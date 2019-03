Dha Yurt Seçim Bülteni -41

Kaynak: DHA

Bursa'da kazanan AK Parti'li Alinur AktaşCUMHUR İttifakı'nın AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. AK Parti İl Başkanlığında açıklama yapan Aktaş, "Bundan sonra konuşma değil çalışma vakti" dedi.Bursa'da sandıkların tamamına yakını açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Başkan ve AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, seçimi ilk sırada tamamladı. Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında seçim sonuçlarına yönelik açıklama yaptı. Bursa'ya dair hep bir hayali olduğunu belirten Aktaş, şunları söyledi:"Bursa'nın tarihine ve talihine imza atacağız. Dersimize çok çalıştık diyordum, Allah'a hamdolsun bu noktada bu akşam çıkan sonuçlar neticesinde de bir araya gelmiş olduk. Dünyanın neresinde olursa olsun yağmur toprağa düştüğünde aynı dili konuşuyor. 31 Mart 2019'da Bursa topraklarına düşen bu seçim sonucunu, önümüzdeki dönem Bursa'yı bambaşka bir künyeye taşımasına inşallah hep birlikte tanıklık edeceğiz. Ulaşımı rahatlayan, turizmi gelişen, yeşili katlanarak artan, sanayide, tarımda katma değerli bir şekilde büyüyen ve eğitimi, kültürü, sosyal hayatı her açıdan gelişen bir Bursa için canla başla çalışacağımıza hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımızla yaklaşık 20 dakika önce bir telefon görüşmem de oldu, gelişmelerle alakalı kendisine detaylı bilgi verdim. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum, o bizim liderimiz, büyüğümüz, biz onunla yol yürümekten son derece mutluyuz. Çünkü o iyi bir yerel yönetici, çünkü o iyi bir devlet yöneticisi, devlet başkanı. Allah'a hamdolsun bu süreçte Bursa'ya olan ilgisini, alakasını her aşamada hissettirdiğini ve bu noktada kendisinden büyük güç aldığımızı ben bir kez daha burada ifade etmek istiyorum."'EĞLENCEYLE KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'Bursa'nın ihtiyaç ve sorunlarını bildiğini belirten Aktaş, "Eğlenceyle, kutlamayla geçirecek çok fazla vaktimiz yok. Büyük bir samimiyet ve aşkla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Aşıklar ve evliyalar şehri olan Bursa'mıza hayırlı olsun diyorum. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra konuşma değil, çalışma zamanı" dedi.Görüntü Dökümü:---------------------------Alinur Aktaş tebrik kabulünden görüntü-Detaylar-Alinur Aktaş konuşmasıHaber: Muammer İRTEM - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,============Bursa'da AK Parti'liler seçim sonuçlarını coşkuyla kutluyorMehmet İNAN- Muammer İRTEM/BURSA, - BURSA'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Partili seçmenler, seçim kutlamalarına başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan partililere seslendi.Bursa'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçları netlik kazandı. Sandıkların tamamına yakınının açıklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş'ın zaferini ilan etti. Bu sonucun ardından AK Partili vatandaşlar kutlamalara başladı. Ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na inen vatandaşlar AK Parti İl Başkanlığı önünde davul zurna eşliğinde halay çekti. Meşaleler ve bayraklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, zaferi coşkuyla kutladı. Sahnede seçim şarkısını söyleyen Alinur Aktaş, meydanda toplanan partililere seslendi. Seçim sürecinde kendisine yardım eden herkese teşekkür eden Aktaş, "Çok değerli kardeşlerim, düğümüze neşemize hoş geldiniz. Tüm teşkilatımızla beraber bu süreçte yollara düştük. Sıkılmadık el, çalınmadık kapıbırakmadık. Allah'a hamd olsun bugün bu mutluluğu her birlikte yaşıyoruz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu göreve layık görülmek benim için büyük bir onur ve şereftir. Sahada bunu hep söyledim. Bu şehrin sorunlarını iyi bildiğimi, bundan sonra teşkilatımızla, sizlerle ve liderimiz Recep Tayip Erdoğan ile birlikte çok daha ilerilere götürmenin hesabı içerisinde olduğumuzu sizlere anlatmıştım" dedi. Konuşmasında hayalindeki Bursa'yı anlatan Aktaş, "Ben biliyorum bu süreçte bana dualarıyla ve bu şehirdeki o sakallı amcalarımızın, o gözü yaşlı teyzelerimizin duaları vardır. Allah her birinizden razı olsun. Hayalimiz ulaşılabilir bir Bursa'yı oluşturmak, turizm pastasını büyüten bir Bursa'yı oluşturmak, daha yeşil bir Bursa'da yaşamak ve kentsel dönüşümle, şehirleşmeyle alakalı sorunlarını gideren bir Bursa'yı geliştirmek ve kurmaktır. Bunlar bizim en büyük