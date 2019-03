Dha Yurt Seçim Bülteni -8

Kaynak: DHA

Hamza Dağ, kızlarıyla sandık başındaAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ile birlikte yerel seçimler için oyunu kullandı. Dağ'ın oy pusulasını ortanca kızı Zeren Dağ sandığa attı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, oyunu ailesiyle birlikte Bayraklı ilçesindeki Şehit Nazım Bey İlkokulu'nda kullandı. Eşi Zeynep Dağ, kızları Zümra Dağ (13), Zeren Dağ (8) ve Fatma Zehra Dağ (2.5) ile birlikte okula gelen Hamza Dağ'ı okulda partililer karşıladı. Dağ ailesi oyunu 2167 numaralı sandıkta kullandı. Dağ, oyunu kullanmak için kabine Kızı Zeren ile birlikte girdi. İçinde pusulaların bulunduğu zarfı elinden bırakmayan küçük kız, babasını beklemeden zarfı sandığa attı.Sonuçların İzmir'e ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen AK Partili Dağ, daha sonra okulun bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu bir yerel seçim. Şehrimizde 5 sene göreve gelecek olan kişilere oy verdik. Önümüzdeki 5 sene İzmirimize, şehri emini olan ve toplumun hassasiyetlerini bilen isimlerin seçilmesini temenni ediyorum. Milletimizin feraseti kuvvetlidir. Bu noktada bir tercihin çıkacağından hiç endişemiz yok. Biz de oyumuzu kullandık. Rabbim inşallah akşam hayırlı bir netice nasip eder ve hükümet olarak önümüzdeki 4 sene 3 ay, 2023 Haziran seçimlerine kadar belediye başkanları ile birlikte çok güzel hizmet ederiz."Görüntü Dökümü-------------------Hamza Dağ'ın okula gelişinden görüntü,-Dağ'ın eşi ve kızlarından görüntü,Eşiyle birlikte oy kullanmasından görüntü,Hamza Dağ'ın açıklamasından görüntü.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Davut CAN/ İZMİR,=================================================Çanakkale Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Gökhan, oyunu kullandıÇanakkale Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1151 nolu sandıkta oy kullandı. Eşi Hale Gökhan'ın ardından sandığa zarfı koyan Başkan Gökhan, "Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Oy kullanarak, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Başkan Gökhan, "Vatandaşlar Çanakkale'de huzur içerisinde bir seçim geçiriyorlar. Kampanyamız da huzur içinde geçti. Çanakkale'ye yakışır bir tarzda seçim kampanyası yürüttük. Seçime katılan tüm adaylara bu güzelliklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hiçbir sıkıntı olmadan, kardeşçe, rastlaştığımız yerlerde özellikle Ayhan beyle hep kucaklaştık. Bu çok önemli; çünkü ülkenin gerçekten sıkıntılı günlerinde ve özellikle de televizyondaki o hırçın politikadan sonra Çanakkale'de bu şekilde rahat bir biçimde kardeşçe bir seçim geçirmiş olması son derece anlamlı, diye düşünüyorum" dedi.Çanakkale'nin, barışın kenti olduğunu vurgulayan Başkan Gökhan, "Bu bağlamda da bunu başardığımızı görüyorum. İnşallah bugünkü bu seçim de rahat, huzur içerisinde geçecek. İnsanlar görüyorum; sokakta çocuklarını, torunlarını almışlar, sandığa gidiyorlar. Ben sonuç ne olursa olsun, kim belediye başkanı olarak seçilirse seçilsin bu kentte yine hep beraber, kardeşçe, hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden yine hizmet edeceğiz. Bu bakımdan Çanakkaleliler şanslı; çünkü bu anlayışta hareket ediyoruz. Bu kentte bunun bozulmasını da istemiyoruz, bozmayacağız, bozdurmayacağız ne olursa olsun. Burada her zaman birlik içerisinde Çanakkale'nin gelişmesi, kalkınması ve bu sıkıntıları atlatması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Görüntü Dökümü---------Ülgür Gökhan ve eşi Hale Gökhan oy kullanmasından genel ve detay görüntü.-Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü.Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,================================================93 yaşında sandık başına gittiTokat merkeze bağlı Gökçeyol köyünde yaşayan Ahmet Yazıcı(93), oğlu ile birlikte sandığa giderek oyunu kullandı.Merkeze bağlı Gökçeyol köyünde yaşayan Ahmet Yazıcı, oğlu Şükrü Yazıcı(60) ile oy kullanmak için köy ilkokulunda kurulan sandığa geldi. Yaşlılık nedeniyle kulağı duymayan, yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken Yazıcı, oğlunun yardımı ile oyunu kullandı. 6 çocuğu ve 40 torunu bulunan Ahmet Yazıcı ilerleyen yaşına rağmen vatandaşlık görevini yerine getirdi. Babasının aslında 103 yaşında olduğunu ileri süren oğlu Şükrü Yazıcı (60), "O dönemlerde doğanlar hemen nüfusa yazılmıyormuş. Kimlikte 1926 yazıyor ama, amcalarımdan öğrendim kadarıyla babam 1916 doğumlu" dedi.Görüntü Dökümü:-Köy okulundan görüntü-Ahmet Yazıcı'nın oğlu ile okula gelmesi-Oğlunun yardımıyla oyunu kullanması-Oğlunun konuşmasıHaber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT=======================Muğla Büyükşehir adayı CHP'li Osman Gürün oyunu kullandıMuğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Adayı CHP'li Osman Gürün, oyunu kullandı. Gürün, "Adaylar arasında toplumu rahatsız edecek, bölecek ve gelecekte sıkıntıya sokacak hiçbir söylem olmadı" dedi.Muğla Belediye Başkanlığı'nı 3 dönem, kent büyükşehir statüsüne kavuştuğunda da 1 dönem belediye başkanlığı yapan Millet İttifakı adayı CHP'li Osman Gürün, eşi Gülsüm Gürün ile birlikte bugün, Menteşe ilçesinin Düğerek Mahallesi'ndeki Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu'na oyunu kullanmak için geldi. Oyunu 1045 nolu sandıkta kullanan Gürün çiftini, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Süleyman Girgin, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş ve partililer yalnız bırakmadı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Başkan Gürün, "Muğla'ya yakışır bir seçim süreci geçti. Adayların hepsine çok teşekkür ediyorum. Ufak tefek bazı şeyler oldu. Onlar da duyulmaz, görülmez. Toplumu rahatsız edecek, bölecek, gelecekte sıkıntıya sokacak hiçbir söylem olmadı. İnsanlar düşüncelerini değerlendirecek, sonunda sandığa onu yansıtacak. Seçimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Toplumun bu seçimden sonra birbirlerine kenetlenerek tek yürek olarak sorunları birbirimizle konuşa konuşa, danışa danışa çözülmesini istiyorum. Gelecekle ilgili umut vermemiz gerekiyor. Ülkemizi aydınlık bir geleceğe doğru hep birlikte götüreceğiz. Bütün vatandaşlarıma seçim boyunca gösterdikleri ilgi için minnettarım" dedi.Görüntü Dökümü----------Osman Gürün ve eşi Gülsüm Gürün'ün sandıklarda görevliler ile tokalaşmasıOsman Gürün ve eşi Gülsüm'ün oy kullanma işlemiOsman Gürün'ün açıklamasıHaber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,=====================Dezavantajları oy kullanmaya engel olmadıAdana'da engelli, yaşlı ve evde bakıma muhtaç seçmenler, yakınları ve belediye görevlilerinin yardımıyla sandığa gitti.Kentte yaşayan engelli, yaşlı ve evde bakıma muhtaç seçmenler, yakınları ve belediye görevlileri yardımıyla oy kullanacakları okullara gitti. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yer alan engelli rampası, engelli seçmenlerin sandığa gidişini kolaylaştırdı. Bastonuyla oy kullanmaya gelen Neriman Çınar (87) ve tekerlekli sandalyesiyle oyunu kullanan Ayhan Kahya (87), oylarının vatana uğurlu gelmesini dilediklerini söyledi.Görüntü Dökümü--------Engelli rampasından görüntülerEngelli rampasını kullanan yaşlı ve engellilerOy kullanan yaşlılardan genel ve detaylarEvde bakım hizmeti aracından detaylarGenel ve detay görüntülerSÜRE: 03'00" BOYUT: 333 mbHaber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,