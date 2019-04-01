Dha Yurt Seçim Bülteni -37

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MHP İzmir İl Başkanı Şahin: Demek ki bir eksiğimiz var ki bu kadar oy verdilerMİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'de Millet İttifakı adaylarının Büyükşehir ve birçok ilçe belediye başkanlığında ipi göğüslediği yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Şahin, "Milletin hesabı hep doğrudur, millete diyecek bir şeyimiz yok. Demek ki bir eksiğimiz var ki bu kadar oy verdiler" dedi.AK Parti ile ittifak yaparak yerel seçimlere katılan MHP, İzmir'de Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere İzmir'deki 5 ilçede kendi adaylarını çıkardı. Diğer ilçelerde yarışa AK Parti'li adaylar katıldı. MHP, Aliağa Belediye Başkanlığı'nı mevcut başkan Serkan Acar ile yeniden kazanırken, diğer ilçelerde seçimi kaybetti. Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Çok uzun bir kampanya dönemi geçirdik. Aşağı yukarı 120 gündür takım arkadaşlarımız ve adaylarımızla sahadayız. Başta AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi olmak üzere, teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Millete küsülmez, milletin hesabı da hep doğrudur. Millete diyebilecek bir şeyimiz yok. Demek ki bir eksiğimiz var ki bu kadar oy verdiler. Buna rağmen sevineceğimiz üç beş nokta da mevcut. Sayın Devlet Bahçeli x+y=z yüzde 52 oy oranınının baraj sınırı olduğunu söylemişti. Türkiye çapında yüzde 52'nin üzerinde oy alındı. İzmir'de de yüzde 33 olan oyumuz yüzde 38'e çıktı. Biz bir belediyemizi muhafaza ettik. Cumhur İttifakı ortağımız ile birlikte de belediyeler kazandık. Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Sahada gördüklerimize göre belirlediğimiz hedef 20 ilçe idi. Demek ki eksiklikler yapmışız. 500 oy ile bir yerde kaybetmişiz, 150 oyla bir yerde kaybetmişiz. Karaburun'da 200, Beydağ'da 150 oy ile kaybetmişiz. Söylediğimiz ilçelerin tamamında 1000- 1500 oyla kaybettik. 24 Haziran'da yüzde 4.8 oy aldığımız yerde bugün yüzde 45 oy aldık. Bizim açımızdan çok da kötü olmayan bir performans sergilendi" diye konuştu.MHP İl Başkanlığı'nda bekleyişi sürdüren partililer ise, seçim sonuçlarını "Hayırlısı olsun" diyerek karşıladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Veysel Şahin açıklamasıHaber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,==========Muğla Büyükşehir'de Gürün ile yola devamMUĞLA'da yerel seçimlerden resmi olmayan sonuçlarına göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Millet İttifakı'nın CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Gürün zaferle ayrılan isim oldu.Muğla'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu Millet İttifakı'nın CHP'nin Belediye Başkan adayı Osman Gürün aldı. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 37'lik bir oy oranıyla CHP'den Muğla Belediye Başkanı seçilen Gürün, o günden bu yana da koltuğunu kaptırmayarak istikrarını korudu. Gürün'ün Muğla'da beşinci dönemde başkanlığa seçilmesi üzerine partililer büyük coşku yaşadı.ZAFERİNİ KUTLADIGürün zaferini, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve partililer ile Cumhuriyet Meydanı'nda kutladı. Yüzlerce kişinin katıldığı programda sık sık 'Kıskananlar çatlasın' sloganları atıldı. Partililer tarafından yakılan meşaleler ile ortalık aydınlanırken, Başkan Gürün'ü eşi Gülsüm Gürün yalnız bırakmadı. Yağmurlu havaya aldırış etmeyen partililer, seçim aracından çalınan şarkılarla gönüllerince eğlendi.Seçimi kazanan Osman Gürün, demokrasiye yakışır bir seçim süreci yaşandığını belirtip, "Kimse birbirini kırmadı. İnsanlarımız düşüncelerini sandığa yansıttı. Oy veren ya da vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerimizden aldığımız görevle, yaşamaktan gurur duyduğumuz Muğla'mıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Sevgi, saygı, hoşgörü ve güler yüzle hizmet anlayışı ile tüm Muğla'yı hizmetlerimizle kucaklamaya ve değer katmaya devam edeceğiz" dedi.İLÇELERDE KAZANAN BAŞKANLARMuğla'nın ilçelerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazananlar şöyle: Datça'da CHP'li Abdullah Gürsel Uçar, Milas'ta CHP'li Muhammet Tokat, Bodrum'da CHP'li Ahmet Aras, Yatağan'da AK Partili Mustafa Toksöz, Kavaklıdere'de AK Partili Mehmet Demir, Menteşe'de CHP'li Bahattin Gümüş, Ula'da AK Partili İsmail Akkaya, Marmaris'te CHP'li Mehmet Oktay, Ortaca'da MHP'li Alim Uzundemir, Fethiye'de CHP'li Alim Karaca, Seydikemer'de AK Partili Yakup Otgöz, Dalaman'da AK Partili Muhammet Karakuş, Köyceğiz'de AK Partili Kamil Ceylan.