Dha Yurt Seçim Bülteni -16

Menderes Türel oyunu kullandıCumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Menderes Türel, eşi ve iki çocuğuyla sandık başına geldi. Türel çifti, zarflarını iki çocuklarıyla birlikte sandığa attı. Menderes Türel, "En büyük temennimiz Antalya'nın kazanması. Ümit ederim ki Antalya'nın yükseliş dönemi aynı şekilde devam edecektir" dedi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Menderes Türel, Döşemealtı ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 13.00'te oyunu kullandı. Eşi Ebru, çocukları Akant ve Akın ile birlikte okula gelen Türel, sandık görevlileri ve vatandaşlarla bir süre görüşüp kolaylıklar diledi. 1006 numaralı sandığa gelen Türel, burada sıraya girerek bir süre bekledi. Sırası gelen Türel ailesinden oy pusulasını ilk olarak Ebru Türel aldı. Ebru Türel paravanın arkasına Akant ile birlikte gitmeyi tercih etti. Başkan Menderes Türel ise oy pusulasını alıp küçük oğulları Akın ile birlikte paravanın arkasına giderek oyunu kullandı. Paravandan ilk önce Ebru Türel çıkıp sandık başında bir süre Türel'i bekledi. Başkan Türel'in de sandık başına gelmesinin ardından Ebru Türel Akant ile Menderes Türel ise Akın ile birlikte zarfı sandığa attı.Oy kullanma işleminin ardından konuşan Başkan Türel, "Antalya'nın geleceği açısından sona derece önemli bir gün. 5 seneye imza atılacak. Milletimiz bugün tarihi bir karara varacak. En büyük temennimiz Antalya'nın kazanması. Ümit ederim ki Antalya'nın yükseliş dönemi aynı şekilde devam edecektir" dedi.Çocuklarıyla birlikte zarfı sandığa atmalarını da değerlendiren Başkan Türel, "Biz genellikle bütün seçimlerde doğduklarından beri onlarla birlikte sandık başına geliyoruz. Bir dahaki seçimde Akant oy kullanma hakkına sahip olacak. Onların da demokrasi alışkanlıklarını geliştirmesinde etkili olacaktır" diye konuştu.Ebru Türel de seçimin hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını diledi.Görüntü Dökümü----------------Menderes Türel'in oy kullandığı sandıktan detayMenderes Türel'in sandık görevlileri ile selamlaşmasıTürel ailesinin oy kullanmasıMenderes ve Ebru Türel Röp.03.04"/ 344MBHaber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Semih ERSÖZLER-ANTALYA,==================CHP'li Özel de oyunu kullandıCHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, oyunu Manisa'da kullandı.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere eşi Didem Özel ile birlikte Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokuluna geldi. Burada vatandaşlar ve görevlilerle selamlaşan Özel, 1132 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi sonrası çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, "Manisa huzur içinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan seçimlere devam ediyor. Şu ana kadar üzüntü veren tek haberi Malatya'nın Pötürge ilçesinden aldık. Saadet Partisi'nin bir sandık görevlisinin ve müşahidinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Yakından takip ediyoruz ve başsağlığı diliyoruz" dedi.Görüntü DÖKÜMÜ:------------Özgür Özel'in oy kullanmasından görüntüÖzgür Özel'in açıklamalarıGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,=================Oy kullanmaya yine yalın ayak gittilerKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmaya yalın ayak giden Emine (70)- Mahmut Yılmaz (71) çifti, sandık başına yine yalın ayak gitti.Emine- Mahmut Yılmaz çifti, 8 yaşındaki torunu İremsu Yılmaz ile birlikte oy kullanacakları Atatürk Ortaokulu'na gitmek için sabah saatlerinde evlerinden yalın ayak çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaklaşık 2 kilometrelik yolu çıplak ayakla yürüyerek giden Yılmaz çifti, 1086 No'lu sandıkta oylarını kullandı.24 Haziran seçimlerinde de yalın ayak oy kullanmaya gittiklerini hatırlatan Mahmut Yılmaz, "Ülkemizde beka sorunu olduğunu ve bu seçimlerinde çok önemli olduğunu biliyoruz. Memleket için, millet için yine ayak yalın yollara düştük ve oyumuzu kullandık, Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Seçimlerin milletimize memleketimize hayırlar getirmesini diliyoruz" diye konuştu.Mahmut Yılmaz ve eşi Emine Yılmaz, oyu kullandıktan sonra evlerine yine yalın ayak yürüyerek gitti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Mahmut-Emine Yılmaz çifti yürürkenOy kullanacaklar okula gelmeleriOy kullanmalarıMahmut Yılmaz ile öp.Emine Yılmaz ile röp.