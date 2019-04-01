Dha Yurt Seçim Bülteni -5

Kaynak: DHA

Çukurova'da CHP kazandıÇUKUROVA'da 14 bin 449 sandıkta 4 milyon 496 bin 57 seçmenin sandığa gittiği Adana, Mersin ve Hatay'ı resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li adaylar kazandı. Adana, MHP'den CHP'ye geçerken, Mersin'de ise büyükşehir belediyesi bir dönem sonra tekrar CHP'li oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de ise MHP'li aday üçüncü kez başkan seçildi. Niğde'de ise geçen seçim olduğu gibi AK Parti adayı başkan seçildi.ADANA CHP'YE GEÇTİ2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'nin kalesi haline gelen Adana'da, bu seçimde MHP büyükşehir belediyesini kaybetse de ilçelerdeki mevcut durumunu korudu. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçim sahasına çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ile yarışan CHP'li Zeydan Karalar, büyükşehir belediye başkanı oldu. MHP, Adana'nın ilçeleri Sarıçam, Feke, Karaisalı, Pozantı, Saimbeyli, Yumurtalık ve Kozan'da ise başkanlık koltuğunu bırakmadı, Karataş'ı da CHP'nin elinden aldı. İmamoğlu ise MHP'den CHP'ye geçti. CHP, bir önceki seçimde olduğu gibi, Çukurova'da fark atarken, Seyhan'da yine kazandı. Karataş'ı kaybeden CHP, AK Parti yönetimindeki Ceyhan'da ise seçimi önde tamamladı. AK Parti ise Aladağ, Tufanbeyli ve Yüreğir'de başkanlık koltuğunu korudu, Ceyhan'ı kaybetti. Zeydan Karalar'ın bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Seyhan'da, CHP'li Akif Kemal Akay, başkan seçildi.Ceyhan'da AK Parti'den belediye başkanı seçilen Alemdar Öztürk'ün, 15 Haziran 2017'de İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, AK Parti Ceyhan İlçe Kurucu Başkanı, Belediye Meclisi Üyesi Ali Alper Boydak, başkan seçilmişti. Boydak ile yarışan CHP adayı Kadir Aydar, Ceyhan'a başkan seçildi. İmamoğlu'nda ise 30 yıl sonra başkanlık koltuğu Kasım Karaköse'nin ipi göğüslemesiyle CHP'ye geçti.MERSİN'DE TEKRAR CHPMersin'de büyükşehir belediye başkanlığını CHP'li Vahap Seçer elde ederken; MHP 8, CHP 3, AK Parti 2 ilçe belediyesini kazandı. Büyükşehir belediyesi bir dönem sonra yeniden CHP'ye geçerken, 3 ilçenin başkanlık koltuğu farklı siyasi partilere devredildi.Seçim atmosferinin en yoğun yaşandığı illerin başında gelen Mersin'de, 2014 yerel seçimleri ile CHP'li Macit Özcan'ın yerine seçilen Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa ettikten sonra İYİ Parti'ye geçti ve 31 Mart yarışlarına Meral Akşener safında katıldı. Ancak Kocamaz, adaylık dosyasının YSK'ya geç verilmesi üzerine seçime girme şansını yitirdi. Bu kez Demokrat Parti (DP) adayı olarak listeye girmeye çalışan Kocamaz'ın bu girişimi de olumsuzlukla sonuçlandı. Geçmiş hükümetlerde bakanlık ve milletvekilliği yapan Ayfer Yılmaz'ın DP'den Kocamaz'ın yerine aday gösterildiği kentte Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Hamit Tuna ile yine geçmiş hükümetlerde milletvekilliği görevinde bulunan CHP'li Vahap Seçer başkanlık yarışına girdi.Kent genelindeki 1 milyon 282 bin 874 seçmenin 1 milyon 94 bin 218'i dün sandık başına gidip tercihini yaptı. İl Seçim Kurulunca askıya çıkarılan ve henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'li Vahap Seçer 476 bin 941 oy alarak büyükşehir belediye başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Hamit Tuna ise 433 bin 570 oy alarak ikinci sırada kaldı. 