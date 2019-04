Dha Yurt Seçim Bülteni -3

Kaynak: DHA

Kırklareli'de, CHP'den istifa edip, bağımsız aday olan Kesimoğlu kazandıKırklareli Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP'den yeniden aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa edip, bağımsız belediye başkanı adayı olan, mevcut belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu seçildi.Kırklareli'de, 2004'teki yerel seçimde CHP'den belediye başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisince aday gösterilmedi. Bunun üzerine 12 Şubat 2019'da CHP'den istifa eden Kesimoğlu, bağımsız belediye başkanı adayı oldu. Türkiye'nin tek il bağımsız belediye başkan adayı olan Kesimoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi kazandı.MEHMET KESİMOĞLU KİMDİR?Mehmet Siyam Kesimoğlu, 7 Mart 1960'ta, Kırklareli'nin Vize ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitiren Kesimoğlu, Turizm Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevinde bulundu, özel sektörde genel koordinatörlük yaptı. Kesimoğlu, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2'nci Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mehmet Siyam Kesimoğlu, 22'nci dönemde Kırklareli milletvekili seçildi.Görüntü Dökümü----------Kesimoğlu'nun arşiv görüntüleriKIRKLARELİ, -===================İzmir'de 4 kadın, belediye başkanı seçildiİZMİR'de resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimlerde 4 kadın, belediye başkanı seçildi. Kiraz'da AK Parti'li Saliha Özçınar koltuğunu korurken, CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel Selçuk'ta, Fatma Çalkaya Balçova'da, İlkay Girgin Erdoğan ise Karaburun'da seçimi kazandı. 2014 yerel seçimlerinde 3 kadın belediye başkanı çıkaran İzmir, bu kez kadın sayını 1 kişi artırdı.İzmir'in Kiraz, Selçuk, Karaburun ve Balçova ilçelerinde kadın adaylar, seçmenden onay aldı. Kiraz'da mevcut Belediye Başkanı AK Parti'li Saliha Özçınar, koltuğunu korudu. 2014 yerel seçimlerine MHP çatısı altında katılan ve yüzde 42,5 oranında oy alan Özçınar, dünkü seçimlerde oyunu artırdı. 2014 yerel seçimlerinde çok az oy farkı ile Selçuk'ta belediye başkanlığını AK Parti'ye kaptıran CHP, bu kez avukat Filiz Ceritoğlu Sengel ile girdiği yarışı kazandı. CHP, Selçuk'ta 2014 yerel seçimlerinde yüzde 36,6 oranında oy almıştı. Sengel, yaptığı açıklamada, "Bu seçimin kahramanı, bana ve CHP'ye inanan, güvenen, kararlılıkla arkamda duran, samimiyetle arkamda duran, 5 yıl sabreden Selçuk halkıdır. Zafer bizim oldu, zafer Selçuk'un oldu. Söz verdiğimiz gibi Selçuk'a bahar geldi" ifadelerini kullandı.'KADINLARIN GÜCÜNÜ GÖSTERDİK'Karaburun'da da, CHP'li aday avukat İlkay Girgin Erdoğan seçimi kazandı. 2014 yerel seçimlerinde ilçede yüzde 50,9 oranında oy alan CHP'nin oyları bu kez düştü. Sonucu değerlendiren Girgin, "Kadınların gücünü bütün engellemelere rağmen gösterdik. Ekibimizle birlikte seçimi kazandık. Üzerimize düşen görevin ağırlığının, üzerimizdeki sorumluluğun bilincindeyiz. Çünkü bizim sergilediğimiz yönetim başarılı olursa, siyasette de başka kadınların önünü açacağımıza inanıyorum. Yarımada'ya hayırlı olsun. 1 Nisan'dan itibaren, bölgem çok farklı bir belediyecilik anlayışı ile tanışacak. Bütün Türkiye'ye, bir yere kadın eli değdiğinde o alanın ne kadar güzelleşeceğini göstereceğiz" dedi.