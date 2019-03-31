Dha Yurt Seçim Bülteni -28

Kaynak: DHA

Gaziantep'te 'muhtarlık' kavgası: 3 ölü, 1 yaralı (2) - YenidenGAZİANTEP'te, 2 muhtar adayı ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.Olay, akşam saatlerinde, merkez Şahitkamil ilçesine bağlı Köksalan kırsal mahallesinde meydana geldi. Mahallenin mevcut muhtarı ve adayı Süleyman Oğuz ve bu göreve aday olan Süleyman Kaplan ile yakınları arasında, Köksalan İlkokulu'nun bahçesinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerden çıkan kurşunlara hedef olan Süleyman Kaplan, Eyüp Kaplan, Adem Kaplan ve Cuma Oğuz yaralandı. Okulda görevli jandarmaların çağrısıyla mahalleye takviye jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan birbirine akraba olan Süleyman, Adem ve Eyüp Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakım ünitesine alınan Cuma Oğuz'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından takviye ekiplerin sevk edildiği mahallede, yine kavga çıkmaması için yoğun güvenlik önlemi alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Jandarma ekipleriOlay yeriOlay yeri incelemenin çalışmalarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI/Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)================Ordu'da, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Hilmi Güler kazandıNedim KOVAN/ORDU, - ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İtifakı adayı AK Parti'li Dr. Mehmet Hilmi Güler kazandı.Cumhur İttifakı'nın adayı gösterilen, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, resmi olmayan sonuçlara göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 18 Eylül 2018'de AK Parti'li Enver Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığına yine AK Parti'den Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş getirilmişti. Yerel seçimlerde Mehmet Hilmi Güler aday gösterilmişti. Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin de seçimlerde ikinci oldu.MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?1949 yılında Ordu'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversiteden master ve doktora derecelerini aldı. Türk Uçak Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) girdi. TUSAŞ Grup Başkanı olarak, çeşitli uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgah ve teknoloji seçiminde görev aldı. 1979 yılında TÜBİTAK'a geçti. Araştırmacı olarak sırasıyla; Uzman Yardımcısı, Uzman, Bölüm Başkanı, Müdür ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunarak, yönetim kuruluna seçildi. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye (CEO) olarak görev aldı. AK Parti'nin kuruluş çalışmalarına katılarak, AK Parti Kurucu Üyesi oldu ve partinin programını hazırlayanlar arasında yer aldı. MKYK Üyeliği ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Oluşturduğu özel çalışma gruplarıyla AK Parti'nin 'Türkiye Perspektifi ve Proje Alanları' adlı çalışmayı hazırladı. 3 Kasım 2002'de Ordu'dan AK Parti milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60'ncı Hükümetlerde 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Dr. Mehmet Hilmi Güler, evli ve iki çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.==================Şırnak'ta AK Parti'lilerden erken kutlama (2)'BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOK, KAZANANI ŞIRNAK'Cumhur İttifakı'nın Şırnak Belediye Başkan adayı AK Parti'li Mehmet Yarka, kesin olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi HDP'li Hişar Osal'dan iki kat daha fazla oy almasıyla, kent merkezindeki kutlamalara katılarak, seçmenlere teşekkür etti. Yarka, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Bugün öyle bir şey yaptınız ki, ben hep seçim konuşmalarımda diyordum, 'Beni uçurun, ben de Şırnak'ı uçuruyorum.' Evet, Şırnak'ın uçmasına az kaldı. Çünkü siz karar verdiniz. Karar sizin dediniz, oylar da sizin içindir. Bu seçimim kaybedeni yok. Kazanını Şırnak'tır. Çünkü ben dedim hepimiz kardeşiz. Ben tüm Şırnaklıları kucaklamaya geldim. Kimseye bir şahsi kinim yok. HDP'ye gönül veren kardeşlerim de benim kardeşlerimdir. Hiçbir zaman için kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Çünkü ilk gün ne dediysem aynısını diyorum. O kardeşlerimize de hizmet edeceğiz. Onlarla da oturup kalkacağız. Çünkü hepimiz akrabayız. Hepimiz Şırnaklıyız. Ben belediye başkanınız olduğum zaman beni dinlemeniz gerekiyor dedim. Silahlar patlamasın, çünkü ben silahların patlamasına karşıyım. Dedim ki, havai fişeklerde atılmasın, dedim ki araçlar konvoylarla gitmeyelim. Sadece burada bir meşale yakalım, halay çekelim. Sizlerden rica ediyorum."ŞIRNAK=================Çayeli'nde MHP'li aday kazandı, partililer kutlama yaptıRİZE'nin Çayeli ilçesinde, Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı İsmail Hakkı Çiftçi kazandı. MHP'liler ilçe meydanında toplanarak kutlama yaptı.Çayeli ilçe meydanında toplanan MHP'li kalabalık, meşaleler ve sloganlarla kutlama yaptı. MHP Çayeli Belediye Başkanlığı'nı kazanan İsmail Hakkı Çiftçi ise "Toplumun her kesiminin oyunu aldık. Ben Çayeli'nde toplumun bütün kesiminin oylarını aldığıma inanıyordum. Bunun içerisinde Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili, Saadet Partili, Ak Partili, Milliyetçi Hareket Partili tüm seçmenler var. Buradan hepsine teşekkür ediyorum" dedi.MHP'liler meydanda sevinç gösterileri ile Çiftçi için tezahüratlarda bulundu.GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKMehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), -==============Niğde'de yeni başkan AK Parti'li ÖzdemirAli KADI/NİĞDE, - NİĞDE'de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'li Emrah Özdemir (39), resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanı oldu.