2014 yılında CHP'den MHP'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediyesini, bir dönem sonra yeniden CHP kazandı.İlçelerde ise MHP 8, CHP 3, AK Parti 2 belediye başkanlığı elde etti.Mersin'in en önemli ilçelerinden olan Tarsus'ta MHP'li Şevket Can, koltuğunu CHP'li Haluk Bozdoğan'a kaptırdı. MHP'den istifa edip İYİ Parti'nin adayı olan Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe de kaybetti. MHP'nin adayı Hidayet Kılıç bu ilçede başkan seçildi. Kentin diğer önemli ilçesi olan Silifke'de ise başkanlık koltuğu CHP'den MHP'ye geçti. CHP'li Mustafa Turgut'u geçen MHP'li Mücahit Aktan'ın başkan seçildi.Diğer ilçelerde Bozyazı'da MHP'li Mustafa Çetinkaya, Çamlıyayla'da MHP'li İsmail Tepebağlı, Erdemli'de MHP'li Mükerrem Tollu, Gülnar'da MHP'li Alpaslan Ünüvar, Mut'ta MHP'li Volkan Şeker, Toroslar'da MHP'li Atsız Afşın Yılmaz, Mezitli'de CHP'li Neşet Tarhan, Yenişehir'de CHP'li Abdullah Özyiğit, Akdeniz'de AK Parti'li Mustafa Muhammet Gültak ve Aydıncık'ta AK Parti'li Ferat Aktan başkan seçildi.HATAY'DA LÜTFÜ SAVAŞ İKİNCİ KEZ KAZANDI2014 yerel seçimlerinde; AK Parti'nin Antakya Belediye Başkanı iken yeniden aday gösterilmeyen Lütfü Savaş, partisinden istifa edip, CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Bu kez Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere giren CHP'li Lütfü Savaş, ikinci kez büyükşehir belediye başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li İbrahim Güler ise ikinci oldu.İskenderun'da ise Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in yerine AK Parti'nin aday gösterdiği Mehmet Fatih Tosyalı kazandı.AK Parti'nin merkez Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'nin yerine aday gösterdiği İzzettin Yılmaz başkanlık koltuğuna otururken, Dörtyol'da eski başkan Yaşar Toksoy'un yerine yine MHP'li Fadıl Keskin, Hassa'da Abdurrahman Demirel'in yerine AK Parti'li Mehmet Karataş, Reyhanlı'da Başkan Hüseyin Şanverdi'nin AK Parti milletvekili olmasının ardından yerine getirilen Başkan Mehmet Çüter'in yerine AK Parti'li Mehmet Hacıoğlu, Yayladağı'nda Başkan Mehmet Kalkan'ın yerine AK Parti'li Mustafa Sayın başkan seçildi.Paydaş'ta AK Parti'li Bekir Altan, Altınözü'nde AK Parti'li Rifat Sarı, Kırıkhan'da AK Parti'li Ayhan Yavuz koltuklarını koruyarak ikinci kez başkanlık seçiminden zaferle ayrıldı. 2014 seçimlerinde AK Parti adaylarının başkan olduğu Belen'de Cumhur İttifakı adayı MHP'li İbrahim Gül, Kumlu'da MHP'li Mehmet Deli başkan oldu.CHP İLÇE SAYISINI 4'E ÇIKARDI2014 seçimlerinde 3 ilçede zafere ulaşan CHP dün gerçekleştirilen seçimlerde Erzin'i de kazanarak ilçe sayısını 4'e çıkardı. Merkez Defne ilçesinde Başkan İbrahim Yaman'ın yerine İbrahim Güzel, Samandağ'da Mithat Nehir'in yerine CHP eski Milletvekili Refik Eryılmaz, Arsuz'da Nazım Çulha'nın yerine Asaf Güven ilk kez başkanlık koltuğuna oturdu.Erzin'de CHP'li Ökkeş Elmasoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hüseyin Gökçe'yi geride bırakarak AK Parti'li Kasım Şimşek'in yerine başkan seçildi.Hatay'da CHP'nin Arsuz Belediye Başkan adayı Asaf Güven en yüksek oy oranına ulaştı.OSMANİYE'DE KARA ÜÇÜNCÜ KEZ SEÇİLDİMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de, resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Kadir Kara üçüncü kez kazandı. Kara, en yakın rakibi İYİ Parti'li Davut Çuhadar'ı geride bıraktı. 