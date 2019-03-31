Dha Yurt Seçim Bülteni-4

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1)CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ERKEK: TÜRKİYE'NİN NORMALLEŞMEYE İHTİYACI VARÇANAKKALE'de oyunu kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Biz, Türkiye'de barış ve huzur içerisinde, kardeşçe hep birlikte yaşamak istiyoruz. Tüm amacımız bu. Son dönemlerde demokrasiye ağır darbeler vuruldu. Demokrasi olmazsa kalkınma da olmaz, aş, iş, ekmek de olmaz. Onun için hep birlikte demokrasiye sahip çıkmalıyız" dedi. Çanakkale'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için il genelinde bin 604 sandıkta 410 bin 125 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemine, vatandaşlar erken saatlerden itibaren yoğun ilgi gösterdi. Oylarını kullananlar, 'Hayırlı Olsun' temennisinde bulundu.'HEP BİRLİKTE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMALIYIZ'CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Avukat Muharrem Erkek de Ankara'da görevli olduğu ve yola çıkacağı gerekçesiyle saat 08.15'te Ömer Mart Ortaokulu'ndaki 1281 Nolu sandıkta oyunu kullandı. Görevini yerine getirdiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şunları söyledi:"Yerel demokrasiye sahip çıkmak çok önemli. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Biz Türkiye'de barış ve huzur içerisinde kardeşçe, hep birlikte yaşamak istiyoruz. Tüm amacımız bu. Son dönemlerde demokrasiye ağır darbeler vuruldu. Demokrasi olmazsa kalkınma da olmaz, aş, iş, ekmek de olmaz. Onun için hep birlikte demokrasiye sahip çıkmalıyız. Bugün bu soğuk hava, bence baharın müjdecisi. Her bir oy bir bahar çiçeğidir. Umarım tüm ülkemizin dağlarında çiçekler açar, bahar gelir. Biz hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi düşünceden, hangi, inançtan olursak olalım, insanız. Onun için bizim birbirimizden bir farkımız yok. Birbirimizi ötekileştirmeden, toplumu ayrıştırmadan siyaset yapmak, siyaset üretmek bizim temel görevimiz." Oy kullanan vatandaşlar seçimin Çanakkale için hayırlı olmasını diledi. Çanakkale'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.Görüntü Dökümü------------------------Çanakkale'de oy verme işlemi ve vatandaşların oy kullanmasından genel ve detay görüntü.-Sandık görevlilerinden,oy pusulalarından genel ve detay görüntü.-Muharrem Erkek oy kullanma görüntüsü.-Muharrem Erkek açıklama görüntüsü.-Vatandaş ile röp.Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,=====================================================2)HDP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MIZRAKLI, OYUNU KULLANDIHDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Cemil Özgür İlkokul'undaki 1152 Nolu sandıkta oyunu kullandı.HDP Diyarbakır Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı, oyunu ilk kullanan adaylardan oldu. Saat 07.30 sıralarında Dicle Üniversitesi lojmanlarında bulunan Cemil Özgür İlkokulu'na gelen Mızraklı, 1152 Nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmadan önce açıklamada bulunan Mızraklı, seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Özellikle içinde bulunduğumuz dünya, ülke koşulları göz önünde bulundurulduğu zaman hepimizin açısında zorlu bir dönemin ertesinde irademizi belirleyeceğimiz ve bir tür kader tayını yapacağımız bir seçimin arifesindeyiz. Hem bütün Türkiye halklarına hayırlı olsun diyorum hem de aydınlık yarınlara umut olsun diyorum. Bütün seçimlerin olduğu gibi hukukun gölgesinde, demokrasiye ve adaleti tekrardan perçinleyecek ve üretecek bir seçim atmosferi olması herkesin yararınadır, bunu belirterek demokrasiye ve adalete vurgu yapıyorum" dedi.Mızraklı'nın oy kullandığı okulda, Avrupa Parlamentosu Yerel Yönetimler gözlemci heyeti de seçimleri takip etti.Görüntü Dökümü-----------------------Mızraklı'nın oy kullanacağı okuldan detaylarMızraklının okula gelmesiMızraklı'nın oyunu kullanmasıMızraklı'nın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-kamera: Ahmet ÜN-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 316 MB===================================================3)İZMİR'DE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADIİZMİR'deki 3 milyon 252 bin 106 seçmen, saat 08.00'den itibaren sandık başlarına giderek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kent genelindeki 10 bin 200 sandıkta oy kullanmaya başladı.