İlçede CHP ve AK Parti'nin ardından en yüksek oyu DSP'nin adayı Dinçer Özlüoğlu aldı.BALÇOVA'DA KADINLARIN YARIŞIBalçova ilçesinde ise 4 kadın aday seçime katıldı. CHP'li Fatma Çalkaya ile AK Parti'li Evrim Özen arasında geçen yarışının galibi, Çalkaya oldu. Çalkaya, ilçenin yeni belediye başkanı seçildi, Özen ise ikinci oldu. Balçova'da Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve DSP de, kadın adaylar ile seçime katıldı. Sandıkta, Evrim Özen'i TKP'li Nevin Aslan ve DSP'li Deniz Danacıoğlu takip etti. 4 kadının kıyasıya rekabetine sahne olan Balçova'nın yeni belediye başkanı seçilen Fatma Çalkaya, "Bu zafer ilk başta demokrasiye inanan, milli iradeye inanan 'Halkın iradesi her şeyin üstündedir' diyen Balçova halkının zaferidir. Bu zafer gece gündüz demeden kapı kapı gezerek çalışan CHP Balçova İlçe Örgütü'nün ve Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti teşkilatının zaferidir. Bu zafer 'Sandıkla geleni masa başında yedirmeyiz' diyen Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Genel Merkezimizin zaferidir" ifadelerini kullandı.Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR, -==========================Muğla'da Gürün 5'inci kez seçildiMuğla Büyükşehir Belediyesi'nde Millet İttifakı adayı CHP'li Osman Gürün 5'inci kez başkan seçildi. Muğla'nın 13 ilçesinden 6'sında CHP, 6'sında AK Parti, 1'inde de MHP belediye başkanlığını kazandı.Muğla'da 31 Mart'taki yerel seçimde 2 bin 389 sandıkta 726 bin 497 seçmen sandığa gitti. Katılımın yüzde 90.68 olduğu Muğla'da, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP'li Osman Gürün yeniden seçildi. Millet İttifakı'nın adayı olan tıp doktoru Gürün, 2014'teki seçimlerde 49.1 olan oylarını düşürse de resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 36.2 oy oranıyla beşinci dönem başkanlık koltuğuna oturdu. Muğla'da Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Mehmet Nil Hıdır yüzde 28.29 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, bağımsız aday olan Fethiye eski Belediye Başkanı Behçet Saatcı, kullanılan oyların yüzde 26.2'sini alarak büyük dikkat çekti. Seçimde en büyük hayal kırıklığını yaşayan isim ise CHP tarafından Büyükşehir'e aday gösterilmeyince DP'ye geçen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon oldu. Kocadon yüzde 3.68 civarında oy alabildi.CHP'Lİ 4 İLÇE AK PARTİ'YE GEÇTİMuğla'nın 13 ilçesinden kesin olmayan sonuçlara göre 6'sında CHP, 6'sında AK Parti, 1'inde ise MHP'nin adayı belediye başkanlığını kazandı. CHP Datça, Fethiye, Marmaris, Menteşe, Milas ve Bodrum ilçelerinde seçimi kazanırken, CHP daha önce kazandığı Yatağan, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerini bu sefer kaybetti. Yatağan, Ula, Dalaman AK Parti'ye, Ortaca ise MHP'ye geçti. Büyükşehir adayı Behçet Saatcı'nın mevcut belediye başkanı olduğu Fethiye'de ise kazanan CHP oldu.Cumhur İttifakı'nın olduğu Muğla'daki ilçeden biri olan Ortaca'da seçimden MHP'li Alim Uzundemir zaferle ayrıldı. Datça'da Şener Tokcan'ın sağlık sorunları nedeniyle 2015'te göreve gelen ve yeniden başkan adayı gösterilen emekli öğretmen Abdullah Gürsel Uçar, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Feyzullah Gülada'dan daha fazla oy alarak koltuğunu korudu.KADIN BAŞKAN YOKMuğla'da Büyükşehir ve 13 ilçede de erkek adaylar belediye başkanı oldu. Datça, Köyceğiz ve Seydikemer'de emekli öğretmen, Marmaris'te ve Ula'da turizmci adaylar seçimi kazandı. Diğer ilçelerden Menteşe'de harita mühendisi, Yatağan'da makine mühendisi, Bodrum'da emekli Yarbay, Milas'ta avukat, Ortaca'da muhtar, Dalaman'da konfeksiyoncu, Fethiye'de çiftçi olan adaylar belediye başkanı oldu.Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA, -=====================Adıyaman'da, 'cumhur ittifakı' 8 ilçeden 4'ünü kazandıAdıyaman'da, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' 8 ilçenin 4'ünü kazanırken, 2 ilçe 'millet ittifakı', 1 ilçe SP, 1 ilçe ise bağımsız olarak seçime giren adayların oldu.Adıyaman'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 405 bin 579 seçmen, 1550 sandığa giderek, tercihlerini yaptı. Sandıkların tamamının açıldığı kentte resmi olmayan sonuçlara göre, Adıyaman Belediye Başkanlığı'na 'cumhur ittifakı' adayı olan AK Parti'li Süleyman Kılınç seçildi.Kesin olmayan sonuçlara göre, kentin ilçelerinde yeni başkanlar, şu isimlerden oluştu:"Çelikhan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Bulut, Gerger Belediye Başkanı AK Parti'li