2009 yılında yüzde 49,1, 2014 yılında ise yüzde 47,34 oy oranıyla belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Kadir Kara, 31 Mart seçimlerinde de üçüncü kez belediye başkanlığına seçildi.Osmaniye'nin en önemli ilçelerinden olan Kadirli'de ise yine MHP'li Ömer Tarhan, üçüncü kez başkan seçildi. Tarhan, ilçe tarihinde ilk kez üç kez üst üste belediye başkanlığı kazanan isim oldu.Bahçe'de AK Parti'li İbrahim Baz, Düziçi'nde CHP'li Alper Öner, Hasanbeyli'de Saadet Partisi adayı Selahattin Denizoğlu, Sumbas'ta AK Parti'li Zeki Demiroğlu, Toprakkale'de AK Parti'li Mehmet Daşöz, Cevdetiye'de İYİ Partili Mehmet Özer kazanırken, beldelerde ise Tüysüz'de MHP'li Veli Fidan, Atalan'da MHP'li Süleyman Yıldırım, Böcekli'de AK Parti'li İbrahim Rüştü Donbaloğlu, Ellek'te AK Parti'li Abbas Yeşildemir, Mehmetli'de AK Parti'li Mehmet Fatih Seyitoğlu ve Yarbaşı'nda CHP'li Mustafa Kaynar başkanlığa seçildi.NİĞDE'DE AK PARTİ İL BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KORUDUİttifak yapılmayan Niğde'de 2009 ve 2014 seçimlerinde Niğde Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'li Faruk Akdoğan 18 Ekim 2017'de istifa etmiş, yerine AK Parti meclis üyesi Rıfat Özkan başkan seçilmişti. Özkan, yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmedi. AK Parti'nin adayı Emrah Özdemir, kesin olmayan sonuçlara göre, Niğde Belediye Başkanı seçildi. Bu durumda AK Parti, il belediye başkanlığını korudu.Niğde'nin Bor ilçesinde ise AK Parti'li Serkan Baran yeni Bor Belediye Başkanı oldu. İki dönemdir AK Parti'li Sıtkı Erat'ın başkanlığında olan Bor ilçesinde bu seçimlerde AK Parti, Serkan Baran ile üçüncü dönemini kazandı.Ulukışla ilçesinde AK Parti'li mevcut Başkan Ali Uğurlu tekrar seçimleri kazandı. Ulukışla'da AK Parti üst üste ikinci seçimini kazandı.Altunhisar ilçesini ise resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Vedat Kirazcı kazandı. Üç dönemdir AK Parti'de bulunan Altunhisar Belediye Başkanlığı, MHP'ye geçmiş oldu. Çiftlik ilçesinde AK Parti'li mevcut başkan Serkan Güzel ikinci kez başkan seçildi.Çamardı ilçesinde ise AK Parti'li mevcut Başkan Yavuz Soylu kazandı. AK Parti, Soylu ile üst üste üçüncü dönem kazanmış oldu.Haber: Bekir KARAKOCA- Adnan AÇIKGÖZ- Hüseyin BOZOK- İbrahim EMÜL- Ali KADI/ ADANA,-====================Adıyaman'da 'muhtarlık' kavgası: 7 yaralı, 12 gözaltıAdıyaman'da, seçimi kaybeden muhtar adayı ve seçilen muhtar adayı ile yakınları arasında çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.Olay, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Sarıharman köyünde meydana geldi. Yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, mevcut muhtar Zeynal Özer kazanamadı. Muhtarlığa seçilen Şevket Çırpıcı ile Zeynal Özer arasında tartışma çıktı. Tartışma, muhtar adaylarının yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Taş ve sopalar ile birbirine saldıran tarafları, ihbarla gelen jandarma ekipleri ayırdı. Kavgada seçimi kaybeden Zeynal ve Emin Özer ile Yusuf, Zeynal, Mahmut ve Hüseyin Layık ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Köyde tekrar olay çıkmaması için Jandarma Özel Harekat ekipleri de önlem aldı.Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere karakola götürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiAmbulansın gelişiYaralı acil servise götürülmesiYaralıların yakınlarıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MBHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)=======================Aydın'da Millet İttifakı kazançlı çıktıAYDIN'da 2014 yılındaki seçimde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 9 ilçede seçimi kazanan CHP, bu seçimde 8 ilçeye düştü. Ancak CHP ile İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı, ildeki toplam 10 ilçede belediye başkanlığı seçiminden zaferle ayrıldı. 2014'te 4'er ilçede belediye başkanlığını kazanan AK Parti ve MHP'nin bu seçimde oluşturdukları Cumhur İttifakı ise 7 belediye başkanlığı kazanabildi. Aydın'ın tek kadın belediye başkanı, 3'ncü seçimini kazanan Özlem Çerçioğlu oldu. Geçen seçimde de ilin tek kadın başkanı Özlem Çerçioğlu olmuştu.Aydın'da yapılan yerel seçimlerde 2 bin 754 sandıkta 821 bin 282 seçmen sandık başına gitti. Millet İttifakı Belediye Başkan adayı, 'Topuklu Efe' olarak anılan CHP'li Özlem Çerçioğlu ile Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, diğer adayların önünde başkanlık için yarıştı. 368 bin 791 oy alarak yüzde 56 oran ile Çerçioğlu, 3'üncü kez başkan olurken, rakibi Mustafa Savaş ise yüzde 46.67'lik oranla 299 bin 56 oy aldı. Çerçioğlu rakibi Savaş'a bu seçimde 69 bin 735 oy fark atttı. Çerçioğlu, 2014 yılında da 100 bin oy farkla kazanmıştı.Aydın'ın 17 ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde CHP 9, AK Parti 4 ve MHP 4 başkanlık kazandı. Bu seçimde ise Aydın'ın 17 ilçesinden 8'ini CHP, 5'ini AK Parti, 2'sini MHP ve 2'sini İYİ Partili başkanlar kazandı. CHP'li başkanın yönettiği belediye sayısının 1 azaldığı görüldü. Buna karşın, Millet İttifakı'nın geçen seçimin rakamlarına kıyasla ilde başarılı olduğu gözlendi. CHP ve İYİ Partili başkanların yönettiği belediye sayısı 10 oldu. 2014'te AK Parti ve MHP'nin 4'er olmak üzere 8 belediye başkanlığını kazandığı Aydın'da, bu seçimde 1 kayıp oldu. Cumhur İttifakı'ndaki bu iki partiden AK Parti 5, MHP 2 belediye kazanırken; 2014'e göre kazanılan ilçe belediyesi sayısı 8'den 7'ye düştü.BEŞ BAŞKAN GÜVEN TAZELEDİÇine'de mevcut başkan Eczacı CHP'li Enver Salih Dinçer 3'ncü kez, Didim'de mevcut başkan turizmci CHP'li Ahmet Deniz Atabay 2'nci kez, Sultanhisar'da mevcut başkan özel sektörde yönetici CHP'li Osman Yıldırımkaya 2'nci kez, Kuyucak'ta mevcut başkan çiftçi AK Partili Metin Ertürk 2'nci kez, Buharkent'te mevcut başkan SGK Müfettişi AK Partili Mehmet Erol 2'nci kez seçimi kazandı.