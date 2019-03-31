Dha Yurt Seçim Bülteni -31

Kaynak: DHA

Diyarbakır'da sayılan oylar, seçim kurullarına götürülüyor (Ek görüntü)DİYARBAKIR'da, saat 07.00'de başlayıp, saat 16.00'da sonra eren oy verme işleminin ardından okullarda sayılan zarflar, sandık başkanlarınca ilçe seçim kurullarına götürülmeye başlandı.Kentte polis ekipleri, ilçe seçim kurulları çevrelerinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, sandık başkanları, oy torbaları ve tutanaklar ile seçim kuruluna gitmeye başladı. Polisler eşliğinde içeri giren sandık başkanları, zarfların içinde olduğu çuvalları teslim etti. Okullarda sayımı tamamlanan zarfların çuvallarla ilçe seçim kurullarına götürülmesine devam ediliyor.Görüntü Dökümü------------------Seçim kurulu önünde oluşan sıradan genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,========Erzincan'da 15 yıl sonra MHP kazandı; yeni başkan Bekir AksunERZİNCAN, - ERZİNCAN'da resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını 15 yıl sonra MHP'li Bekir Aksun kazandı.Erzincan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu MHP adayı Bekir Aksun alarak kentin yeni belediye başkanı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Aksun'un kazanmasıyla MHP, Erzincan'da 15 yıl sonra yerel seçimleri kazanmış oldu. 1999-2004 yılları arasında Erzincan'ı yöneten Erkan Karaman'dan sonra belediyeyi 3 dönem boyunca AK Parti'li başkanlar Mehmet Buyruk, Yüksel Çakır ve Cemalettin Başsoy yönetti.BEKİR AKSUN KİMDİR?Bekir Aksun, 1967 yılında Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çiftçi bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Üzümlü'de, lisans öğrenimini ise Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. 17 yıl Erzincan'daki çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Aksun, 2006 yılında ticaret hayatına atıldı. 2007 yılından itibaren aktif siyasi hayatına başlayan Aksun, partide çeşitli görevlerde bulunduktan sonra MHP Erzincan İl Genel Meclis Üyeliği, İl Başkanlığı ve 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Aksun evli ve 3 çocuk babası.=============Ağrı'nın yeni belediye başkanı AK Parti'li SayanAĞRI, - AĞRI'da, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı AK Parti'li Savcı Sayan oldu.Ağrı'da, resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu alan AK Parti'li Savcı Sayan yeni Belediye Başkanı oldu. 2014'te yapılan Mahalli İdareler Genel seçimi sonrası Belediye Başkanı olan HDP'li Sırrı Sakık'ın 1 Mart 2017'de görevden alınmasıyla kayyum tarafından yönetilen Ağrı Belediyesi'ni bir dönem sonra AK Parti'li Savcı Sayan kazandı.KİMDİR?Savcı Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı. Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babası.======================Ağrı'nın yeni belediye başkanı AK Parti'li SayanAĞRI, - AĞRI'da, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı AK Parti'li Savcı Sayan oldu.Ağrı'da, resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu alan AK Parti'li Savcı Sayan yeni Belediye Başkanı oldu. 2014'te yapılan Mahalli İdareler Genel seçimi sonrası Belediye Başkanı olan HDP'li Sırrı Sakık'ın 1 Mart 2017'de görevden alınmasıyla kayyum tarafından yönetilen Ağrı Belediyesi'ni bir dönem sonra AK Parti'li Savcı Sayan kazandı.KİMDİR?Savcı Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı. Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babası.===================Şemdinli ve Çukurca'da AK Parti adayları kazandıHAKKARİ, - HAKKARİ'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin iki belediye başkan adayı seçimi kazanırken, yeni ilçe Derecik'te AK Parti adayı, bağımsız adaya fark attı. Hakkari Merkez ve Yüksekova ilçelerinde ise seçimi yine HDP'nin belediye eş başkanları kazandı.Yerine kayyum atanan Hakkari Merkez ve Yüksekova'da HDP'nin eş başkan adayları seçimi kazanırken, daha önce HDP'de olan ve yerlerine yine kayyum atanan Şemdini ve Çukurca ilçelerinde ise AK Parti adayları seçimi önde bitirdi. Hakkari'de HDP'den Belediye Eş Başkanları Cihan Kahraman, Seher Kadiroğlu Ataş, Yüksekova'da ise Remziye Yaşar ve İrfan Sarı kazandı.CİHAN KAHRAMAN1977 yılında Hakkari'de dünyaya gelen HDP Hakkari Belediye Eş Başkan Adayı Cihan Kahraman, ilk, orta ve lise öğrenimini Hakkari'de tamamladı. Hakkari Belediyesi'nde 15 yıl işçi, 3 yıl da DİSK Genel İş Hakkari Şube Başkanlığı yapan Kahraman, evli ve dört çocuk babası.SEHER KADİROĞLU ATAŞHakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1986 yılında dünyaya gelen Seher Kadiroğlu Ataş, ilk, orta ve lise öğrenimi Yüksekova'da tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Maliye Bölümü'nü bitirdi. 