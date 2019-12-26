Haberler » Ekonomi » DHMİ'den TAV'a 389 milyon avroluk tazminat - Ekonomi

DHMİ'den TAV'a 389 milyon avroluk tazminat

TAV Havalimanları Holding AŞ, Atatürk Havalimanı'nın kira sözleşme süresinin bitiminden önce kapanması nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından kendilerine ödenecek tutarın 389 milyon avro olduğunu duyurdu.

26.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:50 DHMİ'den TAV'a 389 milyon avroluk tazminat
TAV Havalimanları Holding AŞ, Atatürk Havalimanı'nın kira sözleşme süresinin bitiminden önce kapanması nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından kendilerine ödenecek tutarın 389 milyon avro olduğunu duyurdu.
TAV Havalimanları Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "İstanbul Havalimanı'nın 6 Nisan 2019'da açılışına bağlı olarak Atatürk Havalimanı'nın, 3 Ocak 2021'e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle şirketimizin uğrayacağı kar kayıplarının hesaplanmasına ilişkin DHMİ, şirketimiz ve bağımsız danışmanlar tarafından yapılan çalışmaların devam etmekte olduğunu ve şirketimizin uğrayacağı kar kayıplarının tazminine ilişkin resmi bilgilendirmeyi almayı beklediğimizi duyurmuştuk." ifadeleri kullanıldı.
Taraflar arasında yapılan toplantılar sonrasında, hesaplanan tazminat miktarı ile ilgili yazının DHMİ tarafından şirkete iletildiği bildirilen açıklamada, "İlgili resmi bilgilendirme yazısında, şirketimize DHMI tarafından tazmin edilecek tutarın 389 milyon avro olduğu ifade edilmiştir." denildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, İstanbul Atatürk Havalimanı, TAV Havalimanları Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:04   İstanbul Ticaret Borsası bütçe meclisi yapıldı - Ekonomi
16:03   SATSO Başkanı Altuğ'dan yerli otomobil değerlendirmesi - Ekonomi
16:01   GSO ile Çerkezköy TSO'dan Ortak Komite toplantısı - Ekonomi
15:56   BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi
15:53   Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi - Ekonomi
15:52   Milletvekili Arvas, "Küçükbaş hayvancılık Van için büyük bir sektördür" - Ekonomi
14:36   İBB'den yılbaşı gecesi tedbirleri! Metro sabaha kadar hizmet verecek - Ekonomi
14:32   Son dakika: Tanıtımına saatler kala yerli otomobilin iç görüntüsü paylaşıldı - Ekonomi
14:27   Eski AK Partili Ali Babacan'dan Kanal İstanbul yorumu: Bir kutuplaştırma projesi - Ekonomi
14:18   Son dakika: Asgari ücret zammını belirleyecek toplantı başladı - Ekonomi
26.12.2019 16:23:59