İKİ ESKİ BAŞKAN UMDUĞUNU BULAMADICHP'den istifa ederek DP'ye geçen Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, seçimde umduğunu bulamayarak yarışı 3'ncü sırada tamamladı. CHP'nin Efeler'de aday gösterdiği Mehmet Fatih Atay, seçimi kazandı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da CHP'den aday gösterilmeyince DP'ye geçti. Toyran da seçimde umduğunu bulamayarak 3'ncü sırada yer aldı. Söke'de CHP'nin aday gösterdiği Levent Tuncel, seçimi önde tamamladı.SEKİZ BELEDİYE EL DEĞİŞTİRDİMHP'li başkanın yönettiği Germencik Belediyesi, bu seçimde CHP'ye geçti. Germencik'te CHP'nin adayı Fuat Öndeş seçimi kazandı. AK Partili başkanın yönettiği Yenipazar Belediyesi de CHP'ye geçti. Yenipazar'da CHP'nin adayı Mehmet Yüsran Erden, seçimi önde tamamladı. CHP'li başkanın yönettiği Karpuzlu Belediyesi'ni ise bu seçimde, MHP'li Hilmi Dönmez kazandı. CHP'li başkanın yönettiği Karacasu'da ise MHP'li Zeki İnat seçimi önde tamamladı. CHP'li başkanın yönettiği Bozdoğan'da ise AK Partili Ufuk Altıntaş seçimi kazandı. MHP'li başkanın yönettiği Nazilli Belediyesi'ni ise İYİ Parti'den Kürşat Engin Özcan kazandı. CHP'li başkanın yönettiği Koçarlı Belediyesi'ni ise AK Partili Nedim Kaplan, kazandı. MHP'li başkanın yönetimindeki İncirliova'da ise belediye başkanlığını İYİ Partili Aytekin Kaya kazandı.Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, bu seçimde aday gösterilmezken; CHP'nin adayı Ömer Günel, seçimi önde tamamladı. Köşk Belediye Başkanı AK Partili Rıfat Kadri Kılıç aday gösterilmezken, AK Parti'nin adayı Nuri Güler Köşk'te başkan seçildi. Aydın'ın tek kadın belediye başkanı, 3'ncü seçimini kazanan Özlem Çerçioğlu oldu. Geçen seçimde de ilin tek kadın başkanı Özlem Çerçioğlu olmuştu.ÇERÇİOĞLU: "KAPIM HERKESE AÇIK"Seçimin galibi Özlem Çerçioğlu, "Öncelikle tüm Aydın halkına teşekkür ederim. Tüm ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Büyükşehir olarak ortak çalışma yürüteceğiz. Seçimler dün akşam itibariyle bitti. Artık ayrı gayrı yok. Hep beraber Aydın için en iyisini yapacağız. Burada Sayın Mustafa Savaş da Aydın milletvekilidir. Halk böyle takdir etti. Aydın için hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan herkesle çalışmaya hazırım. Belediyemizin kapısı oy verene de vermeyene de herkese açıktır" dedi.33 GÜNDE SEÇİM KAZANDIMillet İttifakı adayı İYİ Partili Aytekin Kaya, 26 Şubat'ta aday gösterilmesinin ardından 33 gün çalışarak İncirliova'da seçimi kazandı. Kaya, "Kısa bir süreç vardı önümüzde. Çok çalıştık. CHP ve İYİ Parti teşkilatlarını kısa sürede toplamayı, bir araya getirmeyi başardım. İyi bir çalışma gerçekleştirerek seçimin galibi olduk. İncirliova için hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.İl Seçim Kurulu, 31 Mart Yerel Seçimleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkan seçimi sonuçlarını açıkladı. Aydın'da 821 bin 282 seçmenden, 709 bin 289'u 2 bin 754 sandıkta oy kullandı. Kullanılan oyların 683 bin 704'ü geçerli sayılırken 25 bin 585 oy geçersiz oldu.Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, -===================Kars'ta Cumhur İttifakı kaybettiKars'ta Mahalli İdareler seçiminin resmi olmayan sonucuna göre HDP'li Ayhan Bilgen, oyların yüzde 29.54'ünü alarak belediye başkanlığına seçildi.Kars'ta 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimleri MHP kazanmıştı. Seçime katılan 149 bin 948 vatandaşın oyunun yüzde 28.34'ünü alan MHP'li Murtaza Karaçanta kentte 5 yıllığına belediye başkanlığına seçilmişti. Karaçanta, Temmuz 2018'de ise partisinden istifa ederek bağımsız kalmıştı. Kars'ta 5 yıl önceki seçimlerde oyların yüzde 25.12'sini alan CHP