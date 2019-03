Dha Yurt Seçim Bülteni -39

Kaynak: DHA

Çorum'da başkanlığı AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın kazandıÇORUM'da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın seçimin galibi oldu.Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li seçmenler, kentteki Gazi Caddesi üzerinde yer alan Saat Kulesi yanında toplandı. Burada ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yapan partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı, ardından da araç konvoyu ile şehir turu yaptı. Kutlamalara katılan AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın, aylardır çalıştıklarını ve halkın desteği ile belediye başkanlığına seçildiğini söyledi. Seçimlerin bittiğini ve artık çalışma zamanının geldiğini kaydeden Aşgın, "Söz verdiklerimizi teşkilatımızla, milletvekillerimizle beraber yapacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKutlama görüntüleriHABER KAMERA: Serkan BARIŞ/ÇORUM, -=================Zeybekci: Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağızCUMHUR İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Zeybekci, yarından itibaren seçim sonuçlarını sandık sandık değerlendireceklerini belirterek, "Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız ve atılması gereken adımları atacağız" dedi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Secimlerinin son ermesinin ardından sonuçlarda belli olmaya başladı. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte il binasında sonuçları takip etti. Kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adayı CHP'li Tunç Soyer'in kazanmasının ardından, AK Parti İl Binası'nda sessizlik hakim oldu. Nasır ve Dağ ile il binasına gelen az sayıda partili, sonuçların belli olmaya başlamasıyla buradan ayrıldı.Seçimde yaklaşık yüzde 38.5 oy alan Nihat Zeybekci ise, sonuçları değerlendirdi. Zeybekci, sonuçlardan çıkarılacak dersler olduğunu belirterek, "Seçim sonuçlarının İzmir'imize, milletimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir karar vermiştir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi milletimizin iradesinin üstünde bir güç tanımadık. Milletimizin verdiği kararın ne önüne en de sonuna bir nokta eklemek gibi bir niyetimiz olmuştur. Milletimizin İzmir'imizin verdiği karara saygı göstermek bir vazifedir. Öncelikle İzmir'imize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4,5 aylık bir seçim kampanyası yürüttük. Son derece medeni, son derece hoş görülü, son derece kucaklayıcı, sessiz, sakın bir seçim kampanyası yürütme imkanı verdi bize. Onun için bütün vatandaşlarımıza bu anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Verdiğimiz bir rahatsızlık olduysa da onlardan özür diliyorum. Siz değerli basın mensupları da yağmurda çamurda bize eşlik ettiniz. Bütün İzmir'in sokaklarını birlikte dolaştık. Yani bir İzmir'imizi bir ilçeymiş gibi tüm sokaklarını dolaşarak, tüm esnafımızla, gencimizle, yaşlımızla, insanlarımızla birebir temas ettik. Milyonlarca vatandaşlarımızla beraber olduk. Hiçbir yerde bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Ben partimizdeki başta İl Başkanım olmak üzeri tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim. Cumhur İttifakının diğer kanadı MHP teşkilatına da teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzel bir çalışma fırsatı bulduk. Yarından itibaren İzmir'imizin verdiği oyları tek tek sandık sandık detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Bunlardan çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız ve atılması gereken adımları atacağız. Hemen arkasından seçilen belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. İzmir'e verdiğimiz sözleri yerel yönetimler kapsamında vereceğimiz hizmetleri tekrar gözden geçireceğiz. O şekilde bir değerlendireceğiz. Ekibi takımı toplayıp çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin huzurunda tüm İzmirlilere şunu ulaştırmak istiyorum. Bu can bu bedende olduğu sürece İzmir'e hizmet etmek benim için şereftir. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir süreç başlıyor. Ben ülkemizin zor dönemi atlattığını düşünüyorum. Bundan sonra önümüzdeki süreçte ekonomik anlamda ülkemizin kalkınması için güzel bir sürece başlayacağımıza inanıyorum. Allah her şeyin güzelini İzmir'imize nasip etmesini diliyorum. Seçimlerin bittiğini ve artık çalışma zamanının geldiğini kaydeden Aşgın, "Söz verdiklerimizi teşkilatımızla, milletvekillerimizle beraber yapacağız" dedi.