parti'den 2009 yılında Kilis Belediye Başkanlığı'na seçilen, evli ve 3 çocuk babası Bulut, bir dönem bu görevi yürüttü.KİLİS'TE, AK PARTİ 4'TE 4 YAPTIKilis'te Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre il merkezi ile 3 ilçe belediye başkanlıklarını AK Parti kazandı.Kilis'te, bugün 229 sandıkta 65 bin 387 seçmen sandığa giderek tercihlerini yaptı. Sandıkların tamamının açıldığı kentte kesin olmayan sonuçlara göre; Kilis Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Mehmet Abdi Bulut, Musabeyli Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Ayhan Yılmaz, Elbeyli Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Süleyman Şimşek, Polateli Belediye Başkanlığı'na ise AK Parti'li Hakkı Çelik seçildi.Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık kutlama yaparak adayları tebrik etti.LAR: (Sırasıyla)AYHAN YILMAZABDİ BULUTHAKKI ÇELİKSÜLEYMAN ŞİMŞEKHaber: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,================================================51)ADIYAMAN'DA, AK PARTİ ADAYI KILINÇ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİADIYAMAN Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Süleyman Kılınç kazandı.Adıyaman'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Süleyman Kılınç başkanlığa seçilen isim oldu. Süleyman Kılınç, AK Parti'li mevcut belediye başkanı Hüsrev Kutlu'nun yerine Cumhur İttifakı adayı gösterilmişti.Adıyaman'da 1965 yılında dünyaya gelen Süleyman Kılınç, 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim gördüğü sırada sınavlara katılarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Doktor olarak mezun olmasının ardından Kütahya ve İstanbul'da çalışan Kılınç, daha sonra görevini memleketinde sürdürdü. 14 yıl Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı görevini yürüten Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin Cerrahisi uzmanlığı yapıyordu. Kentin resmi olmayan sonuçlarına göre yeni belediye başkanı olan Kılınç, evli ve 3 çocuk babasıdır.AK PARTİ'LİLERDEN KUTLAMAAdıyaman'da, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri 'cumhur ittifakı' adayı AK Parti'li Süleyman Kılınç'ın kazanmasının ardından taraftarları AK Parti il binası önünde kutlama yapıldı.31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmamakla birlikte Adıyaman Belediye Başkanlığını AK Parti'li Süleyman Kılınç kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda kişi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Burada havai fişekli kutlama yapan partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı, ardından araç konvoyu ile şehir turu yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------AK Parti binası önüDavul-Zurna eşliğinde halay çekmeleriKonvoy oluşturulmasıHavai fişek patlatılmasıPartilerin slogan atması ve sevgi gösterisiVatandaşlar ile röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,=======================52)RİZE'DE CUMHUR İTTİFAKI ADAYI RAHMİ METİN, KAZANDIRİZE'de, belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakI adayı AK Parti'li Rahmi Metin kazandı.2004 yılında AK Parti'den İl Genel Meclis üyesi seçilen ve o dönem İl Genel Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Rahmi Metin, resmi olmayan sonuçlara göre Rize Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Rize Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Reşat Kasap yürütüyordu.Rize'de resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Çayeli, İkizdere, Derepazarı ve Fındıklı ilçelerinde seçimi kaybetti. Çayeli'nde MHP adayı İsmail Hakkı Çiftçi, Derepazarı'nda MHP adayı Selim Metin, İkizdere'de MHP adayı Hakan Karagöz ile Fındıklı'da Millet İttifakı adayı CHP'li Ercüment Çervatoğlu kazandı.RAHMİ METİN KİMDİR?Rahmi Metin, 1969'da Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesi'nde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı. Felsefe grubu öğretmenliği yapan Metin, 2004 Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. Çaykur Rizespor'da görev alarak spor alanında çalışmalar yürüten Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme Kurulu'nda üye olarak görev yapıyor. Metin, evli ve 4 çocuk babası.ÇAYELİ'NDE MHP'Lİ ADAY KAZANDI, PARTİLİLER KUTLAMA YAPTIRize'nin Çayeli ilçesinde, Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı İsmail Hakkı Çiftçi kazandı. MHP'liler ilçe meydanında toplanarak kutlama yaptı.Çayeli ilçe meydanında toplanan MHP'li kalabalık, meşaleler ve sloganlarla kutlama yaptı. MHP Çayeli Belediye Başkanlığı'nı kazanan İsmail Hakkı Çiftçi ise "Toplumun her kesiminin oyunu aldık. Ben Çayeli'nde toplumun bütün kesiminin oylarını aldığıma inanıyordum. Bunun içerisinde Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili, Saadet Partili, Ak Partili, Milliyetçi Hareket Partili tüm seçmenler var. Buradan hepsine teşekkür ediyorum" dedi.MHP'liler meydanda sevinç gösterileri ile Çiftçi için tezahüratlarda bulundu.Haber: Aytekin KALENDER/ RİZE,===============================53)GÜMÜŞHANE'DE AK PARTİ ADAYI ERCAN ÇİMEN KAZANDIGÜMÜŞHANE'de Belediye Başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı.Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ercan Çimen yeni dönemde de AK Parti'den aday gösterildi. Çimen, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.Gümüşhane'nin Torul, Kürtün, Köse ve Şiran ilçelerinde ise AK Parti belediyeleri kaybetti. Bu ilçelerde MHP'li adaylar kazandı. Torul'da Evren Evrim Özdemir, Köse Turgay Kesler, Şiran Mutlu Özel, Kürtün de ise Enver Şen belediye başkanlığını kazandı.ERCAN ÇİMEN KİMDİR?1966'da Gümüşhane'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Çimen, üniversite eğitiminin ardından aile şirketi olan Çimenler Grup'ta yönetim kurulu üyesi oldu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Çimen, Gümüşhanespor, Gümüşhane Hizmet Vakfı, Gümüşhaneli İş Adamları Derneği gibi çeşitli oluşumlarda başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Çimen, siyasete Doğru Yol Partisi ile başladı. Bu partide Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2009'da ise AK Parti'ye geçti ve Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. 15 Şubat 2011 tarihinde AK Parti Gümüşhane İl Başkanı olan Çimen, 2014 yılında Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. Çimen evli ve 2 çocuk babasıdır.GÜMÜŞHANE'DE BAŞKANLIK AK PARTİ'Lİ ERCAN ÇİMEN'İNGÜMÜŞHANE'de Belediye Başkanlığını AK Parti'li Ercan Çimen'in yeniden kazanması sevinç gösterileri ile kutlandı.Gümüşhane'de Mahalli İdareler Genel Seçimlerin'de AK Partili Ercan Çimen ikinci kez belediye başkanlığına seçildi. AK Parti'liler seçim sonuçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte oluşturdukları araç konvoyları ile şehirde tur attı. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, meşaleleri yakarak davul-zurna eşliğinde halay çekti. Partililerin omuzlarına aldığı Belediye Başkanı Ercan Çimen, vatandaşları selamladı.Gümüşhane Belediye Başkanı seçilen Ercan Çimen, "Bu şehirde doğdum, ticaret yaptım, siyaset yapıyorum ve bu şehirde öleceğim. Sizin gibi altın kalpli insanlara hizmet etmek benim içim bir onurdur, bir şeref madalyasıdır. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisinin güvenine layık olmak için 4 aydır hep beraber çalışıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Aday olmamızda sizlerin katkıları çok fazla. 4 aydır bu alanda hep beraber koştuk, beraber ağladık beraber güldük. Herkes kendisine yakışanı yaptı biz hep ileriye baktık, Gümüşhane insanına yakışanı yaptık. 