hayalimizdir" dedi.Görüntü Dökümü:----------------------------------------------Havai Fişek gösterisinden görüntüler-Alinur Aktaş şarkı söylemesi-Konuşması-DetaylarHaber: Mehmet İNAN - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,========================Yalova'da yeniden başkan olan Salman: Nakavtla yendiğimizi düşünüyorumSüheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, - YALOVA'da, kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, başkanlığa tekrar seçilen, 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Vefa Salman, "Yenilen pehlivan, güreşe doymazmış. Geçen sefer sayıyla yendik olmadı, ondan sonra tuşla yendik olmadı. Bilemiyorum, başka yöntemi var mı? Nakavtla yendiğimizi düşünüyorum ben" dedi.Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Yalova Belediye Başkanlığı'na seçilen, 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı Salman, partililerle geldiği Yalova Adliyesi önünde açıklama yaptı. Islak imza tutanaklarına göre, 357 oy farkla seçimi kazandıklarını kaydeden Salman, 5 yıl daha kente hizmet edeceğini belirterek, şunları söyledi:"Sonuçların net olarak elime geçmesini bekledim. Sağlamayı da yaptı arkadaşlar. Islak imza tutanların tamamı elimize geldi, sisteme girildi. 357 oyla bu seçimi kazandık. Yalova'ya yeniden Vefa Salman'ın belediye başkanlığı, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeye diktiğimiz bayrağı hayırlı uğurlu olsun. Şunu da söylemek istiyorum. Ben bütün Yalova'daki oy veren vermeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum; çünkü çok önemli bir başarıya imza attık. Yalova Belediyesi'nin tarihinde hafızam yanıltmıyorsa 60 yıldan beri ilk defa aynı partiden bir belediye başkanı üst üste ikinci seçimi kazanmış oldu. Bu onur ve gururu bana yaşattığı için tüm değerli hemşehrilerime, sevgili Yalovalılara çok çok teşekkür ediyorum. Deyim yerindeyse mazbatamızı aldıktan sonra 'Nerede kalmıştık?' diyeceğiz. Kaldığımız yerden Yalova'ya yine geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi asla ve asla insan ayırmadan, kimseyi farklılaştırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz."'NEYE İTİRAZ EDECEKLER, BİLEMİYORUM'Gazetecilerden birinin "Sonuçlara itiraz olur mu?" sorusunu da yanıtlayan Salman, 2014 seçimlerini hatırlatarak, "İtiraz olur mu, olmaz mı bilemem; ancak 2014'te geriye gittiğimde ilk seçimi 28 oyla almıştık. 100 kişiye itiraz etmişlerdi. Ayağı yere basmayan itirazlardı. Neden? 'Ölü oy kullandı' dediler, 'Asker oy kullandı' dediler. Bunların hepsi boştu, doğru değildi. O şekilde ben de bizzat tespit ettim. Ondan sonra kısıtlıların oy kullandığı yönünde bir tespit oldu. O da 2 oyla gitti, geldi. Velhasılkelam 6 oya düşmüştü. 2 veya 1 oy yüzünden Yüksek Seçim Kurulu'na gidip, seçim yenilendi. Ondan sonraki seçimi de 228 oyla aldık. 228'in üzerine ne koyduğumuz da ortada. 357 oyla kazandığımıza göre valla neye itiraz edecekler, bilemiyorum. Hani derler ya bizde çok güzel bir söz var, 'Yenilen pehlivan güreşe doymazmış'. Geçen sefer sayıyla yendik olmadı, ondan sonra tuşla yendik olmadı. Bilemiyorum başka yöntemi var mı yenmenin? Nakavtla yendiğimizi düşünüyorum ben" diye konuştu.Yalova Adliyesi önünde tezahürat eşliğinde, meşalelerle karşılanan Başkan Salman, "Sizlerden özür diliyorum. Sizleri yine adliye kapılarına düşürdüm; ama benim günahım yok, ne yapayım. Yenilen pehlivan güreşe doymuyor. Biraz sonra adliyeye döneceğiz. Eşeği sağlam kazığa bağlamak lazım. 357 oyla kazandık. Hepinizin emeği çok. Hakkım anamın ak sütü gibi helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin, 2 seçimdir yoruyorum sizi" dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------OY SAYIMI DETAYI-ADLİYE İÇERİSİNDEN DETAY-CHP'Lİ VEFA SALMAN AÇIKLAMA-KUTLAMASüre: 4.34 dk Boyut: 510 mbHaber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,======================Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Zeydan Karalar kazandıADANA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu CHP'nin adayı Zeydan Karalar (61), Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.Merkez Seyhan Belediye Başkanı olan Zeydan Karalar, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile yarıştı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Karalar, rakibi Sözlü'ye kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 10 fark attı.KARALAR: BİZE OY VERMEYENLERE DE SAHİP ÇIKACAĞIZÇok sayıda CHP'li ve Millet İttifakı destekçisi, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde