Dha Yurt - Yaşlı Kadına Yaya Geçidinde Otomobil Çarpma Anı Kamerada

Kaynak: DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Kirik, (83) otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrularak yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Kaza, saat 15.30 sıralarında Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda meydana geldi. F.G. yönetimindeki 37 KC 637 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Kirik'e çarptı. Yola savrulan Kirik yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil ise refüjdeki ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine Kirik hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü F.G. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.DİĞER ARAÇ DA YAYA GEÇİDİNDE DURMADI VE HIZLA GEÇTİKaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Emine Kirik'in yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin durmayarak hızla yanından geçmesi ve F.G.'nin kullandığı otomobilin ise çarpma anı yer alıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Kaza yapan otomobilKaza yerinden detayKadının ambulansa taşınması- Sürücünün tutanak imzalamasıPolisin inceleme yapmasıGüvenlik kamera görüntüsüHaber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,