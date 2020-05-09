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DHKP/C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, aranan teröristler listesinde "gri" kategoride aranırken DHKP/C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltına alındı.

09.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:35
İstanbul'da, aranan teröristler listesinde "gri" kategoride aranırken DHKP/C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 25'i serbest bırakılırken, 18'inin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İbrahim Gökçek için dün Gazi Cemevi'nde cenaze merasimi yapıldıktan sonra polisle yürüyüş yapmak isteyen bir grup arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, 43 kişiyi gözaltına aldı.
Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 25'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri süren 18 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Bu arada, gruptakilerin polise taş ve benzeri maddeleri atma anları, polis helikopteri ve çevredeki kameraların görüntülerine yansıdı.
İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan İbrahim Gökçek, 26 Şubat 2019'da İstanbul Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonda, DHKP/C elebaşı Ümit İlter, sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ve Emel Yeşilırmak ile birlikte yakalanmıştı. Tutuklanan Gökçek, cezaevinde açlık grevine başlamıştı. Gökçek'in, Adli Tıp Kurumundan alınan sağlık raporu nedeniyle tutukluluk hali ev hapsine çevrilmişti. Eylemini sonlandıran Gökçek, hastanede hayatını kaybetmişti. DHKP/C’li İbrahim Gökçek’in cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Melih Gökçek, İstanbul, Polis, Güncel, Haber

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