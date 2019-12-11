DHL/GTB: Gelecek üç ayda dünya ticaretinde daralma yaşanacak

DHL Global Ticaret Barometresi (GTB) verilerine göre, önümüzdeki üç ayda dünya ticaretinde bir miktar daha daralma olacak.

Buna göre, toplam ticari görünüm endeksi 2.0 puan gerilemeyle 45 puana düşmesinin global ticaretin hafif ölçekte de olsa ivme kaybetmeye devam ettiği anlamına geliyor.

DHL Express Türkiye CEO'su Claus Lassen, son öngörülere ilişkin değerlendirmesinde, "DHL GTB'ne göre dünya ticareti yılı büyük olasılıkla ortalama seviyede tamamlayacak. Öte yandan bu noktaya nereden geldiğimizi unutmamak gerek: Son yıllarda dünya ticaretinde görülen hızlı büyüme, Everest Dağı'na tırmanmak gibiydi. Artık inişe geçmiş durumdayız ama hala yüksek irtifa havası soluyoruz" dedi.

GTB değerlendirmesinde şu konuların altı çizildi:

"Önceki GTB güncellemelerinin aksine, aşağı yönlü eğilim, düşüşün hızlandığı ya da en dip seviyeye ulaştığına yönelik bir sinyal vermiyor; daha ziyade yumuşak ve sürekli bir görünüm arz ediyor.

"Hindistan hariç olmak üzere değerlendirmeye alınan ülkelerin tümü, 50 puanlık büyüme eşiğinin altında endeks değerleriyle, yavaşlamadan etkilenmiş görünüyor.

"Endeksteki genel düşüşün tetikleyicileri hem hava hem de konteynerize deniz ticaretindeki ufak çaplı azalmalar. Hava ticareti 3 puan gerileyerek 42 puana; konteynerize deniz ticareti ise 2 puan gerileyerek 46 puana düştü.

"Değerlendirmeye alınan yedi ülkeden altısı hafif ölçekte olumsuz ticari görünüm kaydetti. Almanya ve Çin üçer puan kaybederek sırasıyla 45 ve 42 endeks değerine geriledi.

"Almanya açısından bu gelişmenin temel nedeni, zayıflayan hava ticaretinin yedi puanlık kayda değer bir kayıpla 45'e düşmüş olması.

"Çin ise hem hava hem de deniz ticaretindeki durgunluğun ticarette yavaşlamaya yol açması sonucu, değerlendirilenler arasında en zayıf büyüme görünümüne sahip ülke oldu. Tahmin edileceği gibi bu zayıflama, Çin ve ABD arasında süregiden ticaret savaşı ile ilişkilendirilebilir.

"Endeks değeri yalnızca bir puan gerilemeyle 44 puan seviyesinde neredeyse sabit bir seyir izleyen ABD ticaretinin de bir miktar daha daralması bekleniyor.

"Hindistan deniz ticaretinin gücü sayesinde beş puan artışla 54 puana ulaşarak ortalama bir büyüme görünümüne geri dönmeyi başaran tek ülke oldu. Güney Kore'nin toplam görünümü ise iki puan düşerek 43 puanlık yeni bir endeks değerine ulaştı.

"Eylül ayındaki bir önceki güncellemede pozitif ticari görünüme sahip iki ülke olan Japonya ve Birleşik Krallık bu dönemde ise en büyük kayıp yaşayan ülkeler oldu. Hem Japonya hem de Birleşik Krallık, 50 puan eşiğinin altına düştü.

"Japon ticaretindeki büyüme döneminin ardından Japonya için öngörüler beş puan azalarak 48'e düştü. Bu yavaşlama beklentisinin ardında esas olarak yedi puan düşüşle 42 endeks puanına gerileyen Japon hava ticaretine dair zayıflayan beklentiler yer alırken, deniz ticareti dört puan inişle 51 oldu ve pozitif büyüme ivmesini sürdürdü.

"Japonya'dan farklı olarak Birleşik Krallık ticareti bir önceki güncellemede zaten aşağı yönlü bir eğilim kaydetmişti. Önümüzdeki üç ay için Birleşik Krallık'a dair öngörüler dört puanlık gerilemeyle ilk kez eşiğin altına düştü ve 49 oldu. Görece dirençli geçen birkaç çeyreğin ardından bu gelişmenin, süregiden Brexit belirsizliğinin bir yansıması olduğu açık."