ikinci parti olmuş, yüzde 25.01'lik oy oranıyla AK Parti üçüncü parti olabilmişti. Seçimler sonunda 4 ilçeyi AK Parti, bir ilçeyi MHP, bir ilçeyi BDP, bir ilçeyi ise CHP kazanmıştı.CUMHUR İTTİFAKI KAZANAMADIKars'ta dün yapılan seçimlerin resmi olmayan sonucuna göre AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı belediye seçimlerini kaybetti. Eski Milletvekili Ayhan Bilgen ile seçime katılan HDP, yüzde 29.54 oy oranıyla Kars Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik ise oyların yüzde 26.57'sini aldı. Kars Belediye Başkanlığı'nı HDP'nin kazandığı Kars'ta AK Parti 4 ilçede, MHP 2 ilçede, CHP ise bir ilçede belediye başkanı çıkardı.YENİ BELEDİYE BAŞKANLARIKars'ta Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarını göre yeni belediye başkanları ve partileri şöyle:HDP: Kars: Ayhan BilgenAK Parti: Arpaçay: Erçetin Altay, Digor: Nebi Kerenciler, Selim: Coşkun Altun, Akyaka: Ergüder ToptaşMHP: Kağızman: Nevzat Yıldız, Sarıkamış: Harun HayaliCHP: Susuz: Oğuz YantemurKARS, -=====================AK Parti, Konya'da kalesini koruduAK Parti, kalesi olan iller arasındaki Konya'da oylarını bir önceki yerel seçime göre Cumhur İttifakı'nın da etkisiyle yükseltti. Cumhur İttifakı'nın adayı olan AK Parti'li Uğur İbrahim Altay, yeniden büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.2 milyon 205 bin nüfus ve 1 milyon 521 bin 399 seçmeni bulunan Konya, seçimlerde AK Parti'nin kalesi olarak görülüyor. Daha önceki süreçte, kapatılan Refah ve Fazilet partili adayların kazandığı kentte, seçmenler, 2002 yılından bu yana da AK Parti'yi tercih ediyor. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti yüzde 64,5 oy aldı. AK Parti, 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 75,83, milletvekilliğinde yüzde 59,19 oranında oy aldı. Cumhur İttifakı ortağı MHP de yüzde 16,64 oy oranına sahip oldu.AK PARTİ'NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI İLLER ARASINDA31 Mart'ta yapılan seçimlerde ise Konya'da 1 milyon 521 bin 399 seçmenden 1 milyon 285 bin 184'ü oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 1 milyon 218 bin 37 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde Cumhur İttifakı adayı olan AK Parti'li Uğur İbrahim Altay yüzde 70,52 oyla yeniden büyükşehir belediye başkanlığına seçildi. Milli İttifak adayı İYİ Parti'li Oğuz Şimşek ise yüzde 20,19 oy aldı.KONYA'DA 2 İLÇEDE BAĞIMSIZ ADAY KAZANDIKonya'nın 31 ilçesinde belediye başkanlığını Cumhur İttifakı'ndan seçime giren 4 MHP'li, 24 AK Parti'li aday kazandı. Böylelikle MHP 1 olan ilçe belediye başkanlığı sayısını 4'e yükseltti. CHP ise Tuzlukçu ilçesindeki koltuğunu korudu. Kentte, nüfus ve gelişmişlik bakımından önemli ilçeleri arasında yer alan ve AK Parti'de bulunan Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde bağımsız adaylar kazanarak sürpriz yaptı.2 ADAY DA MHP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU2009 ve 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ereğli Belediye Başkanlığını kazanan Hüseyin Oprukçu, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için yeniden MHP'den aday adayı oldu. Seçim çalışmaları sürerken Cumhur İttifakı ilçede MHP'den aday çıkarmayınca Oprukçu bağımsız olarak adaylığını koydu. Hüseyin Oprukçu, resmi olmayan sonuçlara göre, Ereğli Belediye Başkanı seçildi. 