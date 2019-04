Dha Yurt Seçim Bülteni -8

Kaynak: DHA

CHP'li Gökhan, başkanlığı ve doğum gününü kutladıÇANAKKALE'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre dördüncü kez CHP'den belediye başkanı seçilen Ülgür Gökhan, başarısını ve 69'uncu yaş gününü partililer ile pasta keserek kutladı.Çanakkale'de üç dönemdir belediye başkanı olan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ülgür Gökhan, resmi olmayan sonuçlara göre, dördüncü dönemde de başkan seçildi. Bugün doğum günü olan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan ile CHP lokali önünde partililerle bir araya geldi. Ülgür Gökhan, pasta keserek, belediye başkanlığını ve doğum gününü kutladı.Kutlamaya CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. CHP lokali önüne gelen partililere teşekkür konuşması yapan Başkan Gökhan, "Özgürlüklerin kentinde mutlu bir biçimde inşallah hep beraber 5 yıl daha yaşayacağız. Daha sonra uzun yıllar da bu kentte yine sizler özgürce yaşamaya devam edeceksiniz. Geçmiş yıllarda normalde seçimler 27'si, 28'i, 29'u gibi oluyordu. Ertesi günü 1 Nisan olmuyordu. İlk defa 1 Nisan oldu. O da bugüne, benim doğum günüme denk geldi. Dolayısıyla bu sefer iki tane mutluluğu paylaşıyoruz; bir seçimleri, bir de doğum günümü. Kimin bana oy verip vermediğine bakmam. Ben Çanakkale'nin başkanıyım. Hepiniz Çanakkalelisiniz. Burada olan olmayan herkes Çanakkaleli. Çanakkale'yi daha ileri seviyelere, daha üst seviyelere çıkartmak için hep beraber mücadele edeceğiz. Bunda başarılı olacağız" dedi.Başkan Ülgür Gökhan, daha sonra 69 yaşına girmesi nedeniyle kendisi için hazırlanan, üzerinde eşi Hale Gökhan ile birlikte fotoğrafı, 'Özgürlüğün Kentinin Başkanı, İyi ki Doğdun' yazısı ve CHP logosu yer alan pastayı kesti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-CHP lokali önündeki kutlama ve partililerden görüntü.-Ülgür Gökhan'ın partilileri selamlaması ve pastayı kesmesinden görüntü.-Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,======================Çorum'da, 18 yaşındaki kadın muhtar adayı başaramadıÇORUM'un en geç kadın muhtar adayı olan ve 2 bin 300 oy alan Hilal Demiral (18), 13 bin seçmenli Kale Mahallesi'nde seçimi kaybetti.Geçen yıl liseden mezun olan ve bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan Hilal Demiral (18), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında ikamet ettiği Kale Mahallesi Muhtarlığı'na aday oldu. Yörede, dershane, spor ve seçim çalışmalarını aynı anda yürüten Demiral, 13 bin seçmenin bulunduğu Kale Mahallesi'nde 2 bin 300 oy toplayabildi. Mahalledeki muhtarlık seçiminde, ilk kez oy kullanan Demiral'in rakibi 3 dönemdir muhtar olan Ali Şahin galip geldi.'BENİM İÇİN İYİ SONUÇ OLDU'Seçim çalışmaları nedeniyle bölgede ilgiyle karşılandığını belirten ve destek olanlara teşekkür eden Hilal Demiral, "18 yaşına girdiğim için ilk kez oy kullanma fırsatı yakaladım ve bu fırsatı değerlendirip İkamet ettiğim Kale Mahallesine muhtar adayı da oldum. Kapı ziline basıp beni misafir eden seçmenlerime bazı projelerimden bahsettim. Çok sıcak karşılandım. Pojelerimin arasında spor benim için çok önemliydi. Ama olmadı. Rakiplerimden Ali Şahin bey 4 binin üzerinde,oy aldı. Bende 2 bin 300 oy aldım. Benim için önemli bir sonuç. Böylelikle temelimi sağlam atmış oldum. Eksiklerimizi görmüş olduk" dedi.Görüntü Dökümü:---------------------------Muhtar adayı Hilal Demiral röp.Oy kullanırkenSeçim görüntülerDetaylar(SÜRE: 2. 