5 yıldır ben bu şehrin evladı olarak sizlere yakışanı yaptım, inşallah bundan sonra da sizlere yakışanı yapacağım" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kutlama yapılan alandan görüntülerKutlama görüntüleri-DetaylarHaber-Kamera: Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE,=======================54)BAYBURT'TA, MHP ADAYI HÜKMÜ PEKMEZCİ KAZANDIBAYBURT'ta resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Hükmü Pekmezci kazandı.MHP Bayburt Belediye Başkan adayı Hükmü Pekmezci resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi ilk sırada tamamladı. AK Parti adayı Fatih Yumak ise seçimlerde ikinci oldu. MHP'li Hükmü Pekmezi, 1999-2004 yılları arasında da Bayburt Belediye Başkanlığı yapmıştı. AK Parti, daha önceki seçimlerde Türkiye genelinde en yüksek oy aldığı illerden olan Bayburt'ta, bu kez kaybetti. Bayburt Belediye Başkanı AK Parti'li Mete Memiş'in 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimler'de yeniden aday gösterilmeyişine parti tabanından tepkiler olmuş, bazı partililer ise istifa etmişti.HÜKMÜ PEKMEZCİ KİMDİR?Hükmü Pekmezci, 1954 yılında Bayburt'ta doğdu. Erzurum Eğitim Enstitüsü'nü tamamlayarak fen dersleri öğretmeni olarak mezun oldu. Gümüşhane Öğretmen Lisesi'ne, ardından da Gümüşhane Lisesi'ne öğretmen ve idareci olarak atandı. Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atandı. Bu dönemde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümü'nde lisansını tamamlayarak 1987 yılında aynı fakülteden kimyager olarak mezun oldu. 1999 yerel seçimlerinde MHP'den Bayburt Belediye Başkanı olarak seçilen Pekmezci, 5 yıl boyunca bu görevi yürüttü. Hükmü Pekmezci, evli ve 2 çocuk babasıdır.BAYBURT'TA MHP'Lİ ADAY KAZANDI, PARTİLİLER KUTLAMA YAPTIBayburt'da Mahalli İdare Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi adayı Hükmü Pekmezci kazandı. MHP'liler kent merkezinde toplanarak kutlama yaptı.Bayburt'da, resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP'li aday Hükmü Pekmezci, Belediye Başkanı seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bayburt kent merkezine akın eden MHP'liler, Türk bayraklarıyla cadde ve sokakları doldurarak seçim zaferini kutladı ve Pekmezci için slogan atıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kutlamalardan görüntülerHaber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT,===========================55)ARTVİN'DE, MİLLET İTTİFAKI ADAYI DEMİRHAN ELÇİN KAZANDIARTVİN'de Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı adayı CHP'li Demirhan Elçin kazandı.Artvin'de Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı adayı CHP'li Demirhan Elçin kazandı. Artvin'de Belediye Başkanlığı'nı AK Partili Mehmet Kocatepe yürütüyordu. Artvin'de AK Parti; Arhavi, Hopa, Borçka, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde belediyeleri kaybetti. Bu ilçelerin tamamında CHP'li adaylar kazandı. AK Parti sadece Murgul ilçesinde seçimi kazandı.DEMİRHAN ELÇİN KİMDİR?1960 yılında Artvin'de doğdu. Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü tamamlayarak ön lisans mezunu oldu. Değişik tarihlerde, Artvin Orman İşletme ve DSİ Şube Müdürlükleri'nde geçici işçi olarak çalıştı, 1979 yılında girdiği devlet memurluğu sınavında başarılı olarak Artvin DSİ Şube Müdürlüğü'nde teknik personel olarak devlet memurluğu görevine başladı. 10 Kasım 1986 tarihinde kendi işyerini açarak esnaflığa ilk adımını attı. 1988 tarihinde Artvin Giyim Eşyaları ve Sanatkarları Odası seçimlerinde başkan vekilliğine, 01 Ağustos 1991 tarihinde ise başkanlığa seçildi. Halen aralıksız olarak başkanlık görevini devam ettirmektedir. 1989 yerel seçimleri öncesi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)'den belediye meclis üyeliği için aday adayı oldu. Hakim nezaretinde yapılan parti içi ön seçiminde başarılı olarak belediye meclis adayı olmaya hak kazandı. 26 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye meclis üyeliğine seçildi, 1989-1994 yılları arasında Artvin Belediyesi Encümenliği ve Meclis Üyeliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.Haber: ARTVİN,=================56)SİNOP'TA, MİLLET İTTİFAKI ADAYI BARIŞ AYHAN KAZANDISİNOP'ta belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Barış Ayhan kazandı.Sinop'ta belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Barış Ayhan birinci sırada tamamladı. Sinop'ta belediye başkanlığını CHP'li Baki Ergül yürütüyordu.BARIŞ AYHAN KİMDİR?1974 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 2002 yılına kadar İstanbul'da pazarlama ve finans sektöründe ticari faaliyetlerini sürdüren Barış Ayhan, Sinop'ta yapı market firması kurdu. 2003 yılında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresinde, Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. İl Saymanlığı görevinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde Sinop Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2015 yılında gerçekleşen 36'ncı Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığına ve Kurultay Delegeliğine seçildi. 2018 yılında gerçekleşen 37'nci Olağan İl Kongresinde ikinci kez İl Başkanı ve Kurultay Delegesi seçildi. Bir dönem Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Barış Ayhan, birçok kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu ve spor kulübünün üyesidir. Ayhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.Haber: Esra AKSU/ SİNOP,==========================57)AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINI MHP'Lİ SARI KAZANDIAMASYA'da, belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'nin adayı Mehmet Sarı kazandı.Amasya'da belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Mehmet Sarı kazandı. Amasya'da iki dönemdir belediye başkanlığını yürüten AK Parti'li Cafer Özdemir, yeniden aday gösterildiği seçimleri kaybetti.MEHMET SARI KİMDİR?1961 yılında Amasya'da doğan Sarı, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Amasya İmam Hatip Lisesi'ni tamamladı. 1978-1980 yılları arasında Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. 2002 yılında kendi şirketlerini kurarak iş hayatına atılmaya karar veren, kurduğu 11 ayrı şirketi, M.S Şirketler Grubu çatısı altında toplayan Sarı, tüm bu şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde MHP Amasya Milletvekili adayı gösterildi. 18 Mart 2018 tarihinde seçildiği MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevini halen sürdüren Mehmet Sarı, evli ve 3 çocuk babası.Haber: Sinan HARMANCI/ AMASYA,=====================58)ÇORUM'DA BAŞKANLIĞI AK PARTİ'Lİ HALİL İBRAHİM AŞGIN KAZANDIÇORUM'da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın seçimin galibi oldu.Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li seçmenler, kentteki Gazi Caddesi üzerinde yer alan Saat Kulesi yanında toplandı. Burada ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yapan partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı, ardından da araç konvoyu ile şehir turu yaptı. Kutlamalara katılan AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın, aylardır çalıştıklarını ve halkın desteği ile belediye başkanlığına seçildiğini söyledi. Seçimlerin bittiğini ve artık çalışma zamanının geldiğini kaydeden Aşgın, "Söz verdiklerimizi teşkilatımızla, milletvekillerimizle beraber yapacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kutlama görüntüleriHaber-Kamera: ÇORUM,========================59)BOLU'DA 15 YIL SONRA SEÇİMLERİ CHP'Lİ ADAY KAZANDIBOLU'da, 15 yıldır AK Partili Alaaddin Yılmaz tarafından yönetilen Bolu Belediyesi'nin yeni başkanı resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tanju Özcan oldu.Son 3 yerel seçimden galip çıkarak 15 yıldır Bolu Belediye Başkanı olarak görev yapan ve Bolu'da siyasetin en güçlü isimlerinden olan Alaaddin Yılmaz partisinin 3 dönem kuralına takılarak aday gösterilmedi. Bolu Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın adayı olarak daha önce İl Başkanlığı, milletvekilliği ve bakan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuş olan AK Partili Fatih Metin gösterildi. Millet İttifakı'nın adayı ise 3 dönemdir Bolu Milletvekili olan CHP'li Tanju Özcan oldu. Tanju Özcan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasıyla Bolu'da 15 yıl sonra CHP'li belediye devri başlayacak.Avukat olan Tanju Özcan, siyasete Bolu Belediyesi'nde Belediye Meclis üyeliği ile başladı. Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 3 dönemdir milletvekili olan Tanju Özcan, İngilizce bilmekte. Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.BOLU'DA, MİLLET İTTİFAKI SEÇİM SONUÇLARINI KUTLADIBolu'da, Millet İttifakı, CHP'li Tanju Özcan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanmasını Demokrasi Meydanı'nda meşaleler yakıp, havai fişekler atarak kutladı.Bolu'da yerel seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından Millet İttifakı Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Burada, toplanan CHP ve İYİ Partililer havai fişek ve meşalelerle kutlamalar yaptı. Grup, ellerinde yalnızca Türk bayrağı taşıdı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tanju Özcan toplanan kalabalığa seçim otobüsü üzerinden konuşma yaptı. Partililer sokaklarda araç konvoyları oluşturdu. Kalabalık, sloganlar atıp, marşlar söyleyerek sevinç gösterilerinde bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Fotoğraf+++-Kutlamalardan görüntüler-Tanju Özcan'ın konuşma yapması-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,========================60)DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA AK PARTİ'Lİ FARUK ÖZLÜ SEÇİLDİDÜZCE Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Faruk Özlü seçildi.Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Düzce Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Faruk Özlü kazandı. Faruk Özlü, mevcut belediye başkanı AK Parti'li Dursun Ay'ın yerine seçildi.FARUK ÖZLÜ KİMDİR?Faruk Özlü, 19 Kasım 1962'de, Düzce'de doğdu. Makine yüksek mühendisi Özlü, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Özlü, İspanya'da proje ve mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde üst düzey yöneticilik eğitimi aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi; Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda mühendis, uzman, proje müdürü, daire başkanı, müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Özlü, müsteşar vekilliği de yaptı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nca yürütülen önemli bütün projelerde görev alan Özlü, 25. ve 26. dönemlerde Düzce milletvekili seçildi. Evli ve 2 çocuk babası Faruk Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevi de yaptı.Öte yandan resmi olmayan sonuçlara göre, Akçakoca Belediye Başkanlığı'na MHP'li Okan Yanmaz, Yığılca Belediye Başkanlığı'na MHP'li Rasim Çam, Gümüşova Belediye Başkanlığı'na MHP'li Muharrem Tozan, Cumayeri Belediye Başkanlığı'na MHP'li Mustafa Koloğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanlığı'na MHP'li Birol Şahin, Çilimli Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Muhsin Yavuz, Gölyaka Belediye Başkanlığı'na ise AK Parti'li Yakup Demircan seçildi.Haber: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,=====================61)ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AK PARTİ'Lİ ÖMER SELİM ALAN SEÇİLDİZONGULDAK'ta resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığına AK Parti'li Ömer Selim Alan seçildi.AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, 2009 ve 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'nin kazandığı Zonguldak'ta, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 42 oy alarak seçimi ilk sırada tamamladı. Alan'ın en yakın rakibi CHP adayı Şenol Şanal ise yüzde 38 oy aldı. Ömer Selim Alan, Madenci Anıtı'nda toplanan partililerin tebrikleri kabul etti.ÖMER SELİM ALAN KİMDİR?Ömer Selim Alan, 1979 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini Zonguldak TED Koleji'nde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans yapan Dr. Alan, ayrıca Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde başlayan Dr. Alan, Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü görevinde bulundu. Siyasi hayatına 2012 yılında AK Parti Zonguldak il yönetimine girerek adım atan Dr. Ömer Selim Alan, 6 yıl boyunca AK Parti Zonguldak Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuğu bulunan Dr. Ömer Selim Alan, İngilizce bilmektedir.AK PARTİ'LİLERDEN KUTLAMAZonguldak'da, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan seçimin galibi olmasıyla AK Partli'liler, Madenci Anıtı önünde kutlama yaptı.AK Parti İl Başkanlığı'nda seçim sonuçlarını takip eden parti yöneticileri, 2009 ve 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin galip geldiği Zonguldak'da oyların çoğunluğunu almanın sevincini yaşadı. AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Ömer Selim Alan, partililerle birlikte Madenci Anıtı'nda sevinç gösterilerinde bulundu. Davul ve zurna eşliğinde kutlama yapan partililer, araçlarıyla da konvoy halinde şehir turu attı.Çok çalışacaklarını söyleyen Ömer Selim Alan, "Bugünden sonra daha güzel günler göreceğiz. Martın sonu bahar dediler ama hala kış. Biz yazı getireceğiz. Bize inanları, güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Çok çalışacağımızın sözünü veriyorum" dedi.AK PARTİ'LİLERDEN KUTLAMAZONGULDAK'da, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan seçimin galibi olmasıyla AK Partli'liler, Madenci Anıtı önünde kutlama yaptı.AK Parti İl Başkanlığı'nda seçim sonuçlarını takip eden parti yöneticileri, 2009 ve 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin galip geldiği Zonguldak'da oyların çoğunluğunu almanın sevincini yaşadı. AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Ömer Selim Alan, partililerle birlikte Madenci Anıtı'nda sevinç gösterilerinde bulundu. Davul ve zurna eşliğinde kutlama yapan partililer, araçlarıyla da konvoy halinde şehir turu attı.Çok çalışacaklarını söyleyen Ömer Selim Alan, "Bugünden sonra daha güzel günler göreceğiz. Martın sonu bahar dediler ama hala kış. Biz yazı getireceğiz. Bize inanları, güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Vergili, evli ve 5 çocuk babası.VERGİLİ'NİN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLMESİ KUTLANDIKarabük'te, MHP'li Rafet Vergili'nin yeniden belediye başkanı seçilmesi üzerine yaklaşık 5 bin kişi Kent Meydanı'nda toplanarak kutlamada bulundu.Karabük'te resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Rafet Vergili'nin yeniden belediye başkanı seçilmesi üzerine yaklaşık 5 bin kişi Kent Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisi yaptı. 'Sözünün eri Rafet Vergili' sloganı atan kalabalık, meşaleler yakıp, davul zurna eşliğinde seçim zaferini kutladı. Meydana gelen Rafet Vergili'ye de sevinç gösterilerinde bulunuldu. Kamyonet kasasının üzerine çıkarak kalabalığa hitap eden Vergili, "3'üncü dönem yine Karabük'ü bize teslim ettiniz. İnşallah sizleri mahcup etmeden vermiş olduğumuz sözlerin hepsini tek tek yerine getireceğiz. Yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Karabükümüzün 50 yıllık geleceğini hep beraber inşa edeceğiz. Biliyoruz ki bütün partililer bize oy verdi. Bütün partililere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi var olsun sağ olsun. 3 aylık bir seçim süresi içerisinde her türlü iftiralara, ithamlara, itibarsızlaştırmalara rağmen sizler bana sahip çıktınız. