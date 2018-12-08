Dha Yurt - Yangında Mahsur Kalan 4 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

ADANA'da bir evde çıkan yangında çatıya kaçan 4 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Gece yarısı merkez Seyhan
ilçesi Yeşilyurt Mahallesi
70105 Sokak'taki bir iki katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, alevlerin hızla büyümesi üzerine binada yaşayan Ali Diktürk (80) ile kızı ve torunları, çatıya çıkarak yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, çatıya uzattığı merdiven ile mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişiyi kurtardı. İtfaiye
erlerinin çalışmasını korkulu gözlerle izleyen mahalle sakinleri, bir yandan da yangından kurtarılan yaşlı adam ve kızını teselli etmeye çalıştı. Evde hasara yol açan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Çağırılan ambulansta ayakta tedavi edilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Uzman itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yangın yerinden görüntü
Evden yükselen dumanlardan görüntü
İtfaiye erlerinin binaya girmesi
Binadaki itfaiye erinden görüntü
Mahsur kalan bir kişinin merdivenle indirilmesi
Ev sahibi yaşlı adamdan görüntü
Mahallelilerin ev sahibini teselli etmesi
Balkondan itfaiye erlerinin çalışmasını izleyen bir vatandaş
İtfaiye aracından görüntü
SÜRE: 01'58" - BOYUT: 220 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,
Seyhan,İtfaiye
08 Aralık 2018 Cumartesi 03:04