15.06.2019 14:20
Haberler»Güncel » Haber

DHKP/C'li teröristin yakalandığı operasyonun fotoğrafları ortaya çıktı

DHKP/C

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen ve aralarında 'gri' kategoride aranan 1 hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yakın bir...

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen ve aralarında 'gri' kategoride aranan 1 hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yakın bir yayın organının Sultangazi'deki irtibat bürosuna bugün öğle saatlerinde baskın düzenlemiş, operasyonda İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan Teröristler' listesinde "Gri" kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C'linin yakalanmıştı. Operasyona ilişkin yeni fotoğraflar da ortaya çıktı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Sultangazi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:54 Yuli Filmi
14:53 Ölü Yatırım Filmi
14:52 Van OSB'de yatırımlara hazır
14:52 Şile'de 2 kişi boğuldu (2)
14:52 Bursaspor'da olağanüstü kongre ertelendi
14:51 ŞİLE'DE 2 KİŞİ BOĞULDU (2)
14:51 Bitlis'in yaşayan son 'Harik' ustası hem üretiyor hem de tanıtıyor