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.Havai fişek gösterisinin ardından Rafet Vergili meydandan ayrılırken, partililer araçlarla konvoy yaparak kutlamayı sürdürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kalabalığın sevinç gösterisi-Meşalaler yakılması, havai fişek göstersi-Rafet Vergili'nin konuşmasıHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,===========================63)IĞDIR'DA HDP'NİN ADAYI AKKUŞ KAZANDIIĞDIR'da resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin adayı Yaşar Akkuş kazandı.Iğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre en çok oyu HDP adayı Yaşar Akkuş aldı. 2009'dan beri HDP'li başkanlar tarafından yönetilen Iğdır Belediye Başkanlığı yine aynı partinin adayının oldu. Iğdır'da seçimi kaybeden Cumhur İttifakı, geçersiz kabul edilen oyların incelenmesini talep etti.HDP Iğdır Belediye Başkan Adayı Yaşar Akkuş, 1981'de Iğdır'ın Yüzbaşılar köyünde dünyaya geldi. Sanayici ve iş adamı olan Akkuş, evli ve 2 çocuk babası.Haber: IĞDIR,================64)KASTAMONU'DA, MHP'Lİ GALİP VİDİNLİOĞLU BAŞKAN SEÇİLDİKASTAMONU'da, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP'nin adayı Galip Vidinlioğlu, belediye başkanı oldu.AK Parti'den Mahalli İdareler Genel Seçimleri için mevcut belediye başkanı Tahsin Babaş'ın yeniden aday gösterildiği Kastamonu'da, kesin olmayan sonuçlara göre, MHP'li Galip Vidinlioğlu kazandı. Göz doktoru olan, evli ve 2 çocuk babası Vidinlioğlu, oyların çoğunu alarak, belediye başkanı seçildi.GALİP VİDİNLİOĞLU KİMDİR?Galip Vidinlioğlu, 8 Mart 1967 tarihinde, Kastamonu Taşköprü'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Taşköprü'de tamamlayan Vidinlioğlu, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1991'de yükseköğrenimini burada tamamladı. 1994- 1997 yıllarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Göz Kliniği'nde çalışan Vidinlioğlu, daha sonra Kastamonu Devlet Hastanesi Göz Kliniği'nde çalıştı. Galip Vidinlioğlu, kentte daha sonra kendi kliniğini açtı.Haber: Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU,===================65)BARTIN'DA SEÇİMİ MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI KAZANDIBARTIN'da resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı MHP'li Cemal Akın, yeniden başkan seçildi.2 dönemdir Bartın'da MHP'den belediye başkanı seçilen Cemal Akın, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi. Resmi olmayan sonuçların belli olmasının ardından Cemal Akın, Yalı mevkiinde bulunan seçim bürosunda konuşma yaparak, vatandaşların tebriklerini kabul etti.1959 yılında Bartın'da doğan Cemal Akın, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bartın'da mesleğini sürdüren Cemal Akın, partisinin il başkanlığı görevinde bulundu. Cemal Akın, 2 dönemdir Bartın Belediye Başkanlığı görevinde bulunmakta.Haber: Ayhan ACAR/ BARTIN,========================66)BİLECİK'İN YENİ BELEDİYE BAŞKANI CHP'Lİ ŞAHİNBİLECİK'te, Millet İttifakı adayı CHP'li Semih Şahin, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı. Mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Nihat Can ise ikinci sırada yer aldı.Yerel seçimlere Millet İttifakı adayı olarak giren CHP'li Semih Şahin, 120 sandığın bulunduğu kentte resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 50 oy alarak Bilecik'in yeni belediye başkanı oldu. Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li mevcut belediye başkanı Nihat Can ise yüzde 41 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Nihat Can, 24 Haziran genel seçimlerinde Selim Yağcı'nın belediye başkanlığından istifa ederek milletvekili olmasının ardından belediye meclis üyelerinin oylarıyla belediye başkanı olmuş ve bu seçimlerde aday gösterilmişti.SEMİH ŞAHİN KİMDİR?Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik'te doğdu. İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi-İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra sırasıyla İstanbul ve İngiltere'de öğrenim hayatını tamamladıktan sonra Balıkesir ve İstanbul'da yaşadı. Semih Şahin kariyeri boyunca, Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.BOZÜYÜK'TE YENİ BAŞKAN CHP'Lİ MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLUBİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığına seçildi. Mevcut belediye başkanı ve 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Fatih Bakıcı ise ikinci sırada yer aldı.Yerel seçime 'millet ittifakı'nın adayı olarak giren CHP'li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 157 sandığın kurulduğu Bozüyük'te, resmi olmayan sonuçlara göre, yaklaşık yüzde 50 oy alarak, belediyenin yeni başkanı oldu. Seçimde 'cumhur ittifakı'nın adayı olan AK Parti'li mevcut belediye başkanı Fatih Bakıcı ise yüzde 37 oy alarak, ikinci sırada yer aldı. İnşaat mühendisi Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 1952 yılında dünyaya geldi. Bakkalcıoğlu, 1989- 1994 ve 1994- 1999 yıllarında 2 dönem Bozüyük Belediye Başkanlığı yaptı.Haber: BİLECİK,==================67)OSMANİYE'DE BELEDİYE BAŞKANI 3'ÜNCÜ KEZ MHP'Lİ KADİR KARAOSMANİYE'de belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Kadir Kara 3'üncü kez kazandı.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Osmaniye'de Cumhur İttifakı'nın adayı olan mevcut Belediye Başkanı Kadir Kara, 3'üncü kez bu göreve seçildi.KADİR KARA KİMDİR?Kadir Kara, Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden 1983 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014'te MHP'den belediye başkanı seçilen Kadir Kara, 3 çocuk babası.Haber: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,==================68)NİĞDE'DE YENİ BAŞKAN AK PARTİ'Lİ ÖZDEMİRNİĞDE'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'li Emrah Özdemir (39), resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanı oldu.İttifak yapılmayan Niğde'de 2014 seçimlerinde Niğde Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'li Faruk Akdoğan 18 Ekim 2017'de istifa etmiş, yerine AK Parti meclis üyesi Rıfat Özkan başkan seçilmişti. Özkan, yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmedi. AK Parti'nin adayı Emrah Özdemir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu alarak kentin yeni belediye başkanı oldu.KİMDİR?İnşaat mühendisi olan Emrah Özdemir, 2011 yılından beri AK Parti kadrolarında çeşitli görevler üstlendi. 2013 yılında AK Parti İl Başkanı olarak görevlendirildi. 2017 Ekim'e kadar İl Başkanlığı yapan Özdemir, 2 çocuk babası.Haber: Ali KADI/ NİĞDE,========================69)NEVŞEHİR'DE AK PARTİLİ RASİM ARI KAZANDINEVŞEHİR'de, yerel seçimin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre AK Parti adayı Rasim Arı, belediye başkanı seçildi.AK Parti, mevcut belediye başkanı Atilla Seçen'in yerine Rasim Arı'yı aday gösterdi. Arı, kesin olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu alarak Nevşehir'de yeni belediye başkanı oldu.RASİM ARI KİMDİR?Rasim Arı, 1975 yılında Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nevşehir'de tamamlayan Arı, liseyi Pendik İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Rasim Arı, 2001'de Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı. 2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015'te Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Arı, 9 Kasım'da Nevşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etti. Arı, evli ve iki çocuk babasıdır.Haber: NEVŞEHİR,====================70)ISPARTA'DA AK PARTİ'Lİ ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KAZANDIISPARTA'da kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen belediye başkanı seçildi.Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'nin adayı Şükrü Başdeğirmen kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?Şükrü Başdeğirmen 1962'de Isparta'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamladı. İşletme Fakültesi öğrenimini ve yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaptı. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Başdeğirmen; belediye meclis üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Orta derecede İngilizce bilen Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babası.Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,==================71)KARAMAN'DA MHP'NİN ADAYI SAVAŞ KALAYCI KAZANDIKARAMAN'da kesin olmayan sonuçlara göre oy farkla MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karaman'da kesin olmayan sonuçlara göre MHP'li Savaş Kalaycı, belediye başkanlığını kazandı.SAVAŞ KALAYCI KİMDİR?Savaş Kalaycı, Karaman Belediyesi Polikliniği'nde görev yapıyor. Endüstri mühendisi, sosyolog, çalışma ekonomisti, iktisatçı, kamu yöneticisi, şehir markası ve imajı konusunda uzman olan Kalaycı, 5 üniversite bitirdi ve yüksek lisansını ise 'Şehir Markası ve İmajı, Yoksulluk Kültürü ve Dayanışma' konuları üzerine yaptı.Haber: Muammer ŞEN/ KARAMAN,===================72)AKSARAY'DA AK PARTİ'NİN ADAYI ENVER DİNÇER, KAZANDIAKSARAY'da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Evren Dinçer, yüzde 40,7 oranla kazandı.EVREN DİNÇER KİMDİR?Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Evren Dinçer, 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı'na atandı. Evren Dinçer, 1981 yılında Merve Anamur ile evlendi.Haber: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,=====================73)KIRIKKALE'DE, AK PARTİ ADAYI SAYGILI, YENİDEN SEÇİLDİKIRIKKALE'de yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Saygılı (50), yeniden seçildi.Seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığı'nda takip eden Mehmet Saygılı, kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından partililer ile birlikte kent merkezinde düzenlenen kutlama programına katıldı.MEHMET SAYGILI KİMDİR?Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1990 yılında mezun olan Mehmet Saygılı 1990-1991 yılları arasında İngiltere'de lisan eğitimi aldı. 1991-1992 yılları arasında askerlik hizmetini yerine getirdi. 1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetine devam etti. 2009 yılında AK Parti il genel meclis üyesi seçildi. Mehmet Saygılı, 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahibi olan Saygılı, Kırıkkale İli Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı Kurucu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Polis Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu üyelikleri bulunuyor.Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,====================74)KIRŞEHİR'DE CHP'NİN ADAYI EKİCİOĞLU, BAŞKAN SEÇİLDİKIRŞEHİR'de, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, belediye başkanı seçildi.CHP'li Selahattin Ekicioğlu, AK Parti'nin mevcut belediye başkanı Yaşar Bahçeci'yi yeniden aday gösterdiği kentte seçimi kazandı. Oyların çoğunluğunu alan Ekicioğlu, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre belediye başkanı seçildi.SELAHATTİN EKİCİOĞLU KİMDİR?Selahattin Ekicioğlu, 3 Mart 1960'da Kırşehir'de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tahsilini Kırşehir'de tamamladı. 1970'li yıllarda babası ile birlikte bir kooperatif oluşumuyla inşaat sektörüne girdi. Ticari faaliyetlerini aile şirketi olarak devam ettiren Ekicioğlu, 1983'te şirket bünyesine ulusal ve uluslararası taşımacılık, yakacak ve inşaat malzemesi tedariki işini de ekledi. 1990'lı yılların başında otomotiv alanında da faaliyetlere başlayan Selahattin Ekicioğlu, tarım makineleri satışı; lastik, jant ve akü bayilikleri yaptı. Nisan 2018'de yapılan oda seçimleri sonrasında başkan yardımcılığı görevini üstlenen Ekicioğlu, 20 Kasım 2018'de yönetim kurulu üyelerinin oylarıyla Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olmuştur. Aynı zamanda TOBB Genel Kurul Delegesi'dir. Ekicioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.Haber: Salih GÜNER/ KIRŞEHİR,==================75)SİVAS'TA YENİ BAŞKAN AK PARTİ'Lİ HİLMİ BİLGİNSİVAS'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Belediye Başkanlığını oyların çoğunluğunu alan AK Parti adayı Hilmi Bilgin (47) kazandı.AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, kentte kullanılan oyların yarıya yakınını alarak seçimi ilk sırada bitirdi. Seçimlerin favorilerinden biri olarak gösterilen Büyük Birlik Partisi adayı Doğan Ürgüp ise ikinci sırada kaldı.HİLMİ BİLGİN KİMDİR?Hilmi Bilgin, orta ve lise öğrenimi Sivas'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Sivas'ta bir süre kamu kurumunda avukatlık yapan Bilgin bu görevinden istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Sivas Barosu'nda sırasıyla Disiplin Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkanlığı yaptı. AK Parti Sivas İl Teşkilatı'nda Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezinde hukukçu olarak siyasi çalışmalarda bulundu. 2011-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24-25-26'ncı Dönem AK Parti Sivas Milletvekilliği yapan Bilgin, bu sürede TBMM Adalet ve Anayasa Komisyon Üyesi olarak çalıştı.Cumhurbaşkanlığının 2018/19 sayılı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Bilgin, yerel seçimlerde Sivas'tan AK Parti Belediye Başkan adayı oldu. Evli olan Hilmi Bilgin orta düzeyde İngilizce biliyor.SİVAS'TA SEÇİM KUTLAMASISivas'ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçimini AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin'in kazanması, sokaklara dökülen partililerce coşkuyla kutlandı.Sivas'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimini resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin kazandı. Vatandaşlar seçim sonucunun ardından kent meydanı ve sokaklara dökülerek kutlama yaptı. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer meşale yakarak, davul zurna eşliğinde halay çekti. Daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde toplanan vatandaşlar burada da halay çekmeyi sürdürdü. İnönü Bulvarı üzerinde ise partililerin sevinç gösterisine, yoldan geçen sürücüler de konvoy oluşturarak eşlik etti.AK Parti İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti adayı Hilmi Bilgin, önemli bir seçimi geride bıraktıklarını belirterek, "Gerek ülke genelinde, gerekse ilimizde seçimleri olaysız bir şekilde geçirdik. İlimizde de seçim sonuçları açıklandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yüzde 96 oranında merkezde sandık sonuçları açıklandı. Oy oranımız ise yüzde 49,5 civarındadır. Biz milletimize teşekkür ediyoruz. Teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Parti önünden görüntüler-Halay çekerek kutlama yapanlar-Hilmi Bilgin'ina çıklaması-Kent meydanındaki araç konvoyları-DetaylarHaber-Kamera: SİVAS,======================76)TOKAT'TA AK PARTİ'Lİ EYÜP EROĞLU YENİDEN BAŞKANTOKAT'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tokat Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, oyların çoğunluğunu elde eden AK Parti adayı Eyüp Eroğlu (42) kazandı.Tokat'ta AK Parti'den yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kent merkezindeki seçmenlerin çoğunluğunun oyunu elde ederek yeniden başkan seçildi.EYÜP EROĞLU KİMDİR?İlköğretimini Tokat Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini Tokat İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Eroğlu, 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans öğrenimine başladı. 1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamlayan Eroğlu, 2001-2014 yılları arasında Tokat'ta serbest avukatlık yaptı. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'nda çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 2010 yılında Tokat AK Parti İl Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevi 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Tokat Belediye Başkan adaylığına kadar sürdürdü. 2014'te AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçilen evli ve 3 çocuk sahibi Eyüp Eroğlu, orta düzeyde İngilizce biliyor.AK PARTİ'DEN SEÇİM KUTLAMASITokat'ta Belediye Başkanlığını yeniden AK Parti adayı Eyüp Eroğlu'nun kazanmasının ardından kentte partililer kutlama yaptı.Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre olayların büyük bölümünü AK Parti adayı Eyüp Eroğlu'nun almasıyla kentte sevinç gösterileri düzenlendi. Kent merkezinde bir araya gelen çok sayıda partili meşaleler yakarak, araçlarla da konvoy yaptı. Ak Parti İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet meydanında hazırlanan kürsüye gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, milletvekilleri ile birlikte partilileri selamladı. Başkan Eroğlu, "Son sözü siz söylediniz, son sözü sandık söyledi. Bu başarının asıl kahramanları sizlersiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizle gurur duyuyorum. Asıl kahraman sizsiniz. Bugün elde ettiğimiz başarının asıl kahramanı sizsiniz. Birçok şey söylendi, birçok şey ifade edildi. Ama son sözü siz söylediniz. Son sözü sandık söyledi. Size teşekkür ediyorum. Bu nedenle bizim için asıl gurur kaynağı sizlersiniz. Bugün Tokat'ta her iki kişiden biri AK Parti dedi. İki kişiden biri 'ben Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyeceğim' dedi. Her iki kişiden biri beni bir beş yıl daha başkan olmam için seçti. