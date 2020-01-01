Haberler » Güncel » DHMİ, Gaziantep'e 2020 yılının ilk müjdesini verdi - Haber

DHMİ, Gaziantep'e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Gaziantep Havalimanı'ndaki mevcut Aletli İniş Sistemi'ni (ILS) CAT II'ye yükseltecek.

01.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:50 DHMİ, Gaziantep'e 2020 yılının ilk müjdesini verdi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Havalimanı'ndaki mevcut Aletli İniş Sistemi'ni (ILS) CAT II'ye yükseltecek. Böylece uçakların görüşün düşük olduğu meteorolojik şartlarda havalimanına daha emniyetle yaklaşması sağlanacak.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin , Gaziantep'e 2020 yılının ilk müjdesini verdi. Gaziantep Havalimanı'ndaki ILS, CAT II'ye çıkarılacak. Yeni sistem, uçakların görüşün düştüğü meteorolojik durumlarda havalimanına emniyetle yaklaşmasına imkan sunacak. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleri sonucunda Gaziantep Havalimanı'na kurulacak yeni ILS sayesinde uçaklar daha rahat ve daha güvenle alçalabilecek.

Yeni sistem uçuş kontrol testi sonucunda kurulacak

DHMİ'nin hazırladığı raporda, Gaziantep Havalimanı yaklaşma kategorisinin CAT II'ye yükseltilecek. Havalimanında yapılan teknik inceleme neticesinde hizmet veren mevcut ILS'nin CAT II standartlarına haiz olduğu onaylandı. ILS cihazının CAT II ayarlarının yapılarak gerçekleştirilecek uçuş kontrol testi sonucunda CAT II usulüne geçilecek. Ancak son dönemlerde bölgede sınır dışından kaynaklandığı sanılan GPS sinyallerinde yaşanan kayıp veya istikrarsızlık yeterli ve düzenli uçuş kontrol testi yapılmasını zorlaştırdı. GPS sinyallerindeki düzelmenin imkan verdiği ilk fırsatta yapılacak uçuş kontrol testi sonucunda yansıma sahası genişletilecek. Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğünce bu hafta sonuna kadar tamamlanması planlanan arazi uygunlaştırma çalışmalarının ardından uçuş kontrol testi yapılarak olumlu sonuç alınması akabinde CAT II ilan edilecek. CAT II usulü uygulayacak hava araçlarının piste nazaran 100 fit alçalabilmeleri mümkün olabilecek.

Şahin'den Keskin'e teşekkür

Gelişmeleri yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir olarak 2020 yılının ilk müjdesini Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden aldıklarını belirterek, zaman zaman kış şartlarında sisli havalarda yolcu uçaklarının Gaziantep Havalimanı'na inmesinin güçlüklerini yaşadıklarını hatırlattı.

Gaziantep Havalimanı yaklaşma kategorisinin CAT II'ye yükseltilmesi amacıyla girişimlerde bulunduklarını bildiren Şahin, teknik çalışmaların ardından Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) CAT II seviyesine çıkarılacağını söyledi.

Şahin, girişimler karşısında duyarlı davranan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin'e sanayisiyle, ekonomisiyle, ticaretiyle, kültürüyle ve turizmiyle yükselen Gaziantep adına teşekkür etti. - GAZİANTEP

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Gaziantep Havalimanı, Gaziantep, Keskin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:04   "Alzaymır" hastalığıyla mücadele için okuma yazma öğrendi - Haber
12:02   Çanakkale karga, pazar tezgahındaki cevizleri yerken görüntülendi - Haber
11:58   Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 2 bin 20 adet fidan dağıttı - Haber
11:58   Vali Yazıcı İŞKUR'u ziyaret etti - Haber
11:57   Yılbaşı gecesi şok uygulamalar yapıldı - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
1.01.2020 12:07:54