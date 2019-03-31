Dha Yurt Seçim Bülteni -21

Kaynak: DHA

(YENİDEN)MALATYA'DA, SANDIK BAŞINDA KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI1)MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada kuzenler Saadet Parti (SP) üyesi İlyas Aktaş ve Hasan Aktaş, yaşamını yitirirken, İlyas Aktaş'ın babası Ali Aktaş ise yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Olay, saat 10.00 sıralarında, Pütürge'nin Bölünmez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ismi öğrenilemeyen kişi, yaşlı yakınını oy kullanması için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na getirdi. Yakını, iddiaya göre, yanında getirdiği yaşlının oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek istedi. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kişi ve beraberindekilere, sandık başında görevli, Saadet Partisi (SP) üyesi İlyas Aktaş karşı çıktı. Bu sırada müşahit olarak sandık başında bulunan İlyas Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş da yaşlı yakınıyla kabine girmek isteyen kişiye itiraz etti. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yaşlı ve yakınının yanındaki kişilerden olduğu belirtilen, kimliği belirsiz kişi, tabancayla Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan'a ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan İlyas ve Hasan Aktaş, yaşamını yitirdi, bacaklarından yaralanan Ali Aktaş ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.4 GÖZALTIOkulda ve mahallede yoğun güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, silahlı kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada sınıftaki sandık da olay yeri incelemesi ve oy kullanımının sağlıklı sürdürülmesi için okuldan alınarak, Bölünmez Camii'ne götürüldü. Pütürgeliler, oy kullanma işlemine burada devam etti.VALİDEN AÇIKLAMAMalatya Valisi Aydın Baruş, olay sonrası kentte seçime giren partilerin il başkanları ile toplantı yaptı. Sağduyu çağrısında bulunan Vali Baruş, 4 kişinin gözaltına alındığını ve Pütürge'de ek güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, şunları söyledi:"Bugün saat 10.00 sıralarında seçim sandığı başında yaşlı vatandaşlarımıza oy kullandırma konusunda çıkan tartışma neticesinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı bir vatandaşımız ise tedavi altında. Bu müessif olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 şahıs hemen olay akabinde jandarma ekiplerimizce yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma cumhuriyet başsavcılığımızca bizzat yürütülüyor. Herkesi dikkatli konuşmaya ve davranmaya davet ediyorum. Sandık başında arama uygulaması yok biliyorsunuz. Olay yerine intikal eden şahısların ne şekilde intikal ettiği, olayı nasıl gerçekleştirdikleri bu konuda gerekli soruşturma işlemleri devam ediyor. Şu anda ilçede gerginliğin artmaması için, vatandaşlar arasında yeni husumetlerin meydana gelmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerini aldık, takviye kuvvetleri gönderdik."SP İL BAŞKANI: SEÇİM BİRBİRİNE DÜŞMAN ETMEYE DEĞER Mİ?SP İl Başkanı Yaşar Canbay ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sandıkta görevli arkadaşlarımıza yapılan silahlı saldırı sonucu Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş ise yaralanmıştır. Yerel seçimlere giderken, kullanılan ağır dil bu sonucu hazırlamıştır. Hiçbir sorumluluk duymadan, 'vatan haini', 'terörist' demekten kaçınmayan, sürekli tahrik edenler nasıl bir faciaya neden olduklarını acı bir tecrübeyle görmüş oldular. Pütürge'de meydana gelen olayların sorumluları sadece silahı ateşleyenler değil, günlerce, aylarca tahrik edip bu sonuca katkı sağlayan kişilerin olduğu unutulmamalıdır. Bir siyasi partinin görevlileri, açıktan oy kullandırmak gibi yasalara aykırı bir davranış içerisine girmeleri sonucu bu elim olay meydana gelmiştir. Hiçbir seçim halkı bölmeye, parçalamaya, birbirine düşman etmeye değer mi? Hiçbir makam ve mevki bir insanın bir damla kanına karşılık gelir mi? Arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------------Malatya Valisi Aydın Baruş-Saadet Partisi İl Başkanının açıklaması-Olay yerinden görüntü-Yakınlarını ağlamasıTaha AYHAN/PÜTÜRGE (Malatya), -=============================================2)ERDOĞAN'IN TESPİHİNİ HEDİYE ETTİĞİ MİNİK ATABEY'İN BABASI KAZADA ÖLDÜERZURUM'un Pasinler ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli'nin yeğeni olan Atilla Dölekli (39), seçim çalışmaları sırasında okulları gezerken meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Dölekli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Şubat'ta Erzurum mitingi sonrası tespihini hediye ettiği Muhammed Atabey'in (8) babası olduğu ortaya çıktı.Kaza, saat 12.30 sıralarında, Pasinler ilçesinde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için AK Parti'den Pasinler'de aday gösterilen Ahmet Dölekli, oy kullandıktan sonra, içinde akrabalarının da bulunduğu otomobille okulları dolaşmaya