Erkan Aksoy, Samsat Belediye Başkanı AK Parti'li Halil Fırat, Besni Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Emre, Gölbaşı Belediye Başkanı CHP'li İskender Yıldırım, Tut Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kılıç, Kahta Belediye Başkanı SP'li Yusuf Turalı, Sincik Belediye Başkanı bağımsız aday Mehmet Buz."Kentteki belde belediye başkanları ise şu isimlerden oluştu:"Köseceli Belediye Başkanı AK Parti'li Kerim Durğut, Balkar Belediye Başkanı AK Parti'li Orhan Orhan, Belören Belediye Başkanı AK Parti'li Mahmut Turan, Akıncılar Belediye Başkanı AK Parti'li İsmet Çetinkaya, Bölükyayla Belediye Başkanı AK Parti'li Ramazan Yavuz, İnlice Belediye Başkanı MHP'li Abubekir Ümürhan, Çakırhüyük Belediye Başkanı MHP'li Miktat Çetinkaya, Kesmetepe Belediye Başkanı CHP'li Hasan Koca, Harmanlı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Değirmenci, Şambayat Belediye Başkanı CHP'li Nejdet Arıcı, Yaylakonak Belediye Başkanı CHP'li Abuzer Aydın, Pınarbaşı Belediye Başkanı CHP'li Mahmut Alan, Suvarlı Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mikail Ağır, Kömür Belediye Başkanı HDP'li Erkan Karataş."Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN, -====================CHP seçmeni 'küskünler'i değil, partiyi tercih ettiCHP'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi aday gösterilmeyince partilerinden istifa edip, başka partilerden ya da bağımsız olarak seçime giren adaylardan sadece 2'si kazandı. Kırklareli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyince bağımsız olarak yeniden aday olan Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kemer'de DSP'den aday olan Necati Topaloğlu, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.31 Mart yerel seçimleri öncesi adaylık sürecinde CHP'den aday gösterilmeyen bazı isimler, başka partilerin yolunu tuttu. İstanbul Şişli'de adaylık bekleyen Mustafa Sarıgül ile Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, aday gösterilmeyince partilerinden istifa edip DSP'ye geçerek aday oldu. Eski bir CHP'li olan Celal Doğan da üç dönem belediye başkanlığı yaptığı Gaziantep'te Millet İttifakı tarafından aday gösterilmeyince, DSP'den seçime girme kararı aldı.CHP'nin güçlü olduğu Ege'de istifalar da peş peşe geldi. İzmir'de Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ve Kiraz'da CHP'nin tek aday adayı Salim Özkarakaş ve Muğla'nın Marmaris ilçesi Belediye Başkanı Ali Acar, yerel seçimlerde DSP'den aday oldu.Aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi. Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Denizli'nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ile CHP Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı gösterilen, ancak ilçede Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti adayında karar kılınınca adaylığı geri çekilen Çetin Çoklar da Demokrat Parti'ye geçti.Antalya'nın Aksu ilçesinden adaylık bekleyen İsa Yıldırım, Kemer'de Necati Topaloğlu ve Konyaaltı ilçesinden Buket Dağlı da aday olamayınca CHP'den istifa ederek DSP'den aday oldu.Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da aynı nedenle CHP'den istifa edip, yola bağımsız olarak devam etme kararı aldı.ADAYLARDAN 2'Sİ KAZANDIDün yapılan yerel seçimlerde bu adaylardan sadece 2'si kazandı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bağımsız olarak girdiği seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde DSP'den aday olan Necati Topaloğlu da yeniden başkan oldu.SARIGÜL VE BENLİ KAYBETTİŞişli'de DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül yüzde 28.08'de kalırken, oyların yüzde 48.28'ini alan CHP adayı Muammer Keskin ise belediye başkanı oldu. Partisinde istifa edip DSP'nin Avcılar adayı olan mevcut başkan Handan Toprak Benli ise oyların ancak yüzde 0.81'ni alabildi. Burada da CHP adayı Turan Hançerli, oyların yüzde 52.11'ni alıp, yeni başkan oldu.Haber: Cengiz YILMAZ/ -===================Afyonkarahisar'da kazanan belediye başkanları belli olduAfyonkarahisar'da AK Parti 12, MHP 2, CHP 2, Demokrat Parti 1 belediyeyi aldı, 1 belediyede bağımsız aday seçildi.Afyonkarahisar'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre Afyonkarahisar Belediyesi'ni AK Parti'li Mehmet Zeybek kazandı. AK Parti merkez belediyesiyle birlikte 12 belediye başkanlığını kazanırken, MHP 2, CHP 2, Demokrat Parti 1 belediyeyi aldı, 1 belediyede ise bağımsız aday ipi önde göğüsledi.Afyonkarahisar'da ilçelerde sürpriz sonuçlar da ortaya çıktı. Bolvadin'de mevcut başkan Fatih Kayacan, AK Parti'den aday gösterilmediği için seçimlere bağımsız olarak girdi ve kazandı. Dinar Belediye Başkanı İYİ Parti'li Saffet Acar seçimleri kaybederken, burada Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Nihat Sarı belediye başkanı seçildi. Evciler'de CHP'li Saim Özer, Emirdağ'da MHP'li Uğur Serdar Kargın, İscehisar'da AK Parti'li Mustafa Çibik, Sultandağı'nda CHP'li Osman Acar, İhsaniye'de MHP'li Şaban Çabuk, Çay'da MHP'li Hüseyin Çağrı seçimleri kaybetti.KAZANAN BELEDİYE BAŞKANLARIAfyonkarahisar'da kazanan belediye başkanları şu isimlerden oluştu; Afyonkarahisar Belediyesi AK Parti'li Mehmet Zeybek, Dinar Belediyesi AK Parti'li Nihat Sarı, Bayat Belediyesi AK Parti'li Halil İbrahim Bodur, Çay Belediyesi AK Parti'li Hüseyin Atlı, Çobanlar Belediyesi AK Parti'li Ali Altuntaş, Emirdağ Belediyesi AK Parti'li Serkan Koyuncu, Evciler Belediyesi AK Parti'li Ali Dede Savaş, Hocalar Belediyesi AK Parti'li Ali Arslan, Sandıklı Belediyesi AK Parti'li Mustafa Çöl, Sinanpaşa Belediyesi AK Parti'li Erdal Karaman, Şuhut Belediyesi AK Parti'li Recep Bozkurt, Sultandağı Belediyesi AK Parti'li Mehmet Aldırmaz, Başmakçı Belediyesi MHP'li Ayhan Gönüllü, Kızılören Belediyesi MHP'li Ali Erol, İhsaniye Belediyesi CHP'li Tunay Türkmen, Dazkırı Belediyesi CHP'li İsmail Taylan, İscehisar Belediyesi Demokrat Partili Ahmet Şahin, Bolvadin Belediyesi bağımsız Fatih Kayacan.Haber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -======================Kemalpaşa'da kıyasıya yarışı CHP'li Karakayalı kazandıİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri kıyasıya bir yarışa sahne oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan adayı AK Parti'li Arif Uğurli'yi 779 oy farkla geride bırakan Millet İttifakı adayı CHP'li Rıdvan Karakayalı seçimi kazandı.Kemalpaşa'daki kıyasıya yarışta Millet İttifakı adayı CHP'li Karakayalı, 30 bin 945 oyla yüzde 45.72 oy alarak 30 bin 166 oyla yüzde 44.57'de kalan Cumhur İttifakı Başkan adayı AK Partili Arif Uğurli'yi kıl payı geçti. Arif Uğurli ve Rıdvan Karakayalı taraftarları, oylar sayılırken İlçe Seçim Kurulu'nun önünde toplandı. İki taraf karşılıklı sloganlar attı. Emniyet güçleri, iki taraf arasında bir gerginlik yaşanmaması için Kurul'un önünde bariyerler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet polisleriyle önlem aldı.İlçede daha önce de 5 yıl belediye başkanlığı yapıp, bir dönem aradan sonra koltuğa tekrar oturma hakkını elde eden Karakayalı'nın seçim zaferinin ardından Millet İttifakı taraftarları büyük sevinç yaşadı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. Sosyal demokrat kimliğiyle belediye başkanlığı yaparken her kesime yakın olacağını söyleyen Rıdvan Karakayalı, seçimin ardından, "Belediye başkanının seçildikten sonra partisi olmaz. Herkesin başkanı olacağım. Arif Uğurli seçimi kendi hataları nedeniyle kaybetti. Tepeden bakışı, ve halkın ekonomik durumu seçim sonuçlarına etken oldu. Kötüyü görmeyen iyinin kıymetini bilmezmiş. Vatandaşlarımız kötüyü görüp iyiyi seçtiler" dedi.UĞURLİ: SAADET PARTİSİ ETKEN OLDUKemalpaşa'daki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirten AK Parti'li Arif Uğurli, seçimi kaybetmelerinde Saadet Partisi oylarının etkili olduğunu söyledi. Bir dönem başkanlık yaptıktan sonra resmi olmayan sonuçlara göre koltuktan inen Uğurli, "Bir defa seçim İzmir'de yerel seçimden ziyade Tayyip Erdoğan düşmanlığı seçimine dönüştü. 