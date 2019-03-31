Dha Yurt Seçim Bülteni -35

KARS'ta resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde en fazla oyu alarak Kars
Belediye Başkanı seçilen isim HDP
'li Ayhan Bilgen
oldu.
AYHAN BİLGEN
Ayhan Bilgen, 28 Ocak 1971 yılında Kars'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitiren Bilgen, MAZLUMDER Genel Başkanlığı yaptı. Türkiye
Barış Meclisi, Demokratik Anayasa Hareketi, Demokratik İslam Kongresi ve Denge Denetleme Ağı çalışmalarında kurucu olarak yer alan Bilgen, Gündem ve Evrensel gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. Bilgen, 25 ve 26. Dönem Kars Milletvekili
seçildi. HDP MYK
Üyesi ve Grup Başkanvekilidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgen, evli ve 2 çocuk babasıdır.
- Tekirdağ
Halkların Demokratik Partisi, Ayhan Bilgen, Kars, Güncel
Kaynak: DHA