1989 ve 2002'de Beyşehir Belediye Başkanlığına seçilen Adil Bayındır da 31 Mart için MHP'den aday adayı oldu. Yine Cumhur İttifakı MHP'den aday çıkarmayınca bağımsız aday olan Bayındır, belediye başkanlığına seçildi.KONYA, -=======================Balıkesir'de seçimin galibi AK PartiBalıkesir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir belediye başkanlığı ile 10 ilçede AK Parti kazandı. 8 ilçede CHP, 1 ilçede İYİ Parti, 1 ilçede ise Demokrat Parti başkan çıkardı.Balıkesir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 3 bin 139 sandıkta, 809 bin 982 kişi oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adayı Yücel Yılmaz, başkan seçildi.10 İLÇE AK PARTİ'NİNMerkez ilçelerden Atıeylül'de mevcut belediye başkanı olan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Hasan Avcı, seçimi kazanan isim oldu. Merkez Karesi ilçesinde ise seçimi yine Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Dinçer Okran kazandı.Havran ilçesinde mevcut belediye başkanı olan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Emin Ersoy, seçimi kazandı. İvrindi ilçesinde Yusuf Cengiz, Savaştepe ilçesinde mevcut başkan Turhan Şimşek, Sındırgı ilçesinde mevcut başkan Ekrem Yavaş, Bigadiç ilçesinde mevcut başkan İsmail Avcu, Dursunbey ilçesinde mevcut başkan Ramazan Bahçavan, Kepsut'ta mevcut başkan İsmail Cankul, Marmara'da mevcut başkan Süleyman Aksoy da AK Parti'den başkan seçildi.CHP 8, İYİ PARTİ VE DP'DE BİRER BAŞKANLIKCHP ise Millet İttifakı kapsamında Balıkesir'in 8 ilçesinde başkanlık çıkardı. Gömeç'te Mehmet İrem Himam, Burhaniye'de Ali Kemal Deveciler, Edremit'te Selman Hasan Arslan, Balya'da Orhan Gaga, Gönen'de İbrahim Palaz, Manyas'ta mevcut başkan Tancan Barçın, Bandırma'da Tolga Tosun, Erdek'te ise mevcut başkan Hüseyin Sarı CHP'den başkan seçildi.Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seçimleri Demokrat Parti adayı Mesut Ergin kazandı. Susurluk ilçesinde ise İYİ Parti adayı Nurettin Güney, başkan seçildi.Haber: Devrim DERİN/BALIKESİR, -===================Uşak'ta, seçimin kazananı AK PartiUŞAK Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Mehmet Çakın seçildi. AK Parti, 2014 seçimlerine göre, 1 ilçede daha belediyeyi kazanıp, 5 ilçeden 4'ünde başkan çıkardı.Uşak'ta, AK Parti'nin Belediye Başkanı adayı Mehmet Çakın, kesin olmayan sonuçlara göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazandı. AK Parti'li mevcut başkan Nurullah Cahan'ın yerine aday gösterilen Çakın'ın en yakın rakibi ise İYİ Parti'nin adayı Muhammet Gür oldu. MHP'nin Uşak Belediye Başkanı adayı Muhammet Fatih Erdoğan ise 3'üncü sırada yer aldı. AK Parti, 2014 seçimlerine göre, 1 ilçede daha belediyeyi kazanıp, 5 ilçeden 4'ünde başkan çıkardı. CHP ise 2014'te kazandığı 2 belediye başkanlığından Ulubey'i, AK Parti'ye kaybedince kazandığı belediye sayısı 1'e düştü. Ulubey Belediye Başkanı CHP'li Ali Rıza Ada'nın 2014'te aldığı oy oranının düştüğü görüldü. Ulubey Belediye Başkanlığı'nı, bu seçimde AK Parti'nin adayı Veli Koçlu kazandı. CHP ise tek belediyesini, Sivaslı ilçesinde Hürrüyet Şafak ile kazandı. MHP, bu seçimde de yine merkez ve ilçelerden belediye başkanlığı kazanamadı.UŞAK, -