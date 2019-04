Dha Yurt Seçim Bülteni - 42

Kaynak: DHA

2019 YEREL SEÇİMLERİNDE 78 İLDE RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR BELİRLENDİ31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların açılmasıyla birlikte Türkiye, televizyonların başında seçim haberlerine kilitlendi. Heyecan içerisinde geçen seçimlerde sandıkların büyük çoğunluğu açılırken, bazı illerde ise itirazlar nedeniyle sonuçlar alınamadı.Resmi olmayan sonuçlara göre saat 05.00 itibari ile 78 ilde sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul, Giresun ve Kırklareli'de ise sandıkların yüzde 99'u açıldı. Bu 3 ilde ilk iki sıradaki adaylar arasında başabaş bir çekişme yaşanıyor.KAYYUM BULUNAN 10 İLDE DURUM2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Doğu ve Güneydoğu'daki 10 ilde seçimi kazandıktan sonra terör soruşturmaları nedeniyle belediye başkanları görevden alındı. Kayyum atanan 10 ilde gerçekleştirilen seçimlerde HDP 5 koltuğun sahibi oldu. 4 koltuk ise Cumhur İttifakı'ndan seçime katılan 3'ü AK Parti'li ve 1'i de MHP'li olan adayların oldu.Kayyum adanan diğer il olan Tunceli'de ise TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.EN ÇOK BAŞKANLIĞI CUMHUR İTTİFAKI KAZANDIResmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde en çok başkanlığı 23 il ile Cumhur İttifakı kazandı. İttifak dışında AK Parti 19 ilde, MHP ise 10 ilde rakiplerini geride bıraktı.Millet İttifakı ise 18 ilde seçimin galibi oldu. Millet İttifakı'nın seçimlere bağımsız katıldığı illerde ise sadece CHP ardahan'da kazandı. İYİ Parti ise herhangi bir ilde kazanamadı.HDP 6 İLDE KAZANDIGeçen yerel seçimlere Demokratik Bölgeler Partisi çatısı altında giren HDP ise bu kez aynı başarıyı yakalayamadı. HDP 6 ilde başkanlığı kazandı.TUNCELİ'DE TKP'Lİ MAÇOĞLU DÖNEMİSeçimin bir kazananı da Tunceli'de TKP'li aday Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Daha önce Tunceli'nin Ovacık İlçe Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Maçoğlu, HDP adayı Nurşat Yeşil ile girdiği yarışın kazananı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 3 dolayında oy farkı ile başkanlık koltuğunu oturdu.MARDİN'DE AHMET TÜRK YİNE KAZANDIGeçen seçimde Mardin'den seçimi kazanan tel bağımsız il belediye başkanı seçilen Ahmet Türk, hakkında açılan terör soruşturması nedeniyle görevden alınarak yerine kayyum atandı. Seçimlere yine Mardin'den ancak bu kez HDP'nin adayı olarak katılan Ahmet Türk bir kez daha kazandı.MERSİN'DE CHP KAZANDI31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi'nin en dikkat çeken adaylık başvurularından biri de Mersin'de yaşandı. İl Seçim Kurulu'na adaylık başvurularının son gününde İYİ Parti İl Başkanlığı'nca aday listesinin saat 17.00'den sonra teslim edilmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı kabul edilmedi. Seçimin güçlü adaylarından Kocamaz'ın ardından Mersin'de başkanlık yarışı gündeme oturdu. Merakla beklenen yerlerden biri olan Mersin'de seçimin kazananı CHP adayı Vahap Seçer oldu.22 İLDE BAŞKANLIK EL DEĞİŞTİRDİ78 ilde resmi olmayan sonuçlara göre il belediye başkanlıklarından 23'ünde parti değişikliği meydana geldi. Bu duruma göre partilerin kazandığı ve kaybettiği illerin bilançosu şöyle:PARTİLER KAZANILAN BAŞKANLIKLAR KAYBEDİLEN BAŞKANLIKLARAK PARTİ 5 13CHP (M.