Dha Yurt Seçim Bülteni -15

Kaynak: DHA

Diyarbakır'da 'oy' kavgası: 9 yaralıDiyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, iki grup arasında 'oy' yüzünden çıkan kavgada, birbirine tekme ve tokatla saldıran 9 kişi yaralandı.Olay, öğleden sonra, Çüngüş'e bağlı Keleşevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki grup arasında, 'oy' nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada birbirine tekme ve tokat ile saldıran Tayfun Y., Hanifi Y., Metin Y., Nurettin Y., İbrahim G., Kiyasettin G., Sadettin G., Habip G. ve Cuma G. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla ilçedeki devlet hastanesine götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, jandarma, mahallede güvenlik önlemi aldı.DİYARBAKIR,=================Adana'da oy kullanan vatandaşlar kavga ettiAdana'da, oy kullanmaya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Polis hava ateş açarak tarafları ayırdı.Seyhan ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak için Erkek Lisesi'ne giden bazı kişiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kalabalığa müdahale eden polis ekipleri, havaya ateş açtı. Kavga edenlerden 2 kişi, polis aracına bindirilerek götürüldü.Polis, okul çevresinde güvenlik tedbirlerini arttırdı.Görüntü Dökümü-----------Yaşanan kavgaSilah sesleriPolis ekiplerinin gelişi ve müdahalesiSÜRE: 41" BOYUT: 76 MBHaber-Kamera: ADANA,=====================Afyonkarahisar'da seçmen sandık başına gitti (2)OYUNU 112 YARDIMIYLA KULLANDIAfyonkarahisar'da 112 ekipleri önceden talepte bulunan hastaları evlerinden ya da hastanelerden alarak oy kullanacakları okullara taşıdı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Hanife Sivritepe (75), talebi üzerine tedavi gördüğü hastanenin servisinden refakatçisiyle birlikte ambulansa alınarak Fatih Mahallesi'ndeki Şehit Murat Saraç İlkokulu'na getirildi. Burada üç görevlinin yardımıyla getirildiği okulun girişinden sedyeyle oy kullanacağı sınıfa taşınan Hanife Sivritepe, sandık görevlileri tarafından sıra beklemeden öncelik tanınarak, refakatçisinin eşliğinde oyunu kullandı. Daha sonra yine 112 görevlilerince sandık başına getirilen Sivritepe, oy zarfını 1099 numaralı sandığa atıp, yeniden ambulansla hastaneye götürüldü.'VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN'112'nin uygulamasından memnun olduğunu belirten Hanife Sivritepe, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "İyi bir duygu. Ambulansla oy kullanmayı kendim istedim. Devletime teşekkür ediyor. Vatana, millete hayırlı olsun" dedi.ANNESİNE REFAKET ETTİAnnesine refakat eden Recep Sivritepe de 112'nin kendilerini aradığını ve oy kullanmak isteyip istemediklerini sorduğunu kaydederek, "112 ekipleri annemi oy kullanacağı okula getirerek oyunu kullanmasını sağladı. Çok memnunuz. Bu imkan sağlandığı için Allah razı olsun" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------Ambulansın okula getirilişiAmbulanstan hastanın görevliler tarafından indirilmesiEkipleri hastayı oy kullanacağı sandığa sedye ile götürürkenGenel detaylarHasta oğlunun refakatinde oy kullanırkenHasta oyunu atarkenHasta oy kullandığına dair evraka imza atarkenHasta okuldan çıkarken ve ambulansa bindirilirkenHasta ile röpOğlu ile röpAmbulans okuldan ayrılırkenHaber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,====================Bursa'da seçim sandığı hasta ve engellilerin evine gittiBursa'da hasta ve engelliler, görevlilerce evlerine getirilen sandıkta oylarını kullandı.Bursa'da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) okullarda kurduğu sandıklarda gidip oy kullanamayan hasta ve engelliler, görevlilerinin evlerine getirdiği sandıkta oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı. YSK tarafından görevlendirilen görevli personel ve beraberindeki polis ekipleri, kentin farklı mahallelerinde bulunan hasta ve engelli vatandaşların evlerine gitti. Önceden oy kullanmak için YSK'ya başvuruda bulunan yüzlerce vatandaş görevlilerce evlerine getirilen sandıkta oy kullandı.Görüntü Dökümü:-------------Sandığın ve oy pusulasının görevliler tarafından eve götürülmesiYaşlı ve hastaların oy kullanmasından görüntüİmza atmalarından görüntüDetaylarSüre: 01.44 Boyut: 194 MBHaber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,====================Oy kullanmaya sazıyla geldiHakkari"de oy verme işlemi devam ederken türkücü Aydın Aydın oy kullandığı okula sazı ile geldi.