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah razı olsun sizlerden diyorum" dedi.'CUMHUR İTTİFAKININ FEVKALADE BAŞARILI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'Kent merkezindeki kutlamalara katılan Ak Parti Grup Başkanvekili Tokat Milletvekili Özel Zengin de basın mensuplarına değerlendirme yaptı. Türkiye genelinde sonuçların tamamlanmadığını fakat okunabilecek çok fazla şeylerin olduğunu ifade eden Zengin, "Bir defa en büyük kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız, görüyoruz. Bu seçimlerde en çok o çalıştı. Cumhur ittifakının fevkalade başarılı olduğunu görüyoruz. Kaybedeni de HDP. Baktığımızda siyaset yapma şekli olarak milletin verdiği mesajı muhalefetin de fevkalade iyi okuması lazım. AK Parti ve Cumhurbaşkanı karşıtlığı üzerinden oluşan tabloda mükemmel bir başarıyla çıktığımızı düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Devlet Bahçeli'ye ve partimizde çok cefa ile çalışan teşkilat mensuplarımızla seçmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.'ŞIRNAK'I KAZANMAK TÜRKİYE İÇİN MUAZZAM BİR ANLAM İFADE EDİYOR'Şırnak'ta, Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre 'Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Yarka'nın kazanmasını de değerlendiren Zengin şöyle dedi:"Şırnak benim için çok daha önemli. Cumhurbaşkanlığı hükümet yönetimi sisteminde Şırnak'a birkaç defa gittim. Bölgedeki insanımız terör ile bire bir temas içerisinde olan, canı yanan, evinden olan, hendekler kazılan yerlerdeki insanlarımız başka bir tercih ortaya koydular. Bence Şırnak'ı kazanmak Türkiye için muazzam bir anlam ifade ediyor. Sembolik ve uygulama açısından da eminim çok büyük bir örneklik teşkil edecek. Türkiye için bir umut olarak görüyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Fotoğraf+++-Kent merkezinden görüntüler-Partililerin kutlamaları-Belediye Başkanının teşekkür konuşması-Özlem Zengin'in açıklamasıHaber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,========================77)ÇANAKKALE'DE MİLLET İTTİFAKI ADAYI CHP'Lİ GÖKHAN, 4'ÜNCÜ KEZ KAZANDIÇANAKKALE'de 3 dönemdir CHP'den belediye başkanı olan Millet İttifakı'nın adayı Ülgür Gökhan, resmi olmayan sonuçlara göre, 4'üncü dönemde de başkan seçildi. Başkan Gökhan, CHP lokali önünde partililere seslenerek, zaferini ilan etti.Çanakkale'de 2002 yılında Başkan İsmail Özay'ın milletvekili adayı olmak için istifa etmesi üzerine belediye meclis üyesi Ülgür Gökhan, meclis tarafından belediye başkanı seçildi. Gökhan sonrasında, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazandı. Üst üste 3 dönemdir başkan seçilen Ülgür Gökhan, bugünkü seçimleri de kazanarak 4'üncü dönemde yine başkan oldu.Başkan Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki CHP lokali önüne gelen partililere teşekkür konuşması yaptı. Partililer, ellerindeki Türk bayrakları ve CHP bayraklarıyla büyük bir coşku yaşadı, meşaleler yakıldı.Yeniden Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Ülgür Gökhan, "Bu başarı hepimizin, hepinize kutlu olsun. Bu kente hep 'barış kenti' diyoruz, 'özgürlük kenti' diyoruz. 'Burada kardeşlik hüküm sürsün' diyoruz. Bununla ilgili söylemlerimizi Çanakkale halkı dikkate aldı. Burada büyük bir oy oranıyla bizi göreve getirdi. Şu andan itibaren inşallah mazbatamızı aldıktan sonra artık biz Çanakkale halkının tamamının belediye başkanıyız. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak, kardeşçe bu kentte yaşayacağız. Bu insanlara mahcup olmamak için çok çalışmamız lazım. Hep beraber çok çalışacağız. Hedef şu; Çanakkale'de mutlu, huzurlu ve kalkınmış bir kent yaratmaya devam edeceğiz. Yarın doğum günüm. Kutlayanlar var. Sağ olun, var olun. Başka hediye istemiyorum, bu hediye bana çok bile. Hepinize bu hediyenizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çanakkale halkına ve katkısı olan teşekkür ediyorum" dedi.ÜLGÜR GÖKHAN KİMDİR?Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale'de başladığı eğitim hayatına İstanbul Galatasaray Lisesi'nde devam etti. Galatasaray Lisesi'nin ardından 1975 yılında Ankara Üniversitesi'nde Mülkiye'ye girdi. Üniversite öğrenimi için gittiği Ankara'da Hale Gökhan ile tanışıp evlendi. Gökhan çiftinin bu evlilikten bir erkek ve bir kız çocukları oldu.1989 yılı yerel seçimlerinde SHP'den kontenjan Belediye Meclis Üyesi seçilerek yerel yönetim idareciliğiyle tanışan Ülgür Gökhan, 1992 yılında CHP'nin yeniden açılmasıyla CHP Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendi. 1999 yılı yerel seçimlerinde CHP'den yeniden Belediye Meclis Üyesi seçildi ve 2002 yılında, dönemin Belediye Başkanının milletvekilliği için istifa etmesiyle boşalan belediye başkanlığı görevine meclis üyelerinin oylarıyla seçildi. Meclisçe yapılan seçimlerin ardından 2004 yılına kadar emanet aldığı kentin yönetimini sürdürdü. Gökhan, bu yıl yapılan seçimlerde başkanlık koltuğuna oturdu. 2009 yılı yerel seçimlerinde, halktan yeniden görev istedi ve seçildi. 2014 yılı yerel seçimleri için yeniden partisinin adayı olarak belirlenen Ülgür Gökhan, tekrar Çanakkale Belediye Başkanı seçildi.Kente yalnızca siyasi kimliğiyle değil, iş ve spor adamı olarak da hizmet sunan Başkan Gökhan; ÇTSO ve Çanakkale Spor'un yönetici kadrolarında görev aldı, Rotary Kulüp Başkanlığı yaptı. Ülgür Gökhan, Galatasaraylılar Birliği ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliği görevini de sürdürmektedir.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------CHP lokalinde partililerden görüntü-Ülgür Gökhan'ın partilileri selamlamasından görüntü-Ülgür Gökhan açıklama görüntüsüHaber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,========================78)EDİRNE EKLENECEKKEŞAN'DA 12 OY FARKLA CHP'Lİ ŞENOL YALI KAZANDIEdirne'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı'nı 12 oy farkla CHP'li Şenol Yalı kazandı.CHP'li Şenol Yalı, resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından Keşan Adalet Sarayı'nda bulunan İlçe Seçim Kurulu önünde açıklama yaptı.Islak imzalı tutanakların İlçe Seçim Kurulu'na ulaştıktan sonra sonucu aldıklarını belirten Yalı, "18 bin 413 Cumhuriyet Halk Partisi yani Millet İttifakı, 18 bin 401 AK Parti yani Cumhur İttifakı oy aldı. Bu gibi durumlarda metanetli olmak lazım. Bu bir sorumluluktur. Hayırlı olsun" dedi.CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da, "Biz hep soğuk kanlı davrandık. Bundan sonra Keşan'ın yeni belediye başkanı Şenol Yalı'dır. Tutanaklar, ince elenip, sık dokundu. Diğer taraf biraz erken davrandı. Sadece başarılar diledik. 12 oy farkla Keşan, Cumhuriyet Halk Partisi'nindir" diye konuştu.Açıklamaların ardından Şenol Yalı, partililerle Tekel Meydanı'nda kutlama yaptı. Öte yandan AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazda bulunacağı kaydedildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Seçim kurulunda oy torbalarının teslimi-Seçim kurulu salonu-CHP'li Şenol Yalı'nın açıklaması-CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun açıklaması-Tekel Meydanı'ndaki kutlama-DetaylarHaber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),========================79)TEKİRDAĞ'DA YENİDEN CHP'Lİ ALBAYRAK KAZANDITEKİRDAĞ'da resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığını, mevcut belediye başkanı da olan ve yeniden CHP'den aday gösterilen Kadir Albayrak kazandı.KADİR ALBAYRAK KİMDİR?18 Şubat 1949 tarihinde Tekirdağ'da doğan Kadir Albayrak, ilk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamladı. