Dha Yurt Seçim Bülteni-4

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KİLİS'TE, YENİ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVİ DEVRALDIKİLİS'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı görevine seçilen AK Parti'li Mehmet Abdi Bulut, görevi mevcut belediye başkanı Hasan Kara'dan devraldı.Kilis'te daha önce 2 dönem belediye başkanlığı yapan ve dün yapılan seçimlere de AK Parti adayı olarak katılan Mehmet Abdi Bulut, resmi olmayan sonuçlara göre kazanan isim oldu. Mehmet Abdi Bulut, bu sabah beraberindeki çok sayıda partili ile birlikte Kilis Belediyesi'ne geldi. Taraftarları tarafından alkışlar eşliğinde gelen Mehmet Abdi Bulut'u, belediye girişinde mevcut başkan AK Partili Hasan Kara çiçeklerle karşıladı. Hasan Kara, seçimlerin AK Parti'nin zaferi ile sonuçlandığını belirterek, göreve seçilen Bulut'u kutladı.Görevi devralan Mehmet Abdi Bulut ise Hasan Kara'ya kente hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "İnşallah hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Taşın üzerine taş koymaya geldik. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Kilisliler rahat olsunlar, güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.Göüntü Dökümü----------------------------------Başkanın Belediyeye gelişiEski başkan hasan karayla beraberEski başkanın yeni başkanı yerine oturtmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 182 MBHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)======================FATMA ŞAHİN'E COŞKULU KARŞILAMAGaziantep'te kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Fatma Şahin'in yeniden seçilmesinin ardından belediye çalışanları ve vatandaşlar Şahin'i belediye binası önünde coşkuyla karşıladı.Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi önünde davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar, bina önüne gelen Şahin'in üzerine gül yaprakları serpti. Fatma Şahin, vatandaşların ve belediye çalışanlarının sevgi gösterisi karşısında duygulu anlar yaşadı. Seçimlerde aldığı başarıyı aile olmaya bağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün elde ettiğimiz bu başarı sadece benim değil aile olarak hepimizin başarısıdır. Vefanız için, kardeşliğiniz için, bu zor coğrafyada ve bu zor dönemde dağ gibi arkamızda durduğunuz için Allah hepinizden razı olsun" dedi. AK Parti'nin 15 seçimden birinci olarak çıktığını hatırlatan Fatma Şahin, yeni dönemde oy veren, vermeyen tüm Gazianteplilere hizmet için çalışacağını da sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Fatma Şahin'e güller atılmasıHalayFatma Şahin konuşmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 542 MBHaber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)====================FİNİKE 63 YIL SONRA CHP'DEANTALYA'nın Finike ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi oldu. Bu sonuçla CHP, 63 yıl sonra ilk kez Finike Belediyesi başkanlığını aldı.Finike'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çekişmeli bir yarışa sahne oldu. Seçimler, Cumhur İttifakı adayı MHP'li Nail Dülgeroğlu ile Millet İttifakı adayı CHP'li Mustafa Geyikçi arasında geçti. Oy sayımları ve sandık sonuçlarının İlçe Seçim Kurulu'na getirilmesini, Geyikçi ve Dülgeroğlu destekçileri yakından takip etti. Her iki adayı destekleyenler geç saatlere kadar kesin sonuçların açıklanmasını bekledi. Adliye binası çevresinde polis ve jandarma ekipleri yaşanabilecek olaylara karşı önlem aldı.