44 Dk ) (BOYUT: 511MB)Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-/ÇORUM,======================================Muhtar seçimi kavgasında ölen genç toprağa verildiYOZGAT'ın Şefaatli ilçesine bağlı Küçükincirli köyünde iki muhtar adayının tarafları arasında çıkan kavgada tabanca ile vurularak yaşamını yitiren Erdem Türk (18), toprağa verildi.Küçükincirli köyünde, dün akşam, iki muhtar adayının tarafları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ş. (28) tabancasını çıkararak ateşledi. Yeniden aday olan mevcut muhtar Şahin Yalçın kolundan hafif, Erdem Türk ise ağır yaralandı. Kavga sırasında B.Ş. de kendisini bacağından yaraladı. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erdem Türk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Erdem Türk'ün cenazesi yakınları tarafından Yozgat Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, köy mezarlığına götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde Erdem Türk'ün babası Ramazan Türk, güçlükle ayakta durarak taziyeleri kabul etti. Öğle kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından, Erdem Türk'ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.Bu arada, B.Ş. ile muhtar Şahin Yalçın'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-köyden görüntü-cenazenin gelişi-tabutun musalla taşına konması-dua edilmesi-baba Ramazan'ın görüntüsü-Cenaze namazı-Helallik alınmasıHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT================================8'inci defa muhtar seçildiKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Hereke Agah Ateş Mahallesi Muhtarı Halil Vardar(69), 8'inci defa muhtar seçildi.Körfez Hereke Agah Ateş Mahallesi Muhtarı Halil Vardar, dün yapılan seçimlerde 8'inci dönemine başlamak için mahalle halkından onay aldı. Yaklaşık 7 bin 500 kişinin yaşadığı Agah Ateş Mahallesi'nde 1984 yılından beri muhtarlık yapan Halil Vardar, 35 yıldır görevini sürdürüyor.Muhtarlık görevini babasından devraldığını anlatan 2 çocuk babası Halil Vardar, "1984 yılındaki seçimlerde ben muhtar oldum. Şimdi 35 yıl, yani 7 dönem bitti. 8'inci dönemi de kazandık ve devam ediyoruz. Beni halk istemezse buraya getirmez. 8 dönem burada muhtarlık yapmak kolay değil. Halkın her şeyinde beraberiz. Ben koşuyorum, iyi gününde, kötü gününde beraberiz. Sürekli birlikteyiz. Halkımız da bu konuda çok memnun" dedi.Oğlunun muhtarlık yapmasını istemediğini söyleyen Vardar, "Benim oğlum beden eğitimi öğretmeni, bir de futbol hakemi. Kocaeli bölgesinde C klasman grubunda hakemlik yapıyor. Deplasman maçlarına gidiyor. O muhtarlık yapamaz. Muhtarlık yapmasını da istemem. Hereke'de belediye gittikten sonra muhtarlık yapmak çok zor. Belediyemiz varken problem yoktu ama belediye gittikten sonra çok zor." diye konuştu.Bugüne kadar geçirdiği 7 dönemde azalarının sürekli değiştiğini ifade eden Vardar, şöyle konuştu:"Aşağı yukarı her 2 dönemde bir azalarımız vefat ediyor veya yaşlanıyor. Faydalı olamayacakları zaman kendileri zaten değişmek istediklerini söylüyorlar. Biz de yenisini bulup getiriyoruz. Bizim azalarımızın bir özelliği de çalışan olmamalarıdır, esnaftırlar. Aza arandığında hemen muhtarın elinin altında olması lazım. Bugüne kadar en az 20 tane azayla çalıştım. Bunlardan 6-7 kişi vefat etti"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Muhtarlıktan görüntü-Muhtar Vardar çalışırken görüntü-Tebrikleri kabul etmesi-Halil Vardar ile röp.-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),