İ.) 9 1MHP 7 4TKP 1 -HDP 1 5Resmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde belediye başkanlığını kazanan partiler ile seçim bölgelerindeki eski sonuçlar şöyle:İLLER KAZANAN ADAY PARTİ ESKİ BAŞKAN PARTİ01 Adana Zeydan Karalar CHP (M.İ.) Hüseyin Sözlü MHP02 Adıyaman Süleyman Kılınç AK PARTİ Fehmi Hüsrev kutlu AK PARTİ03 Afyon Mehmet Zeybek AK PARTİ Burhanettin Çoban AK PARTİ04 Ağrı Savcı Sayan AK PARTİ (C.İ.) Sırrı Sakik DBP (KAYYUM)05 Amasya Mehmet Sarı MHP Cafer Özdemir AK PARTİ06 Ankara Mansur Yavaş CHP (M.İ.) İbrahim Melih Gökçek AK PARTİ07 Antalya Muhittin Böcek CHP (M.İ) M.Menderes Türel AK PARTİ08 Artvin Demirhan Elçin CHP (M.İ.) Mehmet Kocatepe AK PARTİ09 Aydın Özlem Çerçioğlu CHP (M.İ.) Özlem Çerçioğlu CHP10 Balıkesir Yücel Yılmaz AK Parti (C.İ.) Ahmet Edip Uğur AK PARTİ11 Bilecik Semih Şahin CHP (M.İ.) Selim Yağcı AK PARTİ12 Bingöl Erdal Arıkan AK PARTİ Yücel Barakazı AK PARTİ13 Bitlis Nesrullah Tanğlay AK PARTİ (C.İ.) Hüseyin Olan DBP (KAYYUM)14 Bolu Tanju Özcan CHP (M.İ.) Alaaddin Yılmaz AK PARTİ15 Burdur Ali Orkun Ercengiz CHP (M.İ.) Ali Orkun Ercengiz CHP16 Bursa Alinur Aktaş AK Parti (C.İ.) Recep Altepe AK PARTİ17 Çanakkale Ülgür Gökhan CHP (M.İ.) Ülgür Gökhan CHP18 Çankırı İsmail Hakkı Esen MHP İrfan Dinç AK PARTİ19 Çorum Halil İbrahim Aşgın AK PARTİ Muzaffer Külcü AK PARTİ20 Denizli Osman Zolan AK PARTİ (C.İ.) Osman Zolan AK PARTİ21 Diyarbakır Adnan Selçuk Mızraklı HDP Gültan Kışanak DBP (KAYYUM)22 Edirne Recep Gürkan CHP (M.İ.) Recep Gürkan CHP23 Elazığ Şahin Şerifoğulları AK PARTİ Mücahit Yanılmaz AK PARTİ24 Erzincan Bekir Aksun MHP Cemalettin Başsoy AK PARTİ25 Erzurum Mehmet Sekmen AK PARTİ (C.İ.) Mehmet Sekmen AK PARTİ26 Eskişehir Yılmaz Büyükerşen CHP (M.İ.) Yılmaz Büyükerşen CHP27 Gaziantep Fatma Şahin AK PARTİ (C.İ.) Fatma Şahin AK PARTİ28 Giresun . Kerim Aksu CHP29 Gümüşhane Ercan Çimen AK PARTİ Ercan Çimen AK PARTİ30 Hakkari Cihan Karaman HDP Dilek Hatipoğlu BDP (KAYYUM)31 Hatay Lütfü Savaş CHP (M.İ.) Lütfü Savaş CHP32 Isparta Şükrü Başdeğirmen AK PARTİ Yusuf Ziya Günaydın MHP33 İçel (Mersin) Vahap Seçer CHP Burhanettin Kocamaz MHP34 İstanbul Kadir Topbaş AK PARTİ35 İzmir M.Tunç Soyer CHP (M.İ.) Aziz Kocaoğlu CHP36 Kars Ayhan Bilgen HDP Murtaza Karaçanta MHP37 Kastamonu Rahmi Galip Vidinlioğlu MHP Tahsin Babaş AK PARTİ38 Kayseri Memduh Büyükkılıç AK PARTİ (C.İ) Mehmet Özhaseki AK PARTİ39 Kırklareli Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP40 Kırşehir Selahattin Ekicioğlu CHP (M.İ.) Yaşar Bahçeci AK PARTİ41 Kocaeli Tahir Büyükakın AK PARTİ (C.İ.) İbrahim Karaosmanoğlu AK PARTİ42 Konya Uğur İbrahim Altay AK PARTİ (C.İ.) Tahir Akyürek AK PARTİ43 Kütahya Alim Işık MHP Kamil Saraçoğlu AK PARTİ44 Malatya Selahattin Gürkan AK PARTİ (C.İ.) Ahmet Çakır AK PARTİ45 Manisa Cengiz Ergün MHP (C.İ.) Cengiz Ergün MHP46 K.Maraş Hayrettin Güngör AK PARTİ (C.İ.) Fatih Mehmet Erkoç AK PARTİ47 Mardin Ahmet Türk HDP Ahmet Türk BAĞIMSIZ48 Muğla Osman Gürün CHP (M.İ.) Osman Gürün CHP49 Muş Feyat Asya AK PARTİ (C.İ.) Feyat Asya AK PARTİ50 Nevşehir Rasim Arı AK PARTİ Hasan Ünver AK PARTİ51 Niğde Emrah Özdemir AK PARTİ Faruk Akdoğan AK PARTİ52 Ordu Mehmet Hilmi Güler AK PARTİ (C.İ.) Enver Yılmaz AK PARTİ53 Rize Rahmi Metin AK PARTİ (C.İ.) Reşat Kasap AK PARTİ54 Sakarya Ekrem Yüce AK PARTİ (C.İ.) Zeki Toçoğlu AK PARTİ55 Samsun Mustafa Demir AK PARTİ (C.