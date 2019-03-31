Dha Yurt Seçim Bülteni -25

Kaynak: DHA

GAZİANTEP'TE MUHTARLIK KAVGASI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)GAZİANTEP'te, muhtarlık nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.Olay, merkez Şehitkamil ilçesinin Köksalan Mahallesinde meydana geldi. Sandıkların kapanması sırasında muhtar adayı iki kişinin taraftarları arasında oyların kullanıldığı okulun bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönen tartışmada kurşunlara hedef olan 2 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 2 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtilirken, mahallede jandarma ekipleri yoğun önlem aldı.GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORGAZİANTEP,==============YUSUF'UN KÖYÜNDE, AK PARTİ BİRİNCİ OLDUİSTANBUL Pendik'te yerel seçimlere ilişkin AK Parti'nin belediye başkan adaylarına ait broşürleri dağıtırken kendisine "Andımız'ı biliyor musun?" sorusunu yöneltip, tepki gösteren Mine K. ile yaşadığı diyalogla sosyal medyada gündeme gelen Yusuf Özoğul'un memleketi Bayburt'un Mutlu köyünde, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti birinci çıktı.İstanbul Pendik'te, Bayburtlu Yusuf Özoğul, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti'nin belediye başkan adaylarına ait broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken, Mine K. isimli kadın kendisine tepki gösterdi. Mine K., Yusuf Özoğul'a "Andımız'ı biliyor musun, ne mezunusun?" şeklinde sorular sorarak, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan kadının gençle arasında yaşananlar AK Parti'li takipçilerin tepkisine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da, #İyikiVarsınYusuf' hashtag'i oluşturuken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun da, hesabından, 'Sen çok yaşa Yusuf' tweet'i atarak Yusuf Özoğul'a destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir araya geldiği Yusuf'u davranışı dolayısıyla tebrik etti.Yusuf Özoğul memleketi Bayburt'un Mutlu köyünde seçimlerde AK Parti birinci parti çıktı. 317 seçmenin olduğu köyde AK Parti 157, MHP 115, Saadet Partisi 35, İyi Parti'de 3 oy aldı. 7 oy ise geçersiz sayıldı.Mutlu köyü sakinlerinden Hakan Yeğen, Yusuf Özoğul'a yapılanın doğru olmadığını belirterek, "Yusuf'a yapılan yanlış, hepimize yapılmıştır. Biz de oyumuzu verdik, hayırlısı olsunö dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYusuf Özoğul'un köylülerdinden destekKonuşmalarBOYUT: 105 MBHaber Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(==============DİYARBAKIR'DA SAYILAN OYLAR, SEÇİM KURULLARINA GÖTÜRÜLÜYORDİYARBAKIR'da, saat 07.00'de başlayıp, saat 16.00'da sonra eren oy verme işleminin ardından okullarda sayılan zarflar, sandık başkanlarınca ilçe seçim kurullarına götürülmeye başlandı.Kentte polis ekipleri, ilçe seçim kurulları çevrelerinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, sandık başkanları, oy torbaları ve tutanaklar ile seçim kuruluna gitmeye başladı. Polisler eşliğinde içeri giren sandık başkanları, zarfların içinde olduğu çuvalları teslim etti. Okullarda sayımı tamamlanan zarfların çuvallarla ilçe seçim kurullarına götürülmesine devam ediliyor.Görüntü dökümü----------İlçe seçim kurulu önünden detaylarSayımı biten oyların sandıklarının getirilişiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: DİYARBAKIR,=======================ANTALYA'DA OY SAYIMINA BAŞLANDIAntalya'da saat 17.00'da oy kullanım işlemi tamamlandı ve sandıkları açılarak sayıma başlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Sandıktan görüntü-Sandık görevlilerinden görüntü-Müşahitlerin görüntüsü-Sayılan oy pusulalarının görüntüsü-Detaylar194 MB// 1.44 SN HDHaber : Hasan DEMİRBAŞ Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)==========================TOKAT'TA MUHTAR ADAYI KAVGA SIRASINDA BIÇAKLANDITOKAT'ın Madas köyünde oy kullanımı sırasında çıkan kavgada muhtar adaylardan Necmettin Damar bıçakla yaralandı.Merkeze bağlı Madas köyünde oy sandıklarının kapatılmasına 20 dakika kala muhtar adayı Necmettin Damar ve diğer aday Mustafa Ceylan'ın yakınları arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada muhtar adayı Necmettin Damar, iddiaya göre M.C. tarafından bıçaklandı. Olaya karışan Mesut B., Mehmet B. ile kimliği öğrenilemeyen 2 kişi de kavga esnasında hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı muhtar adayı Necmettin Damar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda hafif yaralanan Mesut B. ve Mehmet B., Tokat Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye gitmeyi reddeden diğer iki yaralı ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yaralı muhtar adayının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:-Hastanelerden genel görüntüHaber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,===========================DEPREM ÇADIRINDA OY SAYIM İŞLEMİ SÜRÜYORDenizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem (6)Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde binaların hasar görmesi üzerine Oğuz Mahallesi'nde seçim sandıkları için çadır kuruldu. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından çadırdaki oyların tasnifine başlandı. Hava sıcaklığının düşük olması sebebiyle seçmenler ve sandık görevlileri, 1100 numaralı sandığın bulunduğu çadırda sobada ateş yakarak ısındı. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlileri sayım işlemini sürdürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Çadırdan detayÇadırdaki seçmenlerden detaySandık görevlilerinden detaylarÇadırda bulunan soba ve ısınanlardan detaySandık görevlilerinin oy sayım işlemi yapmasıHaber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,