=======================Bitlis'te AK Parti'liler kutlama yaptıBİTLİS'te henüz resmi olmayan sonuçlara göre Bitlis Belediye Başkanı AK Partili Nesrullah Tanğlay oldu. Çok sayıda AK Parti'li kent merkezinde toplanarak kutlama yaptı. Tanğlay da seçmenlere teşekkür etti.Kentte araçlarıyla şehir turu atan AK Partililer daha sonra Ulu Cami önünde biraraya geldi. AK Parti Milletvekili Vahit Kiler, Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay ve İl Başkanı Engin Günceoğlu, seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara teşekkür konuşması yaptı.Havai fişekli kutlamaların ardından vatandaşlara hitap eden AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis halkının tüm dünyaya mesaj verdiğini belirtti ve "Türkiye'nin haritasını değiştirdiniz. Bu sizin zaferiniz. Hizmet siyasetini seçtiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Sizler sırtını Kandil'e dayayanlara değil, sırtını millete dayayanlara destek verdiniz. Cumhurbaşkanımıza güç verdiniz. Amerika ve İsrail'e karşı mahcup etmediniz" dedi.Bitlis halkının sandıkları patlatarak tarih yazdığını söyleyen Tanğlay, "Yükümüz fazla, işimiz çok. Bitlis'in hizmete ihtiyacı çok. Memleketimize çalışacağız, hizmet edeceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Toplanan kalabalıktan detay-Ak Parti Seçim otobüsünün yanaşması-Sevgi gösterilerinden detay-Meşale ve Havai Fişeklerden detaylar-Nesrullah Tanglay'ın teşekkür konuşması-AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in KonuşmasıÖzcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -===================================Çorlu'da CHP'liler kutlama yaptıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Ahmet Sarıkurt, kazandı.Çorlu'nun mevcut Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından Atatürk Meydanı'nda kutlama yapan partililerine konuştu. Seçimlerin kazasız, belasız bittiğini söyleyen Sarıkurt, "Yerel seçimlerimizi huzur içinde gerçekleştirdik. Sandık başına giderek hep beraber önümüzdeki beş yıl için belediye başkanınızı seçtiniz, belediye meclis üyelerini seçtiniz hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin gurur duyacağı bir belediye başkanı olacağım, söz veriyorum. Bunda sonra da barış ve huzur içerisinde hep beraber olacağız. Ben buradan herkese söz veriyorum. Sadece partili vatandaşlarımızın değil, tüm hemşerilerimizin belediye başkanı olacağım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Toplanan partililer-Belediye başkanı seçilen Ahmet Sarıkut gelişi-Ahmet Sarıkurt konuşma-Genel ve detaylarHaber- Kamera Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),==========================Kütahya'nın yeni belediye başkanı MHP'li Alim IşıkOğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, - KÜTAHYA Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, MHP'nin adayı Alim Işık seçildi.Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP'den aday gösterilen Alim Işık, Kütahya Belediye Başkanlığı'na seçildi. AK Parti'den mevcut belediye başkanı Kamil Saraçoğlu'nun yerine aday gösterilen Ahmet Sami Kutlu ise ikinci sırada yer aldı.ALİM IŞIK KİMDİR?Alim Işık, 3 Şubat 1959'da, Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü'nü birincilikle bitiren Işık, yüksek lisans ve doktorasını ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. İyi düzeyde İngilizce bilen Alim Işık, evli ve 3 çocuk babasıdır.==================Van Büyükşehir Belediyesi'ni HDP'li eş başkanlar kazandıVAN, - VAN'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ertan ve Avcı oyların çoğunluğunu alarak Van'ın yeni büyükşehir belediye başkanları seçildi.İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile DBP'li Van Büyükşehir Eş Başkanları Bekir Kaya ve Hatice Çoban görevden alınırken, dönemin Van Valisi Murat Zorluoğlu ise Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Yoğun bir seçim gündeminin yaşandığı Van'da HDP'nin eş başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı büyükşehir belediyesini kazanırken, daha önce kazandıkları bazı ilçeleri ise kaybettiler.GÜRPINAR, ÇATAK VE BAHÇESARAY'DA BU KEZ AK PARTİ KAZANDIAK Parti'de olan Merkez Tuşba ilçesini HDP'nin eş başkan adayları Yılmaz Berfi ve Ayşe Mamur kazanırken, Daha önce HDP'de olan ve yerine kayyum atanan Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray ilçelerini ise bu kez Cumhur İtifakı'nı desteklediği AK Parti adaylarına kaptırdı. Ak Parti adayları Meki Arvas Bahçesaray'da, Hayrullah Tanış Gürpınar'da, Abdurrahman Şeylan ise Çatak'ta resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanları seçildi. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Gevaş ilçesinde ise bir değişiklik olmadı ve AK Partili aday Murat Sezer oyların çoğunluğunu alarak belediye başkanı seçildi. Van'ın büyük ilçelerinden olan Erciş'teki oy sayım işlemleri ise halen sürüyor.Van'ın merkez İpekyolu ilçesini HDP'nin eş başkan adayları Azim Yacan ve Şehzade Kurt, merkez Edremit ilçesini Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Medeni Özer, Muradiye'yi Yılmaz Saran ve Leyla Balkan, Özalp'ı Yakup Almaç ve Dilan Öğrenci, Saray'ı Caziye Duman ve Şabettin Bilmez, Başkale'yi Erkan Acar ve Şengül Polat, Çaldıran'ı ise Leyla Aksak ve Faruk Demir, oyların çoğunluğunu alarak kazandı.BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN1975 yılında Van'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Bedia Özgökçe Ertan avukatlık mesleğine başladı. HDP'den 26'ncı dönem Van Milletvekili seçilen Ertan, Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.MUSTAFA AVCIEş Başkan Mustafa Avcı,1956 yılında Van'nın Erciş ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erciş'te tamamladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversite'de sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi ve uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Demokratik Toplum Partisi kapanmadan önce İstanbul İl Eş Başkanlığı görevini üstlendi. Mustafa Avcı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP Van Merkez Belediye Eş Başkan adayı oldu.