başladı. Altınbaşak Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Atilla Dölekli yönetimindeki 06 GVN 14 plakalı otomobil, iddiaya göre, kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada AK Parti'li aday Ahmet Dölekli, yeğeni Atilla Dölekli, amcası Mennan Dölekli ile diğer akrabaları Emre Kurt ve Tahir Akçay yaralandı. Erzurum, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Dölekli doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.ERDOĞAN OĞLUNA TESPİHİNİ VERMİŞTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ta Erzurum miting alanından ayrılırken karşısına çıkan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Muhammed Atabey Dölek ile bir süre sohbet etti. Dölekli, kendisine ait Oltu taşı tespihini Erdoğan'a hediye etti. Bunun üzerine Erdoğan, "Senin elin boş kalmasın. Ben de sana kendi tespihimi hediye edeyim" dedi. Erdoğan cebinden çıkardığı kuka yapımı tespihi Dölekli'ye vererek, "Ölene kadar kaybetme" dedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.Atabey Dölekli'nin babası Atilla Dölekli çok sayıda Erdoğan hayranının Kendisini telefonla arayarak tespih için yüksek rakamlar teklif ettiğini belirtmiş ve oğlunun bu tespihi ölene kadar saklayacağını söylemişti.ERZURUM ERDOĞAN'IN TESPİHİNİ HEDİYE ETTİĞİ MİNİK ATABEY'İN BABASI KAZADA ÖLDÜGörüntü Dökümü--------------------------ARŞİV-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atabey Dölekli'ye tespih hediye etmesi(cep telefonu görüntüsü)-MuhammetAtabey Döleklinin elindeki tesbihten detay-Muhammet Atabey Dölekli ve babasının sohbet etmesi-Muhammet Atabey Dölekli ile röp-Atilla Dölekli ile röpHaber-Kamera Turgay İPEK - ERZURUM,====================================================3)AK PARTİ İL BAŞKANI FİLİZ: GECE, GENÇLİK KOLLARI ÜYELERİMİZE ATEŞ AÇILDIAK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, düzenlediği basın toplantısında, gece, AK Parti İl Gençlik Kolları üyelerine 4- 5 araçtan pompalı tüfek ve tabancayla ateş edildiğini belirterek, saldırıyı kınadı. Filiz, saldırıda yaralanan olmadığını belirterek, polisin saldırganların yakalanması için çalışma başlattığını bildirdi.AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları üyeleri de katıldı. AK Parti İl Başkanı Filiz, toplantıdaki konuşmasında, gece saatlerinde AK Parti Gençlik Kolları üyelerine silahla ateş açıldığını söyledi. Saldırıyı kınadığını belirten Filiz, şöyle devam etti:"Gençlik Kolları üyelerimiz, parti binamızdaki toplantının ardından gece dışarı çıkmış. İl Başkanlığımızın arka tarafındaki ara sokakta yürürlerken, kendilerine saat 01.30 sıralarında 4-5 araçtan silahla ateş edilerek tacizde bulunulmuş. Bir arkadaşımızın ayağının üzerinden aracın tekeri geçmiş. Olayın ardından durumu polis ekiplerine ilettik. Gençlik Kollarımız menfur saldırı karşısında hiçbir yara almadan kurtuldu. Arabadan pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılarak, bir taciz bir korkutma amacıyla müdahale olduğu delilleriyle elimizde mevcut. Bu yapılan saldırıyı doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu araçları kimler kullanmıştır, içerisinde kimler vardır, ateş edilen silah kime aittir? Bunların tespiti emniyet mensuplarımızca yapılacaktır."Olayın kısa sürede aydınlatılacağına inandığını ifade eden Necip Filiz, "Gençlik Kollarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gençlerimiz onlara yapılan muameleye cevap vermeden sakin duruşlarını korumuşlar. Bugün yerel seçimleri gerçekleştiriyoruz. Diğer seçimler gibi bu seçimin de huzur güven içerisinde geçmesini istiyoruz. Şu an sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor. Böyle bir olayın tekrar zuhur etmemesi için başta seçmenlerimize, sandıklarda görevli resmi sandık kurulu başkan ve üyelerine, böyle müdahale ve yönlendirmelere karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Herkes hür bir şekilde bağımsız iradesini sandıkta beyan etmelidir."Görüntü Dökümü-------------------------Basın toplantısından görüntü-AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'in açıklamasından görüntü-Genel ve detay görüntüler(Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,==========================================4)MHP'Lİ AKÇAY OYUNU MANİSA'DA KULLANDIMHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Manisa'da kullandı.MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Yunusemre ilçesindeki Cemal Ergün Ortaokulu'nda, 1445 numaralı sandıkta oyunu kullandı. MHP'li Akçay, oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. MHP'li Akçay, "Diğer seçimlere nazaran katılımın da yüksek olacağı kanaatindeyiz. Diğer dünya ülkeleriyle de mukayese ettiğimizde katılımın yüksek olacağını düşünüyoruz. Manisa dışında çeşitli illeri de ziyaret etmiştim. Orada da bu seçimlere yoğun ilginin olduğunu gördük. Dün Bingöl ve Elazığ'ı ziyaret etmiştik. Oralarda da seçim kampanyaları son derece coşkulu, heyecanlı ve yüksek katılımlı bir şekilde yürütülmüştü. Daha önce Manisa'nın komşu illeri Uşak ve Balıkesir'e de gitmiştik. Katılımın