İremsu Yılmaz ile röp.GÖRÜNTÜ BOYUTU: 583 MBHaber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)====================Kuşu, belediye başkanını seçmek için sandığa koştuKÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen, ancak mahkeme kararıyla tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'da bugün yerel seçim heyecanı yaşanıyor. Daha önce "Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz" diyerek sandığı boykot eden Kuşulular, 4 adayın yarıştığı yerel seçimde bu kez başkanını seçmek için sandığa koştu.Yerel Yönetimler Yasası kapsamında 2011 yılında nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belde statüsünü kaybederek köye dönüştürülen Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu'da yaşayanlar, bu kararı protesto etmek amacıyla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandığa gitmedi, muhtar da seçmedi. 31 Mart sabahına muhtarsız uyanan Kuşu'ya dönemin Simav Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran tarafından Kuşu Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay seçim yenileninceye kadar geçici muhtar olarak atandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 1 Haziran 2014'te Kuşu'da muhtarlık seçimleri tekrar yapıldı. Ancak nüfuslarının 2 binden fazla olduğunu belirten, "Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz" diyen Kuşulular, yine sandığa gitmedi. Sandıktan tek oy bile çıkmadı. Bunun üzerine kaymakamlık, ikinci kez sandığı boykot eden Kuşu'ya Ortaokul Müdürü Feridun Aktay'ı bu kez tarih belirlemeden tekrar muhtar vekili olarak atadı. 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy kullanmayan Kuşu'lular, 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım'daki genel seçimlerde de sandığa gitmedi. Kuşulular belde statülerinin geri verilmesi için konuyu Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemeden Kuşuluları sevindiren karar çıktı. Kuşu'ya belde olma hakkı geri verildi. 3 Nisan 2017 tarihinde de Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim beldeye kayyum belediye başkanı olarak görevlendirildi. 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa oylamasında da uzun bir aradan sonra boykotu sonlandıran Kuşulular oy kullandı.7 SANDIKTA 1849 SEÇMEN OY KULLANACAKKaymakam Halim'in kayyum belediye başkanı olarak görev yaptığı beldenin sakinleri bugünkü yerel seçimde bu kez belediye başkanını seçmek için sandığa koştu. Seçim heyecanı yaşayan 1849 seçmen, Nurullah Bayram Ortaokulu'nun sınıflarında kurulan 7 sandığa adeta akın etti. Bugünkü seçimlere AK Partiden Feridun Aktay, MHP'den Murat Güntaş, Saadet Partisi'nden Sayim Altın, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Halil Baş belediye başkanlığı için aday oldu ve yarışa katıldı.MHP'nin adayı Murat Güntaş, "Kuşulular olarak 5 defa seçime gitmedik. Belediye başkanlığı inşallah bize nasip olur. Allah bana bu kutsal görevi verip,vatandaşlara hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder inşallah" dedi.AK Partinin adayı Feridun Aktay, "İnşallah halkımızın tercihi ve teveccühü ile belediye başkanlığı bize nasip olur, bizde halkımıza hizmet vermeye devam ederiz" diye konuştu.Belde sakinlerinden 32 yaşındaki Halime Bozkurt, "Belediyeliğimiz elimizden alındığı için biz 5 yıldır seçimlere gitmiyorduk. Hukuk mücadelemiz sonucunda, beldeliğimiz geri verildi. Şimdi de belediye başkanımızı seçmeye geldik" dedi.Belde sakinlerinden 47 yaşındaki Bircan Güntaş da "Bugün buraya belediye başkanımızı seçmeye geldik. Allah'ın izniyle beldelik hakkımızı kazandık. Tekrar köy olmak istemiyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------Oy kullanan Kuşulular'dan görüntü-MHP'nin Kuşu Belde Belediye Başkan adayı Murat Güntaş ile röp.-AK Parti'nin Kuşu Belde Belediye Başkan adayı Feridun Aktay ile röp.-Belde sakinlerinden Halime Bozkurt ile röp-Belde sakinlerinden Bircan Güntaş ile röp-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),====================Muğlalılar sandığa koştuMuğla il genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 726 bin 123 seçmen, 2 bin 386 sandıkta oy kullanıyor. Sabahın erken saatlerden itibaren yaşlı genç çok sayıda vatandaş, oy kullanmak için sandığa gitti.Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar, erken saatlerden itibaren sandıklara gitti. Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri, minibüsle oy kullanacakları Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi. Yaşları 65 - 106 arasında değişen 25 huzurevi sakini, görevlilerin yardımıyla oylarını kullandı.Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yürüme zorluğu yaşayan Sevdike Kılınç'ı (73), oy kullanacağı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne evinden ambulansla getirdi. Görevliler tarafından tekerlekli sandalye ile ikinci kata çıkarılan Kılınç, oyunu kullandı. Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'nde kalan ve yatalak olan 14 kişi de getirilen seyyar oy sandıklarında oylarını kullandı.VALİ CİVELEK DE OYUNU KULLANDIMuğla Valisi Esengül Civelek ise, oyunu Menteşe Kocamustafendi İlkokulu 1240 nolu sandıkta kullandı. Vali Civelek, "Sabah saatlerinden itibaren oy kullanma işlemleri herhangi bir sorun yaşanmadan devam ediyor. Seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.EN FAZLA SEÇMEN BODRUM, EN AZ SEÇMEN KAVAKLIDERE'DEMuğla'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe Bodrum oldu. 129 bin 104 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede, 395 sandık kuruldu. 31 sandık ve 8 bin 432 seçmenin bulunduğu Kavaklıdere ise en az sandık ve seçmen sayısıyla dikkat çekti.Görüntü Dökümü-----------Huzurevi sakinlerinin görevliler yardımıyla yürüyere oy kullanaya gitmeleri-Huzurevi sakinlerinin oy kullanmasından görüntü-Sevdike Kılınç isimli hastanın ambulansla getirildiği okulunda sandıkta oy kullanması-Huzurevinde gezici sandıkta oy kullanılmasından görüntüHaber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,=======================Aydın Büyükşehir adayları oylarını kullandıAydın Büyükşehir Belediye Başkan adayları CHP'li Özlem Çerçioğlu ve AK Partili Mustafa Savaş, aileleriyle sandığa giderek oylarını kullandı. Her iki başkan adayı da seçimlerin hayırlı olmasını diledi.Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi 2185 nolu sandıkta oyunu kullandı. Eşi Nilay Savaş ile birlikte oyunu kullanan Savaş'a; AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer de eşlik etti. Oyunu kullandıktan sonra değerlendirmede bulunan Savaş, "Ülkemize, milletimize, ilimize hayırlı ve uğur olmasını diliyorum" dedi.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Özlem Çerçioğlu ise Koçarlı'ya bağlı Çakırbeyli'de oyunu kullandı. Özlem Çerçioğlu, eşi Ercan Çerçioğlu, oğulları Ata Caner ve Şefik Alp Çerçioğlu ile birlikte Çakırbeyli İlkokulu'na gelerek, 1022 nolu sandıkta oyunu kullandı. Çerçioğlu da seçimlerin hayırlı olmasını diledi.Görüntü Dökümü----------Mustafa Savaş oy kullanması ve açıklamasıÖzlem Çerçioğlu oy kullanmasıHaber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,=================Bağımsız aday Anastasia: Bu yola Alanya ve Türkiye için çıktımAntalya'nın Alanya ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya (36), "Kazanmayı düşünüyoruz ama kararı halk verecek. Ben bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım" dedi.Rus uyruklu Türk vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyunu Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kurulan 1053 numaralı sandıkta eşi Ayhan Çetinkaya ile birlikte gelerek kullandı.Oy kullandığı okulun bahçesinde gazetecilere bir açıklama yapan Anastasia Petrova Çetinkaya, rakiplerine başarı diledi. Petrova Çetinkaya, "Seçimlerde herkese başarılar diliyorum. Ülkemize ve Alanya'mıza hayırlı olsun. Biliyorsunuz umudumuz büyük ve tabii ki bu yola kazanmak için çıktık. Ama ne olursa olsun zaten kararı halk verecek. 