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kutlamalardan görüntü-Osman Gürün'ün eşiyle partililer arasında yürürken görüntüHaber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,==========Marmaris'te CHP'liler kutlamalara başladıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li Mehmet Oktay belediye başkanı oldu. Partililer kutlama yapmak için 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nı doldururken, Mehmet Oktay, Marmaris'te kimseyi ötekileştirmeden çalışacağını söyledi.Marmaris'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Mehmet Oktay, kazandı. Şehir meydanına inen partililer adaylarının başkanlığını kutlamak için halaylar çekip Muğla zeybeği oynadı. Atatürk Caddesi'ni trafiğe kapatan CHP'liler, ellerinde Türk bayrağı ve parti filamaları ile 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na yürüdü. Partililer sık sık "Cumhuriyetin kalesiyiz" sloganları attı. Dev ekranda CHP adayı Oktay'ın seçim çalışmaları gösterildi. Ellerinde meşale ve konfetilerle meydanı dolduran yaklaşık 3 bin kişi davul zurna eşliğinde şarkılar söyledi. Yaklaşık 100 aracın bulunduğu konvoy şehir turu attı.DHA muhabirine telefonla açıklama yapan CHP'li Marmaris Belediye Başkan adayı Mehmet Oktay, "Marmaris'te 15 yıldır devam eden ötekileştirme, ayrıştırma ve kin bitmiştir. Bundan sonra önümüze bakıp halkımızla beraber belediyemizi yöneteceğiz. Marmaris'in gücü kavga ile değil birleşerek ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet kalesini doğru ellerde daha da ileriye taşıyacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kutlamalardan genel-ayrıntılı görüntüHaber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),(Toplam: 2 dakika 7 saniye-153 MB HD görüntü)======Adıyaman'da, AK Parti'lilerden kutlamaADIYAMAN'da, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri 'cumhur ittifakı' adayı AK Parti'li Süleyman Kılınç'ın kazanmasının ardından taraftarları AK Parti il binası önünde kutlama yapıldı.31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmamakla birlikte Adıyaman Belediye Başkanlığını AK Parti'li Süleyman Kılınç kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda kişi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Burada havai fişekli kutlama yapan partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı, ardından araç konvoyu ile şehir turu yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------AK Parti binası önüDavul-Zurna eşliğinde halay çekmeleriKonvoy oluşturulmasıHavai fişek patlatılmasıPartilerin slogan atması ve sevgi gösterisiVatandaşlar ile röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)=============Denizli'de AK Parti'li Zolan kazandıRamazan ÇETİN/DENİZLİ, - DENİZLİ'de, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Osman Zolan, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.Denizli'de, resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Osman Zolan kazandı.KİMDİR?Osman Zolan, 1964 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde dünyaya geldi. Zolan, ilköğrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta Gönen Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine belediye meclis üyeleriyle seçilen Zolan, 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babası.===========================Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı üçüncü kez Cengiz ErgünCemil SEVAL/MANİSA, - MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün, resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanarak üçüncü kez başkan oldu.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Millet İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün, seçildi.CENGİZ ERGÜN KİMDİR?Cengiz Ergün, 1960 yılında Manisa'da doğdu. Üniversite lisans öğrenimini, Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı. Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu ve iş hayatına atıldı. Müteahhit olarak Uncubozköy Mahallesi başta olmak üzere Manisa'da birçok projeyi hayata geçirdi. Cengiz Ergün, Hande ve Merve isimli iki kız evlat babasıdır. 