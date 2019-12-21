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DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Oya Aslan ile örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Yüksel Doğan'ın yakalandığı bildirildi.

21.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:05 DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı
'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Oya Aslan ile örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Yüksel Doğan'ın yakalandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, DHKP-C'ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Örgütün avukat yapılanmasına dönük operasyonda, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Oya Aslan ile örgüt üyeliğinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksel Doğan'ın akşam saatlerinde İstanbul'da yakalandığı belirtildi. Yakalanan Oya Aslan'ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan teröristler listesi'nde "yeşil" kategoride yer aldığı öğrenildi.
(Sadık Kahraman/İHA)

Yüksel Doğan, Oya Aslan, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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