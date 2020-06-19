DHKP/C'nin para kasası adliyede

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.

DHKP/C'nin para kasası adliyede
19.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:06
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.

Tüm dünyada yaklaşık 7 yıldır kırmızı bültenle aranan ve DHKP/C'nin para kasası olduğu öne sürülen M.S.D., İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova ilçesindeki hücre evinde yakalanmıştı.

Emniyete götürülen zanlının buradaki işlemleri tamamlandı. Sorgusu tamamlanan zanlı M.S.D, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çankaya Hizmet Binasındaki nezarethaneden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak İzmir Adliyesine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, 3. Sayfa, Haber

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