İlçe Seçim Kurulu'ndan alınan resmi ancak kesin olmayan sonuçlara göre Mustafa Geyikçi 14 bin 997, Nail Dülgeroğlu 14 bin 920 oy aldı. Mustafa Geyikçi'nin 77 farkla ipi göğüslediği Finike'de CHP, 1939-1956 döneminde belediye başkanlığı yapan Mustafa Fortaç'ın ardından 63 yıl sonra Finike Belediyesi'ni kazandı. Sonuçların netleşmesinin ardından Mustafa Geyikçi, "Seçimi hep birlikte kazandık. Evet sayısal olarak kazandık. Şu anda 48 saatlik itiraz süresi bekleniyor. Bu seçimde Finike kazanmıştır. Bundan sonra partili, partisiz, bana oy veren veya vermeyen tüm Finikeli vatandaşlarımın hizmetindeyim" dedi. CHP eski İlçe Başkanı Okan Tanır, 1956 yılından sonra CHP'nin Finike'de ilk kez seçim kazandığını, bundan da gurur duyduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi.İlçede uzun süredir fotoğraf ve belge arşivi yapan Berati Arıcan da Finike'de CHP'li en son belediye başkanının 1939-1956 döneminde görev yapan Mustafa Fortaç olduğunu, 1956 yılında başkanlığı Demokrat Partili Muharrem Baskın'ın kazandığını ve 1960'a kadar görevini sürdürdüğünü kaydetti.Haber: Suat SÖĞÜT/FİNİKE,============================================ANTALYA'DA KAZANAN BAŞKANLARYüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Antalya İl Seçim Kurulu'ndan alınan ve kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Antalya'da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere toplam 9 belediyeyi kazanan CHP oldu. İlçelerde AK Parti 6, MHP ve İYİ Parti 2'şer, DSP bir belediye kazandı.31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Antalya'da toplam 5 bin 437 sandık kuruldu. 1 milyon 707 bin 819 kayıtlı seçmenin bulunduğu Antalya'da 1 milyon 456 bin 340 kişi oy kullandı. 1 milyon 410 bin 962 oy geçerli, 45 bin 378 oy ise geçersiz sayıldı. 251 bin 479 seçmen ise sandığa gitmedi.Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe olmak üzere 20 belediye başkanı seçimi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi seçiminde 9 aday yarıştı. 1 milyon 410 bin 962 geçerli oyun 714 bin 224'ünü alan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Muhittin Böcek, yüzde 50.62 oranla kazanan isim oldu. Cumhur İttifakı adayı AK Parti'den Menderes Türel, 652 bin 579 oy ve yüzde 46.25 oranla ikinci sırada yer aldı.GEÇERSİZ OYLAR 7 ADAYI SOLLADIBu seçimde Antalya'da toplam 45 bin 378 oy geçersiz sayıldı. Geçersiz oylar birçok adayın aldığı oyların üzerinde çıktı. Saadet Partisi (SP) adayı Ali Aktaş 13 bin 598, Demokratik Sol Parti (DSP) adayı Reşat Oktay 13 bin 477, Demorat Parti adayı Dolunay Yelda Doğan 8 bin 68, Vatan Partisi adayı Bülent Okay 3 bin 926, Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Sevinç