İttifak yapılmayan Niğde'de 2014 seçimlerinde Niğde Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'li Faruk Akdoğan 18 Ekim 2017'de istifa etmiş, yerine AK Parti meclis üyesi Rıfat Özkan başkan seçilmişti. Özkan, yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmedi. AK Parti'nin adayı Emrah Özdemir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu alarak kentin yeni belediye başkanı oldu.KİMDİR?İnşaat mühendisi olan Emrah Özdemir, 2011 yılından beri AK Parti kadrolarında çeşitli görevler üstlendi. 2013 yılında AK Parti İl Başkanı olarak görevlendirildi. 2017 Ekim'e kadar İl Başkanlığı yapan Özdemir, 2 çocuk babası.==========================Ardahan'da seçimleri CHP'li Demir kazandıARDAHAN, - ARDAHAN'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Belediye Başkan adayı Faruk Demir, başkan seçildi.Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu CHP'nin Belediye Başkan adayı Faruk Demir aldı. Sandık başına giden seçmenlerin oyu ile 2014 seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Ardahan'ın yeni belediye başkanı DSP'nin eski Ardahan Milletvekili Faruk Demir oldu. En son 1984 yılında CHP'nin başkan çıkardığı Ardahan'da partililer büyük coşku yaşadı.FARUK DEMİR KİMDİR?1963 yılında Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğan Faruk Demir, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Demir, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümünden mezun oldu. Demir, 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Ses sanatçısı olan Demir, evli bir çocuk babası.==========================20 yılda 4 farklı partiden 5 kez seçime giren aday seçilemediİZMİR'de Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, son 20 yılda 4 farklı partiden 5 kez seçime girdi. Partisi CHP aday göstermeyince, DSP'den seçime giren Çiçek, 5 seçimde 2'nci kez kazanamadı.İzmir'in Tire ilçesinde ilk kez 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Anavatan Partisi'nden belediye başkan adayı olan Tayfur Çiçek, seçimi kazandı. 5 yıl boyunca görev yapan Çiçek, 2004 yerel seçimlerinde bir kez daha Anavatan Partisi'nden aday oldu. Ancak bu kez seçimi kaybetti. Bu seçimlerde AK Parti'nin adayı Mehmet Sıtkı İçelli, belediye başkanı seçildi. Tayfur Çiçek, 2009 yerel seçimlerinde bu kez de Demokrat Parti'den aday oldu. Sandıktan zaferle çıkan Tayfur Çiçek, 5 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüttü. 2014 yerel seçimlerinde ise parti tercihini CHP'den yana kullan Çiçek, Tire'de CHP'nin adayı olarak seçmenin karşısına çıktı. Bu seçimleri de kazanan Tayfur Çiçek, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday adayı oldu. Ancak CHP, bu kez Çiçek'i aday göstermedi. Bunun üzerine partisinden istifa ederek DSP'ye geçen Tayfur Çiçek, aday gösterildi. 4 farklı partiden 5 kez seçime giren Çiçek, son seçimde hayal kırıklığı yaşadı. 2014 yerel seçimlerinde yüzde 37.06 oranında oy alan Çiçek, 2019 seçimlerinde ise yüzde 6.33 oy çıktı. İlçede seçimi kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Salih Atakan Duran, kazandı.Umut KARAKOYUN/ İZMİR, -========================Çorum'da, AK Parti'li Aşgın kazandıYusuf ÇINAR/ÇORUM, - ÇORUM'da, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın kazandı.Çorum'da, AK Parti'nin adayı Halil İbrahim Aşgın, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını kazandı. Çorum'da belediye başkanlığını AK Parti'li Zeki Gül yürütüyordu. Gül'ün yerine yeni dönemde AK Parti'de Halil İbrahim Aşgın aday gösterilmişti.KİMDİR?1973 yılında Çorum'un Boğacık köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler alanında yaptı. Doktora eğitimini ise Hitit Üniversitesi'nde Sosyoloji alanında tamamladı. Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar ve Mesleki Eğitim Merkezi Kurucu Müdürlüğünü yaptı. 4 yıldır Hitit Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında öğretim üyesi olarak görev aldı. Aşgın, evli ve dört çocuk babası.======================Sinop'ta, Millet İttifakı adayı Barış Ayhan kazandıEsra AKSU/SİNOP, - SİNOP'ta belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Barış Ayhan kazandı.Sinop'ta belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Barış Ayhan birinci sırada tamamladı. Sinop'ta belediye başkanlığını CHP'li Baki Ergül yürütüyordu.BARIŞ AYHAN KİMDİR?1974 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 2002 yılına kadar İstanbul'da pazarlama ve finans sektöründe ticari faaliyetlerini sürdüren Barış Ayhan, Sinop'ta yapı market firması kurdu. 2003 yılında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresinde, Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. İl Saymanlığı görevinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde Sinop Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2015 yılında gerçekleşen 36'ncı Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığına ve Kurultay Delegeliğine seçildi. 2018 yılında gerçekleşen 37'nci Olağan İl Kongresinde ikinci kez İl Başkanı ve Kurultay Delegesi seçildi. Bir dönem Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Barış Ayhan, birçok kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu ve spor kulübünün üyesidir. Ayhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.