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde, Manisa Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde MHP'den tekrar aday oldu ve kazandı. Ergün, böylelikle 'Büyükşehir' statüsü kazandıktan sonra kentin ilk başkanı da oldu.============================Afyonkarahisar'da AK Parti'li Mehmet Zeybek kazandı (2)SEÇİM KUTLAMASIResmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Mehmet Zeybek, partisinin il başkanlığında milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve İl Başkanı Hüseyin Sezen ile teşkilat mensuplarıyla sonuçları takip etti. Mehmet Zeybek, milletvekilleri ve partililerle birlikte daha sonra il başkanlığı önünden Anıtpark'a kadar yürüdü. Diğer taraftan uzun araç konvoyları da şehirde tur atarak, zafer kutlaması yaptı. Başkanlığa seçilen Mehmet Zeybek, kendisine destek veren ile vermeyen herkese teşekkür etti. Herkesin başkanı olacağını söyleyen Zeybek, "Afyonkarahisar'ı daha güzel günler bekliyor. Önümüzdeki günler inşallah Afyonkarahisar'ı şahlandırmaya devam edeceğiz. Belediyeyi halkımızla birlikte ortak akılla yürüteceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİAFYON=====================Eskişehir'de 5'nci Büyükerşen dönemiESKİŞEHİR'de 1999 yılında siyasete atılarak belediye başkanlığına seçilen CHP'li Yılmaz Büyükerşen, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 50 oy olarak üst üste 5'nci kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazandı. Büyükerşen, büyükşehir konukevinin ikinci katından balkondan konuşma yaparak seçmenlerine teşekkür ederken, Eskişehir'de partililer müzik eşliğince seçimi zaferini davullu zurnalı kutladı.Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den aday olarak oyların yüzde 44'ünü aldı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde, oylarını yüzde 45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi. 2009 yerel seçimlerinde yüzde 50 üzeri oy olan Büyükerşen, yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi. 27 Ocak 2011'de, partisinden istifa ederek CHP'ye geçen Büyükerşen, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde yüzde 45 oy alarak 4'ncü kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.BEŞİNCİ DÖNEMİNE BALKON KONUŞMASIBugünkü seçimlere CHP'den Millet İttifakı adayı olarak katılan Yılmaz Büyükerşen, oyunu Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'ne, eşi Seyhan Büyükerşen ile birlikte kullandı. Seçmenleriyle sohbet ederek okulları gezen Büyükerşen, ardından evine geçti. Seçim sonuçlarının bir kısmını seçim koordinasyon merkezinde takip eden Büyükerşen resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 50 oy alarak üst üste 5'nci kez büyükşehir belediye başkanlığın kazandı. Büyükşehir Belediyesi'nin konukevi binasının ikinci katındaki balkona dev Türk bayrağı ve Atatürk portresi asıldı. Meydanda toplananlara buradaki balkondan seslenen Büyükerşen, "Sizlere olan en derin sevgimizi bu balkondan sizlere sunuyoruz. Yakın zamana kadar Ankara'nın balkonu vardı. Şimdi Eskişehir'in balkonu var. Atatürkçü, laik, hukuk devleti, parlamenter sistemi savunan Eskişehirliler, bu seçimlerde gösterdiğiniz demokratik anlayıştan sizlere binlerce defa teşekkür ediyorum. Diğer parti adaylarına da uygarca bir seçim geçirdiğimiz için teşekkür ediyorum. Köylü, kentli, ilçeli bütün Eskişehirlilere hizmet yarışına kollarımızı sıvayıp başlayacağız. Sizler Türkiye'nin örnek bir şehri olarak hayatınıza devam edeceksiniz. Bize güç ve kuvvet verdiniz, sağ olun" şeklinde konuştu. Büyükerşen'e balkon konuşması sırasında yeniden başkanlığa seçilen Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye başkanları Ahmet Ataç ile Kazım Kurt da eşlik etti.Ellerinde Türk bayraklarıyla Yılmaz Büyükerşen'i dinleyen partililer daha sonra araç konvoyları ve davul zurna eşliğinde eğlenerek seçim zaferini kutladı.OYUNU ARTTIRDIBüyükerşen'in rakibi Cumhur İttifakı adayı Burhan Sakallı ise yerel seçimlerde yüzde 45 oy alarak ikinci sırada yer aldı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 45.3 (237 bin 375) oy alan Yılmaz Büyükerşen, bu seçimlerde oyunu yükselterek, yüzde 50'nin üzerinde çıktı. Ak Parti ise Eskişehir'de bir önceki seçimde yüzde 39.1 (204 bin 873) oy almıştı. Bu seçimlerde ise yüzde 45 seviyesinde kaldı. 