Dha Yurt Seçim Bülteni-2

ARDAHAN'DA CHP, 25 YIL SONRA YENİDEN KAZANDIArdahan Belediye Başkanlığı'nı CHP, 25 yıl aradan sonra ilk kez kazandı. CHP eski Ardahan Milletvekili, Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan Belediye Başkanı oldu.Ardahan'da, dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Faruk Demir, belediye başkanı seçildi.Ardahan'ın Posof ilçesinde AK Parti adayı Cahit Ulgar, Çıldır ilçesinde AK Parti adayı Yakup Azizoğlu, Göle ilçesinde AK Parti adayı İlhan Gültekin, Damal ilçesinde CHP adayı Ergin Önal, Hanak ilçesinde CHP adayı Ayhan Büyükkaya, Köprülü beldesinde AK Parti adayı Yücel Akkoç kazandı.CHP'nin, 1992'de il olan Ardahan'da belediye başkanlığını 25 yıl aradan sonra yeniden kazandığını söyleyen Faruk Demir, "Belediyeyi en son 1984'te almıştık. Belediyeyi AK Parti'den teslim alıp, öyle bir belediyecilik örneği göstereceğiz ki; özellikle doğu illeri bizleri örnek alacak. Dolayısıyla başka bir partiden aday çıkması mümkün değil. Yeni bir dönemin başlangıcı olacak diye düşünüyorum. Çalışmalara hemen başlayacağız. Çünkü Ardahan'ın bir seçimi almaktan çok, çözüm bekleyen sorunları var. Seçim almak tabi ki önemli, ama asıl olan Ardahan'ı yeniden imar etmek. Göçü durdurmak. Kalkınmışlıkta 81 il içerisinde 71'inci olan olan Ardahan'ı ön sıralara getirmek için çalışacağız" diye konuştu.Kendisinin bir siyasi parti için değil, Ardahan için seçildiğini vurgulayan Demir, "Klasik belediye başkanlığını aşan bir vizyon ile Ardahan'a yatırım yapacağız. Türkiye'ye bir değişimin ve dönüşümün işaretini vermek için umutsuzluğu, olmuyoru aşmak için projelerimizi geliştirdik. Yeniden üreten bir Ardahan, kendi kendine yeten bir Ardahan ve ürettiği ile kendini geçindiren ve kalkındıran bir Ardahan'ı el birliği ile inşaa etmek zorundayız" dedi.Görüntü Dökümü-------------Faruk Demir'in partililere seslenişi-Partililerin davul zurna eşliğinde halay çekmeleri-Faruk Demir'in açıklamasıHaber-Kamera –Deniz BAŞLI/ ARDAHAN====================ÇAYELİ'DE O ADAY BU KEZ KAZANDIRize'nin Çayeli ilçesinde, dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni resmi olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı İsmail Hakkı Çiftçi kazandı. 2014 yılında Saadet Partisi'nden aday olan ancak kazanamayan Çiftçi, o dönem seçim irtibat bürosunun açılısında dünya liderlerinin gönderdiğini iddia ettiği mesajları okumasıyla gündem olmuştu.Çayeli ilçesinde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'nin adayı İsmail Hakkı Çiftçi kazandı. İsmail Hakkı Çiftçi "Toplumun her kesiminin oyunu aldık. Ben Çayeli'nde toplumun bütün kesiminin oylarını aldığıma inanıyorum. Bunun içerisinde Cumhuriyet Halk Partili, İYİ Partili, Saadet Partili, Ak Partili, Milliyetçi Hareket Partili tüm seçmenler var. Buradan hepsine teşekkür ediyorum" dedi.MESAJLARI OKUMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Saadet Partisi'nden aday olan İsmail Hakkı Çiftçi, o dönem yaptığı açıklamısyla gündeme gelmişti. Çiftçi, dünya liderlerinden aldığını öne sürdüğü mesajları okumuştu. Çiftçi, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'dan geldiğini öne sürdüğü mesajda "Teknoloji çağında yaşıyoruz. Sizin bu coşkunuzu uzaydan teleskoplarla gören bazı dünya devlet adamları sizlere mesaj göndermiş. Sevgili hemşehrim İsmail Hakkı Çiftçi. 'Güya hemşehrisiymişim' Sizi uydudan takip ediyorum. Nazik davetinize katılamadığım için üzgünüm. Yalnız sizi şimdi internet üzerinden izlemekteyim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hüseyin Barak Obama..öRusya Devlet Başkanı Putin'in gönderdiğini söylediği mesajda ise Çiftçi, "Sevgili hemşehrilerim aranızda olamamaktan dolayı çok üzgünüm. Rusya'da bir enerji sempozyumuna katılmak zorundayım. Siz benim değerli hemşehrilerime sonsuz sevgilerimi iletinö demişti.