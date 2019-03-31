Dha Yurt Seçim Bülteni -22

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Malatya'da, sandık başında kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2) - YenidenMalatya'nın Pütürge ilçesinde, oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada kuzenler Saadet Parti (SP) üyesi İlyas Aktaş ve Hasan Aktaş, yaşamını yitirirken, İlyas Aktaş'ın babası Ali Aktaş ise yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Olay, saat 10.00 sıralarında, Pütürge'nin Bölünmez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ismi öğrenilemeyen kişi, yaşlı yakınını oy kullanması için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na getirdi. Yakını, iddiaya göre, yanında getirdiği yaşlının oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek istedi. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kişi ve beraberindekilere, sandık başında görevli, Saadet Partisi (SP) üyesi İlyas Aktaş karşı çıktı. Bu sırada müşahit olarak sandık başında bulunan İlyas Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş da yaşlı yakınıyla kabine girmek isteyen kişiye itiraz etti. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yaşlı ve yakınının yanındaki kişilerden olduğu belirtilen, kimliği belirsiz kişi, tabancayla Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan'a ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan İlyas ve Hasan Aktaş, yaşamını yitirdi, bacaklarından yaralanan Ali Aktaş ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.4 GÖZALTIOkulda ve mahallede yoğun güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, silahlı kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada sınıftaki sandık da olay yeri incelemesi ve oy kullanımının sağlıklı sürdürülmesi için okuldan alınarak, Bölünmez Camii'ne götürüldü. Pütürgeliler, oy kullanma işlemine burada devam etti.VALİDEN AÇIKLAMAMalatya Valisi Aydın Baruş, olay sonrası kentte seçime giren partilerin il başkanları ile toplantı yaptı. Sağduyu çağrısında bulunan Vali Baruş, 4 kişinin gözaltına alındığını ve Pütürge'de ek güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, şunları söyledi:"Bugün saat 10.00 sıralarında seçim sandığı başında yaşlı vatandaşlarımıza oy kullandırma konusunda çıkan tartışma neticesinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı bir vatandaşımız ise tedavi altında. Bu müessif olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 şahıs hemen olay akabinde jandarma ekiplerimizce yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma cumhuriyet başsavcılığımızca bizzat yürütülüyor. Herkesi dikkatli konuşmaya ve davranmaya davet ediyorum. Sandık başında arama uygulaması yok biliyorsunuz. Olay yerine intikal eden şahısların ne şekilde intikal ettiği, olayı nasıl gerçekleştirdikleri bu konuda gerekli soruşturma işlemleri devam ediyor. Şu anda ilçede gerginliğin artmaması için, vatandaşlar arasında yeni husumetlerin meydana gelmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerini aldık, takviye kuvvetleri gönderdik."SP İL BAŞKANI: SEÇİM BİRBİRİNE DÜŞMAN ETMEYE DEĞER Mİ?SP İl Başkanı Yaşar Canbay ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sandıkta görevli arkadaşlarımıza yapılan silahlı saldırı sonucu Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş ise yaralanmıştır. Yerel seçimlere giderken, kullanılan ağır dil bu sonucu hazırlamıştır. Hiçbir sorumluluk duymadan, 'vatan haini', 'terörist' demekten kaçınmayan, sürekli tahrik edenler nasıl bir faciaya neden olduklarını acı bir tecrübeyle görmüş oldular. Pütürge'de meydana gelen olayların sorumluları sadece silahı ateşleyenler değil, günlerce, aylarca tahrik edip bu sonuca katkı sağlayan kişilerin olduğu unutulmamalıdır. Bir siyasi partinin görevlileri, açıktan oy kullandırmak gibi yasalara aykırı bir davranış içerisine girmeleri sonucu bu elim olay meydana gelmiştir. Hiçbir seçim halkı bölmeye, parçalamaya, birbirine düşman etmeye değer mi? Hiçbir makam ve mevki bir insanın bir damla kanına karşılık gelir mi? Arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------Olay yeriOkuldan görüntüAğlayan yakınlarıÖlenin montundan görüntüJandarmadan detaylarOlay yeri inceleme ekipleriGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 384 MBHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)=====================Karaman'da muhtar adayı yakınlarının arasında kavga: 5 yaralıKaraman'ın Ayrancı ilçesi Akpınar köyünde muhtar adayı yakınlarının arasında çıkan ve sopanın da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.Olay, saat 16.00 sıralarında Akpınar İlkokulu'nda meydana geldi. Muhtar adayları Tamer Gözel ve Ahmet Yakışıklı'nın yakınları arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Sopanın da kullandığı kavgada aday Tamer Gözel, yakınları Şahin Gözel, Oğuz Çevirel, Halis Çevirel ve Mustafa Çevirel aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ayrancı ve Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarmanın kavgaya karışan şüphelileri gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.Görüntü Dökümü---------------Yaralıların ambulanstan indirilmesiAcil Servise alınmasıHaber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))====================Parkinson hastası annesini sandalye ile sandığa taşıdıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, belden aşağısı tutmadığı için yürüyemeyen 79 yaşındaki Parkinson hastası Hatice Sarısu, sandalye ile oy kullanacağı okula taşındı.Soğuksu Mahallesi, Kenan Evren Caddesi'nde yaşayan Metin Sarısu, yürümekte güçlük çeken Parkinson hastası olan annesi Hatice Sarısu'nun ısrarla oyunu kullanmak istemesi üzerine onu kırmadı. Sarısu, arkadaşlarının da yardımıyla annesini oyunu kullanacağı Beşeylül İlkokulu, 1206 nolu sandığa sandalye üzerinde taşıyarak getirdi. Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan Hatice Sarısu, "Bugüne kadar tüm seçimlerde oyumu kullandım. Yine kullanmak istedim. Oğlum ısrarlarıma dayanamayıp, beni sandığa kadar arkadaşları ile taşıdı. Allah ondan razı olsun. Çok mutluyum, milletimize hayırlı olsun" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------Parkinsorn hastası Hatice Sarısu'nun sandalye üzerinde sandığa taşınması-Hatice Sarısu'nun oyunu kullanması-Hatice Sarısu ile röp.Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),====================Samsun'da oy kullanma dönüşü kaza: 7 yaralıSamsun'un Çarşamba ilçesinde oy kullanmaktan dönen bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, hafif ticari araca çarptı. Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.Kaza, saat 14.30 sıralarında Çarşamba- Salıpazarı yolunda meydana geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ilçede oy kullanmaktan dönen Taner Çakır'ın (26) kullandığı 28 NA 743 plakalı otomobil, Yamanlı sapağında iddiaya göre aniden yola çıkan İbrahim Özdere (62) idaresindeki 55 RL 884 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobilde bulunan Taner Çakır, Meliha Çakır (48), Görkem Çakır (5), Öznur Çakır (19), Hülya Çakır (28) ve Ergün Çakır (46) ile şarampole düşen hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Özdere yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-----------Kaza yerinden görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Emin ÇOŞKUNDERE/SAMSUN-DHA====================TIR şoförleri oy kullanmaya gidince, sınır kapısında kuyruk oluştuŞırnak'ın Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı bazı TIR şoförleri Irak'a gitmeden önce oylarını kullanmak için sandık başına gidince Habur Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı bazı TIR şoförleri, sıra beklerken, Irak'a gitmeden önce Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullanmak için ilçede sandık başına gitti. Bu nedenle Habur Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluştu.Görüntü Dökümü:----------Habur Sınır KapısıKapı önünde bekleyen araçlarAraçların Gümrük Sahasına girişleriRöportajGenel ve detaylar görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MBHaber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),