İ.) Yusuf Ziya Yılmaz AK PARTİ56 Siirt Berivan Helen Işık HDP Tuncer Bakırhan DBP (KAYYUM)57 Sinop Barış Ayhan CHP (M.İ.) Baki Ergül CHP58 Sivas Hilmi Bilgin AK PARTİ Sami Aydın AK PARTİ59 Tekirdağ Kadir Albayrak CHP (M.İ.) Kadir Albayrak CHP60 Tokat Eyüp Eroğlu AK PARTİ Eyüp Eroğlu AK PARTİ61 Trabzon Murat Zorloğlu AK PARTİ (C.İ.) Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu AK PARTİ62 Tunceli Fatih Mehmet Maçoğlu TKP Mehmet Ali Bul DBP (KAYYUM)63 Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül AK PARTİ (C.İ.) Celalettin Güvenç AK PARTİ64 Uşak Mehmet Çakın AK PARTİ Nurullah Çahan AK PARTİ65 Van Bedia Özgökçe Ertan HDP Bekir Kaya DBP (KAYYUM)66 Yozgat Celal Köse AK PARTİ Kazım Arslan AK PARTİ67 Zonguldak Ömer Selim Alan AK PARTİ Muharrem Akdemir CHP68 Aksaray Evren Dinçer AK PARTİ Haluk Şahin Yazgı AK PARTİ69 Bayburt Hükmü Pekmezci MHP Mete Memiş AK PARTİ70 Karaman Savaş Kalaycı MHP Ertuğrul Çalışkan AK PARTİ71 Kırıkkale Mehmet Saygılı AK PARTİ Mehmet Saygılı AK PARTİ72 Batman Mehmet Demir HDP Sabri Özdemir DBP (KAYYUM)73 Şırnak Mehmet Yarka AK PARTİ (C.İ.) Serhat Kadırhan DBP (KAYYUM)74 Bartın Cemal Akın MHP Cemal Akın MHP75 Ardahan Faruk Demir CHP Faruk Köksoy AK PARTİ76 Iğdır İsa Yaşar Tezel MHP (C.İ.) Murat Yikit DBP (KAYYUM)77 Yalova Vefa Salman CHP (M.İ.) Vefa Salman CHP78 Karabük Rafet Vergili MHP Rafet Vergili MHP79 Kilis Mehmet Abdi Bulut AK PARTİ Hasan Kara AK PARTİ80 Osmaniye Kadir Kara MHP (C.İ.) Kadir kara MHP81 Düzce Faruk Özlü AK PARTİ Mehmet Keleş AK PARTİHaber: Sedat AKYILDIZ - İlkim EMİRLER/ İSTANBUL,====================CHP'li Öztrak: Sandık güvenliği için canla başla çalışıyoruz (5)'EKREM İMAMOĞLU'NA BAŞARILAR DİLİYORUZ'CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak toplantıda şunları kaydetti:"Şimdi İstanbul'da 10 sandık eksiğiyle girilmiş sonuçlara baktığımızda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim oyumuz 4 milyon 167 bin 381. AK Parti'nin oyu ise Cumhur İttifakı olarak 4 milyon 139 bin 432. Yani Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark, Ekrem İmamoğlu lehine. CHP'nin ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 27 bin 949 oy önde olarak seçimi kazanmış gözüküyor. Çünkü kalan 10 sandıkta ortalama 350 oy gelse 3 bin 500 oy var ve bu sonucu etkileyecek gibi gözükmüyor. İstanbul seçimlerinin biz de hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Zaten biraz önce öğrendik, Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, AK Parti İstanbul sonuçlarına itiraz ediyormuş, itiraz ediyorlarsa da demek ki kazanamamışlar ki, o nedenle itiraz ediyorlar. Tekrar İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor ve bu dönemde Sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------CHP'li Öztrak açıklamaHaber-Kamera: Kaan ULU/ ANKARA,=====================Balıkesir'de Büyükşehir'i AK Parti'li Yılmaz kazandıBALIKESİR'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz kazandı.Balıkesir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz seçimi kazandı. Resmi olmayan sonuçların ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından Balıkesir Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi. Kutlama törenlerine Yücel Yılmaz da katıldı. Yılmaz, yaptığı açıklamada sandıkların yüzde 98'inin açıldığını belidrterek, "Kazandığımızı ilan