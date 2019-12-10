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DHKP-C üyesi sanığa 9 yıl 9 ay hapis

Eskişehir'de DHKP-C terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

10.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:23DHKP-C üyesi sanığa 9 yıl 9 ay hapis
'de DHKP-C terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Furkan S. ve avukatı hazır bulundu. Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığa, DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay, 2016 yılında Eskişehir'de terör örgütü lehine bir propaganda yaptığı gerekçesiyle ise 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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