toplanarak gösteri yaptı. Türk bayrakları taşıyan kalabalık grup, dans edip, Zeydan Karalar lehine sloganlar attı. Gruptaki bazı partililer meşale ve havai fişek yaktı. Burada kalabalığa hitap eden Akif Kemal Akay ve Soner Çetin, Millet İttifakı'na destek verenlere teşekkür etti. Zeydan Karalar ise aday olduğu sırada 10 puandan fazla farkla Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğini söylediğini hatırlatarak, Seyhan Belediyesi'nin de artık CHP'nin kalesi haline geldiğini söyledi. Karalar, İyi Parti ile de yüzde 100 uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, İyi Parti kadrolarına teşekkür etti. Adana'da yeni bir dönem başladığını dile getiren Zeydan Karalar şunları söyledi:"Her ilçede çok çalışan ve aklı, fikri ruhu sadece halkına hizmet edecek olan bir anlayış geldi. İşçiyi ezmeyen, maaşını zamanında veren, yolunu yapan bir belediye geliyor artık. İşimiz o kadar kolay değil. Büyükşehir belediye bütçesini düşününce işimizin o kadar kolay olmadığını görüyorum. Zaten bizi biliyorsunuz, 5 yılda yaptıklarımızı biliyorsunuz. 25 yılda yapacaklarımızın birkaç katını 5 yılda yaptığımızı biliyorsunuz. Yönetim biçimimizin, yönetme biçimimizin çok farklı olduğun, onların bizle bu konuda yarışamayacağını biliyorsunuz. Biz bir zaferle kazanmadık. Zafer düşmanla yapılan savaşla kazanılır. Biz 2 memleket insanı yarıştı biri kazandı. Bu kadar. Bize oy vermeyenlere de sahip çıkacağız biz. Biz bu saatten sonra herkesin belediye başkanıyız değil mi? Peki bizi Büyükşehir Belediye Başkanı yapan model ne? Herkesin belediye başkanı oldum, herkesten oy aldık. Niçin ben parti bayraklarını getirmeyin, Türk bayrağı getirin dedim? Çünkü bizler artık Adana Partisi'nin adayıyız ve elbette ben 44 yıllık CHP'liyim. CHP'li olmaktan ötürü de onur duyuyorum. Herkes kendi siyasal görüşüyle onur duyar ama sonuç itibariyle bize her partiden oy veren insanlar olduğu için bizim onları da gözetip bağrımıza basmamız gerekiyor ve herkesin belediye başkanı olmamız gerekiyor."KİMDİR?1958'de Adana'da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okudu. 1980'de Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldu.1977'de Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 1981'de, 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye'nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.7 Temmuz 2010'da CHP Adana İl Başkanlğı'na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011'de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. Arapça ve Almanca bilen Karalar, evli ve 3 çocuk babası.Görüntü Dökümü---------------------------------Vatandaşların sevinç gösterilerinden detaylarZeydan Karalar'ın konuşmasıSÜRE: 03' 33" BOYUT: 398 MBHaber-Kamera: Nuri PİR - Can ÇELİK/ADANA,===========================CHP'liler İzmit Belediyesi'ni kazanmalarını kutladıİZMİT Belediye Başkanı seçilen CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, partililer ile birlikte CHP İzmit İlçe Başkanlığı önünde oluşturulan alanda kutlama yaptı.Kesin olmayan sonuçlara göre İzmit Belediye Başkanı seçilen CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, partililer ile kutlama yaptı. CHP İzmit İlçe Başkanlığı önündeki Hürriyet Caddesi üzerinde oluşturulan alanda toplanan partililer meşaleler yaktı. Saat 00.00 sıralarında alana gelen Hürriyet, sahneye çıkarak partilileri selamladı. Boynuna Kocaelispor atkısı takarak partililere hitap eden Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu hepimizin başarısı, bu tek başına olan bir şey değil. Bu hepimizin gönül gönüle, yürek yüreğe beraberliğimizin, dayanışmamızın başarısı. Bu İzmit sevdamızın başarısı, bu birliğimizin başarısı bu hepimizin başarısı. Biz İzmit'i seviyoruz, İzmit de bizi seviyor. İzmit bizi sevdiğini sandıklarda gösterdi işte. Demiştik ki rahmetli Leyla Atakan'dan sonra bu kente her halükarda bir kadın eli değecek ve o kadın ben olacağım demiştim ve onu başardık. Biz bu kentte herkesin başkanı olacağız, herkesi kucaklayacağız, herkesi seveceğiz, ayırmayacağız, kayırmayacağız. Biz bu kenti örnek bir anlayışla yöneteceğiz. Adil olacağız, eşit olacağız, insanı insan olarak seveceğiz ve bu kenti marka kent yapacağız, birlikte yöneteceğiz." dedi.Hürriyet, konuşmasının ardından alandan ayrılırken partililerin kutlamaları gece geç saatlere kadar devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Toplanan kalabalığın görüntüsü-Fatma Kaplan Hürriyet'in alana gelişi-Hürriyet'in konuşması-DetayHABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),