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Albayrak, vatani görevini tamamladıktan sonra Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası'nda mühendis olarak görev yaptı. Mühendis olarak girdiği fabrikada sırayla laboratuvar şefi, şarap-rakı üretim amiri, işletme şefi, müdür yardımcısı olan Albayrak, 15 yıl boyunca da fabrika müdürü olarak görev yaptı. 2007 yılında emekliye ayrılan Albayrak, 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 06 Aralık 2012 tarihinde 6360 Kanun Numarası ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 08 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürütürken, yeniden aday gösterildi.ÇORLU'DA CHP'LİLER KUTLAMA YAPTITekirdağ'ın Çorlu ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Ahmet Sarıkurt, kazandı.Çorlu'nun mevcut Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından Atatürk Meydanı'nda kutlama yapan partililerine konuştu. Seçimlerin kazasız, belasız bittiğini söyleyen Sarıkurt, "Yerel seçimlerimizi huzur içinde gerçekleştirdik. Sandık başına giderek hep beraber önümüzdeki beş yıl için belediye başkanınızı seçtiniz, belediye meclis üyelerini seçtiniz hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin gurur duyacağı bir belediye başkanı olacağım, söz veriyorum. Bunda sonra da barış ve huzur içerisinde hep beraber olacağız. Ben buradan herkese söz veriyorum. Sadece partili vatandaşlarımızın değil, tüm hemşerilerimizin belediye başkanı olacağım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Toplanan partililer-Belediye başkanı seçilen Ahmet Sarıkut gelişi-Ahmet Sarıkurt konuşma-Genel ve detaylarHaber-Kamera: TEKİRDAĞ,===========================80)UŞAK'TA AK PARTİ'Lİ ÇAKIN KAZANDIUŞAK'ta resmi olmayan kesin seçim sonuçlara göre AK Parti'li Mehmet Çakın, belediye başkanı oldu.Uşak'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, AK Parti'li Mehmet Çakın kazandı.MEHMET ÇAKIN KİMDİR?Mehmet Çakın, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Çakın, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, İstanbul'da il genel meclisi üyeliği de yaptı. MÜSİAD Uşak Şubesi Kurucu Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Çakın, evli ve iki çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilen Çakın, 22 Ocak 2018'den itibaren AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.Haber: Ramazan ÇETİN/ UŞAK,====================81)AFYONKARAHİSAR'DA AK PARTİ'Lİ MEHMET ZEYBEK KAZANDIAFYONKARAHİSAR'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Mehmet Zeybek belediye başkanı seçildi.Afyonkarahisar'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi AK Parti'nin adayı Mehmet Zeybek kazandı.ZAFER KUTLAMASI YAPILDI31 Mart seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre 56 bin 792 oy alarak yüzde 44.4 ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Mehmet Zeybek, partisinin il başkanlığında milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, İl Başkanı Hüseyin Sezen ve teşkilat mensuplarıyla sonuçları takip etti. Mehmet Zeybek, milletvekilleri ve partililerle birlikte daha sonra il başkanlığı önünden Anıtpark'a kadar yürüdü. Diğer taraftan uzun araç konvoyları da şehri tur atarak, zafer kutlaması yaptı. Başkanlığa seçilen Mehmet Zeybek, kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür etti. Herkesin başkanı olacağını söyleyen Zeybek, "Afyonkarahisar'ı daha güzel günler bekliyor. Önümüzdeki günler inşallah Afyonkarahisar'ı şahlandırmaya devam edeceğiz. Belediyeyi halkımızla birlikte ortak akılla yürüteceğiz" dedi.MEHMET ZEYBEK KİMDİR?Mehmet Zeybek, 1954 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlköğrenimini merkez Çayırbağ beldesinde bitirdi. 1967 yılında girdiği Afyon İmam Hatip Lisesi'nden 1973 yılında mezun oldu. Üniversiteye girişte meslek liselerinin problemlerinden dolayı 1975 yılında fark derslerini verip Afyon Lisesi'ni tamamladı. 1976 yılında girdiği üniversite sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ni kazandı. 1981 yılında üniversiteden mezun oldu. Atamaların yasak olduğu bu dönemde Gölcük Deniz Kuvvetleri'nde yedek subay olarak askerliğini yaptı. Lise döneminden beri inşaat işiyle uğraşan Mehmet Zeybek, gerek lise, gerekse üniversite hayatında Milli Türk Talebe Birliği üyesi olarak çalıştı. Siyasi hayatına Refah Partisi il yönetim kurulu üyesi olarak başladı. Sırasıyla Fazilet Partisi'nde kurucu il yönetim kurulu üyeliği, 1999 yerel seçimlerinde il başkanlığı görevinde yer aldı. Sonrasında AK Parti il kurucu üyeliği, siyasi ve hukuki işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı, il teşkilat başkanı olarak görev yaptı. 2009 tarihinde yapılan il kongresinde il başkanı oldu ve 6 yıl bu görevi sürdürdü. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili adayı oldu. Mehmet Zeybek, evli ve 3 çocuk babası.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Parti içerisinden detayMilletvekilleri ve belediye başkanı Mehmet Zeybek'ten detayZeybek ve partililer Anıtpark meydanına yürürken detayGenel detaylarAraç konvoylarından detaylarZeybek ile röpMeydandan detaylarHaber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,==========================82)ISPARTA'DA AK PARTİ'Lİ ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KAZANDIISPARTA'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen belediye başkanı seçildi.Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'nin adayı Şükrü Başdeğirmen kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.BAŞDEĞİRMEN SEÇMENE TEŞEKKÜR ETTİIsparta'da kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen AK Partili Şükrü Başdeğirmen, Isparta milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Mehmet Uğur Gökgöz ve İl Başkanı Osman Zabun ile Kaymakkapı Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.Şükrü Başdeğirmen yaptığı konuşmada, "Beni bağrınıza bastınız. Allah utandırmasın" dedi.Aday adayı olduktan sonra 5 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdurrahman Öz tarafından arandığını ve kendisine, 'Yarın Ankara'da olun. Sayın Cumhurbaşkanı sizi aday olarak tanıtacak' dediğini belirten Başdeğirmen, "Önce arkadaşların bana şaka yaptığını sandım. Beni Ankara'ya gönderecekler sonra elim boş dönünce dalga geçecekler dedim. İl Başkanımızı aradım kendisi de 'Hayırlı olsun, belediye başkan adayımız sensin' deyince inandım. Sayın Cumhurbaşkanımız bana 'Isparta'yı istiyorum, bana Isparta'yı getir' diye talimat verdi. Ben de söz verdim. Beni mahcup etmediniz, sağolun varolun" diye konuştu.ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?Şükrü Başdeğirmen 1962'de Isparta'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamladı. İşletme Fakültesi öğrenimini ve yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaptı. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Başdeğirmen; belediye meclis üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Orta derecede İngilizce bilen Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babası.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kutlamalardan detaylar,Mehteran gösterisi,İl Başkanı Osman Zabun,TBMM Başkan vekili ve Milletvekili konuşmasıŞükrü Başdeğirmen konuşmasıHaber-Kamera: Nurettin ARKAN/ ISPARTA,==========================83)YALOVA'DA VEFA SALMAN YENİDEN BAŞKANYALOVA'da kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı Adayı CHP'li Vefa Salman, az bir farkla yeniden belediye başkanlığını kazandı.VEFA SALMAN KİMDİR ?Vefa Salman, 1965 yılında Yalova'da doğdu. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirerek iş hayatına atıldı. 