Çektiği ilginç klip ve bestelerle dikkat çeken türkücü Aydın Aydın, sazını alarak oy kullanacağı Hakkari Şehit Selahhatin İlköğretim okuluna geldi. Burada kısa bir süre saz çalan ve ardından Kürtçe şarkı söyleyen Aydın daha sonra vatandaşların ve görevlilerin meraklı bakışları arasında oyunu 1050 nolu sandıkta kullandı.'Seçimlerin demokrasi bayramı olduğu dile getiren türkücü Aydın Aydın, Bugün Hakkari'de bayram havasıyla seçimin geçtiğini belirterek, "Biz düğün havasında oylarımızı kullandık, Burda bence insanlar gülerek, oynayarak türkü söylemeli, kardeşçe huzur içinde oylalarını kullanmaları lazım ve bunuda biz Hakkari'de yaptık. Güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize ve görevli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.Görüntü Dökümü---------Türkücü Aydın Aydın türkü söylüyerek okula girmesiVatandaşlarla selamlaşması- 1050 nolu sandıkta oyunu kullanmasıKonuşmasıGenel detayHAKKARİ,=======================Sedyede solunum cihazına bağlı oy kullandıArtvin'in Şavşat ilçesinde, hastanede tedavi gören Kaya Temiz (91), sağlık görevlilerince oy kullanacağı okula sedyede getirildi. Solunum cihazına bağlı olarak sandık başında oyunu kullanan Temiz, sağlık ekibine teşekkür etti.Artvinli seçmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere, sabah saatlerinden itibaren sandık başlarına gitti. Hastanede tedavi gören Kaya Temiz, 112 Acil Servis ekibince ambulansla Şavşat Meslek Yüksekokulu'na getirildi. Solunum cihazına bağlı olan Temiz, 1013 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanabildiği için mutlu olduğunu dile getiren Temiz, "Allah devletimize zeval vermesin. Her vatandaş oyunu kullanmalıdır. Sağlık ekiplerinin sayesinde oyumu kullandım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Devletimize vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.Kaya Temiz, oy verme işleminin ardından sağlık ekibince ambulansla tedavi gördüğü hastaneye götürüldü.Görüntü Dökümü--------Okula gelişOy kullanmaİmza atma ve detaylarHABER KAMERA: Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin), -===================Bolu'da sandığa gidemeyenlere 'seyyar sandık' hizmetiBolu'da, hastalığı ve engeli nedeniyle 94 seçmen 9 seyyar sandıkta oylarını evlerinde kullandı.31 Mart Yerel Seçimleri için saat 08.00'dan itibaren oy verme işlemine başlandı. Seçmenler sandıklara akın etti. Özellikle öğle saatlerinde oy kullanılacak okullarda yoğunluk oluştu. Yaşlı vatandaşlar aile bireylerinin yardımıyla geldikleri sandık başlarında oylarını kullandı.Hastalığı ve engeli nedeniyle yatağa bağlı olduğunu beyan edenlerin evlerine seçim kurulu görevlileri gitti. Görevliler, polis eşliğinde sandıkları evlere götürerek, oy verme işlemini sağladı. Kent genelinde 9 seyyar sandıkla toplam 94 seçmenin evine gidilip, oy kullanmasının sağlandığı belirtildi.Seyyar sandık uygulaması kapsamında bir gazetede köşe yazarlığı yapan fiziksel engelli Onur Ustaoğlu'nun(33) da evine gidildi. Ustaoğlu evinde oy verme heyecanı yaşadı. Onur Ustaoğlu'nun babası emekli öğretmen Fuat Ustaoğlu, "Geçen seçimlerde sandığımız üst kata konulmuştu. Büyük zorluk yaşamıştık. Karga tulumla ikinci kata taşıyıp oy kullandırmak zorunda kalmıştık. Daha sonra böyle bir uygulama olduğunu öğrendik ve teşekkür ediyoruz. Herkes seferber oldu. Yani güzel bir uygulama oldu. Vatandaşlık görevini yapmış oldu." dedi.Görüntü Dökümü-------------Sandıklardan görüntüler-Oy vermeye gelen vatandaşlar-Oy kullanılması-Hasta ve yaşlıların oy kullanmaya gelmesi-Seyyar sandığın evleri dolaşması-Onur Ustaoğlu'nun evinde oy kullanması-Fuat Ustaoğlu ile röportaj-DetaylarSüre: 02.56-Boyut: 329.6 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,=====================AK Partili aday kaza yaptıAK Parti'nin Erzurum'un Pasinler ilçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli'nin de içerisinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Takla atan otomobil içerisindeki Ahmet Dölekli ile 4 akrabası yaralandı.Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Pasinler ilçesinde meydana geldi. Yerel seçimler için Pasinler ilçesinden AK Parti'den aday olan Ahmet Dölekli oyunu kullandıktan sonra içerisinde akrabalarının da bulunduğu otomobille sandıkları dolaşmaya başladı. Atilla Dölekçi idaresindeki 06 GVN 14 plakalı otomobil, Altınbaşak Mahallesinden ilçe merkezine dönerken kaygan zeminde kontrolden çıktı. Takla atan otomobil içerisindeki Ahmet Dölekli, yeğeni Atilla Dölekli, amcası Mennan Dölekli ile diğer akrabaları Emre Kurt ve Tahir Akçay yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. Ahmet Dölekli kazada hafif şekilde yaralanırken, yeğeninin durumunun ağır olduğu öğrendildi. Mennan Dölekli ve Emre Kurt'un ayağında çatlaklar oluşurken, Tahir Akçay'ın bel kısmında zedelenme yaşandı.Öte yandan oyunu kullanan AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli sosyal medya hesabından," Hasankalemizin aydınlık yarınları için biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Seçimlerin vatanımıza milletimize hayır getirmesini temenni ediyorum. Cumhur adaylarımızın her beldede zaferle ayrılacağına inancımız tamdır. Bize teveccüh gösteren kardeşlerime teşekkür ediyor, oy veren vermeyen tüm kardeşlerimize ayırt etmeksizin hizmetkar olacağımızın sözünü bir kere daha buradan vermek istiyorum" diye paylaşım yaptığı görüldü.Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, -=================