İzmir İl Seçim Kurulu'nun verilerine göre, il genelinde toplamda 3 milyon 252 bin 106 seçmen bulunuyor. İzmirli seçmenler 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için saat 08.00'den itibaren 10 bin 200 sandıkta oy kullanmaya başladı. Büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve mahalle muhtarı seçecek olan İzmirliler'in seçime ilgisinin yoğun olduğu gözlendi.İzmir'de sağlık sorunu yaşayan seçmenler için seyyar sandık uygulaması bu seçimlerde tekrarlanacak. Sağlık sorunu yaşayanlar için 43 seyyar sandık oluşturalacak. Öte yandan, Buca Cezaevi'nde 6, Aliağa Cezaevi'nde 7, Bergama Cezaevi'nde 1, Menemen ve Ödemiş Cezaevleri'nde ise 2'şer tane olmak üzere toplamda 18 sandık kurulacak.EN FAZLA SANDIK BUCA'DAİzmir'de en fazla seçmen sayısına sahip ilçe olan Buca'da 364 bin 19 seçmen oy kullanacak. Seçmenler için 1090 sandık kuruldu. Buca'yı 360 bin 903 seçmenle Karabağlar takip ediyor. Burada da toplamda 1073 sandıkta oy verilecek. Seçmen sayısının en düşük olduğu ilçe Karaburun'da ise 9 bin 62 seçmen 36 sandıkta oy kullanıyor.Görüntü Dökümü-----------------------Oy kullanılan okuldan görüntüOy kullanmaya gelenlerden görüntüSandık başında oy kullanılmasından görüntüHaber-Kamera: İZMİR,================================================4)DEPREMZEDELER OYLARINI ÇADIRLARDA KULLANDIDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde deprem nedeniyle beton binaların hasar gördüğü Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, oylarını çadırlarda kullanmaya başladı. Depremin vurduğu diğer mahallelerde ise betonerme binalarda hasar olmadığı için seçim sandıkları okullarda kuruldu.Acıpayam ilçesinde geçen 20 Mart tarihinde meydana gelen, Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremde bazı binaların yıkıldığı, bazılarının hasar gördüğü Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde yaşayan depremzedeler, bugün yapılan yerel seçimlerde oylarını kurulan seçim çadırlarında, saat 08.00'dan itibaren kullanmaya başladı. Artçı sarsıntıların sürdüğü ve vatandaşların çadırlarda kalmaya devam ettiği bölgede, Oğuz Mahallesi'nde 208, Çubukçular Mahallesi'nde ise 50 seçmen çadırlarda kurulan birer sandığa giderek oy kullanıyor.Oğuz Mahallesi'nde yaşayan Aydın Doğu, ilçede artçı sarsıntıların sürdüğünü belirtip, "Daha önce oylarımızı kullandığımız köy kahvesi deprem nedeniyle yüzde 80 hasar gördü. Depremde mahallemizde birçok ev yıkıldı, birçok binada da hasar oluştu. Oy kullanacağımız başka bir yer olmadığı için, bu seçimlerde kurulan çadırlarda oy kullanıyoruz. Seçimler devletimize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.Öte yandan Acıpayam'daki betonerme binaların hasar görmediği mahallelerde ise okullarda kurulan sandıklarda vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.Görüntü Dökümü------------------------Oy kullanılan çadırdan görüntü-Çadırda oy kullanan seçmenlerden görüntü-Depremzede seçmen Aydın Doğu ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,====================================================5)KİLİS'TE, 379 SANDIKTA OY KULLANILIYORKİLİS'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi 379 sandıkta, saat 07.00 itibarıyla başladı. 