5 yılda değil İzmir'in, Türkiye'nin en çok proje üreten belediyesiyiz. Kemalpaşa'da yüzde 8.95 oy alan Saadet Partisi seçim sonuçlarına direkt etki etti. Türkiye'de en çok oy oranına Kemalpaşa'da ulaştılar. Sonuçlara itirazlarımızı yaptık. Islak imzaların tutmadığı sandıklar var. 5 yıl şehre hizmet etme fırsatı veren seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Sonuçlar değişmezse seçim döneminde verilen sözlerin takipçisi olacağız" diye konuştu.Haber: Ergin KARATAŞ/İZMİR, -=====================Demre'de yeni başkan KocakayaAntalya'nın Demre ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı adayı İYİ Parti'li Okan Kocakaya 10 bin 64 oy alarak belediye başkanı seçildi.Demre'de kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Millet İttifakı adayı İYİ Parti'li Okan Kocakaya, Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi. 'Demre seninle gurur duyuyor' sloganlarıyla kalabalığın destek verdiği Kocakaya, "Hiç korkmadan, yılmadan bizi destekleyen yürekli Demrelilere, CHP'nin, İYİ Parti'nin ilçe başkanlarına, gençlik kolları, kadın kolları başkanlarına, seçim kampanyasında görev alan gençlere, kadınlara, sandıklara sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" dedi.Kimseyi ayırmadan, kayırmadan, kendisine oy veren, vermeyen her Demrelinin, Demre'de yaşayan herkesin belediye başkanı olacağını kaydeden Okan Kocakaya, "Bu meydandan herkese söz veriyorum. Herkes bizim kardeşimiz. Demre'nin daha iyi olması için çalışacağız" diye konuştu.Demre'de 3 dönem belediye başkanlığı yapan Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut başkan Süleyman Topcu ise 7 bin 853 oy aldı.Haber: Ahmet ACAR/DEMRE, -================Datça'da CHP'li Uçar seçim zaferini partililerle kutladıMuğla'nın Datça ilçesinde belediye başkanlığına tekrar seçilen CHP'li Abdullah Gürsel Uçar, partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Ayrım gözetmeden herkesi kucaklayacağım" dedi.Datça'da 57 sandıkta resmi olmayan sonuçlara göre, toplam 14 bin 451 seçmen oy kullandı. 13 bin 962 oy geçerli sayıldı. Kullanılan oyların 7 bin 757'sini alan Abdullah Gürsel Uçar, yaklaşık yüzde 55.5 oy oranıyla CHP'den tekrar belediye başkanlığına seçildi. En yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı MHP'li Feyzullah Güladaya'ya 2 bin 170 oy fark atan Uçar, zaferini partililerle kutladı. Sonuçların belli olmasından sonra, CHP Datça ilçe Başkanı Aytaç Kurt ile kol kola yürüyerek Datça Cumhuriyet meydanına gelen Uçar, burada partililer tarafından coşkuyla karşılandı.'AYRIM GÖZETMEDEN HERKESİ KUCAKLAYACAĞIM'Halka seslenen Uçar, seçimlerin kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmasında, Datça'da 22 bin 260 nüfusun her bir bireyini ayrım gözetmeden tamamını kucaklayarak, ilçeyi barış, huzur ve kardeşliğin şehri yapacağının sözünü veren Uçar şunları söyledi:"Datça'yı hiçbir zaman kapitalizme, zengine talan ettirmeyeceğimize, Datça'nın sanatını, kültürünü geliştirip, doğasını bozmadan hep beraber mutlu yaşamanın yollarını arayıp, 22 bin insanın Datça'da huzur içinde yaşamanı sağlayacağımıza, dürüst ve çalışkan olacağımıza, bize bu ülkeyi emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmadan, bu ülkenin, Datça'nın, Muğla'nın kalkınması için var gücümüzle çalışacağımıza, Datça'da, nice mutlu yılları beraber yaşacağımıza sizlerin huzurunda söz veriyorum. Dürüst ve ilkeli bir şekilde çalışarak, Datça'mızı yarın bugünden daha iyi yapacağımıza namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Çalışacağız, çalışacağız ve çalışacağız."Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan coşkulu kalabalık, zaman zaman 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Türkiye laiktir laik kalacak' diye slogan atarak, Uçar'a destek verdi.Haber: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),