1988 yılında, Yalova'da yayınlanan tek günlük gazete olan Haberci Gazetesi'nde yazı hayatına başladı. Yalova'da yayınlanan ikinci günlük gazete olan Yalova Gazetesi'nin kurucularından olup, gazetenin imtiyaz sahipliği ve başyazarlığını 7 yıl yürüttü. Yalovamiz.com isimli yerel internet sitesinin kurucularından ve sitenin köşe yazarlarındandır. CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2007), bir dönem Yalova Belediyesi Meclis üyeliği ve Grup Sözcülüğünü (2004-2009), aday adaylığı başvurusuna kadar CHP İl Disiplin Kurulu Üyeliği bir dönem Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı, üç dönem Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Murahhas üyeliği, bir dönem Yalova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeliği ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruculuğu, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP ve AK Parti itirazları üzerine geçersiz sayılan oylar yeniden incelendi. İncelenme sonrasında daha önce 1 oy farkla seçimi kaybeden CHP adayı Vefa Salman, bu kez 6 oyla belediye başkanlığına seçildi.SALMAN: NAKAVTLA YENDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUMYalova'da, kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, başkanlığa tekrar seçilen, 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Vefa Salman, "Yenilen pehlivan, güreşe doymazmış. Geçen sefer sayıyla yendik olmadı, ondan sonra tuşla yendik olmadı. Bilemiyorum, başka yöntemi var mı? Nakavtla yendiğimizi düşünüyorum ben" dedi.Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Yalova Belediye Başkanlığı'na seçilen, 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı Salman, partililerle geldiği Yalova Adliyesi önünde açıklama yaptı. Islak imza tutanaklarına göre, 357 oy farkla seçimi kazandıklarını kaydeden Salman, 5 yıl daha kente hizmet edeceğini belirterek, şunları söyledi:"Sonuçların net olarak elime geçmesini bekledim. Sağlamayı da yaptı arkadaşlar. Islak imza tutanların tamamı elimize geldi, sisteme girildi. 357 oyla bu seçimi kazandık. Yalova'ya yeniden Vefa Salman'ın belediye başkanlığı, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeye diktiğimiz bayrağı hayırlı uğurlu olsun. Şunu da söylemek istiyorum. Ben bütün Yalova'daki oy veren vermeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum; çünkü çok önemli bir başarıya imza attık. Yalova Belediyesi'nin tarihinde hafızam yanıltmıyorsa 60 yıldan beri ilk defa aynı partiden bir belediye başkanı üst üste ikinci seçimi kazanmış oldu. Bu onur ve gururu bana yaşattığı için tüm değerli hemşehrilerime, sevgili Yalovalılara çok çok teşekkür ediyorum. Deyim yerindeyse mazbatamızı aldıktan sonra 'Nerede kalmıştık?' diyeceğiz. Kaldığımız yerden Yalova'ya yine geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi asla ve asla insan ayırmadan, kimseyi farklılaştırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz."'NEYE İTİRAZ EDECEKLER, BİLEMİYORUM'Gazetecilerden birinin "Sonuçlara itiraz olur mu?" sorusunu da yanıtlayan Salman, 2014 seçimlerini hatırlatarak, "İtiraz olur mu, olmaz mı bilemem; ancak 2014'te geriye gittiğimde ilk seçimi 28 oyla almıştık. 100 kişiye itiraz etmişlerdi. Ayağı yere basmayan itirazlardı. Neden? 'Ölü oy kullandı' dediler, 'Asker oy kullandı' dediler. Bunların hepsi boştu, doğru değildi. O şekilde ben de bizzat tespit ettim. Ondan sonra kısıtlıların oy kullandığı yönünde bir tespit oldu. O da 2 oyla gitti, geldi. Velhasılkelam 6 oya düşmüştü. 2 veya 1 oy yüzünden Yüksek Seçim Kurulu'na gidip, seçim yenilendi. Ondan sonraki seçimi de 228 oyla aldık. 228'in üzerine ne koyduğumuz da ortada. 357 oyla kazandığımıza göre valla neye itiraz edecekler, bilemiyorum. Hani derler ya bizde çok güzel bir söz var, 'Yenilen pehlivan güreşe doymazmış'. Geçen sefer sayıyla yendik olmadı, ondan sonra tuşla yendik olmadı. Bilemiyorum başka yöntemi var mı yenmenin? Nakavtla yendiğimizi düşünüyorum ben" diye konuştu.Yalova Adliyesi önünde tezahürat eşliğinde, meşalelerle karşılanan Başkan Salman, "Sizlerden özür diliyorum. Sizleri yine adliye kapılarına düşürdüm; ama benim günahım yok, ne yapayım. Yenilen pehlivan güreşe doymuyor. Biraz sonra adliyeye döneceğiz. Eşeği sağlam kazığa bağlamak lazım. 357 oyla kazandık. Hepinizin emeği çok. Hakkım anamın ak sütü gibi helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin, 2 seçimdir yoruyorum sizi" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Oy sayımı detayı-Adliye içerisinden detay-CHP'Lİ Vefa Salman açıklama-KutlamaHaber-Kamera: YALOVA,========================84)YOZGAT'TA, AK PARTİ ADAYI CELAL KÖSE KAZANDIYOZGAT'ta, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Celal Köse, belediye başkanı seçildi.AK Parti İl Başkanı Celal Köse, mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın yerine aday gösterildi. AK Parti adayı Celal Köse, kesin olmayan sonuçlara göre 18 bin 730 oy alarak Yozgat'ın yeni Belediye Başkanı seçildi. AK Parti tarafından aday gösterilmeyince bağımsız olarak seçime giren mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan ise 16 bin 543 oy aldı.CELAL KÖSE KİMDİR?Celal Köse, 1972 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Köse, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Köse, AK Parti Kurucu İl Başkan Yardımcılığı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanlığı ve AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevinde bulundu. Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır.Haber: YOZGAT,==================85)ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞINI MHP ADAYI ESEN KAZANDIÇANKIRI'da, resmi olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsmail Hakkı Esen, belediye başkanı seçildi.Çankırı'da MHP'nin adayı İsmail Hakkı Esen, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Hüseyin Boz'un önünde seçimi kazanarak yeni başkan oldu. Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Hakkı Esen (49) belediye önünde düzenlenen kutlama programına katıldı.İSMAİL HAKKI ESEN KİMDİR?İsmail Hakkı Esen, yükseköğrenimini 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladı. 35 yıldır Çankırı'da ticari alanda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Esen, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP'den belediye meclis üyeliğine seçildi. İbrahim Hakkı Esen, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.Haber: Ethem YENİGÜRBÜZ/ ÇANKIRI,========================86)KÜTAHYA'NIN YENİ BELEDİYE BAŞKANI MHP'Lİ ALİM IŞIKKÜTAHYA Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, MHP'nin adayı Alim Işık seçildi.Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP'den aday gösterilen Alim Işık, Kütahya Belediye Başkanlığı'na seçildi. AK Parti'den mevcut belediye başkanı Kamil Saraçoğlu'nun yerine aday gösterilen Ahmet Sami Kutlu ise ikinci sırada yer aldı.ALİM IŞIK KİMDİR?Alim Işık, 3 Şubat 1959'da, Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü'nü birincilikle bitiren Işık, yüksek lisans ve doktorasını ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. İyi düzeyde İngilizce bilen Alim Işık, evli ve 3 çocuk babasıdır.Haber: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,================================87)MUŞ'TA AK PARTİ'Lİ ASYA İKİNCİ KEZ KAZANDIMUŞ'ta resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığı görevini ikinci kez AK Parti'li Feyat Asya kazandı.Muş'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, en çok oyu AK Parti adayı Feyat Asya aldı. Asya, 2014 yılında belediye başkanı olduğu Muş'ta seçmenlerin oyuyla ikinci kez göreve seçildi.KİMDİR?Muş'ta 1970'de dünyaya gelen Feyat Asya, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1991 yılında Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak göreve başladı. Birçok sivil toplum kuruluşunun temsilciliğini yapan Asya, 2007-2010 yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'da sivil toplum ve devlet ilişkileri üzerine çeşitli çalışmalarda bulundu. 2014 yılından bu yana Muş Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Asya, evli ve 4 çocuk babası.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------FotoğrafHaber: MUŞ,===============