edebiliriz. Hepimize, memleketimize hayırlı olsun. Güzel, demokratik bir süreç oldu. Kazanan Balıkesir oldu, kazanan Türkiye oldu. Cumhur İttifakı'nda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanıyken, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Zekai Kafaoğlu'nun yerine aday gösterilmişti.YÜCEL YILMAZ KİMDİRYücel Yılmaz, 1975 yılında Almanya'da doğdu. İlkokulu Balıkesir Mehmet Şeref Eğinlioğlu İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi ise Balıkesir Özel Altuğ Yurdakuloğlu Koleji'nde tamamlamasının ardından Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimi aldı.Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığını yapmasının yanı sıra, Düşünce Peteği topluluğunu kurarak lisans eğitimi sonuna kadar başkanlığını yürüttü. Bir dönem İstanbul merkezli özel tekstil firmasının ithalat-ihracat sorumlusu olarak da görev yapan Yücel Yılmaz, 9 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği yaptı. Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren yabancı dil eğitiminde; kurs, yayıncılık ve yurtdışı eğitim alanlarında faaliyet veren Yabancı Dil Okulları'nın kurucusu olan Yücel Yılmaz, ayrıca Kanada'da Dil Okulları Yönetimi Eğitimi ve İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde Öğretmen Gelişim Eğitimi aldı.Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Genç İşadamları Derneği (BAGİAD) yönetim kurulu üyesi, Balıkesir Sanayici İş Adamları Derneği (BASİAD) yönetim kurulu üyesi, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti üyesi, Balıkesir Sanayi Odası Meclis üyesi Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı (BALGÜÇ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı gibi çeşitli görevlerde almıştır. Ayrıca Özel Öğretim Kurslar, Hizmetiçi Eğitim Merkezleri, Dershaneler ve Etüt Eğitim Merkezleri Birliği Derneği (ÖZ-KUR-DER) üyesi olarak eğitim sektöründeki gelişmeleri de takip etmektedir.Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bıraktı. Yücel Yılmaz, evli ve 1'i kız 2 çocuk babası.LARHaber: Devrim DERİN/ BALIKESİR,=================================Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün oldu (2)ŞEHİR MERKEZİ'NDE KUTLAMA YAPILDIManisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün'ün seçimi kazanması nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde araçlarıyla ve ellerinde Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu. AK Parti ve MHP seçmenleri Manolya Meydanı'nda kutlama yaptı. Meydandaki seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara hitap eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cengiz Ergün, Manisa'da bu gece Cumhur İttifakı'nın zaferini yaşadıklarını söyledi. Ergün, "Beni 2009'da, 2014'te ve arkasından bir kere daha seçtiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. En güzel hizmetleri yapma ve gayreti içerisinde olduk. Bana oy verip vermeyen herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. 2023 Türkiye'sine Cumhur İttifakı ile hep beraber ulaşacağız. Aynı şekilde 17 ilçemize, bin 88 mahallemize hizmet götüreceğimizden kimse şüphe duymasın."