31 Mart Mahalli İdareler yerel seçimlerine katılım oranı ise Eskişehir için yüzde 83 olarak belirlendi.MERKEZ İLÇELERDE CHP'Lİ ADAYLAR KAZANDIResmi olmayan sonuçlara göre Eskişehir'in merkez ilçeleri olan Tepebaşı ve Odunpazarı'nda da Millet İttifakı'nın adayı olarak katılan CHP'li adaylar seçimi kazandı. Tepebaşı ilçesinde Ahmet Ataç aralıklarla 4'ncü kez başkanlık koltuğuna oturdu. Odunpazarı ilçesinde ise Kazım Kurt ikinci kez başkanlığa seçildi.BÜYÜKERŞEN KİMDİR?8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Atatürk Lisesi'ni tamamladıktan sonra 1962'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ilk mezunlarından biri oldu. 1966 yılında doktorasını tamamlayan Büyükerşen, 1968 yılında doçent 1973 yılında profesör oldu. 1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirilen Yılmaz Büyükerşen 1987'de aynı göreve tekrar atandı. Eskişehir'de ikinci üniversitesinin kurulmasına ve dünyada tek olan Açık Öğretim Fakültesi'nin kurulmasına da öncülük eden Büyükerşen, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığı görevinde de bulundu. Kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 19 Mayıs 2013 tarihinde açıldı. 1999 yılında siyasete atılan Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında yapılan seçimleri kazandı. Yılmaz Büyükerşen evli, iki çocuk ve iki torun sahibi.Görüntü Dökümü:-Konuk evi balkona asılan Türk bayrağı ve Atatürk posteri-Toplanan kalabalık-Büyükerşen'in balkondan selamlaması-Balkondan yaptığı konuşma-Eğlenen partililer-Yakılan meşaleler-Araç konvoyu-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-==============Hatay'da başkanlığa yeniden CHP'li Lütfü Savaş kazandıHüseyin BOZOK/HATAY, - HATAY'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu alan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Lütfü Savaş, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.2014 yerel seçimlerinde; AK Parti'nin Antakya Belediye Başkanı iken yeniden aday gösterilmeyen Lütfü Savaş, partisinden istifa edip, CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak kazandı. Bu kez Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere giren CHP'li Lütfü Savaş, en çok oyu alarak ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili İbrahim Güler ise ikinci oldu.LÜTFİ SAVAŞ KİMDİR?Doç. Dr. Lütfü Savaş çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Dağdüzü köyünde dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Savaş, 1990-1996 yılları arasında Kayseri'nin Develi ve Balıkesir'in Burhaniye ilçelerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda Pratisyen Hekim olarak görev yaptı. İstanbul Okmeydanı Sosyal Sigortalar Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nde uzmanlık eğitimi aldı. Çeşitli hastanelerde Uzman Hekim olarak çalışan Savaş, 29 Mart 2009 yerel seçiminde AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı oldu. CHP'den 30 Mart 2014'te yeni kurulacak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olup, kazandı. Savaş, evli ve 2 çocuk babası.===============Yalova'da Vefa Salman yeniden başkanİsmail ÖZTÜRK/YALOVA, - YALOVA'da kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı Adayı CHP'li Vefa Salman, az bir farkla yeniden belediye başkanlığını kazandı.VEFA SALMAN KİMDİR ?Vefa Salman, 1965 yılında Yalova'da doğdu. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirerek iş hayatına atıldı. 1988 yılında, Yalova'da yayınlanan tek günlük gazete olan Haberci Gazetesi'nde yazı hayatına başladı. Yalova'da yayınlanan ikinci günlük gazete olan Yalova Gazetesi'nin kurucularından olup, gazetenin imtiyaz sahipliği ve başyazarlığını 7 yıl yürüttü. Yalovamiz.com isimli yerel internet sitesinin kurucularından ve sitenin köşe yazarlarındandır. CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2007), bir dönem Yalova Belediyesi Meclis üyeliği ve Grup Sözcülüğünü (2004-2009), aday adaylığı başvurusuna kadar CHP İl Disiplin Kurulu Üyeliği bir dönem Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı, üç dönem Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Murahhas üyeliği, bir dönem Yalova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeliği ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruculuğu, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP ve AK Parti itirazları üzerine geçersiz sayılan oylar yeniden incelendi. İncelenme sonrasında daha önce 1 oy farkla seçimi kaybeden CHP adayı Vefa Salman, bu kez 6 oyla belediye başkanlığına seçildi.