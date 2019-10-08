Dhmi: eylül ayında 20,9 milyon yolcuya hizmet verildi

Haber: Enver ALAS/ İSTANBUL, DHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Eylül ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat ve dış hat yolcu trafiğinin, direkt transit yolcularla birlikte toplam 20 milyon 929 bin 426 kişi olduğunu açıkladı.

DHMİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Eylül ayında, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 668 bin 089, dış hat yolcu trafiği 12 milyon 240 bin 602 oldu. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 20 milyon 929 bin 426 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise iç hatlarda 77 bin 365, dış hatlarda ise 75 bin 465 olurken, hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 194 bin 923'e ulaştı.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise Eylül itibarıyla iç hatlarda 81 bin 084 ton, dış hatlarda 244 bin 718 ton olmak üzere toplam 325 bin 802 tona ulaştı.

9 AYLIK (OCAK-EYLÜL) UÇAK, YOLCU VE YÜK TRAFİĞİ

2019 yılı Ocak - Eylül döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 636 bin 771, dış hatlarda 554 bin 646 oldu. Toplam uçak trafiği, üst geçişler ile birlikte 1 milyon 550 bin 588'e ulaştı. Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 76 milyon 431 bin 401, dış hat yolcu trafiğinin 84 milyon 828 bin 052 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 161 milyon 482 bin 868 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük trafiği de iç hatlarda 626 bin 460 ton, dış hatlarda 1 milyon 865 bin 412 ton olmak üzere toplam 2 milyon 491 bin 872 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI VERİLERİ

İstanbul Havalimanı'nda da Eylül ayına ilişkin uçak yolcu ve yük istatistikleri belli oldu. Buna göre İstanbul Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 9 bin 369, dış hatlarda 28 bin 960 olmak üzere toplam 38 bin 329 oldu. İç hatlarda 1 milyon 483 bin 994, dış hatlarda 4 milyon 783 bin 667 olmak üzere toplam 6 milyon 267 bin 661 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Havalimanında Ocak-Eylül döneminde 222 bin 435 uçak ve 35 milyon 574 bin 890 yolcu trafiği oldu.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği Atatürk Havalimanında 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 130 bin 229 uçak trafiği gerçekleşti. Atatürk Havalimanında, İstanbul Havalimanı açılıncaya kadar geçen ocak-nisan döneminde 16 milyon 072 bin 534 yolcuya hizmet verilmişti. Böylece sadece bu iki havalimanında toplam 352 bin 664 uçak trafiğiyle, 51 milyon 647 bin 424 yolcu trafiği gerçekleşti.

TURİZM MERKEZLERİNDEKİ 9 AYLIK UÇAK, YOLCU VE YÜK TRAFİĞİ İSTATİSTİĞİ

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm ağırlıklı havalimanlarında 9 ayda hizmet verilen yolcu sayısı 47 milyonu aştı. Yolcu trafiği iç hatlarda 16 milyon 035 bin 492, dış hatlarda 31 milyon 556 bin 514; uçak trafiği ise iç hatlarda 121 bin 877, dış hatlarda 184 bin 790 oldu.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 2019 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin veriler şu şekilde:

-İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan iç hatlarda 6 milyon 875 bin 544, dış hatlarda 2 milyon 686 bin 942 olmak üzere toplam 9 milyon 562 bin 486 yolcu hizmet aldı.

-Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 5 milyon 399 bin 599, dış hatlarda 23 milyon 929 bin 236 yolcu olmak üzere toplam 29 milyon 328 bin 835 yolcuya hizmet verildi.

-Muğla Dalaman Havalimanında iç hatlarda 1 milyon 280 bin 104, dış hatlarda 2 milyon 711 bin 541 olmak üzere toplam 3.991.645 yolcu trafiği gerçekleşti.

-Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 2 milyon 089 bin 603, dış hat yolcu sayısı 1 milyon 702 bin 491 oldu. Toplamda ise 3 milyon 792 in 094 yolcuya hizmet verildi.

-Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda ise iç hatlarda 390 bin 642, dış hatlarda 526 bin 304 olmak üzere toplam yolcu sayısı 916 bin 946'ya ulaştı.