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Vatandaşların seçim kutlama coşkusu-Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik konuşması-Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi konuşması-Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cemil SEVAL - Erhan KASIRGA/ MANİSA,========================Hatay'da başkanlığa yeniden CHP'li Lütfü Savaş kazandı (2)SAVAŞ: DİNLENMEMEK ÜZERE YOLA ÇOKTANLAR ASLA YORULMAZLARHatay'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden zaferle çıkan Millet İttifakı'nın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Antakya Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran on binlerce vatandaşla birlikte kutlama yaptı. Savaş, "Biliyoruz ki dinlenmemek üzere yol çıkanlar asla yorulmazlar, bugünden sonra sorumluluğumuz daha da fazla olacakö dedi.Seçim sonuçlarının netleşmesiyle Millet İttifakı'nın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın kazandığını duyan on binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Partililer davul zurna eşliğinde halaylar ve oyunlarla zaferi kutladı. Burada vatandaşlara yönelik konuşan Savaş, şunları söyledi:"Bugün Hatay'da önce Hatay kazandı sonra demokrasi kazandı, sonra hepimiz kazandık. Ama Hatay'da bir şey var ki kazanan, o çok önemliydi sevgi kazandı, huzur kazandı, birliktelik kazandı. Bugün Hatay ülkesine sarıldı, bayrağına sarıldı, şehrine sarıldı, birbirine sarıldı, sevdasına sarıldı ve adamına sarıldı. Bir damla olarak yola çıktık, sonra gölet olduk, göl olduk, daha sonra deniz olduk, okyanus olduk, hiçbir yere sığmaz olduk. On yıldır nasıl Hatay'ı kucaklayıp hizmet ettiysek, bugünden itibaren aynı şekilde Samandağ ile Erzin'i, Yayladağ ile Hassa'yı, Antakya ile İskenderun'u kardeş etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra sorumluluğumuz çok daha fazla. Bundan sonra durmadan, yorulmadan hızlı bir şekilde Hatay'ı kalkındırmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Sonuç itibari ile seni seviyorum Hatay.öGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Cumhuriyetmeydanı'ndan genel görüntüVatandaşların kutlamalarından genel ve detay görüntülerBaşkan Savaş'ın konuşmasıHaber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,==========================Muş'ta AK Parti'li Asya ikinci kez kazandıMUŞ'ta resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığı görevini ikinci kez AK Parti'li Feyat Asya kazandı.Muş'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, en çok oyu AK Parti adayı Feyat Asya aldı. Asya, 2014 yılında belediye başkanı olduğu Muş'ta seçmenlerin oyuyla ikinci kez göreve seçildi.KİMDİR?Muş'ta 1970'de dünyaya gelen Feyat Asya, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1991 yılında Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak göreve başladı. Birçok sivil toplum kuruluşunun temsilciliğini yapan Asya, 2007-2010 yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'da sivil toplum ve devlet ilişkileri üzerine çeşitli çalışmalarda bulundu. 2014 yılından bu yana Muş Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Asya, evli ve 4 çocuk babası.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------FotoğrafHaber: MUŞ,===============AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağızAK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların çoğunda geçersiz oy tespit ettiklerini belirterek, "Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, seçimlerle ilgili sosyal medya hesabı twitterdan paylaşımda bulundu. Şahin, şunları kaydetti:"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."Haber: ANKARA,==================