Manisa'da da yüksek olacağını tahmin ediyorum" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Erkan Akçay'ın açıklamalarıHaber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,====================================================5)MUĞLA BÜYÜKŞEHİR ADAYI KOCADON OYUNU BODRUM'DA KULLANDIDEMOKRAT Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, oyunu Bodrum'da sandık başına giderek kullandı.Oyunu kullanacağı Eskiçeşme Mahallesi, Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 1148 nolu sandığa ailesi ile birlikte gelen Mehmet Kocadon, daha sonra burada sırasını bekleyen seçmenler ve sandık görevlileri ile selamlaşarak, 'Hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Başkan Adayı Mehmet Kocadon daha sonra eşi Hülya Kocadon, kızları Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon ile birlikte oylarını kullandı. Kocadon, kızı İpek Kocadon'un ilk kez oy kullandığını belirtti.Danha sonra okul bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon, "Oyumuzu kullandık. Hem Bodrum'umuza hem mahalle muhtarlarımıza hem Bodrum Belediye Meclisi'ne hem de Muğla büyükşehrimize ve tüm Muğla'mıza seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu yerel seçimin tüm ülkemizde güzelliklere hizmet etmesi vesilesiyle şimdiden tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Bugüne kadar geçmiş dönemde görev almış belediye başkanı arkadaşlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanı olarak 20 yıl boyunca sergilediğimiz bu birlik beraberliğin, Bodrum'da ve Muğla'mızda devam etmesi dileğiyle herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------Mehmet Kocadon'un ailesiyle oy kullanmaya gelmesi-Mehmet Kocadon'un oyunu kullanması-Mehmet Kocadon'un açıklamasıHaber - Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),================================================6)VAN VE BİTLİS'TE ENGELLİ VE YAŞLILAR AMBULANSLARLA SANDIĞA GİTTİVAN ve Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemlerinde engelli, hasta ve yaşlılara yardımcı olmak için sağlık ekipleri görev başındaydı. Oy kullanmak isteyen fakat sağlık durumu el vermeyenlerin ihbarını alan sağlık çalışanları, bu kişileri evlerinden alarak oy verecekleri okullara götürüp oy kullanmalarını sağladı.Doğu illerinde sabah 07.00'da başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Evde sağlık hizmetleri alan yaşlıların ve engellilerin oy kullanmaları için 112 Acil Komuta Merkezi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Oy vermek isteyen fakat sağlık durumu el vermeyenlerin ihbarını alan sağlık ekipleri, bu kişileri evlerinden alarak oy kullanacakları okullara taşıdı. Oyunu kullananlar yine sağlık ekipleri tarafından oy işlemi tamamlandıktan sonra evlerine bırakıldı.Bitlis'te 112 Acil Komuta Merkezi ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri sandık başına gidemeyecek kadar rahatsız olan hastaları alarak oy verecekleri sandıklara taşıdı. Bitlis Merkez Şemsi Bitlis Mahallesi'nde bulunan Sebiha Baba (82) için ekipler seferber oldu. Dar sokağa giren ekipler Sebiha Baba'yı evinden alarak oy kullanacağı Şemsi Bitlis İlkokulu'na getirdi. Burada oy kullanacağı sandığa götürülen Sebiha Baba, torunu ile birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi. Ekipler daha sonra Sebiha Baba'yı evine geri götürdü.Bitlis ve ilçelerinde organize olarak çalıştıklarını belirten 112 sorumlu Doktoru Doğukan Şınga ise, sandık başına gidemeyen hastaları gün boyunca vatandaşlık görevlerini yapmaları için sandık başlarına taşıyacaklarını belirterek, "Bitlis ve ilçelerinde 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri olarak programlı bir şekilde oy kullanmak isteyen engelli, yatalak ve yaşlı hastaları vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için sandıklarına taşıyoruz. Seçim bitinceye kadar görev başında bekliyoruz. İlçelerimizde de bu şekilde taşıma işlemi gerçekleştiriyoruz" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------Ambulansın evin önüne gelmesi-Yaşlı hasta Sebiha Baba'nın sandalye ile dar sokaktan taşınması-Sedyeye bindirilmesi-Ambulansa alınması-Oy kullanacağı okulun önüne getirilmesi-Oy işlemnin gerçekleşmesi-Tekrar evine geri götürülmesi-112 Sorumlu Doktoru Doğukan Şınga ile röportajGülay KUYUCU- Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/ VAN- BİTLİS -================================================7)SİVAS'TA OY SAYIMI BAŞLADISİVAS'ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Saat 16.00 itibariyle sandıkların kapanarak oyların sayımına geçildi.Sivas'ta, sabah saat 07.00'da başlayan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için kurulan bin 762 sandıkta oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir katılımın gözlendiği seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasıyla birlikte, görevliler oyların sayımına başladı.Görüntü Dökümü:-------------Okullardan görnütü-Sandıkların açılması ve sayımın başlamasıHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,=====================