Sertbarut 2 bin 261, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) adayı Nazım Şahin 2 bin 70, bağımsız aday Bekir Karadaş 759 oy alarak oranları yüzde 1'in altında kaldı.AKSEKİ: 11 bin 243 kayıtlı seçmenin bulunduğu Akseki'de 63 sandıkta, 9 bin 652 oy kullanıldı. Akseki'de 503 oy geçersiz sayıldı. Geçerli 9 bin 149 oyun 4 bin 834'ünü alan AK Partili İbrahim Özkan, yüzde 52.84'le seçimi kazandı. CHP'nin adayı Erdoğan Erdoğan 4 bin 83 oy ve yüzde 44.63 oranla seçimi kaybetti.AKSU: 49 bin 941 kayıtlı seçmenin bulunduğu Aksu'da 161 sandıkta oy kullanıldı ve 42 bin 118 geçerli oy sayıldı. 15 bin 467 oy ve yüzde 36.72 oranla AK Parti'den Halil Şahin seçimi kazandı. İkinci sırada İYİ Parti adayı Durmuş Ali Arslan 12 bin 473 oy ve yüzde 29.61 oranla ikinci olurken, DSP adayı İsa Yıldırım 11 bin 506 oy ve yüzde 27.32 oranla üçüncü oldu.ALANYA: 206 bin 576 kayıtlı seçmenin bulunduğu Alanya'da 668 sandıkta, 172 bin 152 oy kullanıldı. 8 bin 861 oy geçersiz sayıldı. Geçerli 163 bin 291 oyun 94 bin 56'sını alan MHP'nin adayı Adem Murat Yücel, yüzde 57.60'la yeniden seçildi. İYİ Parti'nin adayı Abdullah Sönmez, 59 bin 165 oy, yüzde 36.23 oranla ikinci sırada kaldı.DEMRE: 19 bin 353 kayıtlı seçmenin bulunduğu Demre'de 62 sandıkta 18 bin 279 oy kullanıldı. 719 oy geçersiz sayıldı. 17 bin 560 geçerli oyun 9 bin 558'ini alan İYİ Parti'den Okan Kocakaya, yüzde 54.43'le başkan seçildi. AK Parti'nin adayı Süleyman Topcu, 7 bin 780 oy ve yüzde 44.31 oranla seçimi kaybetti.DÖŞEMEALTI: 44 bin 344 kayıtlı seçmenin bulunduğu Döşemealtı'nda 148 sandıkta 39 bin 575 oy kullanıldı. 1231 oy geçersiz sayıldı. 38 bin 344 geçerli oyun 18 bin 701'ini alan CHP'den Turgay Genç, yüzde 48.77 oranla birinci oldu. AK Parti'nin adayı Emre Afacan, 105 oy farkla 18 bin 596 oy ve yüzde 48.50 oranla ikinci sırada yer aldı.ELMALI: 30 bin 303 kayıtlı seçmenin bulunduğu Elmalı'da, 120 sandıkta 28 bin 201 seçmen oy kullandı. 1256 oy geçersiz sayıldı. 26 bin 945 geçerli oyun 14 bin 251'ini alan İYİ Parti'den Halil Öztürk, yüzde 52.89'la seçimi kazandı. Mevcut başkan AK Parti'den Ümit Öztekin 12 bin 77 oy ve yüzde 44.82 oranla ikinci sırada kaldı.FİNİKE: 36 bin 22 kayıtlı seçmenin bulunduğu Finike'de, 126 sandıkta 32 bin 17 seçmen oy kullandı. 1483 oy geçersiz sayıldı. 30 bin 534 geçerli oyun 14 bin 997'sini alan CHP'den Mustafa Geyikçi, yüzde 49.12 oranla seçimi kazandı. İkinci sırada MHP'nin adayı Nail Dülgeroğlu, 77 oy farkla 14 bin 920 oy ve yüzde 48.86 oranla ikinci sırada yer aldı.GAZİPAŞA: 38 bin 414 kayıtlı seçmenin bulunduğu Gazipaşa'da, 137 sandıkta 35 bin 405 seçmen oy kullandı. 1678 oy geçersiz sayıldı. 33 bin 727 geçerli oyun 18 bin 312'sini alan CHP'den Mehmet Ali Yılmaz, yüzde 54.29 oranla seçimi kazandı. Mevcut başkan AK Parti'den Adil Çelik, 14 bin 736 oy ve yüzde 43.69 oranla seçimi kaybetti.GÜNDOĞMUŞ: 6 bin 985 kayıtlı seçmenin bulunduğu Gündoğmuş'ta 35 sandıkta 6 bin 485 seçmen oy kullandı. 463 oy geçersiz sayıldı. 