2012 de ayrı bir uzmanlık alanı olan iş ve meslek danışmanı olarak Van İşkur İl Müdürlüğü'nde işe başladı. Kısa bir memuriyetten sonra 2017 yılında 679 nolu KHK ile ihraç edildi. Memuriyet döneminde KESK e bağlı BES şubesinde yöneticilik ve eşbaşkanlık yaptı. Mezopotamya ekoloji hareketinde 3 dönem eş sözcülükle birlikte ekoloji aktivistliği yaptı. Kadın çalışmaları sendikal ve ekoloji çalışmalarıyla devam eden Ataş evli.YÜKSEKOVA EŞ BAŞKANI REMZİYE YAŞARRemziye Yaşar, 1984 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde dünyaya geldi. Lise mezun olan Yaşar, 9 nüfuslu Yaşar ailesinin en büyüğü olan Yaşar, bekar.İRFAN SARIHDP'nin Yüksekova Belediye Eş Başkanı olan İrfan Sarı, 4 Nisan 1967 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçeside dünyaya geldi. Memur bir babanın 10 çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya gelen Sarı, lise mezunu. Ortaöğretim döneminde başladığı erkek terziliğinde usta oldu. Bu arada meslek örgütünün yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Birçok çevre ve edebiyat sitesine makaleler yazıp üye oldu. Okurlarının isteğiyle şiir ve öykülerinin bir bölümünü 2007 yılında 'Kar Suyun Sırtında' adlı ilk kitabında topladı. 2018 yılında ise Alüsa adlı öykü kitabı yayınlandı.ŞEMDİNLİ VE ÇUKURCA'DA AK PARTİ SÜPRİZ YAPTIHDP'nin 2014 Mahalli İdareler Yerel seçimlerinde kazandığı Çukurca ve Şemdinli ilçelerini bu kez AK Parti kazandı. Çukurda'dan Ensar Dündar, Şemdinli'de ise Tahir Saklı resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanları oldu.Daha önceki yerel seçimlerde belde olan ve ilçeye dönüştürülen Derecik'te mevcut Belediye Başkanı Ak Partili Ekrem Çetinkaya, rakibi olan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kasım Demir'e fark atarak, yine belediye başkanı seçildi.ENSAR DÜNDAREnsar Dündar, 1978 yılında Çukurca'da dünyaya geldi. İlk, orta öğrenimini Çukurca ilçesinde tamamladıktan sonra lisans eğitimini işletme üzerine yaptı. Yüksek lisans eğitimini, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine tamamladı. Çukurca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak 1997 senesinde göreve başladı. 6 yıl Kızılay Şube Başkanlığı, 3 yıl Çukurca Spor Kulübü Başkanlığı, Hakkari İş-Kur İl Müdür Yardımcılığı, Hakkari Valiliği Zarar Tespit Komisyonu Sekretarya Sorumluluğu görevlerini yapan Dündar, evli ve üç çocuk babasıdır.TAHİR SAKLI1969 yılında Şemdinli'de dünyaya geldi. 2001 yılında AK Parti'de kurucu ilçe başkanı seçilen ve 8 yıl bu görevi yapan Saklı, 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti'den Hakkari'de milletvekili aday adayı oldu. Saklı, evli ve 3 çocuk babasıDERECİK ADAYI ÇETİNKAYAEkrem Çetinkaya, 1971 yılında Derecik ilçesinde dünyaya geldi, ilk ve orta öğretinimini Derecik'te tamamladı. Açıköğretimde liseyi bitirdi. 2014 yerel seçimlerinde Derecik'te AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde de oyların büyün çoğunluğunu alarak ikinci kez AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Çetinkaya, evli ve 5 çocuk babasıdır.=====================Karaman'da MHP'nin adayı Savaş Kalaycı kazandıMuammer ŞEN/KARAMAN, - KARAMAN'da kesin olmayan sonuçlara göre oy farkla MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karaman'da kesin olmayan sonuçlara göre MHP'li Savaş Kalaycı, belediye başkanlığını kazandı.SAVAŞ KALAYCI KİMDİR?Savaş Kalaycı, Karaman Belediyesi Polikliniği'nde görev yapıyor. Endüstri mühendisi, sosyolog, çalışma ekonomisti, iktisatçı, kamu yöneticisi, şehir markası ve imajı konusunda uzman olan Kalaycı, 5 üniversite bitirdi ve yüksek lisansını ise 'Şehir Markası ve İmajı, Yoksulluk Kültürü ve Dayanışma' konuları üzerine yaptı.====================Siirt'te HDP'li Işık kazandıSİİRT, - SİİRT'te, HDP'li Berivan Helen Işık resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.Eşi vefat eden tek çocuk annesi Berivan Helen Işık, resmi olmayan sonuçlara göre 93 bin 973 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu Işık'ın en yakın rakibi ise AK Parti'nin adayı iş adamı Ali İlbaş oldu. Siirt'te 30 Mart 2014 seçimlerinde DBP'den seçilip Belediye Başkanlığı görevinden alınan Tuncer Bakırhan'ın yerine Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşat Taşkın kayyum olarak atanmıştı.====================Ankara'nın Bala ilçesinde AK Parti'li Buran kazandıBirol KARAKILIÇ/BALA (Ankara), - ANKARA'nın Bala ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Ahmet Buran (52), belediye başkanı seçildi.Bala'da Cumhur İttifakı'nın desteklediği AK Parti'li Ahmet Buran, oyların çoğunluğunu alarak seçimi kazandı. Ahmet Buran'ın seçilmesiyle partililer sokaklara dökülerek sevinç gösterisinde bulundu.KİMDİR?İlköğretimini Keçiören Ufuktepe, lise eğitimini Aydınlıkevler Ticaret Lisesi'nde gören Ahmet Buran, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. 1992 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde iş hayatına başladı. 1997 ile 2000 yılları arasında nüfus tespit çalışmasında kontrolör, Keçiören ilçe sorumlusu, Konya Yunak ve Çeltikci ilçe danışmanlığı, Adıyaman, Rize, Bursa illeri kontrolörlük görevlerinde bulundu. 2008 yılında YURTKUR Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Buran, evli ve 2 çocuk babası.