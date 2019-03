Dha Yurt Seçim Bülteni -20

Kaynak: DHA

DP Genel Başkanı Uysal oyunu Afyonkarahisar'da kullandıDemokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal oyunu Selçuklu İlkokulu 1201 numaralı sandıkta kullandı. Uysal'a eşi Hatice Uysal, DP İl Başkanı Gürcan Şensoy ve partililerin eşlik etti. Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Uysal, 16 Nisan referandumu, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinin adeta birbirini tamamlayan siyasi iklim içerisinde geçtiğini belirtti. Uysal, "Ülkenin derinden yaşanan tartışmaları ve krizleri var. İstesek de istemesek de can alıcı ve can yakıcı pek çok meselesi var. Bu yerel seçim gündeminde en azından bizler DP olarak milletimizin öncelikli meselelerini her kürsüde konuşmaya gayret gösterdik. Pozitif bir seçimden ziyade hakim siyasi anlayış ve kültürle, birbirini itham üzerine, hakaret ve küfre varırcasına yüksek gerilim hattında bir takım sözleri duyduk. Vatandaşlarımızın haber alma hürriyetlerinden başlayarak, aklı ve vicdanıyla oyunu kullanması yönündeki engellerin kaldırılması adına mücadele veriyoruz" dedi.Türkiye'de seçimlerin gerçekleştiriliyor olmasının, içerisinde bulunulan şartlar ve demokrasi adına önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Uysal, "Yerelde değişen hüviyetleri itibarıyla yerel yöneticilerin de artık belediye kanunlarında tarif edilen mahalli idarelerle ilgili önderlik etmekle birlikte, her manada insani, sosyal ve toplumsal hayatta da önemli vazifeleri var. Bu manada insanlarımız yerel seçimi hem vicdanıyla hem de elindeki kantarıyla değerlendirecektir. Sonuçta halkımız bir karar verecek ve hep beraber saygı duyacağız. Yerel seçimlerin tüm Türkiye'mize ve Afyonkarahisar'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta sandıkların açılmasına başlandıKahramanmaraş'ta yerel seçim için oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya başlandı.Oy verme işleminin saat 07.00'de başlamasının ardından seçmenler, sandıklara gitti. Seçmenlerin Kahramanmaraş'ta yoğun ilgi gösterdiği oy verme işlemi, saat 16.00'da sona erdi. Sandıkların mührü kırılmaya başlanarak, oy sayımına geçildi.

Gaziantep'te çıkan muhtarlık kavgasında 2 kuzen birbirini yaraladıGaziantep'te, muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgada İbrahim Alkan (21) ve amcasının oğlu Mehmet Alkan (20) birbirini bıçakla yaralandı.Olay, öğlen saatlerinde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtar adayları ve yakınları arasında okuldaki oy kullanımı sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Okul dışında devam eden tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle İbrahim Alkan (21) ve amcasının oğlu Mehmet Alkan (20) birbirini bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma yeni bir olay yaşanmaması için mahallede önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de 90 yaşındaki kadın, oyunu ekiplerin yardımıyla kullandıBalıkesir'de yaşlı ve hastalar kamu kurum ve kuruluşlarının yardımıyla sandıklara götürülerek oylarını kullandı. Karesi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri zor yürüyen 90 yaşındaki Pakize Çakır'ı da sandığa götürerek, oyunu kullanmasını sağladı.Balıkesir'de 90 yaşındaki Pakize Çakır, oyunu Karesi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla kullandı. Merkez Karesi ilçesi Alihikmet Paşa Mahallesi'nde oturan Çakır, seçim öncesi belediye ekiplerinin arayarak, oy günü kendisini sandığa götürmeleri için yardım istedi. Bugün öğlen saatlerinde Çakır'ın evine giden ekipler, tekerlekli sandalye ile evinden aldıkları yaşlı kadını, Alihikmet Paşa Ortaokulu'ndaki oy kullanacağı bina ve sandığa götürdüler. Burada oyunu kullanan Çakır, ekiplere teşekkür ederek, "Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde oyumu kullandım. Seçimler ülkemize milletimize hayırlı olsun" dedi.Müdürlük yetkilileri, mahalli idari seçimler kapsamında yaklaşık 30 yaşlıyı daha sandık başına götüreceklerini açıkladı.

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, oy kullandıMardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan, Süryani cemaatine mensup Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, oyunu Altınoluk İlkokulu'ndaki 1030 numaralı sandıkta eşiyle birlikte kullandı.Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandıktan sonra açıklama yapan başpapaz Gabriel Akyüz, "İyi ki seçim ve demokrasi var. Bizler de herkes gibi vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Bunu için çok mutluyuz. Ülkemize, bölgemize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyoruz. İyi bir seçim olacağını temenni ediyoruz. İnşallah Orta Doğu'daki ülkeler de Türkiye'yi örnek alarak, bu kargaşadan kurtulur" dedi.Midyat ilçesinde de Yezidi Cemil Akgül, yerel seçim için oy kullanmak üzere sandık başına gitti.Öte yandan Mardin'de engelli ve yatalak hastalar, ambulanslarla oy kullanacakları okullara taşındı. İl Sağlık Müdürlü Dr. Saffet Yavuz, engelliler ile yatalak hastaların oy kullanabilmeleri için özel ekip oluşturduklarını söyledi.

Oy kullanmaya ambulansla götürüldüTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hastalığı bulunan Ayşe Kayın(70), ambulansla götürüldüğü okulda sedye ile taşınarak oyunu kullandı.Çorlu'da yaşayan ve hastalığı bulunan Ayşe Kayın, evinden ambulansla alınarak Atakent Ortaokulu'na götürüldü. Ambulanstan indirilip, görevlilerin sedye ile taşıyarak sandık başına götürdüğü Kayın, 1548 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kayın, oyunu kullanmasının ardından yine ambulansla evine götürüldü.Çorlu'da hasta olan ve evinden çıkamayan Naciye Türk, ise görevlilerin götürdüğü gezici sandıkta oyunu kullandı.

11 seçmenli köyde oy verme işlemi 1 saatte bittiÇanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı 6 hane ve 11 seçmenli Yeniköy'de muhtar adaylığı ve il genel meclis üyeliği için oy kullanılan seçim, 1 saatte tamamlandı.Bayramiç ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Yeniköyde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında muhtar adaylığı ve il genel meclis üyeliği için oy kullanıldı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemiyle birlikte 6 haneli köyde bulunan 11 seçmen 1 saat içinde sandık başına giderek oyunu kullandı. Köyde muhtarlık seçimlerine tek aday olarak Hasan Özer (46) girdi.Muhtar seçildiği takdirde ilk olarak gölet yanında piknik alanı oluşturmak istediğini belirten evli ve 1 çocuk babası Hasan Özer, "Buradan gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 1 kilometrelik yolun yapımı ile yeni kaldırım yapma sözü veriyorum" dedi.