6 bin 22 geçerli oyun 3 bin 616'sını alan mevcut başkan AK Parti'den Mehmet Özeren yeniden seçildi. İkinci sırada İYİ Parti'den Sultan Çetin, yüzde 37.60 oran ve 2 bin 264 oy aldı.İBRADI: 3 bin 9 seçmenin bulunduğu İbradı'da, 13 sandıkta 2 bin 714 seçmen oy kullandı. 121 oy geçersiz sayıldı. 2 bin 593 geçerli oyun 1280'ini alan mevcut başkan CHP'den Serkan Küçükkuru, yüzde 49.36 oranla yeniden seçildi. AK Parti'nin adayı Hatice Sekmen, 1192 oy ve yüzde 45.97 oranla ikinci sırada kaldı.KAŞ: 44 bin 158 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kaş'ta, 161 sandıkta 40 bin 137 oy kullanıldı. 2 bin 86 oy geçersiz sayıldı. 38 bin 51 geçerli oyun 16 bin 343'ünü alan AK Parti'nin adayı Mutlu Ulutaş, daha önce de kendi partisinde olan belediyeyi yüzde 42.95'le kazandı. CHP'nin adayı Hayri Süt 13 bin 313 oy ve yüzde 34.99 ile ikinci sırada kaldı. Kaş'ta DP'nin adayı Erol Demirhan, 7 bin 992 oy ve yüzde 21 oranla üçüncü oldu.KEMER: 29 bin 653 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kemer'de, 90 sandıkta 25 bin 708 oy kullanıldı. 752 oy geçersiz sayıldı. 24 bin 956 oyun 9 bin 901'ini alan DSP'nin adayı Necati Topaloğlu, yüzde 39.67 oranla seçimi kazandı. İkinci sırada mevcut başkan CHP'li Mustafa Gül 8 bin 508 oy ve yüzde 34.09 oranla seçimi kaybetti. MHP'nin adayı Yusuf Üras ise 6 bin 17 oy ve yüzde 24.11 oranla üçüncü sırada kaldı.KEPEZ: 367 bin 479 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kepez'de 1095 sandıkta oy kullanıldı. 9 bin 150 geçersiz sayıldı. Geçerli 307 bin 56 oyun 150 bin 161'ini alan AK Parti'den mevcut başkan Hakan Tütüncü, yüzde 50.41'le yeniden seçimi kazandı. CHP'nin adayı Murat Dinç, 133 bin 50 oy ve yüzde 44.66 oranla ikinci sırada kaldı.KONYAALTI: 118 bin 623 kayıtlı seçmenin bulunduğu Konyaaltı'nda, 359 sandıkta 97 bin 538 oy kullanıldı. 1680 oy geçersiz sayıldı. 95 bin 858 geçerli oyun 64 bin 85'ini alan CHP'den Semih Esen, daha önce kendi partisinde olan belediyeyi yeniden kazandı. AK Parti'nin adayı Gaye Doğanoğlu, 29 bin 581 oy ve yüzde 30.86 oranla ikinci oldu.KORKUTELİ: 43 bin 282 kayıtlı seçmenin bulunduğu Korkuteli'nde, 156 sandıkta 39 bin 578 oy kullanıldı. 2 bin 29 oy geçersiz sayıldı. 37 bin 549 oyun geçerli oyun sayıldığı seçimde 13 bin 496 oy alan MHP'den Ömer Niyazi İşlek, yüzde 35.94'le seçimi kazandı. İkinci sırada İYİ Parti'den Halil Kara 12 bin 377 oy ve yüzde 32.96 oranda kaldı. AK Parti'den belediye başkanıyken aday gösterilmeyince Saadet Partisi'ne geçen ve buradan aday olan Hasan Ali İrban, 11 bin 186 oy ve yüzde 29.79 oranla seçimi üçüncü sırada bitirdi.KUMLUCA: 50 bin 443 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kumluca'da, 165 sandıkta 45 bin 581 seçmen oy kullandı. 1369 oy geçersiz sayıldı. 44 bin 212 geçerli oyun 22 bin 664'ünü alan CHP'den Mustafa Köleoğlu, yüzde 51.26 oranla seçimi kazandı. AK Parti'nin adayı Hüsamettin Çetinkaya ise yüzde 45.70 oran ve 20 bin 204 oyla ikinci sırada kaldı.MANAVGAT: 161 bin 447 kayıtlı seçmenin bulunduğu Manavgat'ta 522 sandıkta 140 bin 351 oy kullanıldı. 4 bin 371 oy geçersiz sayıldı. 