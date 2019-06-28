DHA YURT - Tekirdağ'da kimyasal sızıntı paniği; Belediyeden 'Evleri terk edin' uyarısı (2)

SIZINTI ÖNLENDİ

Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde, 20 tonluk kimyasal maddelerin bulunduğu iş yerindeki bir plastik tankerinin patlaması sonucu meydana gelen kimyasal sızıntı üzerine bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD , UMKE, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çalışmalarda bulundu. Özel kıyafetlerle çalışan ekipler, sızıntıyı önledi. Ergene Belediyesi, evlerini terk eden vatandaşların geceyi geçirmeleri için belediyeye ait düğün salonunu açtı. Bazı vatandaşlar ise sızıntı önlenene kadar düğün salonunda kaldıktan sonra evlerine geçti.

KAYMAKAM: FORMİKASİT SIZINTISI YAŞANDI

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak , sızıntının tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Bölgede bir sızıntı olduğunu belirten Kızıltoprak, "Vatandaşlarımızın tedirgin olduğu ifade edildi. Bende yaklaşık 1 saattir bu bölgedeyim. Burada bir kimyasal tesisimizde depolama yapan bir tesisimizde şu anki verilere göre formikasit olduğu ifade ediliyor. Bu özellikle vatandaşlarımızın gözlerinin yaşarmasına, koku almasında da zorluk çekmesine sebebiyet verdi. Bu nedenle etrafı boşattık, vatandaşlarımızın sağlığını güven altına aldık. Şu anda da bu formikasitle ilgili de seyreltim yapmak üzere AFAD, itfaiye, sağlık ekiplerini yönlendirdik. Şu anda olayı tamamen kontrol altına aldık. Hiçbir vatandaşımız zarar görmeden faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şu anki yapacağımız iş sabırla bu kokunun giderilmesin sağlamak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mahalleden detaylar

UMKE ekiplerinin gelişi

Ekiplerin çalışması

Tankerlerin su boşaltması

Düğün salonundan detaylar

Vatandaşların evlerine dönmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ERGENE(Tekirdağ),