İsmail Hakkı Çiftçi, Almanya, İngiltere, Brezilya, Çin ve Japonya başbakanlarının gönderdiğini iddia ettiği mesajları da okumuş, ardından da "İnsanların gönüllerine hitap edileceğini vurgulamak için kara mizah yaptım. Olay tamamıyla bir mizahtırö açıklaması yapmıştı.Görüntü Dökümü-----------İsmail Hakkı Çiftçi'nin 2014 yılındaki konuşmaları (ARŞİV)Haber-Kamera: RİZE-DHA=========================ARTVİN YUSUFELİ'DE '4 OY PUSULASI KAYIP' İDDİASINA İNCELEMEArtvin'de, resmi olmayan rakamlara ve yapılan itiraza göre AK Partili Eyüp Aytekin'in 3 oy farkla kazandığı Yusufeli ilçesinde 4 oy pusulasının kaybolduğu iddia edildi. CHP'li aday Barış Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutulan olayla ilgili İlçe Seçim Kurulu inceleme başlattı. Yusufeli ilçesinde, yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Barış Demirci 2 oy farkla kazandı. İtiraz üzerine bir sandıkta tutanaklar üzerinde yeniden yapılan hesaplamalarda, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 1819 oyla seçimi kazandı. CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. İlçede 1015 no lu sandıkta 4 oy pusulasının kaybolduğu iddia edildi. CHP'li aday Barış Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutulan olayla ilgili Yusufeli İlçe Seçim Kurulu inceme başlattı. CHP'lilerin itiraz ettiği seçim sonuçları için İlçe Seçim Kurulu'nun vereceği karar bekleniyor.'4 KAYIP OY PUSULASI SEÇİMLERİN YENİLENMESİ ANLAMINI TAŞIR'CHP'li aday Barış Demirci, seçim tutanaklarına göre 3 oy geride olduklarını belirterek "Yapmış olduğumuz itirazlar kapsamında 1015 nolu sandıkta yapılan incelemede 4 adet başkanlık pusulası kayıp olduğu belirlendi. 3 oy geride olduğumuz için 4 oy başkanlık pusulası seçimin neticesini değiştireceğinden bunu tutanak altına aldık. Yarına kadar karar verme süresi var Seçim kurulu başkanı inceleme ve değerlendirmesini yapacak ve kararı verecek. Bizim bir hukukçu olarak ön gördüğümüz 4 tane sandık başkanlık pusulasının kaybı seçimlerin yenilenmesi anlamını taşır. Yalnız bu karar henüz netleşmedi. Elimizde 4 adet başkanlık pusulasının kayıp olduğuna dair tutanak var. Yarın verilecek kararı hep birlikte bekleyeceğiz" dedi.Haber: Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), -==================IĞDIR'DA HDP'NİN ADAYI AKKUŞ KAZANDIIĞDIR'da resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin adayı Yaşar Akkuş kazandı.Iğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre en çok oyu HDP adayı Yaşar Akkuş aldı. 2009'dan beri HDP'li başkanlar tarafından yönetilen Iğdır Belediye Başkanlığı yine aynı partinin adayının oldu. Iğdır'da seçimi kaybeden Cumhur İttifakı, geçersiz kabul edilen oyların incelenmesini talep etti.HDP Iğdır Belediye Başkan Adayı Yaşar Akkuş, 1981'de Iğdır'ın Yüzbaşılar köyünde dünyaya geldi. Sanayici ve iş adamı olan Akkuş, evli ve 2 çocuk babası.IĞDIR,=================KOCAMAZ KAZANANLARI KUTLADI, SEÇER MERSİNLİLERE TEŞEKKÜR ETTİMERSİN Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Vahap Seçer'e devredecek olan Burhanettin Kocamaz, göreve gelen yeni belediye başkanlarını tebrik etti..Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kocamaz, seçim sonuçlarının Türkiye ve Mersin'e hayır getirmesini diledi. Kazanan adayları kutlayan Kocamaz, "Seçimde halkın tercihi ile göreve gelen bütün belediye başkanlarını tebrik ediyor, 'Hayırlı ve uğurlu olsun' diyor, başarılar diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Aramıza sokulmak istenen fitne ve fesatlara fırsat vermesin. Her şey gönlünüzce olsun" dedi.Yine sosyal medya hesabından Mersinlilere teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Vahap Seçer ise 13 ilçeye eşit ve adil hizmet götüreceğini belirterek, "Adım adım, sokak sokak, cadde cadde ilçe ilçe birlikte yürüdük. Yürüdükçe umut büyüdü, umudumuzu hep beraber büyüttük. Değişim inancımız ve heyecanımız 13 ilçemizde her eve, her hemşehrime ulaştı. Bizi bahara ulaştıran, bu güzel güne ulaşmamızda emeği geçen, heyecanla, inançla mutluluğumuzu yaşayan, yaşatan, ortak olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Artık sorumluluğumuz ve yükümüz daha ağır. Her gün, daha bir öncekinden daha istek ve özveriyle çalışacak ve size, çocuklarımıza verdiğim sözleri bir bir yerine getireceğim. Zaferimiz kutlu olsun" ifadesini kullandı.Haber: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,======================YENİDEN SEÇİLEN ALİNUR AKTAŞ: BURSA KARARINI VERMİŞTİRBURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı'nın AK Partili Adayı Alinur Aktaş, "Bursa kararını vermiştir" dedi.Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Alinur Aktaş, Ulu Cami'de şükür ve sabah namazı kıldı. Aktaş, cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Aktaş'a, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala eşlik etti. Vatandaşlarla burada bir araya gelen Aktaş, "Belediye başkanlığı, halka hizmet kapısıdır. Derdimiz Bursa'yı daha ileriye taşımanın derdidir. Arkadaşlarımız ve cemaatimizle birlikte şükür ve sabah namazını eda ettik, çorba ikramında bulunduk. Osmanlı Devleti'nin kurucularından olan Osman ve Orhan Gazi'yi makamlarında ziyaret edip dua edeceğiz. Bursa'mıza çok daha güzel işler yapmak istiyoruz. Burayı hizmetlerle bezemek istiyoruz, bu konuda niyetliyiz, kararlıyız. Bu güzelliklerin tümünde emeği geçen tüm kardeşlerimize, teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Nihayetinde Bursa kararını vermiştir, bize düşen de Bursa'yı ideal şekline büründürmek adına hizmet edip katkı koymaktır" dedi.Muammer İRTEM/BURSA,===================CUMHUR İTTİFAKI, KAHRAMANMARAŞ'TA 12 BELEDİYENİN 11'İNİ ALDIKAHRAMANMARAŞ'ta kesin olmayan Mahalli İdareler Genel seçim sonuçlarına göre büyükşehir ve 10 ilçe belediye başkanlığını Cumhur İttifakı adayları kazanırken, Millet İttifakı bir ilçe belediye başkanlığı aldı.Kentte 2 bin 592 sandıkta 754 bin 604 seçmen sandığa giderek 5 yıl şehri yönetecek belediye başkanlarını seçti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Afşin, Göksun, Türkoğlu, Çağlayancerit, Pazarcık, Andırın ve Ekinözü ilçelerini kazanırken, Millet İttifakı ise Nurhak ilçesini kazanabildi.Resmi olmayan sonuçlara kentte seçimleri kazanan belediye başkanları şöyle:"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Hayretin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı AK Parti'li Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı AK Parti'li Necati Okay, Elbistan Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Gürbüz, Afşin Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Fatih Güven, Göksun Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Coşkun Aydın, Türkoğlu Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Okumuş, Pazarcık Belediye Başkanı AK Parti'li İbrahim Yılmazcan, Ekinözü Belediye Başkanı AK Parti'li Bilal Eker, Çağlayancerit Belediye Başkanı MHP'li Hanifi Sarıaltun, Andırın Belediye Başkanı AK Parti'li Ahmet Doğan, Nurhak Belediye Başkanı CHP'li İlhami Bozan."Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -=========================ERCİŞ'TE HDP'NİN ADAYI YILDIZ ÇETİN KAZANDI31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van'ın Erciş ilçesinde belediye başkanlığını HDP'nin adayı Yıldız Çetin kazandı.Van'ın Erciş ilçesinde, dün yapılan seçimlerde belediye başkanlığını HDP'nin adayı Yıldız Çetin kazandı.YILDIZ ÇETİN KİMDİR?1974 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Otluyazı köyünde dünyaya gelen Yıldız Çetin, ilk ve orta öğrenimini Ahlat'ta tamamladı. Bitlis Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olan Çetin,1999 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak göreve başladı. 30 Mart 2009 yerel seçimlerinde Van Belediye meclis üyeliğine seçilen Çetin, 30 Mart 2014'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye başkanı seçildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Şubat 2017'de görevden uzaklaştırılıp, yerine kayyum atanan Yıldız Çetin, tutuklandı. 7 ay sonra tahliye olan Çetin, daha sonra Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Van il örgütünde yöneticilik yaptı. Yıldız Çetin, evli ve 3 çocuk annesidir.VAN, -====================SİVEREK'TE CHP'Lİ BAŞKAN ADAYINA İKİNCİ DEFA GÖZALTIŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınıp serbest bırakılan CHP ilçe belediye başkan adayı Fatih Mehmet Bucak, gece saatlerinde tekrar gözaltına alındı.Dün gözaltına alınarak serbest bırakılan Mehmet Fatih Bucak, gece geç saatlerde Hacıömer Mahallesi'ndeki evinde yeniden gözaltına alınarak, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 