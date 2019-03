Dha Yurt Seçim  Bülteni-17

Kaynak: DHA

1)AK PARTİLİ ADAY KAZA YAPTIAK Parti'nin Erzurum'un Pasinler ilçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli'nin de içerisinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Takla atan otomobil içerisindeki Ahmet Dölekli ile 4 akrabası yaralandı.Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Pasinler ilçesinde meydana geldi. Yerel seçimler için Pasinler ilçesinden AK Parti'den aday olan Ahmet Dölekli oyunu kullandıktan sonra içerisinde akrabalarının da bulunduğu otomobille sandıkları dolaşmaya başladı. Atilla Dölekçi idaresindeki 06 GVN 14 plakalı otomobil, Altınbaşak Mahallesinden ilçe merkezine dönerken kaygan zeminde kontrolden çıktı. Takla atan otomobil içerisindeki Ahmet Dölekli, yeğeni Atilla Dölekli, amcası Mennan Dölekli ile diğer akrabaları Emre Kurt ve Tahir Akçay yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. Ahmet Dölekli kazada hafif şekilde yaralanırken, yeğeninin durumunun ağır olduğu öğrendildi. Mennan Dölekli ve Emre Kurt'un ayağında çatlaklar oluşurken, Tahir Akçay'ın bel kısmında zedelenme yaşandı.Öte yandan oyunu kullanan AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli sosyal medya hesabından," Hasankalemizin aydınlık yarınları için biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Seçimlerin vatanımıza milletimize hayır getirmesini temenni ediyorum. Cumhur adaylarımızın her beldede zaferle ayrılacağına inancımız tamdır. Bize teveccüh gösteren kardeşlerime teşekkür ediyor, oy veren vermeyen tüm kardeşlerimize ayırt etmeksizin hizmetkar olacağımızın sözünü bir kere daha buradan vermek istiyorum" diye paylaşım yaptığı görüldü.Görüntü Dökümü-----------------------Acil servisten genel ve detay görüntü-Kaza yerinin fotoğrafları-Başkan adayının oy kullanırken fotoğrafı(Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,==================================================2)KAPANAN YOLLAR AÇILDI, SEÇMEN SANDIĞA GİTTİSİİRT'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılarak, vatandaşların oy kullanmak için sandığa gitmeleri sağlandı.Eruh, Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı bazı köy yollarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanınca, bazı vatandaşlar kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanmaya gidemedi. İhbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışmayla yolları ulaşıma açtı. Vatandaşlar da sandıklara giderek oylarına kullandı.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, "İl Özel idare ekiplerimiz doğabilecek olumsuzluklar ve karla kapanabilecek kritik mevki, bölge ve köylerde beklemektedir" dedi.AK PARTİ'Lİ ÖREN AİLESİYLE BİRLİKTE OY KULLANDIBu arada AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, ailesi ile birlikte 80'inci Yıl İlköğretim Okulu'na giderek oyunu kullandı. İlbaş, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olması dileğinde bulunarak seçmenleri ziyaret etti.Siirt Valisi Ali Fuat Atik ise eşi Hülya Atik ile birlikte oy kullandı. Polis İlköğretim Okulu'nda oy kullanan Vali Atik, seçimlerin hayırlı ve güvenli bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.Görüntü Dökümü:----------------Vatandaşların oy kullanmaya gelmesiOy kullanan vatandaşlardan görüntüVali Atik oy kullamasıMilletvekilinin oy kullanmasıAk Parti Belediye Başkan adayının oy kullanmasıYaslıların oy kullanmaya gelmesinin görüntüsüHeyelan nedeni ile kapanan köy yollarının açılmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 205 MB=======================================================ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI (EK)3)ENGELLİLERİ SANDIKLARA TAŞIDILAREskişehir Sağlık il Müdürlüğü Engelli Birimi, kent merkezinde 25 kadar engelli seçmeni araçlarla okullara taşıyarak oy kullanmalarını sağladı. Gökmeydanı Mahallesi'nde oturan engelli Sami Dönertaş (54), ekipler tarafından evinden alındıktan sonra oy kullanacağı Turgut Reis Endüstri Meslek Lisesi'ne götürüldü. Özel engelli taşıma aracıyla 2190 numara sandığın bulunduğu sınıfa götürülen Dönertaş, oyunu kullandı. Sağlık Müdürlüğü'nün hizmeti için teşekkür eden Dönertaş, "Eskiden evden çıkamadığımız için oy kullanamazdık, şimdi böyle imkanlarımız var, herkese teşekkür ederim" dedi.