135 bin 980 geçerli oyun, 70 bin 323'ünü alan CHP'den mevcut başkan Şükrü Sözen, yüzde 51.72 oranla yeniden seçildi. AK Parti'nin adayı Hasan Öz, 63 bin 476 oy ve yüzde 46.68 oranla ikinci oldu.MURATPAŞA: 357 bin 18 seçmenin bulunduğu Muratpaşa'da, 166 sandıkta 289 bin 790 oy kullanıldı. 5 bin 924 oy geçersiz sayıldı. 283 bin 866 geçerli oyun 184 bin 159'unu alan mevcut başkan CHP'den Ümit Uysal, yüzde 64.88 oranla yeniden seçildi. İkinci sırada AK Parti'nin adayı Gökçen Özdoğan Enç, yüzde 33.04 oran ve 93 bin 790 oy aldı.SERİK: 89 bin 526 kayıtlı seçmenin bulunduğu Serik'te, 290 sandıkta 80 bin 26 oy kullanıldı. 3 bin 262 geçersiz oy sayıldı. 76 bin 764 geçerli oyun 28 bin 759'unu alan AK Parti'den Enver Aputkan, yüzde 37.46 oranla seçimi kazandı. İkinci sırada DSP adayı Mehmet Habalı 24 bin 77 oyla yüzde 32.28'de kaldı. İYİ Parti'nin adayı Yusuf Mecek ise 21 bin 287 oyla yüzde 27.73 oranla üçüncü oldu.Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, -=====================AĞRI'DA HDP KAYBETTİ, AK PARTİ KAZANDIAĞRI'da Mahalli İdareler seçiminin kazananı AK Partili Savcı Sayan oldu. 2014 seçimlerine göre partisinin oylarını artıran Sayan, belediye başkanlığına seçildi.Ağrı'da 2014 yılında yapılan seçimlerde BDP adayı Sırrı Sakık, yüzde 51.22 oy oranıyla belediye başkanlığına seçilmişti. AK Parti ise seçmenin yüzde 44.99'unun oyunu alabilmişti. 3 ilçede BDP'nin kazandığı Ağrı'da 4 ilçede ise belediye başkanlıklarını AK Partili adaylar kazanmıştı.SAYAN, AK PARTİ'NİN OYLARINI ARTIRDIPazar günü yapılan Mahalli İdareler seçiminde AK Parti ipi göğüsledi. Seçime adayı Savcı Sayan'la katılan AK Parti, vatandaşların yüzde 55.73'ünün oyunu almayı başardı. 2014'e göre oylarını önemli oranda artıran AK Parti'de Savcı Sayan, Ağrı'nın yeni belediye başkanı oldu. 2014'de Ağrı Belediye Başkanlığı'nı kazanan HDP'nin oylarında ise önemli oranda düşüş yaşandı. HDP'li aday oy kullanan vatandaşların yüzde 36.99'unun tercihini kazandı. Ağrı'da 3 ilçede AK Parti, 3 ilçede HDP, bir ilçede BBP, bir ilçede ise SP'li adaylar belediye başkanı olmayı başardı.KAZANAN BELEDİYE BAŞKANLARIAğrı ve ilçelerinde kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:AK Parti: Ağrı: Savcı Sayan, Hamur: Cezmi Ergül, Taşlıçay: İsmet TaşdemirHDP: Diyadin: Betül Yaşar, Doğubayazıt: Yıldız Acar, Patnos: Emrah KılıçSP: Eleşkirt: Ramazan YakutBBP: Tutak: Bülent DuruAĞRI, -=======================TRABZON'DA, 'CUMHUR İTTİFAKI' 15, 'MİLLET İTTİFAKI' 2 BAŞKANLIK KAZANDITrabzon ile 18 ilçede, 'cumhur ittifakı' 15, 'millet ittifakı' 2 belediye başkanlığı kazanırken, 1 ilçede ise bağımsız aday seçimi önde tamamladı.Trabzon'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Murat Zorluoğlu seçildi. İlçe belediye başkanlıklarında ise 2'si MHP'li aday olmak üzere 15 'cumhur ittifakı', 1'i İYİ Parti adayı olmak üzere 2 'millet ittifakı' adayı belediye başkanlığı kazandı. Kentte 1 ilçede ise bağımsız aday seçimi önde tamamladı.Ortahisar'da AK Parti'li Ahmet Metin Genç, Akçaabat'ta AK Parti'li Osman Nuri Ekim, Düzköy'de AK Parti'li Yılmaz