87 bin 320 seçmenin bulunduğu Kilis'te, oy kullanılması için 379 sandık kuruldu. Sabah saatlerinden itibaren sandığa giden seçmenler, belediye başkanlığı, meclis üyeleri ve muhtarlara ilişkin tercihlerini yapmaya başladı. Havanın yağışlı olması nedeniyle sabah saatlerinde sandığa giden sayısının az olduğu kentte oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.Görüntü Dökümü-----------------------Oy kullanılırkenGenel ve detay görüntüler( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 89.5MB====================================================6)AFYONKARAHİSAR'DA SEÇMENLER SANDIĞA GİTTİAFYONKARAHİSAR'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gitti. Afyonkarahisar'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Erken saatlerde oy kullanacakları okullara gelen vatandaşlar, kayıtlı oldukları sandıklarda oy vermeye başladı. Kentte, kurulan 1939 sandıkta 513 bin 997 seçmen belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği, muhtar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercih yapacak. Afyonkarahisar'da oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.Görüntü Dökümü-----------------------Sandıklardan detayVatandaşlar oy kullanırken detayGenel detaylarHABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,==================================================7)VALİ KARALOĞLU OYUNU KULLANDIANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile oy kullandı.Vali Münir Karaloğlu, oy kullanmak için eşi Sevim Karaloğlu ile Valilik Konağı'nın karşısında bulunan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yürüyerek geldi. 1111 Nolu sandıkta oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, "Oyumuzu kullandık. Şehrimiz, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Antalya'da saat 08.00'de bütün sandıkların sorunsuz bir şekilde açıldığını belirten Vali Münir Karaloğlu, "Oy verme işlemleri başladı. Herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz. Polis ve jandarma bölgesinde 9750 güvenlik görevlimiz ile her türlü güvenlik tedbirimizi almış bulunmaktayız. Hem seçim esnasında, hem sandıklar açıldıktan sonra Antalya'nın tamamında vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için bütün arkadaşlar görevlerinin başında" diye konuştu.Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmenin, 5 bin 457 sandıkta ve 1024 sandık bölgesinde oy kullandığına vurgu yapan Vali Karaloğlu, şöyle dedi:"Seçim kampanyası döneminde Antalya'da demokratik olgunluğa yakışır bir yarış olmuştur. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Bundan dolayı seçime giren bütün partilerimizi, bütün adaylarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Herhangi bir sorun yaşanmadan seçim propaganda dönemini kapattık. Şimdi oy verme sürecindeyiz. Bu süreci de sandıkların açılması sürecini de yine sorunsuz bir şekilde tamamlayarak, yarından sorma normal hayatımıza döneriz diye temenni ediyorum."Vali Münir Karaloğlu, konuşmasının ardından yine eşiyle konutuna yürüyerek gitti.Görüntü Dökümü-----------------------Vali Münir Karaloğlu va eşinin oy kullanmaya gelişleriOy kullanmalarıRÖP: Münir Karaloğlu ( Antalya Valisi )294 MB -- 02.39 /// HDHaber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,=====================================================8)KARLIOVA'DA SEÇMEN, KAR ALTINDA SANDIĞA GİTTİBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde seçmenler, yoğun kar yağışı altında oylarını kullanıyor.Karlıova'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar, dün geceden beri ilçede etkili olan yoğun kar yağışı altında sandığa gitti. Kaymakamlık ve belediye koordinesinde kriz masası oluşturulan ilçede Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin tercihlerini yapan seçmenler, sonuçların hayırlı olmasını diledi.Görüntü Dökümü:----------------------Oy kullanmaya giden vatandaşların görüntüsüOkul içerisinden görüntülerGenel ve detay görüntülerHaber: Serkan BİNGÖL-Kamera: KARLIOVA(BİNGÖL),GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10.9 MB