Dha Yurt Seçim Bülteni -32

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Tunç Soyer'den 'Çav Bella' ile zafer dansıİZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, seçim sonuçlarını alır almaz, annesine sarılarak 'Çav bella' adlı şarkı eşliğinde dans etmeye başladı.İzmir'de Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime giren ve kazanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, partililerle seçim sonuçlarını izlediği ofisinde seçim mitinglerinde de sık sık kullandığı 'Çav bella' şarkısı eşliğinde zıplayarak dans etti. Bazı partililer de şarkıyı söyleyerek ve dans ederek Soyer'e eşlik etti. Soyer annesi Güneş Soyer'e sarıldı ve onunla kol kola girerek dans etti. Tunç soyer'in iki kızı da babalarına eşlik etti. Soyer'in zafer dansı partililer tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTunç Soyer'in Çav bella ile dansıAnnesine sarılması ve birlikte dansıİki kızının kendisine destek vermesiPartililerin onunla dans etmesiİZMİR,==============Kırıkkale'de, AK Parti adayı Saygılı, yeniden seçildiHasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, - KIRIKKALE'de yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Saygılı (50), yeniden seçildi.Seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığı'nda takip eden Mehmet Saygılı, kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından partililer ile birlikte kent merkezinde düzenlenen kutlama programına katıldı.MEHMET SAYGILI KİMDİR?Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1990 yılında mezun olan Mehmet Saygılı 1990-1991 yılları arasında İngiltere'de lisan eğitimi aldı. 1991-1992 yılları arasında askerlik hizmetini yerine getirdi. 1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetine devam etti. 2009 yılında AK Parti il genel meclis üyesi seçildi. Mehmet Saygılı, 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına sahibi olan Saygılı, Kırıkkale İli Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı Kurucu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Polis Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu üyelikleri bulunuyor.====================Şanlıurfa'yı 'cumhur ittifakı' adayı Zeynel Abidin Beyazgül kazandıŞANLIURFA, - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' adayı olan AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül seçildi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül kazandı. Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti'nin mevcut Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin yerine aday gösterilmişti.1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin Beyazgül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1985-1996 yılları arasında avukatlık yapan Beyazgül, 2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Şanlıurfa 5'inci Noterliğini yapan evli ve 3 çocuk babası Beyazgül, 2015-2018 yılları arasında AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü.====================Erzurum'da Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Sekmen kazandıERZURUM, - ERZURUM'da kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Sekmen, ikinci kez büyükşehir belediye başkanlığı görevine seçildi.Erzurum'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu 'Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Sekmen aldı. Sandık başına giden seçmenlerin büyük çoğunluğunun oyunu alan Sekmen, üst üste ikinci kez Erzurum'un Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.MEHMET SEKMEN KİMDİR?1958'de Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Kılıççı köyünde dünyaya gelen Mehmet Sekmen, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra Ankara'da bankacılık ihtisasını tamamladı. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı'na seçilen Sekmen, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999'da yapılan seçimde Kartal'da ikinci kez başkan seçilen Sekmen, 22'nci ve 23'üncü Dönem İstanbul Milletvekilli olarak TBMM'de görev aldı. Sekmen, evli ve 4 dört çocuk babasıdır.