ŞEHİT AİLELERİNİZ ÜCRETSİZ HİZMET VERDİÖte yandan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taksici Kadir Çağlar, gün boyu şehit aileleri ve yakınlarına rahatlıkla oy kullanmaları için ücretsiz hizmet verdi. Şehit ailelerine büyük vefa duyduğunu ifade eden Çağlar, "Taksicilik mesleğini 8 yıldan bu yana Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devam ediyorum. Biz taksiciler olarak bir nebze de olsa şehit ailelerine ve yakınlarına yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Bugün her kişinin, özellikle de şehit ailelerimizin görevini yerine getirebilmesi için bu hizmeti sunuyoruzö dedi.Görüntü Dökümü:---------------------(ESKİŞEHİR)-Engelli Sami Dönertaş'ın evden alınması-Araca bindirilmesi-Okul bahçesi-Sami Dönertaş'ın sınıfa götürülmesi-Dönertaş'ın oy kullanması-Okuldan çıkıp açıklama yapması-Genel görüntüler(TAVŞANLI)Taksi ve taksiciden ayrıntılar-Taksici Kadir Çağlar röp.-Vatandaşlarla röp.-Taksiye binen şehit ailesi-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Tuna İŞLEYEN,-=====================================================4)BURDUR'DA PROTOKOL VE ADAYLAR OY KULLANDIBURDUR'da Vali Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı ve Millet İttifakı adayı CHP'li Ali Orkun Ercengiz ile Cumhur İttifakı adayı AK Partili Deniz Kurt, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.Burdur Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı. Eşi Fatma Nur Şıldak ile oy kullanmaya gelen Vali Şıldak, "Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan seçimlerin ilimizde ve ülkemizde hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum ve şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle bilindiği gibi bizim asıl görevimiz seçim güvenliğini sağlamak ve seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde, hoşgörü iklimi içerisinde gerçekleşmesini ilimiz genelinde temin etmektir" dedi. Vali Hasan Şıldak, Burdur'da seçim güvenliğini sağlamak için 707 polis, 557 jandarma personeli olmak üzere 1264 personelin görevli olduğunu da belirtti.MİLLETVEKİLİ ÖZÇELİK AİLESİYLE OY KULLANDIAK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, oyunu eşi Melike ve oğulları Osman ve İhsan Selim ile birlikte Türk Hava Kurumu Ortaokulu'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özçelik, "Vatandaşımızın, milletimizin yüksek iradesine tekrar başvuruldu. Bu iradeyle inşallah yerel yöneticilerimize vekalet vermiş olacağız. Türkiye yerelle, genelle bir bütün. Halkımızın iradesinin Türkiye demokrasisine güç vereceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.DENİZ KURT: HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUMCumhur İttifakı Belediye Başkan adayı AK Partili Deniz Kurt, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eşi Fatma, oğlu Ali ve kızı Ece ile birlikte 1052 numaralı sandıkta oy kullandı. Kurt, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Burdur'un geleceğine yön verecek seçimlerde hayırlısıyla oyumuzu kullandık. İnşallah Burdur'a ve tüm Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Çıkan sonuçları hepimiz saygıyla karşılayacağız" dedi.BAŞKAN ERCENGİZ: DEMOKRASİ YARIŞIBurdur Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan adayı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, oyunu Özboyacı İlkokulu 1137 numaralı sandıkta eşi Hülya ve oğlu Mehmet Ali ile birlikte kullandı. Başkan Ercengiz, "Öncelikle vatandaşlık görevimizi yaptık. Yerel seçimlerin kentimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi yarışı. Seçim döneminde bazı istemediğimiz şeyler olmuş olabilir. Şuna inanıyorum ki 1 Nisan sabahında biz Burdur'da hep beraber kol kola, bu kenti kim yönetirse yönetsin en iyi şekilde yöneteceğine ve dostluk, kardeşlik iklimini bozmadan Burdur'umuzun hak ettiği huzuru, güveni, hoşgörüyü sağduyuyla hep beraber kol kola Burdur'umuz için çalışacağımıza inanıyorum" diye konuştu.MİLLETVEKİLİ GÖKER: KIRDIĞIMIZ KALP VARSA ÖZÜR DİLERİMOyunu başka bir okulda kullanan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de Başkan Ali Orkun Ercengiz'e eşlik etti. Milletvekili Göker, "Seçim döneminde dilimizin döndüğünce, ayağımızın yettiğince insanlarımıza ulaşıp projelerimizi anlatmaya çalıştık. Süreç içerisinde gerginlikler olmuştur. Kırdığımız kalp, söylediğimiz bir sözden dolayı gönlü incinen varsa hepsinden özür dilerim. Sonuçların öncelikle ülkemize ve Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Görüntü Dökümü:---------------------------Vali Şıldak'ın oy kullanmasıVali Şıldak'ın açıklamasıBayram Özçelik'in oy kullanmasıBayram Özçelik'in açıklamasıAli Orkun Ercengiz'in oy kullanmasıAli Orkun Ercengiz'in açıklamalarıMehmet Göker'in açıklamalarıHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,==============================================5)FATMA GİRİK OYUNU KULLANIP MEMDUH ÜN'ÜN MEZARINI ZİYARETE GİTTİTÜRK sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesinde oyunu kullandı. Fatma Girik, daha sonra hayat arkadaşı ünlü yapımcı merhum Memduh Ün'ün mezarını ziyaret ederek dua etti.Tıpta hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle geçen ay İstanbul'da geçirdiği ameliyatın ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Fatma Girik, dün (cumartesi) akşam havayoluyla, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Bodrum'un Torba Mahallesinde yaşayan Fatma Girik, bugün oyunu kullanmak için sandığa geldi. 1313 numaralı sandıkta oyunu kullanan ve "Herşey güzel olacak" diyen Girik, oyuna sahip çıkmak için İstanbul'dan Bodrum'a geldiğini belirtti. Yakınlarının yardımıyla yürüyen Fatma Girik'e, oy kullandığı sırada bazı vatandaşlar, hasta hasta oy kullanmaya geldiği için alkışlarla destek verdi. Fatma Girik, daha sonra merhum hayat arkadaşı ünlü yapımcı Memduh Ün'ün mezarını ziyaret ederek, dua etti.Görüntü Dökümü----------------------Fatma Girik'in oy kullanmasıFatma Girik'in mezarlık ziyaretiFatma Girik'in kısa acıklamasıHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),==============================================6)SANATÇI SÜMER EZGÜ OYUNU KULLANDITÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya'da oyunu eşiyle birlikte kullandı.Antalya'da oturan sanatçı Sümer Ezgü, oyunu Muratpaşa İlçesi Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulu'nda kullandı. Eşi Gülay Ezgü ile okula gelen Ezgü, sandık görevlileriyle tokalaşarak, bir süre sohbet etti.Sümer Ezgü oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'de artık belediyeciliğin çok değiştiğini belirterek, "Artık kim gelirse gelsin başarılı olmak zorunda. Ben seçilecek başkanlarımıza, seçimden sonra hizmetlerinde başarılar diliyorum. Bizler de sivil örgütler olarak, sanatçı olarak acaba kentimizde sanat kültürü çalışmalarıyla ilgili neler yapılabilir bilgisi sunarız, paylaşırız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Mahalli seçimlerin öneminin son yıllarda daha iyi kavrandığının altını çizen Ezgü, "Bir yerde iktidar, mahalli seçimlerle bağlantılı. O açıdan bence gerek iktidar partisi, gerekse muhalefet partisi