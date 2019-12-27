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DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi tutuklandı

C'nin üst düzey yöneticisi Oya Aslan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:02 DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi tutuklandı
C'nin üst düzey yöneticisi Oya Aslan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terörden arananlar listesinde 'yeşil' kategoride yer alan terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan geçtiğimiz hafta Küçükçekmece'de bir hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. 37. Ağır Ceza Mahkemesince DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına ilişkin davada firari olan sanık Oya Aslan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

DHKP/C'nin sözde 'Silahlı Propaganda Birliği' sorumlularından olduğu öğrenilen Oya Aslan için davanın görüldüğü İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince ara celse açıldı. Sanık Aslan'ın yakalama kararı yüzüne okunduktan sonra tutuklanmasına hükmedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede sanık Oya Aslan'ın 'Silahlı terör örgütü yönetici olmak' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın görüldüğü İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Mart 2019'da karar açıklanmış, firari olan Oya Aslan'ın hakkındaki dosya ayrılmıştı. - İSTANBUL

Oya Aslan, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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