31 Mart'tan sonra biz yine devam edeceğiz ve Alanya için çalışacağız. Kazanmayı düşünüyoruz ama dediğim gibi kararı halk verecek. Ben bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım. Bu yüzden kazanan Türkiye ve Alanya olsun" dedi.Görüntü Dökümü--------------Okuldan genel görüntüAnastasia'nın oy kullanmasından görüntülerAnastasia Çetinkaya röportajıHaber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),===================Rakipsiz muhtar adayının erken zaferiBalıkesir'in Edremit ilçe merkezinde 76 seçmenin bulunduğu Hacıtuğrul Mahallesi Muhtarı ve adayı Mustafa Tamet Ulubilgin, tek aday girdiği seçimde erken zafer yaşadı.Edremit ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nın bir bölümünü kapsayan Hacıtuğrul Mahallesi'nde 85 kişi oturuyor. Edremit'in en eski yerleşim bölgesi olan mahallede işyerleri ve tarihi konutlar bulunuyor. Mahallede ikamet eden 85 kişi içerisinde 76 seçmen bulunuyor. Karşısına aday çıkmayan Hacıtuğrul Mahalle Muhtarı Mustafa Tamer Ulubilgin, rakipsiz girdiği seçimde erken zafer kazanmış oldu. Muhtarlık seçimlerine ilk defa tek aday olarak katıldığını söyleyen Ulubilgin, ziyaretler ve vatandaşlarla tek tek ilgilenmesinin de bu duruma katkı sağladığını söyledi. Ulubilgin, "İlk defa tek adaylı olarak seçime girildi. Seçmenlerin hepsinin sorunlarıyla birebir muhatabım. Bu ilginin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Allah'ın izniyle bugün seçim bitince muhtarlığa tekrar devam edeceğim. Her türlü hizmete katlayarak devam edeceğiz inşallah" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------Muhtar Ulubilgin detay görüntü-Muhtar Ulubilgin röpHaber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),==================Antalya'da oylarını atıp mangalı yaktılarAntalya'da oy kullanmak için sandık başına gelen seçmenler renkli görüntüler oluşturdu. Oy kullanmak için Döşemealtı ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Ali ve Zarife İnce çifti, paravanın arkasında oylarını kullandıktan sonra zarfı 1 yaşındaki kızları Safiye Ceylin'e verdi. Babası Ali İnce'nin kucağında 1006 nolu oy sandığına yaklaştırılan minik Ceylin, zarfı sandığa ilk seferde atmakta zorlansa da ikinci denemesinde babasının da desteğiyle başardı. Zarife İnce ise bu sırada selfie çekti. Oylarının hayırlı olması temennisinde bulunan İnce çifti, kızları için de güzel bir hatıra olacağını söyledi.Pala bıyıklarıyla dikkatleri üzerine çeken bir diğer seçmen Uğur Aktürk de oy kullanmak için İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1006 nolu sandığa geldi. Aktürk, uzun ve yukarı yönde taradığı pala bıyıklarıyla oy kullanmak için gelen diğer seçmenlerin de ilgi odağı oldu. Oyunu sandığa atan Aktürk, hayırlı bir seçim olması, hak edenin kazanması dileğinde bulundu. Yaşlı ve yürüme güçlüğü çeken bazı seçmenler tekerlekli sandalye ile geldikleri okulun giriş kapısından görevlilerin yardımı ile oy kullanacağı sandığa götürüldü.OYLARINI ATIP MANGALI YAKTILARAntalya'da oylarını kullanan vatandaşlar, soluğu sahillerde ve kent merkezine yakın mesire alanlarında aldı. Hava sıcaklığının 18 derece ve parçalı bulutlu olduğu Antalya'da bazı vatandaşlar sahilde oltalarıyla balık avlamayı tercih etti. Sahile yakın piknik alanları da yine vatandaşların tercih yerleri oldu. Sabahın ilk saatlerinde oylarını kullananlar, daha sonra mesire alanlarında mangal yaktı.Eşi Ali ile mangalı yakan Kadriye Günlü, "Oyumuzu kullandık, sonra da ailece pikniğe geldik. Evde sonuç beklemektense burada zaman geçirmeyi tercih ettik. Seçimler ülkeye hayırlı olsun. Akşama kadar buradayız daha sonra merakla televizyonun karşısına geçeceğiz" dedi.Selahattin Yeşilkaya da kendileri adına seçimi kazasız belasız atlattıklarını söyledi. Yeşilkaya, "Kentimiz için oyumuzu kullandık, şimdi de kendimize zaman ayırıyoruz" diye konuştu. Mangala et hazırlayan Şenay Yeşilkaya da "Oyumuzu kullandık, çocuklarla güzel bir gün geçirelim istedik. Sonuçları da merak ediyoruz, heyecanlıyız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)--------------------Oy sandıklarından detayOy pusulalarından detaySandık başında selfie çeken aile görüntüsüOy kullanan seçmenlerden görüntülerSandık başında selfie çeken aile röp.01.16"/143 MBLink Durumu: GeçildiHaber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,===GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)-Mangal ve semaver yakanlardan detay görüntü-Pişirilen etlerden görüntü-Sahilde yürüyen vatandaşlardan görüntü-Balık tutanlardan görüntü-Röp 1.Ali GÜNLÜ-Röp 2.Kadriye GÜNLÜ-Röp 3.Selahattin YEŞİLKAYA-Röp 4.Şenay YEŞİLKAYA-Okey oynayan vatandaşların görüntüsü371 MB// 3.20 SN HDHaber Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)