Ankara, Çarşıbaşı'nda MHP'li Mümin Nuhoğlu, Vakfıkebir'de AK Parti'li Muhammet Balta, Beşikdüzü'nde CHP'li Ramis Uzun, Tonya'da AK Parti'li Osman Beşel, Şalpazarı'nda MHP'li Refik Kurukız, Maçka'da AK Parti'li Koray Koçhan, Yomra'da İYİ Parti'li Mustafa Bıyık, Arsin'de AK Parti'li Muhammet Sait Gürsoy, Araklı'da AK Parti'li Recep Çebi, Sürmene'de AK Parti'li Rahmi Üstün, Of'ta AK Parti'li Salim Salih Sarıalioğlu, Köprübaşı'nda AK Parti'li Ali Aydın, Çaykara'da Hanefi Tok, Dernekpazarı'nda AK Parti'li Mehmet Aşık ve Hayrat'ta bağımsız Mehmet Nuhoğlu, seçimin galibi oldu.Haber: Fatih TURAN/TRABZON, -====================ERZURUM'DA CUMHUR İTTİFAKI KAZANDIErzurum'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı çatısı altında seçime giren AK Parti büyükşehir belediyesi ile 12 ilçe belediyesini, MHP ise 2 ilçe belediyesini kazandı. HDP'nin 3 ilçede kazandığı Erzurum'da, BBP de 2 ilçeden başkan çıkardı. Şehirdeki 1 ilçede ise bağımsız aday başkanlığa seçildi.Kentte 2014'te yapılan yerel seçimlere yüzde 85,9 oranında katılım olmuştu. Kayıtlı 483 bin 198 seçmenden 415 bin 255'i sandık başına gitmişti. 236 bin 886 oy alan AK Parti adayı Mehmet Sekmen, yüzde 58,85'lik oy oranıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Seçim sonucunda büyükşehir belediyesi ve 14 ilçede AK Parti'li adaylar başkan seçilirken, 4 ilçede BDP, 1 ilçede CHP, 1 ilçede ise SP başkan çıkarmıştı.Dün gerçekleşen yerel seçimlerin ardından ise resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Erzurum'da büyükşehir ve 14 ilçe belediyesini kazandı. Büyükşehirde İYİ Parti adayı Mahmut Uykusuz'la yarışan Mehmet Sekmen, 2014'e göre oy oranını artırdı. Sekmen, ikinci kez Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından AK Parti 3'ü merkez olmak üzere toplam 12 ilçeden başkan çıkardı. MHP ise 2 ilçede ipi göğüsledi. Erzurum'da büyük oranda oy kaybına uğrayan HDP 3 ilçede seçimi kazanırken, Büyük Birlik Partisi sürpriz yaparak 2 ilçeden belediye başkanı çıkarmayı başardı. Olur ilçesinde ise seçime bağımsız olarak giren Sıddık Demircan, seçimi kazanan isim oldu.TEK CHP'Lİ BAŞKAN KAYBETTİBu arada, 2014 yerel seçimlerinde Çat Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Arif Hikmet Kılıç, dün yapılan seçimleri kaybetti. İlçede oyların yüzde 51'ini alan AK Parti'li Melik Yaşar, Çat'ın yeni başkanı oldu.KAZANAN BELEDİYE BAŞKANLARIResmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Erzurum'da kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:AK Parti: Büyükşehir: Mehmet Sekmen, Aşkale: Ahmet Yaptırmış, Çat: Melik Yaşar, Hınıs: Erdoğan Eren, Horasan: Abdulkadir Aydın, Narman: Burhanettin Eser, Pasinler: Ahmet Dölekli, Şenkaya: Yavuz Bedir, Pazaryolu: İbrahim Şahin, Aziziye: Muhammed Cevdet Orhan, Köprüköy: Osman Belli, Palandöken: Muhammet Sunar, Yakutiye: Mahmut UçarMHP: İspir: Ahmet Coşkun, Uzundere: Hilmi AktoprakBBP: Oltu: Necmettin Taşçı, Tortum: Muammer YiğiderHDP: Karayazı: Melike Göksu, Karaçoban: Halit Uğun, Tekman: Muzahit KarakuşBağımsız: Olur: Sıddık DemircanERZURUM, -