yerel seçimlere çok önem veriyor. Bir model oluşuyor. Ülkenin resmi çıkıyor ve buradan genel seçimlere de etkisi olacağı düşünülüyor. O açıdan da sanıyorum kıran kırana bir rekabet var" diye konuştu.Gülay Ezgü ise sanatçı7 dostu bir belediye başkanı istediğini belirterek, "Kim seçilirse seçilsin mutlaka sanatın yanında bir belediye başkanı olmasını diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Hepimiz için iyi olsun. Barış olsun, sevgi olsun ülkemize" diye konuştu.Görüntü Dökümü:---------------------------Sümer Ezgü ve eşinin oy kullanırken görüntüleriRÖP 1: Sümer EzgüRÖP 2: Gülay EzgüÇiftin oy kullandıktan sonra okuldan çıkışları258 MB -- 02.20/// HDHaber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,=====================================================7)FELÇLİ KADIN OYUNU SEYYAR SANDIKTA OY KULLANDIMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 3 yıldır felçli olan 68 yaşındaki Yüksel Dönmez, evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı.Fatih Mahallesi 4925 Sokak'ta eşi ve kızıyla birlikte yaşayan felçli Yüksel Dönmez, seyyar sandık uygulamasından yararlandı. 5 yıl önce beyin tümörü nedeniyle göz damarları kuruyunca yüzde 100 görme yetisini yitiren, ayrıca şeker ve tansiyon hastalıklarıyla da mücadele eden evli ve 5 çocuk annesi felçli Yüksel Dönmez için bugün evine seyyar sandık getirildi. Yunusemre İlçe Seçim Kurulu seyyar sandık görevlileri, emniyet güçleri eşliğinde, Dönmez'in evine geldi. Oyunu kullanan Dönmez, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Daha önce zorluluklarla giderek oyumu kullanıyordum. Bu seyyar sandık uygulamasını çıkaranlardan Allah razı olsun. Gözlerim görmüyor. Kızımın yardımıyla oyumu kullandım. Vatandaşlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dediGörüntü Dökümü:---------------------------Seyyar sandığın eve getirilmesiSandık görevlilerinin oy kullanma işlemini anlatmasıYüksel Dönmez röp.Genel ve detay görüntüHaber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,==============================================8)OYUNU SAĞLIK EKİPLERİNİN YARDIMIYLA KULLANDIİZMİR'de, Buca Yıldız Mahallesi'nde yaşayan ve ayağı kırık olduğu için evden çıkamayan 29 yaşındaki Özge Akdağ, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansla götürüldüğü sandıkta oy verdi.Sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün oluşturduğu çağrı merkezine başvurdu. Bu vatandaşlar için ambulanslar ve sağlık ekipleri görevlendirdi. Buca Yıldız Mahallesi'nde yaşayan ve ayağı kırık olduğu için evden çıkamayan 29 yaşındaki Özge Akdağ, sağlık ekiplerinin evinde yapılan muayenenin ardından oy kullanacağı Ege İhracatçılar Birliği Ortaokulu'na ambulansla götürüldü. Burada sandık görevlileri tarafından kaydı yapılan Akdağ oyunu kullandı. Ayağı kırıldığı için bir aydır evden çıkamadığını söyleyen Akdağ, "Oyumu kullanmak için devletimiz ambulans gönderdi. Mutluyum, teşekkür ediyorum" dedi.Görüntü Dökümü:--------------------------Ambulanstan görüntüÖzge Akdağ açıklamaOy kullanmaGenel ve detay görüntüHaber: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,===============================================9)KABİNE ÇOCUĞUYLA GİRMEK İSTEDİİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, oy kullanma kabinine çocuğuyla birlikte girmek isteyen kişi, sandık başkanıyla tartıştı.Yamanlar Mahallesi Petkim Latife Hanım İlkokulu'ndaki 2320 numaralı sandıkta oy kullanacak olan bir erkek seçmen, oy kullanma kabinine çocuğuyla birlikte girmek isteyince, kadın sandık başkanının uyarısıyla karşılaştı. Sandık başkanıyla seçmen arasında yaşanan sözlü tartışma, seçmenin salondan uzaklaştırılmasıyla son buldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Görüntü Dökümü:---------------------------Olayın cep telefonuyla çekilmiş görüntüsüİZMİR/DHA